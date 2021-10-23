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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Фортуна
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 22458
Карлсруэ
0'
1:0
10' Гол в свои ворота
Хайзе Филип
1:1
22' Гол
Ванитцек Марвин
2:1
51' Гол
Кларер Кристоф
3:1
63' Гол
Нарей Халед
86' Желтая карточка
Хайзе Филип
90'+3
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
5
Кларер
Кристоф
15
Обердорф
Тим
7
Хартерц
Флориан
20
Нарей
Халед
31
Зоботка
Марсель
13
Бодзек
Адам
4
Танака
Ао
12
Петерсон
Кристофер
28
Хеннингс
Роувен
1
Кустер
Маркус
21
Тиеде
Марко
3
Гордон
Даниэль
22
Кобальд
Кристоф
16
Хайзе
Филип
37
Кауфманн
Фабио
11
Чой
Кён-Рок
8
Гондорф
Жером
10
Ванитцек
Марвин
7
Лоренц
Марк
33
Хофманн
Филипп
Фортуна
4-5-1
Карлсруэ
4-5-1

История личных встреч

Фортуна
Карлсруэ

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

17 матчей

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
3:2
Б2
1:2
Б2
0:3
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
2:2
Б2
0:2
Б2
0:5
Б2
4:2
Б2
2:2
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:0
ТМС
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 6 (3) 0.55
Нарей Халед 3 0.27
Боженик Роберт 2 0.18
Петерсон Кристофер 1 0.09
Хоффманн Андре 1 0.09
Циммерман Маттиас 1 0.09
Аппелькамп Синта 1 0.09
Кларер Кристоф 1 0.09
Клаус Феликс 0 0
Хартерц Флориан 0 0
Зоботка Марсель 0 0
Схипноски Никлас 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 5 0.45
Ванитцек Марвин 3 0.27
Чой Кён-Рок 3 0.27
Шлойзенер Фабиан 2 0.18
Юнг Себастьян 1 0.09
Тиеде Марко 1 0.09
Кобальд Кристоф 1 0.09
Батмаз Малик 1 0.09
Хайзе Филип 0 0
Гордон Даниэль 0 0
Лоренц Марк 0 0
Куэто Лукас 0 0
Кауфманн Фабио 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Приб Эдгар 2 1
Хеннингс Роувен 3 0
Кларер Кристоф 3 0
Петерсон Кристофер 2 0
Неделку Драгош 2 0
Танака Ао 2 0
Кастенмайер Флориан 0 1
Бодзек Адам 1 0
Клаус Феликс 1 0
Хартерц Флориан 1 0
Ковнацки Давид 1 0
Нарей Халед 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Пётровски Якуб 1 0
Боженик Роберт 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 3 1
Хофманн Филипп 3 0
Кобальд Кристоф 3 0
Гордон Даниэль 2 0
Хайзе Филип 2 0
Тиеде Марко 2 0
Бормут Робин 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Герсбек Мариус 0 1
Юнг Себастьян 1 0
Чой Кён-Рок 1 0
Батмаз Малик 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
3
27%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
3
60%
76-90

Забито

16
19
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
1
6%
5
26%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
5
31%
2
11%
46-60
4
25%
1
5%
61-75
2
13%
7
37%
76-90

Пропущено

18
13
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 8
4
22%
1
8%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
11%
6
46%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
5
28%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1
Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ольденбург-2 - Фортуна 0:5 Фортуна - Вердер 2:3 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 Фортуна - Вюрцбургер 1:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:2 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Падерборн - Фортуна 2:1 Фортуна - Санкт-Паули 2:0
Карлсруэ
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2
Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Вердер 0:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 1:4 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Ганза - Карлсруэ 1:3 Карлсруэ - Зенит 1:3 Хайденхайм - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:2 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Гамбург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Карлсруэ - Вюрцбург Кикерс 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Нюрнберг Заявка 11 5 6 0 16 - 7 21
3. Ян Заявка 10 5 4 1 21 - 11 19
4. Шальке 04 Заявка 10 6 1 3 17 - 11 19
5. Гамбург Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
6. Падерборн Заявка 11 5 3 3 22 - 13 18
7. Дармштадт Заявка 11 5 2 4 25 - 14 17
8. Карлсруэ Заявка 11 4 4 3 17 - 15 16
9. Фортуна Заявка 11 4 3 4 17 - 17 15
10. Хайденхайм Заявка 11 4 3 4 12 - 17 15
11. Вердер Заявка 10 4 2 4 14 - 15 14
12. Динамо Дрезден Заявка 10 4 1 5 13 - 12 13
13. Ганза Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
14. Ганновер 96 Заявка 10 3 2 5 7 - 13 11
15. Хольштайн Киль Заявка 11 2 4 5 11 - 21 10
16. Зандхаузен Заявка 10 2 2 6 9 - 21 8
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 1 4 6 8 - 18 7
18. Ингольштадт Заявка 11 1 2 8 7 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 5 5 0 0 15 - 3 15
2. Нюрнберг Заявка 6 4 2 0 9 - 1 14
3. Дармштадт Заявка 5 4 0 1 14 - 3 12
4. Ян Заявка 5 3 2 0 14 - 7 11
5. Хайденхайм Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
6. Динамо Дрезден Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
7. Карлсруэ Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
8. Гамбург Заявка 5 1 4 0 8 - 7 7
9. Шальке 04 Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Вердер Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11. Ганновер 96 Заявка 5 2 0 3 3 - 6 6
12. Падерборн Заявка 6 1 2 3 8 - 9 5
13. Фортуна Заявка 5 1 2 2 10 - 10 5
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
15. Ганза Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хольштайн Киль Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Ингольштадт Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Зандхаузен Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Шальке 04 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
3. Гамбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Фортуна Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
5. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
6. Ян Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
7. Санкт-Паули Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8. Зандхаузен Заявка 5 2 1 2 7 - 8 7
9. Вердер Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
10. Нюрнберг Заявка 5 1 4 0 7 - 6 7
11. Ганза Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
12. Хайденхайм Заявка 5 2 0 3 5 - 10 6
13. Хольштайн Киль Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
14. Дармштадт Заявка 6 1 2 3 11 - 11 5
15. Ганновер 96 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Динамо Дрезден Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Ингольштадт Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 11 0 2
2. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 9 2 3
3. Падерборн Михель Свен 8 0 4
4. Дармштадт Пфайффер Лука 8 0 2
5. Дармштадт Титц Филлип 8 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Рицмайер Марсель 4 1
2. Ганза Риццуто Калоджеро 5 0
3. Гамбург Ляйбольд Тим 5 0
4. Ингольштадт Прайссингер Рико 5 0
5. Падерборн Ван дер Верфф Яспер 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Ванитцек Марвин бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Хайзе Филип уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фортуна 3:1 Карлсруэ онлайн




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