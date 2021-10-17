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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Страсбург
2:1
Второй тайм: 67'

Стадион:
Сент-Этьен
0'
11' Желтая карточка
Мукуди Ароль
19' Желтая карточка
Гильберт Фредерик
1:0
26' Гол
Ле Маршан Максим
2:0
38' Гол в свои ворота
Юссуф Зейду
44' Красная карточка
Юссуф Зейду
45' Желтая карточка
Ле Маршан Максим
2:1
45' Пенальти
Хазри Вахби
67'
1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
23
Ле
Маршан
Максим
19
Каси
Антони
27
Сиссоко
Ибраима
6
Аолу
Жан-Эде
11
Льенар
Димитри
9
Гамейро
Кевин
25
Ажорк
Людовик
40
Грин
Этьен
8
Камара
Махди
2
Мукуди
Ароль
33
Наде
Микаэль
5
Колодзейчак
Тимоти
19
Неу
Иван
28
Юссуф
Зейду
18
Норден
Арно
7
Будебуз
Риад
20
Буанга
Денис
10
Хазри
Вахби
Страсбург
5-3-2
Сент-Этьен
4-2-3-1

Ход матча

11'
 
Мукуди Ароль
19'
Гильберт Фредерик
 
26'
Ле Маршан Максим
(Гильберт Фредерик)
1:0
38'
Юссуф Зейду
2:0
41'
 
Баич Стефан
Грин Этьен
44'
 
Юссуф Зейду
45'
Ле Маршан Максим
 
45'
2:1
Хазри Вахби
46'
 
Гурна-Дуат Люка
Норден Арно
64'
 
Амума Ромен
Будебуз Риад
64'
 
Аушиш Адиль
Хазри Вахби

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

История личных встреч

Страсбург
Сент-Этьен

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:2
КЛ
1:1
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 3 (1) 0.3
Диалло Хабиб 3 (1) 0.3
Томассон Адриен 2 0.2
Гамейро Кевин 2 0.2
Ле Маршан Максим 1 0.1
Прчич Саньин 1 0.1
Сиссоко Ибраима 1 0.1
Гильберт Фредерик 0 0
Льенар Димитри 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 5 (3) 0.5
Колодзейчак Тимоти 1 0.1
Буанга Денис 1 0.1
Соу Саиду 1 0.1
Норден Арно 0 0
Крассо Жан-Филипп 0 0
Аушиш Адиль 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 5 1
Ле Маршан Максим 3 0
Фила Карол 3 0
Ажорк Людовик 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Томассон Адриен 0 1
Уорис Маджид 1 0
Гильберт Фредерик 1 0
Льенар Димитри 1 0
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Перрен Люка 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юссуф Зейду 1 1
Колодзейчак Тимоти 2 0
Хазри Вахби 2 0
Амума Ромен 2 0
Буанга Денис 2 0
Камара Махди 2 0
Масон Иван 2 0
Грин Этьен 0 1
Мукуди Ароль 1 0
Норден Арно 1 0
Неу Иван 1 0
Наде Микаэль 1 0
Аушиш Адиль 1 0
Гурна-Дуат Люка 1 0
Соу Саиду 1 0
Сабан Матис 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
50%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
3
38%
2
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
8%
1
14%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Пропущено

15
18
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
3
20%
2
11%
1-15
5
33%
2
11%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
3
20%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0
Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Анже 0:2 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Страсбург - Сьон 0:1 Страсбург - Базель 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Ницца - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 2:3 Марсель - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:2 Ним - Страсбург 1:1
Сент-Этьен
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2
Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Сент-Этьен - Гренобль 2:1 Сент-Этьен - Бур-Перонна 1:1 Сент-Этьен - Ле Пюи 2:2 Сент-Этьен - Дижон 0:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Марсель 1:0 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Брест 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Ланс Заявка 9 5 3 1 16 - 10 18
3. Ницца Заявка 9 5 2 2 18 - 5 16
4. Анже Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
5. Лион Заявка 10 4 4 2 16 - 13 16
6. Ренн 3:0 Заявка 10 4 3 3 15 - 9 15
7. Лорьян Заявка 9 3 5 1 10 - 9 14
8. Монако Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
9. Лилль Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
10. Марсель Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
11. Страсбург 2:1 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
12. Реймс 1:0 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
13. Нант 0:1 Заявка 10 4 1 5 13 - 11 13
14. Клермон Заявка 10 3 4 3 13 - 20 13
15. Бордо 1:0 Заявка 10 2 4 4 12 - 20 10
16. Монпелье Заявка 9 2 4 3 16 - 16 10
17. Труа Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
18. Метц 0:3 Заявка 10 1 3 6 11 - 22 6
19. Брест 0:1 Заявка 10 0 4 6 10 - 19 4
20. Сент-Этьен 1:2 Заявка 10 0 4 6 9 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 14 - 4 15
2. Лион Заявка 6 3 3 0 13 - 7 12
3. Лорьян Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
4. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Ренн 3:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
6. Страсбург 2:1 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7. Лилль Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
8. Нант 0:1 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
9. Монпелье Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
10. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12. Марсель Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
13. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
15. Реймс 1:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Труа Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
17. Бордо 1:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
18. Сент-Этьен 1:2 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
19. Метц 0:3 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
20. Брест 0:1 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ницца Заявка 5 3 0 2 9 - 2 9
4. Реймс 1:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
5. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
7. Анже Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
8. Ренн 3:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9. Клермон Заявка 5 1 2 2 6 - 14 5
10. Бордо 1:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
11. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Лион Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
13. Труа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Страсбург 2:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15. Нант 0:1 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Метц 0:3 Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
17. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
18. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест 0:1 Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен 1:2 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Монпелье Лаборд Гаэтан 7 0 1
2. ПСЖ Мбаппе Килиан 6 1 4
3. Лилль Дэвид Джонатан 6 1 0
4. Клермон Байо Мохамед 5 0 2
5. Ницца Гуйри Амин 5 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 4 1
3. Лилль Шека 5 0
4. Марсель Балерди Леонардо 3 1
5. Лорьян Абергель Лоран 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Страсбург 72.6% (98)
X 19.3% (26)
Сент-Этьен 8.1% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Сент-Этьен
2.33
7.07
34.18
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Страсбург 2:1 Сент-Этьен онлайн


Прогнозы на матч Страсбург 2:1 Сент-Этьен

Исход игры
Страсбург
72.6% (98)
Ничья
19.3% (26)
Сент-Этьен
8.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
48.89% (66)
Меньше
51.11% (69)
Обе команды забьют
Да
64.44% (87)
Нет
35.56% (48)
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3:1 Страсбург
2.2% (3)
0:1 Сент-Этьен
2.2% (3)
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