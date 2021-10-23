  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2021-2022

Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Шальке 04
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 56000
Динамо Дрезден
0'
1:0
20' Гол
Оуведжан Томас
44' Желтая карточка
Лёв Крис
45' Желтая карточка
Михайлов Ярослав
45' Желтая карточка
Золльбауэр Михаэль
48' Желтая карточка
Каминьски Марцин
2:0
78' Гол
Бюльтер Мариус
3:0
90' Гол
Каминьски Марцин
90'+5
30
Фрайсль
Мартин
33
Тиау
Малик
3
Итакура
Ко
35
Каминьски
Марцин
27
Ранфтль
Райнхольд
10
Саласар
Родриго
4
Палссон
Виктор
39
Михайлов
Ярослав
2
Оуведжан
Томас
9
Теродде
Симон
11
Бюльтер
Мариус
1
Бролль
Кевин
23
Аидонис
Антонис
21
Золльбауэр
Михаэль
3
Акото
Михаэль
15
Лёв
Крис
5
Штарк
Янник
16
Беккер
Робин
28
Вилль
Пауль
8
Мершель
Хайнц
33
Дафернер
Кристоф
17
Шретер
Моррис
Шальке 04
3-5-2
Динамо Дрезден
4-1-2-1-2

Ход матча

20'
Оуведжан Томас
1:0
44'
 
Лёв Крис
45'
Михайлов Ярослав
 
45'
 
Золльбауэр Михаэль
46'
 
Каде Юлиус
Лёв Крис
46'
 
Зом Паскаль
Мершель Хайнц
48'
Каминьски Марцин
 
64'
 
Гиорбелидзе Гурам
Беккер Робин
65'
Латца Данни
Михайлов Ярослав
 
71'
 
Херрманн Лука
Штарк Янник
78'
Бюльтер Мариус
(Оуведжан Томас)
2:0
82'
Флик Флориан
Саласар Родриго
 
82'
 
Май Себастиан
Золльбауэр Михаэль
90'
Пирингер Марвин
Бюльтер Мариус
 
90'
Каминьски Марцин
(Оуведжан Томас)
3:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 13
  • 8 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 9
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

История личных встреч

Шальке 04
Динамо Дрезден

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
2:1
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 11 1
Бюльтер Мариус 4 0.36
Каминьски Марцин 2 0.18
Оуведжан Томас 1 0.09
Айдин Мехмет 1 0.09
Дрекслер Доминик 1 0.09
Палссон Виктор 0 0
Чурлинов Дарко 0 0
Саласар Родриго 0 0
Михайлов Ярослав 0 0
Динамо Дрезден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дафернер Кристоф 5 0.45
Мершель Хайнц 2 0.18
Шретер Моррис 1 0.09
Влачодимос Панайотис 1 0.09
Книппинг Тим 1 0.09
Май Себастиан 1 0.09
Лёв Крис 1 0.09
Каде Юлиус 1 0.09
Диавуси Агиеманг 0 0
Акото Михаэль 0 0
Херрманн Лука 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каминьски Марцин 3 0
Флик Флориан 3 0
Палссон Виктор 1 1
Теродде Симон 2 0
Пирингер Марвин 2 0
Дрекслер Доминик 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Итакура Ко 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Фрайсль Мартин 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Идризи Бленди 1 0
Саласар Родриго 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Хопп Мэттью 1 0
Динамо Дрезден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Золльбауэр Михаэль 3 0
Штарк Янник 3 0
Лёв Крис 3 0
Беккер Робин 1 1
Каде Юлиус 1 1
Хосинер Филипп 2 0
Акото Михаэль 2 0
Май Себастиан 1 0
Диавуси Агиеманг 1 0
Мершель Хайнц 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Херрманн Лука 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0
Аидонис Антонис 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
3
25%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
1
8%
3
60%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
29%
4
36%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
57%
4
36%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
2
25%
3
38%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

