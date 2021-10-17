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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Марсель
4:1
Конец матча

Стадион:
Лорьян
0'
0:1
13' Пенальти
Лорьенте Арман
1:1
27' Гол
Камара Бубакар
2:1
56' Гол
Гендузи Маттео
81' Желтая карточка
Лорьенте Арман
3:1
85' Гол
Милик Аркадиуш
4:1
90' Гол
Гендузи Маттео
90'+7
16
Пау
Лопес
2
Салиба
Вильям
15
Чалета-Цар
Дуе
14
Перес
Луан
21
Ронжье
Валентин
4
Камара
Бубакар
29
Лирола
Поль
6
Гендузи
Маттео
10
Пайе
Димитри
20
Де
ла
Фуэнте
Конрад
9
Милик
Аркадиуш
30
Нарди
Поль
2
Силва
Игор
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
3
Дженц
Мориц
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Ле
Фе
Энцо
23
Монкондю
Томас
6
Абергель
Лоран
7
Диарра
Стефан
28
Лорьенте
Арман
Марсель
3-2-4-1
Лорьян
5-3-2

Ход матча

13'
0:1
Лорьенте Арман
27'
Камара Бубакар
(Гендузи Маттео)
1:1
56'
Гендузи Маттео
(Пайе Димитри)
2:1
61'
 
Буасгар Кентен
Ле Фе Энцо
69'
 
Грбич Адриан
Диарра Стефан
75'
Бамба Дьенг Амаду
Де ла Фуэнте Конрад
 
76'
Гуйе Пап
Лирола Поль
 
81'
 
Лорьенте Арман
85'
Милик Аркадиуш
(Пайе Димитри)
3:1
86'
 
Уттара Данго
Лорьенте Арман
88'
Балерди Леонардо
Ронжье Валентин
 
90'
Гендузи Маттео
(Пайе Димитри)
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

История личных встреч

Марсель
Лорьян

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

22 матча

54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
22.7%
22.8%
12 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:4
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:5
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
1:2
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 5 (1) 0.56
Гендузи Маттео 3 0.33
Юндер Дженгиз 3 0.33
Бамба Дьенг Амаду 3 0.33
Жерсон Сантос 1 0.11
Арит Амин 1 0.11
Милик Аркадиуш 1 0.11
Камара Бубакар 1 0.11
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0
Лирола Поль 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 4 (1) 0.4
Моффи Теремас 2 (1) 0.2
Монкондю Томас 2 0.2
Ле Гофф Венсан 1 0.1
Лапорт Жульен 1 0.1
Абергель Лоран 0 0
Ле Фе Энцо 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 3 1
Юндер Дженгиз 1 1
Гуйе Пап 2 0
Перес Луан 2 0
Камара Бубакар 2 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Арит Амин 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Салиба Вильям 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 4 0
Мендес Убулан 2 1
Дженц Мориц 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Эрго Жером 1 1
Монкондю Томас 2 0
Лапорт Жульен 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Силва Игор 1 0
Диарра Стефан 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Лорьенте Арман 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
5
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
2
15%
2
40%
16-30
4
31%
1
20%
31-45
3
23%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
4
33%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

19
10
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
3
16%
3
30%
16-30
5
26%
2
20%
31-45
4
21%
2
20%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
3
16%
1
10%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
20%
1
7%
1-15
2
20%
4
29%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
4
29%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
1
10%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0
Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Бенфика - Марсель 1:1 Брага - Марсель 1:1 Марсель - Серветт 3:1 Марсель - Сет 2:1 Марсель - Мартиг 3:0 Метц - Марсель 1:1 Марсель - Анже 3:2 Сент-Этьен - Марсель 1:0
Лорьян
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0
Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1 Брест - Лорьян 2:3 Лорьян - Конкарно 0:0 Страсбург - Лорьян 1:1 Лорьян - Метц 2:1 Лион - Лорьян 4:1 Лорьян - Анже 2:0 Лорьян - Бордо 4:1 Марсель - Лорьян 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Ланс Заявка 10 5 3 2 16 - 11 18
3. Марсель Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
4. Ницца Заявка 9 5 2 2 18 - 5 16
5. Анже Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
6. Лион Заявка 10 4 4 2 16 - 13 16
7. Ренн Заявка 10 4 3 3 15 - 9 15
8. Нант Заявка 10 4 2 4 14 - 11 14
9. Лорьян Заявка 10 3 5 2 11 - 13 14
10. Монако Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
11. Лилль Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
12. Страсбург Заявка 10 4 2 4 18 - 15 14
13. Монпелье Заявка 10 3 4 3 17 - 16 13
14. Клермон Заявка 10 3 4 3 13 - 20 13
15. Реймс Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
16. Труа Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
17. Бордо Заявка 10 1 5 4 12 - 21 8
18. Метц Заявка 10 1 3 6 11 - 22 6
19. Брест Заявка 10 0 5 5 11 - 19 5
20. Сент-Этьен Заявка 10 0 4 6 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 14 - 4 15
2. Лион Заявка 6 3 3 0 13 - 7 12
3. Монпелье Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
4. Марсель Заявка 5 3 1 1 13 - 7 10
5. Лорьян Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
6. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Ренн Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
8. Страсбург Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
9. Лилль Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
10. Нант Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
11. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
12. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
15. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Труа Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
17. Бордо Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
18. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
19. Сент-Этьен Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
20. Метц Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
3. Ницца Заявка 5 3 0 2 9 - 2 9
4. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Анже Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
7. Реймс Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
8. Ренн Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9. Нант Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
10. Клермон Заявка 5 1 2 2 6 - 14 5
11. Бордо Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
12. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13. Лион Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14. Труа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
16. Метц Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
17. Лорьян Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
18. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Монпелье Лаборд Гаэтан 7 0 1
2. ПСЖ Мбаппе Килиан 6 1 4
3. Лилль Дэвид Джонатан 6 1 0
4. Марсель Пайе Димитри 5 1 3
5. Клермон Байо Мохамед 5 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 4 1
3. Лилль Шека 5 0
4. Монпелье Ферри Жордан 3 1
5. Марсель Балерди Леонардо 3 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Марсель 94.3% (133)
X 5% (7)
Лорьян 0.7% (1)
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Где смотреть матч Марсель 4:1 Лорьян онлайн


Прогнозы на матч Марсель 4:1 Лорьян

Исход игры
Марсель
94.3% (133)
Ничья
5% (7)
Лорьян
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.56% (81)
Меньше
40.44% (55)
Обе команды забьют
Да
62.5% (85)
Нет
37.5% (51)
Популярный счёт
2:1 Марсель
48.2% (68)
2:0 Марсель
22% (31)
1:0 Марсель
12.1% (17)
3:1 Марсель
6.4% (9)
1:1 Ничья
4.3% (6)
3:0 Марсель
1.4% (2)
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