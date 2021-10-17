Второй тайм

96' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Бордо выполняет удар от ворот.

94' Мангаш Рикарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

92' Коршья Себастьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Игрок из команды Бордо вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Бордо

84' Мангаш Рикарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Бенуа Костиль отбил мяч на угловой после удара Саймон Мозес из штрафной площади.

83' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Удар от ворот произведет Нант

79' Удар от ворот произведет Бордо

75' Г О О О О Л - Чиривелья Педро забивает с правой ноги!

73' Хван Ый-Чжо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Элис Альберт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Тактическая замена. Секу Мара уходит с поля и его заменяет Элис Альберт

67' Медиуб Абдель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Хорошую попытку сделал Блас Людовик . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Хван Ый-Чжо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Г О О О О Л - Хван Ый-Чжо забивает с правой ноги!

61' Хорошую попытку сделал Саймон Мозес . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Бордо

58' Медиуб Абдель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Коло-Муани Рандаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Удар от ворот произведет Нант

56' Дилросун Джавайро не смог попасть в створ ударом издали

54' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Удар от ворот произведет Бордо

53' Блас Людовик из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

50' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Нант

49' Шанс! Секу Мара из команды Бордо пробил головой, но мимо

48' Фабио да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе