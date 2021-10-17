Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Паллуа Николя тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

45' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Коло-Муани Рандаль нанес удар, мяч был парирован, но Бенуа Костиль не удержал его в руках.

39' Удар от ворот произведет Бордо

39' Саймон Мозес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Удар от ворот произведет Бордо

37' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Удар от ворот произведет Бордо

34' Коло-Муани Рандаль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Секу Мара выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Бенуа Костиль отбил мяч на угловой после удара Букари Осман из штрафной площади.

31' Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Бордо выполняет удар от ворот.

29' Бордо выполняет удар от ворот.

25' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Секу Мара выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Бордо выполняет удар от ворот.

22' Сиприен Вилан из команды Нант навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

20' Удар от ворот произведет Нант

19' Медиуб Абдель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Нант

17' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

14' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Нант начинает с центра поля