Франция: Лига 1 2021-2022
Труа
1:0
Конец матча
Стадион: Стад де л'Об
Ницца
1:0
4' ГолБальде Мама
36' Желтая карточкаН'Гессан Куаме
37' Желтая карточкаБатлле Лоран
72' Желтая карточкаБьянкон Жулиан
79' Желтая карточкаКлод-Морис Алексис
30
Галлон
Готье
20
Рипар
Рено
25
Бальде
Мама
20
Аталь
Юсеф
13
Камара
Ассан
28
Будауи
Хишем
18
Лемина
Марио
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноНападающий
- Нападающий
-
25 Бальде МамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Рами АдильЗащитник
-
29 Каборе ИссаПолузащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Нассим ШадлиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Laurent Batlles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Гессан ЭваннПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гуйри АминНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
1:0
36'
37'
72'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
История личных встреч
Труа
Ницца
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|2
|0.2
|Бальде Мама
|2
|0.2
|Тузгар Йоанн
|2
|0.2
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.1
|Родригес Жерсон
|1
|0.1
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Дингом Тристан
|0
|0
|Н'Гессан Куаме
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|5 (2)
|0.56
|Дольберг Каспер
|4
|0.44
|Делор Анди
|2
|0.22
|Будауи Хишем
|2
|0.22
|Клюйверт Джастин
|1
|0.11
|Бар Мельвен
|1
|0.11
|Тюрам Кефрен
|1
|0.11
|Стенгс Келвин
|1
|0.11
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.11
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Аталь Юсеф
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкон Жулиан
|4
|0
|Жиродон Джимми
|2
|1
|Родригес Жерсон
|3
|0
|Каборе Исса
|1
|1
|Шавалерин Ксавье
|2
|0
|Азамум Карим
|2
|0
|Батлле Лоран
|1
|0
|Дингом Тристан
|1
|0
|Коне Юссуф
|1
|0
|Н'Гессан Куаме
|1
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0
|Нассим Шадли
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|3
|0
|Аталь Юсеф
|3
|0
|Данте Бонфим
|2
|0
|Росарио Пабло
|2
|0
|Клюйверт Джастин
|2
|0
|Тодибо Жан-Клер
|2
|0
|Будауи Хишем
|2
|0
|Делор Анди
|1
|0
|Камара Ассан
|1
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Бар Мельвен
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
9
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
50%
3
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Пропущено
8
3
0 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
2
67%
76-90
Забито
8
17
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
2
25%
4
24%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
4
24%
31-45
1
13%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
1
13%
3
18%
76-90
Пропущено
15
5
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Труа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1
Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0 Труа - ПСЖ 1:2 Метц - Труа 2:1 Анже - Труа 3:0 Труа - Дижон 2:1 Труа - Ним 2:2 Клермон - Труа 2:1 Гавр - Труа 3:2 Труа - Дюнкерк 2:0 Шатору - Труа 1:2 Труа - Гренобль 3:1 Ньор - Труа 0:3 Труа - Кан 1:0
Ницца
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2
Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Ницца - Бастия 0:1 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Лион - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 0:2 Ницца - Брест 3:2 Лилль - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 3:1 Дижон - Ницца 2:0 Ницца - Реймс 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Ланс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|5.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 13
|16
|6.
|Ренн
|3:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|7.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 9
|14
|8.
|Монако
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|9.
|Лилль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|10.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|11.
|Страсбург
|2:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|12.
|Реймс
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|13.
|Нант
|0:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 11
|13
|14.
|Клермон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 20
|13
|15.
|Бордо
|1:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 20
|10
|16.
|Монпелье
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|18.
|Метц
|0:3 Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 22
|6
|19.
|Брест
|0:1 Заявка
|10
|0
|4
|6
|10 - 19
|4
|20.
|Сент-Этьен
|1:2 Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 4
|15
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|3.
|Лорьян
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|4.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|5.
|Ренн
|3:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|6.
|Страсбург
|2:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Лилль
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Нант
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|9.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|10.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|13.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|14.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|7
|15.
|Реймс
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|16.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|17.
|Бордо
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Сент-Этьен
|1:2 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|19.
|Метц
|0:3 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|20.
|Брест
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 2
|9
|4.
|Реймс
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|5.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Ренн
|3:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Клермон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 14
|5
|10.
|Бордо
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|11.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|12.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|13.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Страсбург
|2:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|15.
|Нант
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Метц
|0:3 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|18.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Брест
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Сент-Этьен
|1:2 Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|7
|0
|1
|2.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6
|1
|4
|3.
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6
|1
|0
|4.
|Клермон
|Байо Мохамед
|5
|0
|2
|5.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|4
|1
|3.
|Лилль
|Шека
|5
|0
|4.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|3
|1
|5.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
Прогнозы на матч Труа 1:0 Ницца
Исход игры
Труа
5% (7)
Ничья
9.3% (13)
Ницца
85.7% (120)
Тотал 2.5
Больше
52.55% (72)
Меньше
47.45% (65)
Обе команды забьют
Да
62.04% (85)
Нет
37.96% (52)
Популярный счёт
1:2 Ницца
43.6% (61)
0:1 Ницца
17.1% (24)
0:2 Ницца
17.1% (24)
1:1 Ничья
9.3% (13)
1:3 Ницца
5% (7)
1:0 Труа
2.9% (4)
2:1 Труа
2.1% (3)
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