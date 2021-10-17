Франция: Лига 1 2021-2022
Страсбург
5:1
Конец матча
Стадион: де ла Мейно
Сент-Этьен
11' Желтая карточкаМукуди Ароль
19' Желтая карточкаГильберт Фредерик
1:0
26' ГолЛе Маршан Максим
2:0
38' Гол в свои воротаЮссуф Зейду
44' Красная карточкаЮссуф Зейду
45' Желтая карточкаЛе Маршан Максим
2:1
45' ПенальтиХазри Вахби
3:1
69' ГолГамейро Кевин
4:1
73' ГолАжорк Людовик
83' Желтая карточкаКаси Антони
5:1
85' ГолДиалло Хабиб
88' Желтая карточкаГурна-Дуат Люка
19
Каси
Антони
40
Грин
Этьен
33
Наде
Микаэль
19
Неу
Иван
28
Юссуф
Зейду
18
Норден
Арно
20
Буанга
Денис
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Ахмед ЭмерикПолузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
33 Диарра ХабибНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
40 Грин ЭтьенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Наде МикаэльЗащитник
- Защитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Нукуэ БрайанЗащитник
- Полузащитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Аушиш АдильНападающий
-
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
26'
38'
2:0
44'
45'
45'
2:1
69'
3:1
73'
4:1
83'
85'
5:1
88'
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 6
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
История личных встреч
Страсбург
Сент-Этьен
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|4 (1)
|0.4
|Диалло Хабиб
|4 (1)
|0.4
|Гамейро Кевин
|3
|0.3
|Томассон Адриен
|2
|0.2
|Сиссоко Ибраима
|1
|0.1
|Ле Маршан Максим
|1
|0.1
|Прчич Саньин
|1
|0.1
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Льенар Димитри
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|5 (3)
|0.5
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0.1
|Буанга Денис
|1
|0.1
|Соу Саиду
|1
|0.1
|Норден Арно
|0
|0
|Крассо Жан-Филипп
|0
|0
|Аушиш Адиль
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|5
|1
|Ле Маршан Максим
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Ажорк Людовик
|2
|0
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Томассон Адриен
|0
|1
|Уорис Маджид
|1
|0
|Гильберт Фредерик
|1
|0
|Льенар Димитри
|1
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|Каси Антони
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юссуф Зейду
|1
|1
|Колодзейчак Тимоти
|2
|0
|Хазри Вахби
|2
|0
|Амума Ромен
|2
|0
|Буанга Денис
|2
|0
|Камара Махди
|2
|0
|Масон Иван
|2
|0
|Гурна-Дуат Люка
|2
|0
|Грин Этьен
|0
|1
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Неу Иван
|1
|0
|Наде Микаэль
|1
|0
|Аушиш Адиль
|1
|0
|Соу Саиду
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
9%
1
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
4
80%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
9
14
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
3
21%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
1
11%
3
21%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
50%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
3
38%
2
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Забито
16
9
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
6%
1
11%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
4
44%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
31%
2
22%
61-75
4
25%
2
22%
76-90
Пропущено
17
22
11 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
3
18%
2
9%
1-15
5
29%
29%
3
14%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
1
6%
5
23%
61-75
3
18%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0
Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Анже 0:2 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Страсбург - Сьон 0:1 Страсбург - Базель 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Ницца - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 2:3 Марсель - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:2 Ним - Страсбург 1:1
Сент-Этьен
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2
Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Сент-Этьен - Гренобль 2:1 Сент-Этьен - Бур-Перонна 1:1 Сент-Этьен - Ле Пюи 2:2 Сент-Этьен - Дижон 0:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Марсель 1:0 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Брест 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Ланс
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|3.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|5.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 13
|16
|6.
|Ренн
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|7.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|8.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 9
|14
|9.
|Нант
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 11
|14
|10.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 15
|14
|11.
|Монако
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|12.
|Лилль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|13.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|14.
|Клермон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 20
|13
|15.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|16.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|17.
|Бордо
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 21
|8
|18.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 22
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|11 - 19
|5
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 4
|15
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|3.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|4.
|Лорьян
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|5.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|7.
|Страсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|8.
|Лилль
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|9.
|Нант
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|10.
|Ланс
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|13.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|14.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|7
|15.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|16.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|17.
|Бордо
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|18.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|20.
|Метц
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 2
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|10.
|Клермон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 14
|5
|11.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|12.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|13.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|14.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|17.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|18.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|7
|0
|1
|2.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6
|1
|4
|3.
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6
|1
|0
|4.
|Клермон
|Байо Мохамед
|5
|0
|2
|5.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|4
|1
|3.
|Лилль
|Шека
|5
|0
|4.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|3
|1
|5.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
Прогнозы на матч Страсбург 5:1 Сент-Этьен
Исход игры
Страсбург
72.6% (98)
Ничья
19.3% (26)
Сент-Этьен
8.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
48.89% (66)
Меньше
51.11% (69)
Обе команды забьют
Да
64.44% (87)
Нет
35.56% (48)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
38.5% (52)
1:0 Страсбург
25.9% (35)
1:1 Ничья
16.3% (22)
2:0 Страсбург
5.9% (8)
1:2 Сент-Этьен
4.4% (6)
3:1 Страсбург
2.2% (3)
0:1 Сент-Этьен
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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