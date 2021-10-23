  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2021-2022

Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Хольштайн Киль
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Дармштадт
0'
24' Желтая карточка
 24'
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
24
Валь
Хауке
5
Тескер
Штефан
2
Киркесков
Миккель
27
Порат
Финн
8
Мюлинг
Александер
4
Эррас
Патрик
31
Бартельс
Фин
11
Резе
Фабиан
17
Пихлер
Бенедикт
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
5
Пфайффер
Патрик
3
Ишервуд
Томас
32
Холланд
Фабиан
40
Берко
Эрих
11
Кемпе
Тобиас
8
Шнелльхардт
Фабиан
18
Хонзак
Матиас
9
Титц
Филлип
16
Пфайффер
Лука
Хольштайн Киль
4-5-1
Дармштадт
4-4-2

Ход матча

24'
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Хольштайн Киль
Дармштадт

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
2:3
К
1:1
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
3:2
Б2
4:2
Б2
0:0
Б2
1:1
Б3
1:3
Б3
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Меес Джошуа 3 0.27
Порат Финн 2 0.18
Мюлинг Александер 1 0.09
Арп Янн-Фите 1 0.09
Бартельс Фин 1 0.09
Скрибски Стивен 1 0.09
Пихлер Бенедикт 1 0.09
Резе Фабиан 0 0
Холтби Льюис 0 0
Ван ден Берг Йоханнес 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Нойман Фил 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 8 (1) 0.73
Пфайффер Лука 7 0.64
Кемпе Тобиас 2 (1) 0.18
Шнелльхардт Фабиан 2 0.18
Холланд Фабиан 1 0.09
Карич Эмир 1 0.09
Голлер Беньямин 1 0.09
Ману Брайдон 1 0.09
Бадер Маттиас 0 0
Гьясула Клаус 0 0
Хонзак Матиас 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тескер Штефан 2 0
Эррас Патрик 2 0
Арп Янн-Фите 2 0
Бенгер Марсель 2 0
Мюлинг Александер 2 0
Гелиос Иоаннис 0 1
Бартельс Фин 1 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Порат Финн 1 0
Нойман Фил 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бадер Маттиас 3 0
Гьясула Клаус 3 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Патрик 3 0
Кемпе Тобиас 2 0
Зобих Лассе 2 0
Берко Эрих 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Шнелльхардт Фабиан 0 1
Мюллер Янник 1 0
Титц Филлип 1 0
Пфайффер Лука 1 0
Ману Брайдон 1 0
Голлер Беньямин 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
1
25%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
10
9 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
1
10%
1-15
4
40%
3
30%
16-30
4
40%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
29%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
3
43%
1
8%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Забито

11
23
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
2
18%
3
13%
1-15
1
9%
2
9%
16-30
1
9%
7
30%
31-45
2
18%
4
17%
46-60
1
9%
6
26%
61-75
4
36%
1
4%
76-90

Пропущено

19
14
13 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
11%
1
7%
1-15
4
21%
4
29%
16-30
7
37%
2
14%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
16%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2
Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Вайхе - Хольштайн Киль 2:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Вольфсбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Брондбю 1:1 Хольштайн Киль - Раннерс 1:2 Хольштайн Киль - Кёльн 1:5 Кёльн - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 2:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 3:2
Дармштадт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0
Ганза - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Мюнхен-1860 - Дармштадт 1:1 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Хайденхайм 5:1 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Бохум 3:1 Вюрцбург Кикерс - Дармштадт 1:3 Дармштадт - Гройтер Фюрт 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Фортуна 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Ян Заявка 10 5 4 1 21 - 11 19
3. Шальке 04 Заявка 10 6 1 3 17 - 11 19
4. Нюрнберг 0:0 Заявка 11 4 7 0 12 - 7 19
5. Гамбург Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
6. Падерборн Заявка 11 5 3 3 22 - 13 18
7. Карлсруэ 1:1 Заявка 11 4 5 2 17 - 13 17
8. Дармштадт 0:0 Заявка 11 5 2 4 24 - 13 17
9. Хайденхайм 0:0 Заявка 11 4 4 3 12 - 13 16
10. Вердер Заявка 10 4 2 4 14 - 15 14
11. Динамо Дрезден Заявка 10 4 1 5 13 - 12 13
12. Фортуна 1:1 Заявка 11 3 4 4 15 - 17 13
13. Ганза Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
14. Ганновер 96 Заявка 10 3 2 5 7 - 13 11
15. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 11 2 4 5 10 - 20 10
16. Зандхаузен Заявка 10 2 2 6 9 - 21 8
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 1 4 6 8 - 18 7
18. Ингольштадт Заявка 11 1 2 8 7 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 5 5 0 0 15 - 3 15
2. Дармштадт 0:0 Заявка 5 4 0 1 14 - 3 12
3. Нюрнберг 0:0 Заявка 6 3 3 0 5 - 1 12
4. Ян Заявка 5 3 2 0 14 - 7 11
5. Хайденхайм 0:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
6. Динамо Дрезден Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
7. Карлсруэ 1:1 Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
8. Гамбург Заявка 5 1 4 0 8 - 7 7
9. Шальке 04 Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Вердер Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11. Ганновер 96 Заявка 5 2 0 3 3 - 6 6
12. Падерборн Заявка 6 1 2 3 8 - 9 5
13. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
14. Ганза Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
15. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
16. Фортуна 1:1 Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
17. Ингольштадт Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Зандхаузен Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Шальке 04 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
3. Гамбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Фортуна 1:1 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
5. Карлсруэ 1:1 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
6. Ян Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
7. Санкт-Паули Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8. Зандхаузен Заявка 5 2 1 2 7 - 8 7
9. Вердер Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
10. Хайденхайм 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
11. Нюрнберг 0:0 Заявка 5 1 4 0 7 - 6 7
12. Ганза Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
13. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
14. Дармштадт 0:0 Заявка 6 1 2 3 10 - 10 5
15. Ганновер 96 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Динамо Дрезден Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Ингольштадт Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 11 0 2
2. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 9 2 3
3. Падерборн Михель Свен 8 0 4
4. Дармштадт Титц Филлип 8 1 1
5. Дармштадт Пфайффер Лука 7 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Рицмайер Марсель 4 1
2. Ганза Риццуто Калоджеро 5 0
3. Гамбург Ляйбольд Тим 5 0
4. Ингольштадт Прайссингер Рико 5 0
5. Падерборн Ван дер Верфф Яспер 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    24'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Дармштадт
2.43
3.62
3.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хольштайн Киль 0:0 Дармштадт онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 