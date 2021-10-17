Франция: Лига 1 2021-2022
Монпелье
1:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Стад де ля Моссон
Ланс
29' Желтая карточкаВух Кристофер
14
Эстев
Максим
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
16
Лека
Жан-Луи
28
Дукуре
Шейк
20
Кошта
Давид
15
Мюинга
Арно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Вахи ЭлюПолузащитник
-
34 Делайе СашаПолузащитник
-
28 Макуана БениНападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
-
15 Мюинга АрноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Соу СамбаВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
27 Боли ШарльПолузащитник
-
22 Саид УэслиНападающий
-
25 Жан КорентенНападающий
-
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
29'
48'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
История личных встреч
Монпелье
Ланс
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жермен Валер
|3
|0.3
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.3
|Саванье Тежи
|2
|0.2
|Мавидиди Стефи
|2
|0.2
|Делор Анди
|2
|0.2
|Молле Флоран
|2
|0.2
|Коцца Николя
|1
|0.1
|Джоаккини Николас
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Секо
|3
|0.3
|Франковски Пшемыслав
|2
|0.2
|Сотока Флориан
|2 (2)
|0.2
|Ганаго Игнатиус
|2
|0.2
|Мюинга Арно
|2 (1)
|0.2
|Клаусс Жонатан
|1
|0.1
|Банза Симон
|1
|0.1
|Какута Гаэль
|1
|0.1
|Саид Уэсли
|1
|0.1
|Медина Факундо
|1
|0.1
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тулер Матеус
|2
|1
|Самбья Саломон
|1
|1
|Ферри Жордан
|2
|0
|Саванье Тежи
|2
|0
|Молле Флоран
|2
|0
|Сахо Мамаду
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Шотар Жорис
|1
|0
|Вахи Элю
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дансо Кевин
|2
|1
|Медина Факундо
|3
|0
|Дукуре Шейк
|1
|1
|Лека Жан-Луи
|2
|0
|Сотока Флориан
|2
|0
|Какута Гаэль
|1
|0
|Саид Уэсли
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Гради Жонатан
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Вух Кристофер
|1
|0
|Мюинга Арно
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
60%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
16
16
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
5
31%
4
25%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
2
13%
3
19%
76-90
Пропущено
16
9
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
2
22%
1-15
5
31%
1
11%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
4
25%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1
Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1 Реймс - Монпелье 3:3 Монпелье - Марсель 2:3 Метц - Монпелье 1:0 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 3:2 Нант - Монпелье 1:2 Монпелье - Брест 0:0 Монпелье - ПСЖ 2:2 Страсбург - Монпелье 2:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Монпелье 3:1 Кане-Руссийон - Монпелье 1:2 Лилль - Монпелье 1:1
Ланс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0
Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Удинезе 4:1 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Гавр 2:2 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Ланс - Стандард 1:1 Ланс - Монако 0:0 Бордо - Ланс 3:0 Ланс - Лилль 0:3 ПСЖ - Ланс 2:1 Ланс - Ним 2:1 Брест - Ланс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Ланс
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|3.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|5.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 13
|16
|6.
|Ренн
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|7.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|8.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 9
|14
|9.
|Нант
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 11
|14
|10.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 15
|14
|11.
|Монако
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|12.
|Лилль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|13.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|14.
|Клермон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 20
|13
|15.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|16.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|17.
|Бордо
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 21
|8
|18.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 22
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|11 - 19
|5
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 4
|15
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|3.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|4.
|Лорьян
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|5.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|7.
|Страсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|8.
|Лилль
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|9.
|Нант
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|10.
|Ланс
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|13.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|14.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|7
|15.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|16.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|17.
|Бордо
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|18.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|20.
|Метц
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 2
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|10.
|Клермон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 14
|5
|11.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|12.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|13.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|14.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|17.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|18.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
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- — Вылет в Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|7
|0
|1
|2.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6
|1
|4
|3.
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6
|1
|0
|4.
|Клермон
|Байо Мохамед
|5
|0
|2
|5.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|4
|1
|3.
|Лилль
|Шека
|5
|0
|4.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|3
|1
|5.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
Прогнозы на матч Монпелье 1:0 Ланс
Исход игры
Монпелье
27% (37)
Ничья
38% (52)
Ланс
35% (48)
Тотал 2.5
Больше
41.91% (57)
Меньше
58.09% (79)
Обе команды забьют
Да
77.21% (105)
Нет
22.79% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (48)
1:2 Ланс
24.8% (34)
1:0 Монпелье
11.7% (16)
2:1 Монпелье
10.2% (14)
2:0 Монпелье
4.4% (6)
2:3 Ланс
3.6% (5)
0:1 Ланс
3.6% (5)
0:2 Ланс
2.2% (3)
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