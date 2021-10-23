Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Шальке 04
2:0
Второй тайм: 88'
Стадион: Фелтинс-Арена
Динамо Дрезден
1:0
20' ГолОуведжан Томас
44' Желтая карточкаЛёв Крис
45' Желтая карточкаМихайлов Ярослав
45' Желтая карточкаЗолльбауэр Михаэль
48' Желтая карточкаКаминьски Марцин
2:0
78' ГолБюльтер Мариус
33
Тиау
Малик
15
Лёв
Крис
16
Беккер
Робин
28
Вилль
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Беккер ТимоЗащитник
-
38 Айдин МехметПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лёв КрисЗащитник
- Полузащитник
-
16 Беккер РобинПолузащитник
-
28 Вилль ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Сео Джон-МинПолузащитник
-
30 Каде ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
Ход матча
20'
1:0
44'
45'
46'
48'
78'
2:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
0 Владение мячом, % 0
История личных встреч
Шальке 04
Динамо Дрезден
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|11
|1
|Бюльтер Мариус
|4
|0.36
|Оуведжан Томас
|1
|0.09
|Каминьски Марцин
|1
|0.09
|Айдин Мехмет
|1
|0.09
|Дрекслер Доминик
|1
|0.09
|Палссон Виктор
|0
|0
|Чурлинов Дарко
|0
|0
|Саласар Родриго
|0
|0
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Динамо Дрезден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дафернер Кристоф
|5
|0.45
|Мершель Хайнц
|2
|0.18
|Шретер Моррис
|1
|0.09
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.09
|Книппинг Тим
|1
|0.09
|Май Себастиан
|1
|0.09
|Лёв Крис
|1
|0.09
|Каде Юлиус
|1
|0.09
|Диавуси Агиеманг
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
|Херрманн Лука
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каминьски Марцин
|3
|0
|Флик Флориан
|3
|0
|Палссон Виктор
|1
|1
|Теродде Симон
|2
|0
|Пирингер Марвин
|2
|0
|Дрекслер Доминик
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Итакура Ко
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Фрайсль Мартин
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Идризи Бленди
|1
|0
|Саласар Родриго
|1
|0
|Михайлов Ярослав
|1
|0
|Хопп Мэттью
|1
|0
Динамо Дрезден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Золльбауэр Михаэль
|3
|0
|Штарк Янник
|3
|0
|Лёв Крис
|3
|0
|Беккер Робин
|1
|1
|Каде Юлиус
|1
|1
|Хосинер Филипп
|2
|0
|Акото Михаэль
|2
|0
|Май Себастиан
|1
|0
|Диавуси Агиеманг
|1
|0
|Мершель Хайнц
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
|Аидонис Антонис
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
3
33%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
3
60%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
29%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
57%
2
25%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
2
25%
3
38%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
17
13
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
4
24%
1
8%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
2
12%
3
23%
46-60
3
18%
6
46%
61-75
4
24%
1
8%
76-90
Пропущено
11
12
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
3
27%
5
42%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
5
45%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2
Падерборн - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Ян - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Филлинген - Шальке 04 1:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Шальке 04 - Витесс 3:2 Шальке 04 - Зенит 0:0 Кёльн - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 4:3 Шальке 04 - Герта 1:2 Хоффенхайм - Шальке 04 4:2 Арминия - Шальке 04 1:0 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Аугсбург 1:0
Динамо Дрезден
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0
Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0 Веен Висбаден - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Тюркюджю Атаспор 4:0 Динамо Дрезден - Виктория Кёльн 2:0 Ферль - Динамо Дрезден 0:0 Юрдинген - Динамо Дрезден 0:2 Динамо Дрезден - Дуйсбург 1:0 Динамо Дрезден - Галлешер 0:3 Унтерахинг - Динамо Дрезден 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Шальке 04
|2:0 Заявка
|11
|7
|1
|3
|19 - 11
|22
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|16 - 7
|21
|4.
|Ян
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 11
|19
|5.
|Гамбург
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|6.
|Падерборн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 13
|18
|7.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|25 - 14
|17
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 15
|16
|9.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 17
|15
|11.
|Вердер
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|12.
|Динамо Дрезден
|0:2 Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 14
|13
|13.
|Ганза
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 21
|10
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 21
|8
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 1
|14
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 3
|12
|4.
|Ян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 7
|11
|5.
|Шальке 04
|2:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|7.
|Динамо Дрезден
|0:2 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|9.
|Гамбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|10.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|12.
|Падерборн
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 9
|5
|13.
|Фортуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|15.
|Ганза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Шальке 04
|2:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|3.
|Гамбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|Фортуна
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|6.
|Ян
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|7.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 6
|7
|11.
|Ганза
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 11
|5
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Динамо Дрезден
|0:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|11
|0
|2
|2.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|9
|2
|3
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|8
|0
|4
|4.
|Дармштадт
|Пфайффер Лука
|8
|0
|2
|5.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|8
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|4
|1
|2.
|Ганза
|Риццуто Калоджеро
|5
|0
|3.
|Гамбург
|Ляйбольд Тим
|5
|0
|4.
|Ингольштадт
|Прайссингер Рико
|5
|0
|5.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|5
|0