Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Нюрнберг
4:0
Конец матча
Стадион: Макс-Морлок-Стадион Зрители: 23056
Хайденхайм
1:0
45' ГолДели Матс Мёллер
51' Желтая карточкаБурнич Дженис
2:0
52' ГолШуранов Эрик
66' Желтая карточкаШёппнер Ян
3:0
66' ГолГайс Йоханнес
80' Желтая карточкаГейпль Андреас
4:0
89' Гол в свои воротаМэлоун Морис
14
Краусс
Том
11
Шуранов
Эрик
29
Мор
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Запасные игроки
-
31 Клаус КарлВратарь
- Защитник
-
33 Шувер МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Klauss
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
-
15 Мэлоун МорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
Ход матча
45'
1:0
51'
52'
2:0
66'
66'
3:0
80'
89'
4:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
История личных встреч
Нюрнберг
Хайденхайм
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Темпельман Лино
|3
|0.27
|Шуранов Эрик
|3
|0.27
|Дели Матс Мёллер
|2
|0.18
|Валентини Энрико
|2 (2)
|0.18
|Гайс Йоханнес
|1
|0.09
|Шиндлер Кристофер
|1
|0.09
|Доведан Никола
|1
|0.09
|Шаффлер Мануэль
|1
|0.09
|Краусс Том
|1
|0.09
|Хандверкер Тим
|0
|0
|Шлаймер Лукас
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|4
|0.36
|Мор Тобиас
|3 (1)
|0.27
|Лайпертц Роберт
|1
|0.09
|Хюсинг Оливер
|1
|0.09
|Майнка Патрик
|1
|0.09
|Шмидт Патрик II
|1
|0.09
|Шиммер Штефан
|1
|0.09
|Томалла Денис
|0
|0
|Шёппнер Ян
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доведан Никола
|2
|1
|Шиндлер Кристофер
|3
|0
|Гайс Йоханнес
|3
|0
|Сёренсен Асгер
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Темпельман Лино
|2
|0
|Шаффлер Мануэль
|0
|1
|Валентини Энрико
|1
|0
|Матения Кристиан
|1
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0
|Шуранов Эрик
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Буш Марнон
|2
|0
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Кюльветтер Кристиан
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Шёппнер Ян
|2
|0
|Гейпль Андреас
|1
|0
|Лайпертц Роберт
|1
|0
|Мор Тобиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
3
43%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Пропущено
2
8
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
100%
1
13%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
5
71%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Забито
15
14
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
3
21%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
7
47%
0
0%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
2
13%
5
36%
76-90
Пропущено
8
15
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
1
13%
10
67%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
50%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Гамбург - Нюрнберг 2:2
Нюрнберг - Ганза 1:0 Ян - Нюрнберг 2:2 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ульм 1846 - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Нюрнберг - Краснодар 0:0 Ганновер 96 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Бохум 1:1 Гамбург - Нюрнберг 5:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 0:1
Хайденхайм
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Вердер - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3
Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 ЛАСК - Хайденхайм 1:0 Альтах - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Карлсруэ 1:2 Дармштадт - Хайденхайм 5:1 Хайденхайм - Зандхаузен 2:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|16 - 7
|21
|3.
|Ян
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 11
|19
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 11
|19
|5.
|Гамбург
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|6.
|Падерборн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 13
|18
|7.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|25 - 14
|17
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 15
|16
|9.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 17
|15
|11.
|Вердер
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 12
|13
|13.
|Ганза
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 21
|10
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 21
|8
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 1
|14
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 3
|12
|4.
|Ян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 7
|11
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|6.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|7.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Гамбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|12.
|Падерборн
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 9
|5
|13.
|Фортуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|15.
|Ганза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|3.
|Гамбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|Фортуна
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|6.
|Ян
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|7.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 6
|7
|11.
|Ганза
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 11
|5
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|11
|0
|2
|2.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|9
|2
|3
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|8
|0
|4
|4.
|Дармштадт
|Пфайффер Лука
|8
|0
|2
|5.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|8
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|4
|1
|2.
|Ганза
|Риццуто Калоджеро
|5
|0
|3.
|Гамбург
|Ляйбольд Тим
|5
|0
|4.
|Ингольштадт
|Прайссингер Рико
|5
|0
|5.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|5
|0