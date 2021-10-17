Франция: Лига 1 2021-2022
Бордо
1:0
Второй тайм: 72'
Стадион: Матмю Атлантик
Нант
43' Желтая карточкаФабио да Сильва
45' Желтая карточкаПаллуа Николя
58' Желтая карточкаОтавио
1:0
62' ГолХван Ый-Чжо
69' Желтая карточкаМутуссами Самуэль
25
Кватенг
Энок
19
Адли
Ясин
18
Хван
Ый-Чжо
11
Мара
Секу
12
Аппиа
Деннис
26
Букари
Осман
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
-
11 Мара СекуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Менса ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
-
10 Калу СамуэльПолузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
-
29 Элис АльбертПолузащитник
-
23 Ньянг М'БайеНападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Букари ОсманПолузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Нападающий
-
28 Эмон РеноНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
43'
45'
58'
62'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
История личных встреч
Бордо
Нант
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
20 матчей
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|3
|0.3
|Онана Жан
|2
|0.2
|Уден Реми
|1
|0.1
|Мангаш Рикарду
|1
|0.1
|Мешер Андре
|1
|0.1
|Калу Самуэль
|1
|0.1
|Пембеле Тимоте
|1
|0.1
|Мара Секу
|1
|0.1
|Адли Ясин
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|5 (2)
|0.5
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.2
|Жиротто Андрей
|2
|0.2
|Саймон Мозес
|1
|0.1
|Чиривелья Педро
|1
|0.1
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.1
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Сиприен Вилан
|0
|0
Карточки
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Стиан
|3
|0
|Кватенг Энок
|3
|0
|Онана Жан
|2
|0
|Отавио II
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Косельни Лоран
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Франсержио Родригес
|1
|0
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|3
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|3
|0
|Саймон Мозес
|2
|0
|Чиривелья Педро
|2
|0
|Блас Людовик
|2
|0
|Паллуа Николя
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Жиротто Андрей
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
13
5
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
38%
1
20%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
3
23%
2
40%
61-75
1
8%
1
20%
76-90
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
18%
3
25%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
27%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
36%
1
8%
76-90
Пропущено
20
11
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
10%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
8
40%
1
9%
31-45
3
15%
3
27%
46-60
3
15%
3
27%
61-75
4
20%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Бордо
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2
Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Кан 2:1 Бордо - Ньор 1:1 Бержерак - Бордо 0:1 Реймс - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 3:0 Нант - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:0 Лорьян - Бордо 4:1 Бордо - Монако 0:3 Сент-Этьен - Бордо 4:1
Нант
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4
Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0 Монако - Нант 1:1 Лорьян - Нант 1:0 Брест - Нант 1:3 Нант - Ньор 0:1 Нант - Кан 0:1 Нант - Тулуза 0:1 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Монпелье 1:2 Дижон - Нант 0:4 Нант - Бордо 3:0 Брест - Нант 1:4 Страсбург - Нант 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Ланс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|5.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 13
|16
|6.
|Ренн
|3:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|7.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 9
|14
|8.
|Монако
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|9.
|Лилль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|10.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|11.
|Страсбург
|2:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|12.
|Реймс
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|13.
|Нант
|0:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 11
|13
|14.
|Клермон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 20
|13
|15.
|Бордо
|1:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 20
|10
|16.
|Монпелье
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|18.
|Метц
|0:3 Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 22
|6
|19.
|Брест
|0:1 Заявка
|10
|0
|4
|6
|10 - 19
|4
|20.
|Сент-Этьен
|1:2 Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 4
|15
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|3.
|Лорьян
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|4.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|5.
|Ренн
|3:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|6.
|Страсбург
|2:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Лилль
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Нант
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|9.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|10.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|13.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|14.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|7
|15.
|Реймс
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|16.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|17.
|Бордо
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Сент-Этьен
|1:2 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|19.
|Метц
|0:3 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|20.
|Брест
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 2
|9
|4.
|Реймс
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|5.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Ренн
|3:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Клермон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 14
|5
|10.
|Бордо
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|11.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|12.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|13.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Страсбург
|2:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|15.
|Нант
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Метц
|0:3 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|18.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Брест
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Сент-Этьен
|1:2 Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|7
|0
|1
|2.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6
|1
|4
|3.
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6
|1
|0
|4.
|Клермон
|Байо Мохамед
|5
|0
|2
|5.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|4
|1
|3.
|Лилль
|Шека
|5
|0
|4.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|3
|1
|5.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
Прогнозы на матч Бордо 1:0 Нант
Исход игры
Бордо
41.9% (57)
Ничья
39.7% (54)
Нант
18.4% (25)
Тотал 2.5
Больше
35.29% (48)
Меньше
64.71% (88)
Обе команды забьют
Да
72.06% (98)
Нет
27.94% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.8% (50)
1:0 Бордо
18.4% (25)
2:1 Бордо
17.6% (24)
1:2 Нант
14% (19)
2:0 Бордо
5.1% (7)
0:1 Нант
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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