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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Бордо
1:1
Конец матча

Стадион:
Нант
0'
43' Желтая карточка
Фабио да Сильва
45' Желтая карточка
Паллуа Николя
58' Желтая карточка
Отавио
1:0
62' Гол
Хван Ый-Чжо
69' Желтая карточка
Мутуссами Самуэль
1:1
75' Гол
Чиривелья Педро
85' Желтая карточка
Косельни Лоран
90'+6
1
Костиль
Бенуа
25
Кватенг
Энок
6
Косельни
Лоран
3
Медиуб
Абдель
12
Мангаш
Рикарду
8
Онана
Жан
5
Отавио
II
19
Адли
Ясин
21
Дилросун
Джавайро
18
Хван
Ый-Чжо
11
Мара
Секу
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
8
Сиприен
Вилан
5
Чиривелья
Педро
26
Букари
Осман
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
23
Коло-Муани
Рандаль
Бордо
3-5-2
Нант
4-2-3-1

Ход матча

43'
 
Фабио да Сильва
45'
 
Паллуа Николя
55'
 
Кулибали Калифа
Букари Осман
58'
Отавио
 
62'
Хван Ый-Чжо
(Дилросун Джавайро)
1:0
65'
 
Коршья Себастьен
Фабио да Сильва
66'
 
Мутуссами Самуэль
Сиприен Вилан
69'
 
Мутуссами Самуэль
70'
Элис Альберт
Мара Секу
 
70'
Франсержио Родригес
Адли Ясин
 
74'
Ньянг М'Байе
Хван Ый-Чжо
 
75'
1:1
Чиривелья Педро
(Коршья Себастьен)
83'
Пембеле Тимоте
Медиуб Абдель
 
83'
Калу Самуэль
Дилросун Джавайро
 
85'
Косельни Лоран
 
90'
 
Де Са Роли Перейра
Блас Людовик
90'
 
Коко Маркус
Саймон Мозес

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

История личных встреч

Бордо
Нант

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

20 матчей

50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
3:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
К
3:4
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
2:1
ТМС
1:1
Л1
0:0
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 4 0.4
Онана Жан 2 0.2
Уден Реми 1 0.1
Мангаш Рикарду 1 0.1
Мешер Андре 1 0.1
Калу Самуэль 1 0.1
Пембеле Тимоте 1 0.1
Мара Секу 1 0.1
Адли Ясин 0 0
Косельни Лоран 0 0
Дилросун Джавайро 0 0
Башич Тома 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 5 (2) 0.5
Чиривелья Педро 2 0.2
Коло-Муани Рандаль 2 0.2
Жиротто Андрей 2 0.2
Саймон Мозес 1 0.1
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.1
Коршья Себастьен 0 0
Сиприен Вилан 0 0

Карточки

Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Стиан 3 0
Кватенг Энок 3 0
Отавио II 3 0
Онана Жан 2 0
Косельни Лоран 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Костиль Бенуа 1 0
Франсержио Родригес 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Калу Самуэль 1 0
Мара Секу 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 3 0
Кастеллетто Жан-Шарль 3 0
Саймон Мозес 2 0
Чиривелья Педро 2 0
Блас Людовик 2 0
Паллуа Николя 1 0
Коко Маркус 1 0
Жиротто Андрей 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Мутуссами Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

13
5
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
38%
1
20%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
3
23%
2
40%
61-75
1
8%
1
20%
76-90

Забито

12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
17%
3
23%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
25%
3
23%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
4
33%
1
8%
76-90

