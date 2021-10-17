Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе

95' Уттара Данго нанес удар, мяч был парирован, но Пау Лопес не удержал его в руках.

95' После штрафного удара,который нанес Грбич Адриан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

94' Игрок команды Марсель совершает фол

92' Г О О О О Л - Гендузи Маттео наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

91' Абергель Лоран пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем

91' Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Марсель

90' Команда Марсель довольна результатом к этому моменту.

89' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Отличный командный гол!

85' Г О О О О Л - Милик Аркадиуш забивает с правой ноги!

85' Пайе Димитри разрезает оборону соперника отличным пасом

85' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Лорьян выполняет удар от ворот.

84' Ахмаду Бамба Дьенг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...

83' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Лорьян выполняет удар от ворот.

83' Какой промах! Чалета-Цар Дуе имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

82' Игрок команды Марсель подает за спину защитников, но вратарь играет на перехвате.

81' Матч возобновлен

80' Чалета-Цар Дуе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Марсель выполняет удар от ворот.

75' Тактическая замена. Де ла Фуэнте Конрад уходит с поля и его заменяет Ахмаду Бамба Дьенг

75' Лорьенте Арман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

72' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Матч возобновится спорным мячом

71' Пау Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Ох, нехорошо это выглядит. Лапорт Жульен получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Лапорт Жульен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Лирола Поль из команды Марсель делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

67' Марсель выполняет удар от ворот.

67' Буасгар Кентен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Лорьян

65' Пайе Димитри оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Марсель выполняет удар от ворот.

63' Матч возобновлен

62' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

61' Удар от ворот произведет Лорьян

61' Мендес Убулан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Мендес Убулан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Марсель выполняет удар от ворот.

59' Как он промахнулся? Абергель Лоран имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

58' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Игрок команды Марсель совершает фол

56' Отличная индивидуальная работа от Гендузи Маттео , гол забит с изяществом.

56' Камара Бубакар из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

53' Удар от ворот произведет Лорьян

53' Отличные скиллы показывает Лирола Поль , обводя своих соперников

52' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Диарра Стефан имел все шансы забить, но Пау Лопес сделал отличный сейв!

50' Лорьенте Арман имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

50' ШАНС! Лорьенте Арман вышел один на один с голкипером...

49' Удар от ворот произведет Лорьян

49' Де ла Фуэнте Конрад оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Матч возобновлен

48' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

48' Монкондю Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля