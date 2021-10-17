Первый тайм

51' Команда Труа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Делор Анди из команды Ницца сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

47' Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Удар от ворот произведет Труа

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Стенгс Келвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Готье Галлон отбил мяч на угловой после удара Дольберг Каспер из штрафной площади.

40' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

40' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

37' Рефери не любит споров - именно за это Laurent Batlles сейчас получил желтую

35' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Труа выполняет удар от ворот.

33' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Игрок Рипар Рено из команды Труа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

30' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

29' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Плохо сыграл Рами Адиль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

29' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Матч возобновлен

26' Эль-Хаджам Уалид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' О, нет. Из многообещающей позиции Будауи Хишем из команды Ницца наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

25' Удар от ворот произведет Труа

24' Команда Труа довольна результатом к этому моменту.

23' Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Хаджам Уалид получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Труа

20' Труа выполняет удар от ворот.

19' Эль-Хаджам Уалид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Дольберг Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Бьянкон Жулиан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

17' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Дольберг Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Матч возобновится спорным мячом

14' Ох, нехорошо это выглядит. Дольберг Каспер получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Дольберг Каспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Ницца выполняет удар от ворот.

9' Рипар Рено оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Ницца выполняет удар от ворот.

6' Команда Труа забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

4' Г О О О О Л - Бальде Мама забивает с правой ноги!

4' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Рипар Рено из команды Труа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

2' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Труа начинает с центра поля