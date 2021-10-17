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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монпелье
1:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Ланс
0'
29' Желтая карточка
Вух Кристофер
1:0
48' Гол
 48'
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
14
Эстев
Максим
3
Сахо
Мамаду
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
10
Мавидиди
Стефи
9
Жермен
Валер
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
5
Вух
Кристофер
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
29
Франковски
Пшемыслав
20
Кошта
Давид
15
Мюинга
Арно
7
Сотока
Флориан
Монпелье
4-2-3-1
Ланс
3-4-1-2

Ход матча

29'
 
Вух Кристофер
48'
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

История личных встреч

Монпелье
Ланс

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
3:3
Л1
1:4
Л1
2:0
Л1
0:1
КЛ
3:4
Л1
1:0
Л2
0:1
Л2
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жермен Валер 3 0.3
Лаборд Гаэтан 3 0.3
Саванье Тежи 2 0.2
Мавидиди Стефи 2 0.2
Делор Анди 2 0.2
Молле Флоран 2 0.2
Коцца Николя 1 0.1
Джоаккини Николас 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 3 0.3
Франковски Пшемыслав 2 0.2
Сотока Флориан 2 (2) 0.2
Ганаго Игнатиус 2 0.2
Мюинга Арно 2 (1) 0.2
Клаусс Жонатан 1 0.1
Банза Симон 1 0.1
Какута Гаэль 1 0.1
Саид Уэсли 1 0.1
Медина Факундо 1 0.1

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тулер Матеус 2 1
Самбья Саломон 1 1
Ферри Жордан 2 0
Саванье Тежи 2 0
Молле Флоран 2 0
Сахо Мамаду 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Шотар Жорис 1 0
Вахи Элю 1 0
Макуана Бени 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 2 1
Медина Факундо 3 0
Дукуре Шейк 1 1
Лека Жан-Луи 2 0
Сотока Флориан 2 0
Какута Гаэль 1 0
Саид Уэсли 1 0
Фофана Секо 1 0
Гради Жонатан 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Вух Кристофер 1 0
Мюинга Арно 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
60%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

16
16
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
5
31%
4
25%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
2
13%
3
19%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
2
22%
1-15
5
31%
1
11%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
4
25%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1
Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1 Реймс - Монпелье 3:3 Монпелье - Марсель 2:3 Метц - Монпелье 1:0 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 3:2 Нант - Монпелье 1:2 Монпелье - Брест 0:0 Монпелье - ПСЖ 2:2 Страсбург - Монпелье 2:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Монпелье 3:1 Кане-Руссийон - Монпелье 1:2 Лилль - Монпелье 1:1
Ланс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0
Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Удинезе 4:1 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Гавр 2:2 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Ланс - Стандард 1:1 Ланс - Монако 0:0 Бордо - Ланс 3:0 Ланс - Лилль 0:3 ПСЖ - Ланс 2:1 Ланс - Ним 2:1 Брест - Ланс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Ланс 0:1 Заявка 10 5 3 2 16 - 11 18
3. Ницца Заявка 9 5 2 2 18 - 5 16
4. Анже Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
5. Лион Заявка 10 4 4 2 16 - 13 16
6. Ренн Заявка 10 4 3 3 15 - 9 15
7. Марсель Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
8. Лорьян Заявка 9 3 5 1 10 - 9 14
9. Нант Заявка 10 4 2 4 14 - 11 14
10. Страсбург Заявка 10 4 2 4 18 - 15 14
11. Монако Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
12. Лилль Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
13. Монпелье 1:0 Заявка 10 3 4 3 17 - 16 13
14. Клермон Заявка 10 3 4 3 13 - 20 13
15. Реймс Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
16. Труа Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
17. Бордо Заявка 10 1 5 4 12 - 21 8
18. Метц Заявка 10 1 3 6 11 - 22 6
19. Брест Заявка 10 0 5 5 11 - 19 5
20. Сент-Этьен Заявка 10 0 4 6 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 14 - 4 15
2. Лион Заявка 6 3 3 0 13 - 7 12
3. Монпелье 1:0 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
4. Лорьян Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
5. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Ренн Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
7. Страсбург Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
8. Лилль Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
9. Нант Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10. Ланс 0:1 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12. Марсель Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
13. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
15. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Труа Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
17. Бордо Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
18. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
19. Сент-Этьен Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
20. Метц Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс 0:1 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
3. Ницца Заявка 5 3 0 2 9 - 2 9
4. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Анже Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
7. Реймс Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
8. Ренн Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9. Нант Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
10. Клермон Заявка 5 1 2 2 6 - 14 5
11. Бордо Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
12. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
14. Лион Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
15. Труа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
16. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
17. Метц Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
18. Монпелье 1:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Монпелье Лаборд Гаэтан 7 0 1
2. ПСЖ Мбаппе Килиан 6 1 4
3. Лилль Дэвид Джонатан 6 1 0
4. Клермон Байо Мохамед 5 0 2
5. Ницца Гуйри Амин 5 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 4 1
3. Лилль Шека 5 0
4. Марсель Балерди Леонардо 3 1
5. Лорьян Абергель Лоран 4 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • Описание гола
    49'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 48'
    Саванье Тежи сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Мавидиди Стефи забивает с правой ноги!
  • 48'
    Саванье Тежи из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 47'
    Монпелье начинает контратаку
  • 47'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Молле Флоран из команды Монпелье.
  • 47'
    Молле Флоран ошибается в защите.
  • 47'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 47'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 47'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 46'
    Монпелье выполняет удар от ворот.
  • 46'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Монпелье 27% (37)
X 38% (52)
Ланс 35% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Ланс
3.20
3.75
2.57
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Монпелье 1:0 Ланс онлайн


Прогнозы на матч Монпелье 1:0 Ланс

Исход игры
Монпелье
27% (37)
Ничья
38% (52)
Ланс
35% (48)
Тотал 2.5
Больше
41.91% (57)
Меньше
58.09% (79)
Обе команды забьют
Да
77.21% (105)
Нет
22.79% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (48)
1:2 Ланс
24.8% (34)
1:0 Монпелье
11.7% (16)
2:1 Монпелье
10.2% (14)
2:0 Монпелье
4.4% (6)
2:3 Ланс
3.6% (5)
0:1 Ланс
3.6% (5)
0:2 Ланс
2.2% (3)
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