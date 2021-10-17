Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
13' ПенальтиЛорьенте Арман
1:1
27' ГолКамара Бубакар
2:1
56' ГолГендузи Маттео
81' Желтая карточкаЛорьенте Арман
3:1
85' ГолМилик Аркадиуш
4:1
90' ГолГендузи Маттео
16
Пау
Лопес
14
Перес
Луан
29
Лирола
Поль
10
Пайе
Димитри
30
Нарди
Поль
10
Ле
Фе
Энцо
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
-
23 Амави ЖорданПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Защитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
-
36 Петро ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
38 Уттара ДангоНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
13'
0:1
27'
1:1
56'
2:1
76'
81'
85'
3:1
90'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
9 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 7
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
История личных встреч
Марсель
Лорьян
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
22 матча
54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.5%
22.7%
22.8%
12 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|5 (1)
|0.56
|Гендузи Маттео
|3
|0.33
|Юндер Дженгиз
|3
|0.33
|Бамба Дьенг Амаду
|3
|0.33
|Жерсон Сантос
|1
|0.11
|Арит Амин
|1
|0.11
|Милик Аркадиуш
|1
|0.11
|Камара Бубакар
|1
|0.11
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
|Лирола Поль
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|0.4
|Моффи Теремас
|2 (1)
|0.2
|Монкондю Томас
|2
|0.2
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.1
|Лапорт Жульен
|1
|0.1
|Абергель Лоран
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|3
|1
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Гуйе Пап
|2
|0
|Перес Луан
|2
|0
|Камара Бубакар
|2
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
|Салиба Вильям
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|4
|0
|Мендес Убулан
|2
|1
|Дженц Мориц
|2
|1
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Эрго Жером
|1
|1
|Монкондю Томас
|2
|0
|Лапорт Жульен
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Буасгар Кентен
|1
|0
|Силва Игор
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Лорьенте Арман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
5
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
2
15%
2
40%
16-30
4
31%
1
20%
31-45
3
23%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
4
33%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
19
10
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
3
16%
3
30%
16-30
5
26%
2
20%
31-45
4
21%
2
20%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
3
16%
1
10%
76-90
Пропущено
10
14
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
20%
1
7%
1-15
2
20%
4
29%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
4
29%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
1
10%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0
Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Бенфика - Марсель 1:1 Брага - Марсель 1:1 Марсель - Серветт 3:1 Марсель - Сет 2:1 Марсель - Мартиг 3:0 Метц - Марсель 1:1 Марсель - Анже 3:2 Сент-Этьен - Марсель 1:0
Лорьян
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0
Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1 Брест - Лорьян 2:3 Лорьян - Конкарно 0:0 Страсбург - Лорьян 1:1 Лорьян - Метц 2:1 Лион - Лорьян 4:1 Лорьян - Анже 2:0 Лорьян - Бордо 4:1 Марсель - Лорьян 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|4.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 5
|16
|5.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|6.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 13
|16
|7.
|Ренн
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|8.
|Нант
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 11
|14
|9.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 13
|14
|10.
|Монако
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|11.
|Лилль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|12.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 15
|14
|13.
|Монпелье
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|14.
|Клермон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 20
|13
|15.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|16.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|17.
|Бордо
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 21
|8
|18.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 22
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|11 - 19
|5
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 4
|15
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|3.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|5.
|Лорьян
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|6.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|8.
|Страсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|9.
|Лилль
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|10.
|Нант
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|11.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|12.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|13.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|14.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|7
|15.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|16.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|17.
|Бордо
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|18.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|20.
|Метц
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 2
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|10.
|Клермон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 14
|5
|11.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|12.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|13.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|16.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|18.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|7
|0
|1
|2.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6
|1
|4
|3.
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6
|1
|0
|4.
|Марсель
|Пайе Димитри
|5
|1
|3
|5.
|Клермон
|Байо Мохамед
|5
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|4
|1
|3.
|Лилль
|Шека
|5
|0
|4.
|Монпелье
|Ферри Жордан
|3
|1
|5.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|3
|1
Прогнозы на матч Марсель 4:1 Лорьян
Исход игры
Марсель
94.3% (133)
Ничья
5% (7)
Лорьян
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.56% (81)
Меньше
40.44% (55)
Обе команды забьют
Да
62.5% (85)
Нет
37.5% (51)
Популярный счёт
2:1 Марсель
48.2% (68)
2:0 Марсель
22% (31)
1:0 Марсель
12.1% (17)
3:1 Марсель
6.4% (9)
1:1 Ничья
4.3% (6)
3:0 Марсель
1.4% (2)
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