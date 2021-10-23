Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Фортуна
3:1
Конец матча
Стадион: Эсприт-Арена Зрители: 22458
Карлсруэ
1:0
10' Гол в свои воротаХайзе Филип
1:1
22' ГолВанитцек Марвин
2:1
51' ГолКларер Кристоф
3:1
63' ГолНарей Халед
86' Желтая карточкаХайзе Филип
15
Обердорф
Тим
20
Нарей
Халед
13
Бодзек
Адам
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
-
20 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
48 Зибен ФилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Preusser
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Жакоб КилианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Max Weiss
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
Ход матча
10'
1:0
22'
1:1
51'
63'
86'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 2
-
11 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
История личных встреч
Фортуна
Карлсруэ
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
17 матчей
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|6 (3)
|0.55
|Нарей Халед
|3
|0.27
|Боженик Роберт
|2
|0.18
|Петерсон Кристофер
|1
|0.09
|Хоффманн Андре
|1
|0.09
|Циммерман Маттиас
|1
|0.09
|Аппелькамп Синта
|1
|0.09
|Кларер Кристоф
|1
|0.09
|Клаус Феликс
|0
|0
|Хартерц Флориан
|0
|0
|Зоботка Марсель
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|5
|0.45
|Ванитцек Марвин
|3
|0.27
|Чой Кён-Рок
|3
|0.27
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0.18
|Юнг Себастьян
|1
|0.09
|Тиеде Марко
|1
|0.09
|Кобальд Кристоф
|1
|0.09
|Батмаз Малик
|1
|0.09
|Хайзе Филип
|0
|0
|Гордон Даниэль
|0
|0
|Лоренц Марк
|0
|0
|Куэто Лукас
|0
|0
|Кауфманн Фабио
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Приб Эдгар
|2
|1
|Хеннингс Роувен
|3
|0
|Кларер Кристоф
|3
|0
|Петерсон Кристофер
|2
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|0
|1
|Бодзек Адам
|1
|0
|Клаус Феликс
|1
|0
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Ковнацки Давид
|1
|0
|Нарей Халед
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Пётровски Якуб
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|Хофманн Филипп
|3
|0
|Кобальд Кристоф
|3
|0
|Гордон Даниэль
|2
|0
|Хайзе Филип
|2
|0
|Тиеде Марко
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Герсбек Мариус
|0
|1
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Чой Кён-Рок
|1
|0
|Батмаз Малик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
30%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
3
27%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
3
60%
76-90
Забито
16
19
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
1
6%
5
26%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
5
31%
2
11%
46-60
4
25%
1
5%
61-75
2
13%
7
37%
76-90
Пропущено
18
13
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 8
4
22%
1
8%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
11%
6
46%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
5
28%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1
Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ольденбург-2 - Фортуна 0:5 Фортуна - Вердер 2:3 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 Фортуна - Вюрцбургер 1:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:2 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Падерборн - Фортуна 2:1 Фортуна - Санкт-Паули 2:0
Карлсруэ
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2
Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Вердер 0:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 1:4 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Ганза - Карлсруэ 1:3 Карлсруэ - Зенит 1:3 Хайденхайм - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:2 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Гамбург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Карлсруэ - Вюрцбург Кикерс 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|16 - 7
|21
|3.
|Ян
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 11
|19
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 11
|19
|5.
|Гамбург
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|6.
|Падерборн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 13
|18
|7.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|25 - 14
|17
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 15
|16
|9.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 17
|15
|11.
|Вердер
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 12
|13
|13.
|Ганза
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 21
|10
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 21
|8
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 1
|14
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 3
|12
|4.
|Ян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 7
|11
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|6.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|7.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Гамбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|12.
|Падерборн
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 9
|5
|13.
|Фортуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|15.
|Ганза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|3.
|Гамбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|Фортуна
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|6.
|Ян
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|7.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 6
|7
|11.
|Ганза
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 11
|5
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|11
|0
|2
|2.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|9
|2
|3
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|8
|0
|4
|4.
|Дармштадт
|Пфайффер Лука
|8
|0
|2
|5.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|8
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|4
|1
|2.
|Ганза
|Риццуто Калоджеро
|5
|0
|3.
|Гамбург
|Ляйбольд Тим
|5
|0
|4.
|Ингольштадт
|Прайссингер Рико
|5
|0
|5.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|5
|0