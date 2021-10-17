Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Микаэль Наде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

52' Команда Страсбург имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' 'Г О О О О О Л - Хазри Вахби из команды Сент-Этьен забивает с пенальти! Он пробил правой. Матц Зельс был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

50' Матч возобновлен

49' Норден Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

44' УДАЛЕНИЕ! - Юссуф Зейду увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

44' Микаэль Наде наказан за толчок Ажорк Людовик

42' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Матч возобновлен

41' Этьен Грин получил травму и заменен. Баич Стефан выходит на поле.

40' Этьен Грин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Г О О О О Л - Юссуф Зейду уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

38' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Микаэль Наде наказан за толчок Ажорк Людовик

38' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Страсбург выполняет удар от ворот.

36' Сиссоко Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

35' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Хорошую попытку сделал Хазри Вахби . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Микаэль Наде из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

31' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Мукуди Ароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

28' Аолу Жан-Эде из команды Страсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

28' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Хазри Вахби выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Мукуди Ароль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Микаэль Наде наказан за толчок Ажорк Людовик

25' Люка Перрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Ньямси Жерзино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Каси Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Будебуз Риад навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Будебуз Риад навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Удар от ворот произведет Страсбург

18' Будебуз Риад из команды Сент-Этьен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

17' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Люка Перрен наказан за толчок Хазри Вахби

13' Микаэль Наде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Аолу Жан-Эде из команды Страсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

12' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Мукуди Ароль получил желтую карточку от судьи

11' Микаэль Наде делает длинную передачу вперед

10' Люка Перрен наказан за толчок Хазри Вахби

8' Мукуди Ароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

6' Будебуз Риад из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Камара Махди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Начался туман, и видимость стала плохой

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сент-Этьен начинает с центра поля