Пропущено

21
12
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
10%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
8
38%
1
8%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
4
19%
4
33%
61-75
4
19%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бордо
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2
Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Кан 2:1 Бордо - Ньор 1:1 Бержерак - Бордо 0:1 Реймс - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 3:0 Нант - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:0 Лорьян - Бордо 4:1 Бордо - Монако 0:3 Сент-Этьен - Бордо 4:1
Нант
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4
Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0 Монако - Нант 1:1 Лорьян - Нант 1:0 Брест - Нант 1:3 Нант - Ньор 0:1 Нант - Кан 0:1 Нант - Тулуза 0:1 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Монпелье 1:2 Дижон - Нант 0:4 Нант - Бордо 3:0 Брест - Нант 1:4 Страсбург - Нант 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Ланс 0:1 Заявка 10 5 3 2 16 - 11 18
3. Ницца Заявка 9 5 2 2 18 - 5 16
4. Анже Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
5. Лион Заявка 10 4 4 2 16 - 13 16
6. Ренн Заявка 10 4 3 3 15 - 9 15
7. Марсель Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
8. Лорьян Заявка 9 3 5 1 10 - 9 14
9. Нант Заявка 10 4 2 4 14 - 11 14
10. Страсбург Заявка 10 4 2 4 18 - 15 14
11. Монако Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
12. Лилль Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
13. Монпелье 1:0 Заявка 10 3 4 3 17 - 16 13
14. Клермон Заявка 10 3 4 3 13 - 20 13
15. Реймс Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
16. Труа Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
17. Бордо Заявка 10 1 5 4 12 - 21 8
18. Метц Заявка 10 1 3 6 11 - 22 6
19. Брест Заявка 10 0 5 5 11 - 19 5
20. Сент-Этьен Заявка 10 0 4 6 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 14 - 4 15
2. Лион Заявка 6 3 3 0 13 - 7 12
3. Монпелье 1:0 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
4. Лорьян Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
5. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Ренн Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
7. Страсбург Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
8. Лилль Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
9. Нант Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10. Ланс 0:1 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12. Марсель Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
13. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
15. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Труа Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
17. Бордо Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
18. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
19. Сент-Этьен Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
20. Метц Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс 0:1 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
3. Ницца Заявка 5 3 0 2 9 - 2 9
4. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Анже Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
7. Реймс Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
8. Ренн Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9. Нант Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
10. Клермон Заявка 5 1 2 2 6 - 14 5
11. Бордо Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
12. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
14. Лион Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
15. Труа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
16. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
17. Метц Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
18. Монпелье 1:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Монпелье Лаборд Гаэтан 7 0 1
2. ПСЖ Мбаппе Килиан 6 1 4
3. Лилль Дэвид Джонатан 6 1 0
4. Клермон Байо Мохамед 5 0 2
5. Ницца Гуйри Амин 5 2 2
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 4 1
3. Лилль Шека 5 0
4. Марсель Балерди Леонардо 3 1
5. Лорьян Абергель Лоран 4 0
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Дилросун Джавайро из команды Бордо пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Желтая карточка
    46'
    Паллуа Николя тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • Фол, нарушение
    46'
    Паллуа Николя из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Дилросун Джавайро.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 45'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Нант пытается что-то создать.
  • 44'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Онана Жан из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    43'
    Фабио да Сильва из команды Нант получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    43'
    Фабио да Сильва из команды Нант опасно и грубо сыграл. Дилросун Джавайро пострадал.
  • 42'
    Бордо контролирует мяч.
  • 42'
    Коло-Муани Рандаль нанес удар, мяч был парирован, но Бенуа Костиль не удержал его в руках.
  • 42'
    Нант начинает контратаку
  • 41'
    Мангаш Рикарду из команды Бордо делает неудачный навес.
  • 41'
    Бордо пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Сиприен Вилан из команды Нант поставил подножку. Пострадал Секу Мара
  • 40'
    Контроль мяча: Бордо: 61%, Нант: 39%.
  • 40'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    39'
    Коло-Муани Рандаль нарушает правила. Косельни Лоран пострадал
  • 39'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 39'