20
13
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
0 Не забивали 5
4
20%
1
8%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
3
15%
6
46%
61-75
6
30%
1
8%
76-90

Пропущено

11
15
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
3
27%
5
33%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
5
45%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2
Падерборн - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Ян - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Филлинген - Шальке 04 1:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Шальке 04 - Витесс 3:2 Шальке 04 - Зенит 0:0 Кёльн - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 4:3 Шальке 04 - Герта 1:2 Хоффенхайм - Шальке 04 4:2 Арминия - Шальке 04 1:0 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Аугсбург 1:0
Динамо Дрезден
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0
Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0 Веен Висбаден - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Тюркюджю Атаспор 4:0 Динамо Дрезден - Виктория Кёльн 2:0 Ферль - Динамо Дрезден 0:0 Юрдинген - Динамо Дрезден 0:2 Динамо Дрезден - Дуйсбург 1:0 Динамо Дрезден - Галлешер 0:3 Унтерахинг - Динамо Дрезден 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Шальке 04 Заявка 11 7 1 3 20 - 11 22
3. Нюрнберг Заявка 11 5 6 0 16 - 7 21
4. Ян Заявка 10 5 4 1 21 - 11 19
5. Гамбург Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
6. Падерборн Заявка 11 5 3 3 22 - 13 18
7. Дармштадт Заявка 11 5 2 4 25 - 14 17
8. Карлсруэ Заявка 11 4 4 3 17 - 15 16
9. Фортуна Заявка 11 4 3 4 17 - 17 15
10. Хайденхайм Заявка 11 4 3 4 12 - 17 15
11. Вердер Заявка 10 4 2 4 14 - 15 14
12. Динамо Дрезден Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
13. Ганза Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
14. Ганновер 96 Заявка 10 3 2 5 7 - 13 11
15. Хольштайн Киль Заявка 11 2 4 5 11 - 21 10
16. Зандхаузен Заявка 10 2 2 6 9 - 21 8
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 1 4 6 8 - 18 7
18. Ингольштадт Заявка 11 1 2 8 7 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 5 5 0 0 15 - 3 15
2. Нюрнберг Заявка 6 4 2 0 9 - 1 14
3. Дармштадт Заявка 5 4 0 1 14 - 3 12
4. Ян Заявка 5 3 2 0 14 - 7 11
5. Шальке 04 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Хайденхайм Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
7. Динамо Дрезден Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Карлсруэ Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
9. Гамбург Заявка 5 1 4 0 8 - 7 7
10. Вердер Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11. Ганновер 96 Заявка 5 2 0 3 3 - 6 6
12. Падерборн Заявка 6 1 2 3 8 - 9 5
13. Фортуна Заявка 5 1 2 2 10 - 10 5
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
15. Ганза Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хольштайн Киль Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Ингольштадт Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Зандхаузен Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Шальке 04 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
3. Гамбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Фортуна Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
5. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
6. Ян Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
7. Санкт-Паули Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8. Зандхаузен Заявка 5 2 1 2 7 - 8 7
9. Вердер Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
10. Нюрнберг Заявка 5 1 4 0 7 - 6 7
11. Ганза Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
12. Хайденхайм Заявка 5 2 0 3 5 - 10 6
13. Хольштайн Киль Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
14. Дармштадт Заявка 6 1 2 3 11 - 11 5
15. Ганновер 96 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Динамо Дрезден Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17. Ингольштадт Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 11 0 2
2. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 9 2 3
3. Падерборн Михель Свен 8 0 4
4. Дармштадт Пфайффер Лука 8 0 2
5. Дармштадт Титц Филлип 8 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Рицмайер Марсель 4 1
2. Ганза Риццуто Калоджеро 5 0
3. Гамбург Ляйбольд Тим 5 0
4. Ингольштадт Прайссингер Рико 5 0
5. Падерборн Ван дер Верфф Яспер 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Золльбауэр Михаэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Михайлов Ярослав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Лёв Крис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Оуведжан Томас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шальке 04 3:0 Динамо Дрезден онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 