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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Нюрнберг
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 23056
Хайденхайм
0'
1:0
45' Гол
Дели Матс Мёллер
51' Желтая карточка
Бурнич Дженис
2:0
52' Гол
Шуранов Эрик
66' Желтая карточка
Шёппнер Ян
3:0
66' Гол
Гайс Йоханнес
80' Желтая карточка
Гейпль Андреас
4:0
89' Гол в свои ворота
Мэлоун Морис
90'+1
26
Матения
Кристиан
22
Валентини
Энрико
16
Шиндлер
Кристофер
4
Сёренсен
Асгер
29
Хандверкер
Тим
5
Гайс
Йоханнес
14
Краусс
Том
6
Темпельман
Лино
24
Дели
Матс
Мёллер
10
Доведан
Никола
11
Шуранов
Эрик
1
Мюллер
Кевин
5
Хюсинг
Оливер
6
Майнка
Патрик
30
Тоеркауф
Норман
18
Риттмюллер
Марвин
20
Бурнич
Дженис
3
Шёппнер
Ян
13
Лайпертц
Роберт
29
Мор
Тобиас
10
Кляйндинст
Тим
9
Шиммер
Штефан
Нюрнберг
4-1-2-1-2
Хайденхайм
3-5-2

История личных встреч

Нюрнберг
Хайденхайм

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
3:1
Б2
2:0
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
2:3
Б2
1:1
Б2
0:3
Б2
3:2
Б2
0:1
Б2
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Темпельман Лино 3 0.27
Шуранов Эрик 3 0.27
Дели Матс Мёллер 2 0.18
Валентини Энрико 2 (2) 0.18
Гайс Йоханнес 1 0.09
Шиндлер Кристофер 1 0.09
Доведан Никола 1 0.09
Шаффлер Мануэль 1 0.09
Краусс Том 1 0.09
Хандверкер Тим 0 0
Шлаймер Лукас 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 4 0.36
Мор Тобиас 3 (1) 0.27
Лайпертц Роберт 1 0.09
Хюсинг Оливер 1 0.09
Майнка Патрик 1 0.09
Шмидт Патрик II 1 0.09
Шиммер Штефан 1 0.09
Томалла Денис 0 0
Шёппнер Ян 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доведан Никола 2 1
Шиндлер Кристофер 3 0
Гайс Йоханнес 3 0
Сёренсен Асгер 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Темпельман Лино 2 0
Шаффлер Мануэль 0 1
Валентини Энрико 1 0
Матения Кристиан 1 0
Хюбнер Флориан 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Нюрнбергер Фабиан 1 0
Шуранов Эрик 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Буш Марнон 2 0
Хюсинг Оливер 2 0
Кюльветтер Кристиан 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Шёппнер Ян 2 0
Гейпль Андреас 1 0
Лайпертц Роберт 1 0
Мор Тобиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
3
43%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
100%
1
13%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
5
71%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Забито

15
14
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
3
21%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
7
47%
0
0%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
2
13%
5
36%
76-90

Пропущено

8
15
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
1
13%
10
67%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
50%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Гамбург - Нюрнберг 2:2
Нюрнберг - Ганза 1:0 Ян - Нюрнберг 2:2 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ульм 1846 - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Нюрнберг - Краснодар 0:0 Ганновер 96 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Бохум 1:1 Гамбург - Нюрнберг 5:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 0:1
Хайденхайм
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Вердер - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3
Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 ЛАСК - Хайденхайм 1:0 Альтах - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Карлсруэ 1:2 Дармштадт - Хайденхайм 5:1 Хайденхайм - Зандхаузен 2:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Нюрнберг Заявка 11 5 6 0 16 - 7 21
3. Ян Заявка 10 5 4 1 21 - 11 19
4. Шальке 04 Заявка 10 6 1 3 17 - 11 19
5. Гамбург Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
6. Падерборн Заявка 11 5 3 3 22 - 13 18
7. Дармштадт Заявка 11 5 2 4 25 - 14 17
8. Карлсруэ Заявка 11 4 4 3 17 - 15 16
9. Фортуна Заявка 11 4 3 4 17 - 17 15
10. Хайденхайм Заявка 11 4 3 4 12 - 17 15
11. Вердер Заявка 10 4 2 4 14 - 15 14
12. Динамо Дрезден Заявка 10 4 1 5 13 - 12 13
13. Ганза Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
14. Ганновер 96 Заявка 10 3 2 5 7 - 13 11
15. Хольштайн Киль Заявка 11 2 4 5 11 - 21 10
16. Зандхаузен Заявка 10 2 2 6 9 - 21 8
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 1 4 6 8 - 18 7
18. Ингольштадт Заявка 11 1 2 8 7 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 5 5 0 0 15 - 3 15
2. Нюрнберг Заявка 6 4 2 0 9 - 1 14
3. Дармштадт Заявка 5 4 0 1 14 - 3 12
4. Ян Заявка 5 3 2 0 14 - 7 11
5. Хайденхайм Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
6. Динамо Дрезден Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
7. Карлсруэ Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
8. Гамбург Заявка 5 1 4 0 8 - 7 7
9. Шальке 04 Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Вердер Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11. Ганновер 96 Заявка 5 2 0 3 3 - 6 6
12. Падерборн Заявка 6 1 2 3 8 - 9 5
13. Фортуна Заявка 5 1 2 2 10 - 10 5
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
15. Ганза Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хольштайн Киль Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Ингольштадт Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Зандхаузен Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Шальке 04 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
3. Гамбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Фортуна Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
5. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
6. Ян Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
7. Санкт-Паули Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8. Зандхаузен Заявка 5 2 1 2 7 - 8 7
9. Вердер Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
10. Нюрнберг Заявка 5 1 4 0 7 - 6 7
11. Ганза Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
12. Хайденхайм Заявка 5 2 0 3 5 - 10 6
13. Хольштайн Киль Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
14. Дармштадт Заявка 6 1 2 3 11 - 11 5
15. Ганновер 96 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Динамо Дрезден Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Ингольштадт Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 11 0 2
2. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 9 2 3
3. Падерборн Михель Свен 8 0 4
4. Дармштадт Пфайффер Лука 8 0 2
5. Дармштадт Титц Филлип 8 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Рицмайер Марсель 4 1
2. Ганза Риццуто Калоджеро 5 0
3. Гамбург Ляйбольд Тим 5 0
4. Ингольштадт Прайссингер Рико 5 0
5. Падерборн Ван дер Верфф Яспер 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Дели Матс Мёллер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Нюрнберг 4:0 Хайденхайм онлайн




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