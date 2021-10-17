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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Бордо
1:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
Нант
0'
43' Желтая карточка
Фабио да Сильва
45' Желтая карточка
Паллуа Николя
58' Желтая карточка
Отавио
1:0
62' Гол
Хван Ый-Чжо
69' Желтая карточка
Мутуссами Самуэль
72'
1
Костиль
Бенуа
25
Кватенг
Энок
6
Косельни
Лоран
3
Медиуб
Абдель
12
Мангаш
Рикарду
8
Онана
Жан
5
Отавио
II
19
Адли
Ясин
21
Дилросун
Джавайро
18
Хван
Ый-Чжо
11
Мара
Секу
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
8
Сиприен
Вилан
5
Чиривелья
Педро
26
Букари
Осман
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
23
Коло-Муани
Рандаль
Бордо
3-5-2
Нант
4-2-3-1

Ход матча

43'
 
Фабио да Сильва
45'
 
Паллуа Николя
55'
 
Кулибали Калифа
Букари Осман
58'
Отавио
 
62'
Хван Ый-Чжо
1:0
65'
 
Коршья Себастьен
Фабио да Сильва
66'
 
Мутуссами Самуэль
Сиприен Вилан
69'
 
Мутуссами Самуэль
70'
Элис Альберт
Мара Секу
 
70'
Франсержио Родригес
Адли Ясин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

История личных встреч

Бордо
Нант

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

20 матчей

50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
3:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
К
3:4
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
2:1
ТМС
1:1
Л1
0:0
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 3 0.3
Онана Жан 2 0.2
Уден Реми 1 0.1
Мангаш Рикарду 1 0.1
Мешер Андре 1 0.1
Калу Самуэль 1 0.1
Пембеле Тимоте 1 0.1
Мара Секу 1 0.1
Адли Ясин 0 0
Косельни Лоран 0 0
Башич Тома 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 5 (2) 0.5
Коло-Муани Рандаль 2 0.2
Жиротто Андрей 2 0.2
Саймон Мозес 1 0.1
Чиривелья Педро 1 0.1
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.1
Коршья Себастьен 0 0
Сиприен Вилан 0 0

Карточки

Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Стиан 3 0
Кватенг Энок 3 0
Онана Жан 2 0
Отавио II 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Косельни Лоран 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Франсержио Родригес 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Калу Самуэль 1 0
Мара Секу 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 3 0
Кастеллетто Жан-Шарль 3 0
Саймон Мозес 2 0
Чиривелья Педро 2 0
Блас Людовик 2 0
Паллуа Николя 1 0
Коко Маркус 1 0
Жиротто Андрей 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

13
5
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
38%
1
20%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
3
23%
2
40%
61-75
1
8%
1
20%
76-90

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
18%
3
25%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
27%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
36%
1
8%
76-90

