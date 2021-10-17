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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Труа
1:0
Второй тайм: 85'

Стадион:
Ницца
0'
1:0
4' Гол
Бальде Мама
36' Желтая карточка
Н'Гессан Куаме
37' Желтая карточка
Батлле Лоран
73' Желтая карточка
Бьянкон Жулиан
80' Желтая карточка
Клод-Морис Алексис
85'
30
Галлон
Готье
19
Эль-Хаджам
Уалид
8
Жиродон
Джимми
17
Сальмье
Йоанн
4
Бьянкон
Жулиан
6
Н'Гессан
Куаме
24
Шавалерин
Ксавье
3
Коне
Юссуф
20
Рипар
Рено
7
Тузгар
Йоанн
25
Бальде
Мама
40
Бенитес
Вальтер
20
Аталь
Юсеф
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
13
Камара
Ассан
28
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
18
Лемина
Марио
22
Стенгс
Келвин
9
Дольберг
Каспер
7
Делор
Анди
Труа
3-4-3
Ницца
4-4-2

Ход матча

4'
Бальде Мама
(Бьянкон Жулиан)
1:0
26'
Рами Адиль
Эль-Хаджам Уалид
 
36'
Н'Гессан Куаме
 
37'
Батлле Лоран
 
46'
Каборе Исса
Коне Юссуф
 
55'
 
Гуйри Амин
Будауи Хишем
56'
 
Тюрам Кефрен
Лемина Марио
62'
Дингом Тристан
Бальде Мама
 
72'
 
Клод-Морис Алексис
Дольберг Каспер
73'
 
Гессан Эванн
Стенгс Келвин
73'
Бьянкон Жулиан
 
77'
Домингес Брэндон
Рипар Рено
 
78'
Сук Юн-Чжун
Тузгар Йоанн
 
80'
 
Клод-Морис Алексис
81'
 
Шнайдерлин Морган
Росарио Пабло

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

История личных встреч

Труа
Ницца

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
3:3
Л1
3:1
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 2 0.2
Бальде Мама 2 0.2
Тузгар Йоанн 2 0.2
Эль-Хаджам Уалид 1 0.1
Родригес Жерсон 1 0.1
Бьянкон Жулиан 0 0
Дингом Тристан 0 0
Н'Гессан Куаме 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 5 (2) 0.56
Дольберг Каспер 4 0.44
Делор Анди 2 0.22
Будауи Хишем 2 0.22
Клюйверт Джастин 1 0.11
Бар Мельвен 1 0.11
Тюрам Кефрен 1 0.11
Стенгс Келвин 1 0.11
Тодибо Жан-Клер 1 0.11
Лотомба Жордан 0 0
Аталь Юсеф 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкон Жулиан 4 0
Жиродон Джимми 2 1
Родригес Жерсон 3 0
Каборе Исса 1 1
Шавалерин Ксавье 2 0
Азамум Карим 2 0
Батлле Лоран 1 0
Дингом Тристан 1 0
Коне Юссуф 1 0
Н'Гессан Куаме 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 3 0
Аталь Юсеф 3 0
Данте Бонфим 2 0
Росарио Пабло 2 0
Клюйверт Джастин 2 0
Тодибо Жан-Клер 2 0
Будауи Хишем 2 0
Делор Анди 1 0
Камара Ассан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Бар Мельвен 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
33%
3
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Пропущено

8
3
0 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
2
67%
76-90

Забито

7
17
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
14%
4
24%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
4
24%
31-45
1
14%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
1
14%
3
18%
76-90

Пропущено

15
4
3 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
25%
16-30
1
7%
1
25%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1
Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0 Труа - ПСЖ 1:2 Метц - Труа 2:1 Анже - Труа 3:0 Труа - Дижон 2:1 Труа - Ним 2:2 Клермон - Труа 2:1 Гавр - Труа 3:2 Труа - Дюнкерк 2:0 Шатору - Труа 1:2 Труа - Гренобль 3:1 Ньор - Труа 0:3 Труа - Кан 1:0
Ницца
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2
Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Ницца - Бастия 0:1 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Лион - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 0:2 Ницца - Брест 3:2 Лилль - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 3:1 Дижон - Ницца 2:0 Ницца - Реймс 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Ланс Заявка 9 5 3 1 16 - 10 18
3. Ницца 0:1 Заявка 9 5 2 2 18 - 5 16
4. Анже Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
5. Лион Заявка 10 4 4 2 16 - 13 16
6. Марсель Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
7. Лорьян Заявка 9 3 5 1 10 - 9 14
8. Монако Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
9. Лилль Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
10. Нант Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
11. Клермон Заявка 10 3 4 3 13 - 20 13
12. Ренн Заявка 9 3 3 3 12 - 9 12
13. Страсбург Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
14. Монпелье Заявка 9 2 4 3 16 - 16 10
15. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
16. Труа 1:0 Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
17. Бордо Заявка 9 1 4 4 11 - 20 7
18. Метц Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
19. Брест Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
20. Сент-Этьен Заявка 9 0 4 5 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 14 - 4 15
2. Лион Заявка 6 3 3 0 13 - 7 12
3. Лорьян Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
4. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Ренн Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
6. Лилль Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
7. Нант Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
8. Монпелье Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
9. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12. Ницца 0:1 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
13. Марсель Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
14. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
15. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Труа 1:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
17. Сент-Этьен Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
18. Бордо Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ницца 0:1 Заявка 5 3 0 2 9 - 2 9
4. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Анже Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
7. Реймс Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
8. Клермон Заявка 5 1 2 2 6 - 14 5
9. Бордо Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
10. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
11. Лион Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Нант Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Труа 1:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15. Метц Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
16. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 6 1 4
2. Монпелье Лаборд Гаэтан 6 0 1
3. Лилль Дэвид Джонатан 6 1 0
4. Клермон Байо Мохамед 5 0 2
5. Ницца Гуйри Амин 5 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 4 1
3. Лилль Шека 5 0
4. Марсель Балерди Леонардо 3 1
5. Лорьян Абергель Лоран 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Труа 5% (7)
X 9.3% (13)
Ницца 85.7% (120)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Труа
Ничья
Ницца
4.40
4.31
18.16
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Труа 1:0 Ницца онлайн


Прогнозы на матч Труа 1:0 Ницца

Исход игры
Труа
5% (7)
Ничья
9.3% (13)
Ницца
85.7% (120)
Тотал 2.5
Больше
52.55% (72)
Меньше
47.45% (65)
Обе команды забьют
Да
62.04% (85)
Нет
37.96% (52)
Популярный счёт
1:2 Ницца
43.6% (61)
0:1 Ницца
17.1% (24)
0:2 Ницца
17.1% (24)
1:1 Ничья
9.3% (13)
1:3 Ницца
5% (7)
1:0 Труа
2.9% (4)
2:1 Труа
2.1% (3)
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