    Саймон Мозес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 38'
    Аппиа Деннис из команды Нант делает неудачный навес.
  • 38'
    Нант пытается что-то создать.
  • 37'
    Нант контролирует мяч.
  • 37'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 37'
    Нант контролирует мяч.
  • 37'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Контроль мяча: Бордо: 63%, Нант: 37%.
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Мангаш Рикарду из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Букари Осман
  • 35'
    Матч возобновлен
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 34'
    Коло-Муани Рандаль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 34'
    Нант пытается что-то создать.
  • 33'
    Секу Мара выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Сиприен Вилан из команды Нант подал угловой справа.
  • 32'
    Бенуа Костиль отбил мяч на угловой после удара Букари Осман из штрафной площади.
  • 31'
    Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Кватенг Энок из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Саймон Мозес
  • 30'
    Контроль мяча: Бордо: 62%, Нант: 38%.
  • 30'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Нант контролирует мяч.
  • 30'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 29'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 29'
    Бордо контролирует мяч.
  • 29'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 28'
    Нант контролирует мяч.
  • 27'
    Бордо контролирует мяч.
  • 26'
    Бордо пытается что-то создать.
  • Офсайд
    26'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант в офсайде
  • 25'
    Саймон Мозес из команды Нант делает неудачный навес.
  • 25'
    Контроль мяча: Бордо: 64%, Нант: 36%.
  • 25'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.
  • 24'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Секу Мара выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    23'
    Саймон Мозес из команды Нант подал угловой слева.
  • 23'
    Саймон Мозес из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 23'
    Нант пытается что-то создать.
  • 22'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    22'
    Букари Осман задерживает мяч рукой
  • 22'
    Сиприен Вилан из команды Нант навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.
  • Фол, нарушение
    21'
    Отавио II из команды Бордо толкнул локтем оппонента. Это Жиротто Андрей заработал фол
  • Офсайд
    21'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо в офсайде
  • 21'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: Бордо: 67%, Нант: 33%.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 19'
    Медиуб Абдель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 19'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 19'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 18'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 17'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Хван Ый-Чжо и попал в перекладину!
  • 17'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Дилросун Джавайро из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 16'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 16'
    Контроль мяча: Бордо: 66%, Нант: 34%.
  • 16'
    Нант контролирует мяч.
  • 15'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    15'
    Дилросун Джавайро из команды Бордо подал угловой справа.
  • 15'
    Кватенг Энок из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 14'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Бордо контролирует мяч.
  • 13'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 12'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Бордо контролирует мяч.
  • 12'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Бордо пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья свистит. Коло-Муани Рандаль атаковал сзади соперника. Это Отавио II заработал своей команде штрафной
  • 10'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Бордо: 60%, Нант: 40%.
  • 9'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья свистит. Сиприен Вилан атаковал сзади соперника. Это Адли Ясин заработал своей команде штрафной
  • 8'
    Бордо контролирует мяч.
  • 7'
    Бордо контролирует мяч.
  • 6'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Контроль мяча: Бордо: 59%, Нант: 41%.
  • 5'
    Мангаш Рикарду из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Бордо пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Букари Осман из команды Нант поставил подножку. Пострадал Мангаш Рикарду
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Онана Жан из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Коло-Муани Рандаль
  • 4'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Нант контролирует мяч.
  • 3'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Нант пытается что-то создать.
  • 2'
    Нант контролирует мяч.
  • 1'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Бордо 41.9% (57)
X 39.7% (54)
Нант 18.4% (25)
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Прогнозы на матч Бордо 1:1 Нант

Исход игры
Бордо
41.9% (57)
Ничья
39.7% (54)
Нант
18.4% (25)
Тотал 2.5
Больше
35.29% (48)
Меньше
64.71% (88)
Обе команды забьют
Да
72.06% (98)
Нет
27.94% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.8% (50)
1:0 Бордо
18.4% (25)
2:1 Бордо
17.6% (24)
1:2 Нант
14% (19)
2:0 Бордо
5.1% (7)
0:1 Нант
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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