Пропущено

20
11
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
10%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
8
40%
1
9%
31-45
3
15%
3
27%
46-60
3
15%
3
27%
61-75
4
20%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Бордо
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2
Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Кан 2:1 Бордо - Ньор 1:1 Бержерак - Бордо 0:1 Реймс - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 3:0 Нант - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:0 Лорьян - Бордо 4:1 Бордо - Монако 0:3 Сент-Этьен - Бордо 4:1
Нант
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4
Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0 Монако - Нант 1:1 Лорьян - Нант 1:0 Брест - Нант 1:3 Нант - Ньор 0:1 Нант - Кан 0:1 Нант - Тулуза 0:1 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Монпелье 1:2 Дижон - Нант 0:4 Нант - Бордо 3:0 Брест - Нант 1:4 Страсбург - Нант 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Ланс Заявка 9 5 3 1 16 - 10 18
3. Ницца Заявка 9 5 2 2 18 - 5 16
4. Анже Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
5. Лион Заявка 10 4 4 2 16 - 13 16
6. Ренн 3:0 Заявка 10 4 3 3 15 - 9 15
7. Лорьян Заявка 9 3 5 1 10 - 9 14
8. Монако Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
9. Лилль Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
10. Марсель Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
11. Страсбург 2:1 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
12. Реймс 1:0 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
13. Нант 0:1 Заявка 10 4 1 5 13 - 11 13
14. Клермон Заявка 10 3 4 3 13 - 20 13
15. Бордо 1:0 Заявка 10 2 4 4 12 - 20 10
16. Монпелье Заявка 9 2 4 3 16 - 16 10
17. Труа Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
18. Метц 0:3 Заявка 10 1 3 6 11 - 22 6
19. Брест 0:1 Заявка 10 0 4 6 10 - 19 4
20. Сент-Этьен 1:2 Заявка 10 0 4 6 9 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 14 - 4 15
2. Лион Заявка 6 3 3 0 13 - 7 12
3. Лорьян Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
4. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Ренн 3:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
6. Страсбург 2:1 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7. Лилль Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
8. Нант 0:1 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
9. Монпелье Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
10. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12. Марсель Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
13. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
15. Реймс 1:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Труа Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
17. Бордо 1:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
18. Сент-Этьен 1:2 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
19. Метц 0:3 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
20. Брест 0:1 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ницца Заявка 5 3 0 2 9 - 2 9
4. Реймс 1:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
5. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
7. Анже Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
8. Ренн 3:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9. Клермон Заявка 5 1 2 2 6 - 14 5
10. Бордо 1:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
11. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Лион Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
13. Труа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Страсбург 2:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15. Нант 0:1 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Метц 0:3 Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
17. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
18. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест 0:1 Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен 1:2 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Монпелье Лаборд Гаэтан 7 0 1
2. ПСЖ Мбаппе Килиан 6 1 4
3. Лилль Дэвид Джонатан 6 1 0
4. Клермон Байо Мохамед 5 0 2
5. Ницца Гуйри Амин 5 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 4 1
3. Лилль Шека 5 0
4. Марсель Балерди Леонардо 3 1
5. Лорьян Абергель Лоран 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Дилросун Джавайро из команды Бордо пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Желтая карточка
    46'
    Паллуа Николя тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • Фол, нарушение
    46'
    Паллуа Николя из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Дилросун Джавайро.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 45'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Нант пытается что-то создать.
  • 44'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Онана Жан из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    43'
    Фабио да Сильва из команды Нант получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    43'
    Фабио да Сильва из команды Нант опасно и грубо сыграл. Дилросун Джавайро пострадал.
  • 42'
    Бордо контролирует мяч.
  • 42'
    Коло-Муани Рандаль нанес удар, мяч был парирован, но Бенуа Костиль не удержал его в руках.
  • 42'
    Нант начинает контратаку
  • 41'
    Мангаш Рикарду из команды Бордо делает неудачный навес.
  • 41'
    Бордо пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Сиприен Вилан из команды Нант поставил подножку. Пострадал Секу Мара
  • 40'
    Контроль мяча: Бордо: 61%, Нант: 39%.
  • 40'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    39'
    Коло-Муани Рандаль нарушает правила. Косельни Лоран пострадал
  • 39'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 39'
    Саймон Мозес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 38'
    Аппиа Деннис из команды Нант делает неудачный навес.
  • 38'
    Нант пытается что-то создать.
  • 37'
    Нант контролирует мяч.
  • 37'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 37'
    Нант контролирует мяч.
  • 37'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Контроль мяча: Бордо: 63%, Нант: 37%.
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Мангаш Рикарду из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Букари Осман
  • 35'
    Матч возобновлен
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 34'
    Коло-Муани Рандаль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 34'
    Нант пытается что-то создать.
  • 33'
    Секу Мара выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Сиприен Вилан из команды Нант подал угловой справа.
  • 32'
    Бенуа Костиль отбил мяч на угловой после удара Букари Осман из штрафной площади.
  • 31'
    Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Кватенг Энок из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Саймон Мозес
  • 30'
    Контроль мяча: Бордо: 62%, Нант: 38%.
  • 30'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Нант контролирует мяч.
  • 30'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 29'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 29'
    Бордо контролирует мяч.
  • 29'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 28'
    Нант контролирует мяч.
  • 27'
    Бордо контролирует мяч.
  • 26'
    Бордо пытается что-то создать.
  • Офсайд
    26'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант в офсайде
  • 25'
    Саймон Мозес из команды Нант делает неудачный навес.
  • 25'
    Контроль мяча: Бордо: 64%, Нант: 36%.
  • 25'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.
  • 24'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Секу Мара выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    23'
    Саймон Мозес из команды Нант подал угловой слева.
  • 23'
    Саймон Мозес из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 23'
    Нант пытается что-то создать.
  • 22'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    22'
    Букари Осман задерживает мяч рукой
  • 22'
    Сиприен Вилан из команды Нант навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.
  • Фол, нарушение
    21'
    Отавио II из команды Бордо толкнул локтем оппонента. Это Жиротто Андрей заработал фол
  • Офсайд
    21'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо в офсайде
  • 21'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: Бордо: 67%, Нант: 33%.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 19'
    Медиуб Абдель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 19'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 19'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 18'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 17'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Хван Ый-Чжо и попал в перекладину!
  • 17'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Дилросун Джавайро из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 16'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 16'
    Контроль мяча: Бордо: 66%, Нант: 34%.
  • 16'
    Нант контролирует мяч.
  • 15'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    15'
    Дилросун Джавайро из команды Бордо подал угловой справа.
  • 15'
    Кватенг Энок из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 14'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Бордо контролирует мяч.
  • 13'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 12'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Бордо контролирует мяч.
  • 12'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Бордо пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья свистит. Коло-Муани Рандаль атаковал сзади соперника. Это Отавио II заработал своей команде штрафной
  • 10'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Бордо: 60%, Нант: 40%.
  • 9'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья свистит. Сиприен Вилан атаковал сзади соперника. Это Адли Ясин заработал своей команде штрафной
  • 8'
    Бордо контролирует мяч.
  • 7'
    Бордо контролирует мяч.
  • 6'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Контроль мяча: Бордо: 59%, Нант: 41%.
  • 5'
    Мангаш Рикарду из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Бордо пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Букари Осман из команды Нант поставил подножку. Пострадал Мангаш Рикарду
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Онана Жан из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Коло-Муани Рандаль
  • 4'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Нант контролирует мяч.
  • 3'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Нант пытается что-то создать.
  • 2'
    Нант контролирует мяч.
  • 1'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Бордо 41.9% (57)
X 39.7% (54)
Нант 18.4% (25)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бордо
Ничья
Нант
2.90
4.30
3.08
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Новости
Где смотреть матч Бордо 1:0 Нант онлайн


Прогнозы на матч Бордо 1:0 Нант

Исход игры
Бордо
41.9% (57)
Ничья
39.7% (54)
Нант
18.4% (25)
Тотал 2.5
Больше
35.29% (48)
Меньше
64.71% (88)
Обе команды забьют
Да
72.06% (98)
Нет
27.94% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.8% (50)
1:0 Бордо
18.4% (25)
2:1 Бордо
17.6% (24)
1:2 Нант
14% (19)
2:0 Бордо
5.1% (7)
0:1 Нант
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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