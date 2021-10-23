Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Хольштайн Киль
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Holstein Stadion
Дармштадт
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
24
Валь
Хауке
27
Порат
Финн
31
Бартельс
Фин
11
Резе
Фабиан
40
Берко
Эрих
11
Кемпе
Тобиас
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
25 Нойман ФилЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
-
23 Корб ЮлианЗащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marcel Rapp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Берко ЭрихПолузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
Ход матча
24'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
История личных встреч
Хольштайн Киль
Дармштадт
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Меес Джошуа
|3
|0.27
|Порат Финн
|2
|0.18
|Мюлинг Александер
|1
|0.09
|Арп Янн-Фите
|1
|0.09
|Бартельс Фин
|1
|0.09
|Скрибски Стивен
|1
|0.09
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.09
|Резе Фабиан
|0
|0
|Холтби Льюис
|0
|0
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
|Нойман Фил
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|8 (1)
|0.73
|Пфайффер Лука
|7
|0.64
|Кемпе Тобиас
|2 (1)
|0.18
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.18
|Холланд Фабиан
|1
|0.09
|Карич Эмир
|1
|0.09
|Голлер Беньямин
|1
|0.09
|Ману Брайдон
|1
|0.09
|Бадер Маттиас
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
|Хонзак Матиас
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тескер Штефан
|2
|0
|Эррас Патрик
|2
|0
|Арп Янн-Фите
|2
|0
|Бенгер Марсель
|2
|0
|Мюлинг Александер
|2
|0
|Гелиос Иоаннис
|0
|1
|Бартельс Фин
|1
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Порат Финн
|1
|0
|Нойман Фил
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бадер Маттиас
|3
|0
|Гьясула Клаус
|3
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Пфайффер Патрик
|3
|0
|Кемпе Тобиас
|2
|0
|Зобих Лассе
|2
|0
|Берко Эрих
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|1
|Мюллер Янник
|1
|0
|Титц Филлип
|1
|0
|Пфайффер Лука
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
1
25%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
10
9 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
1
10%
1-15
4
40%
3
30%
16-30
4
40%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
7
13
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
29%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
3
43%
1
8%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Забито
11
23
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
2
18%
3
13%
1-15
1
9%
2
9%
16-30
1
9%
7
30%
31-45
2
18%
4
17%
46-60
1
9%
6
26%
61-75
4
36%
1
4%
76-90
Пропущено
19
14
13 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
11%
1
7%
1-15
4
21%
4
29%
16-30
7
37%
2
14%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
16%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2
Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Вайхе - Хольштайн Киль 2:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Вольфсбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Брондбю 1:1 Хольштайн Киль - Раннерс 1:2 Хольштайн Киль - Кёльн 1:5 Кёльн - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 2:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 3:2
Дармштадт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0
Ганза - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Мюнхен-1860 - Дармштадт 1:1 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Хайденхайм 5:1 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Бохум 3:1 Вюрцбург Кикерс - Дармштадт 1:3 Дармштадт - Гройтер Фюрт 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Фортуна 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Ян
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 11
|19
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 11
|19
|4.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|11
|4
|7
|0
|12 - 7
|19
|5.
|Гамбург
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|6.
|Падерборн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 13
|18
|7.
|Карлсруэ
|1:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|8.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|24 - 13
|17
|9.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|10.
|Вердер
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 12
|13
|12.
|Фортуна
|1:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|13.
|Ганза
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|15.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 20
|10
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 21
|8
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 3
|12
|3.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|4.
|Ян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 7
|11
|5.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|6.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|7.
|Карлсруэ
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Гамбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|12.
|Падерборн
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 9
|5
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|14.
|Ганза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|15.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|16.
|Фортуна
|1:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|3.
|Гамбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|Фортуна
|1:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|5.
|Карлсруэ
|1:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|Ян
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|7.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 6
|7
|12.
|Ганза
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|13.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|14.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 10
|5
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|11
|0
|2
|2.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|9
|2
|3
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|8
|0
|4
|4.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|8
|1
|1
|5.
|Дармштадт
|Пфайффер Лука
|7
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|4
|1
|2.
|Ганза
|Риццуто Калоджеро
|5
|0
|3.
|Гамбург
|Ляйбольд Тим
|5
|0
|4.
|Ингольштадт
|Прайссингер Рико
|5
|0
|5.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|5
|0