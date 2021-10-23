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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бавария
2:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Хоффенхайм
0'
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Гнабри Серж
10' Желтая карточка
Самассеку Диади
1:0
16' Гол
Гнабри Серж
2:0
30' Гол
Левандовски Роберт
45'
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенжамен
2
Юпамекано
Део
21
Эрнандес
Люка
3
Ричардс
Омар
6
Киммих
Йозуа
18
Забитцер
Марсель
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
42
Мусиала
Джамал
9
Левандовски
Роберт
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
11
Гриллич
Флориан
28
Ричардс
Крис
25
Акпогума
Кевин
18
Самассеку
Диади
8
Гайгер
Деннис
17
Раум
Давид
9
Бебу
Ила
27
Крамарич
Андрей
7
Ларсен
Якоб-Бруун
Бавария
4-2-3-1
Хоффенхайм
3-4-3

Ход матча

8'
Гнабри Серж
 
10'
 
Самассеку Диади
16'
Гнабри Серж
(Мусиала Джамал)
1:0
27'
 
Рюттер Жоржиньо
Акпогума Кевин
30'
Левандовски Роберт
(Мюллер Томас)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

История личных встреч

Бавария
Хоффенхайм

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
9.5%
19.1%
15 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

28 матчей

67.9%
17.9%
14.2%
19 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
14 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.6%
28.6%
17.8%
15 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

Б
4:1
Б
4:1
Б
0:6
К
4:3
Б
1:2
Б
1:3
Б
3:1
Б
5:2
Б
2:0
ТК
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
4:0
Б
3:3
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
7:1
Б
0:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
2:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 10 (1) 1.11
Гнабри Серж 6 0.67
Мюллер Томас 3 0.33
Киммих Йозуа 3 0.33
Сане Лерой 2 0.22
Мусиала Джамал 2 0.22
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.22
Горецка Леон 1 0.11
Альфонсо Дэвис 0 0
Зюле Никлас 0 0
Юпамекано Део 0 0
Ньянзу Танги 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баумгартнер Кристоф 3 0.33
Ларсен Якоб-Бруун 3 0.33
Бебу Ила 2 0.22
Крамарич Андрей 1 0.11
Акпогума Кевин 1 0.11
Кадержабек Павел 1 0.11
Гайгер Деннис 1 0.11
Рюттер Жоржиньо 1 0.11
Руди Себастьян 1 0.11
Даббур Мунас 1 0.11
Адамян Саркис 1 0.11
Пош Штефан 1 0.11
Фогт Кевин 0 0
Самассеку Диади 0 0
Раум Давид 0 0
Ричардс Крис 0 0
Штиллер Анджело 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павар Бенжамен 0 1
Зюле Никлас 1 0
Сане Лерой 1 0
Юпамекано Део 1 0
Альфонсо Дэвис 1 0
Станишич Йосип 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самассеку Диади 3 0
Кадержабек Павел 2 0
Руди Себастьян 1 0
Фогт Кевин 1 0
Крамарич Андрей 1 0
Гайгер Деннис 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Гриллич Флориан 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Раум Давид 1 0
Пош Штефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
7
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
1
14%
61-75
2
13%
5
71%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

12
10
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
3
25%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
5
42%
2
20%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

27
17
15 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
4
15%
1
6%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
7
26%
3
18%
31-45
5
19%
2
12%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
3
11%
7
41%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
10%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0
Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия М - Бавария 1:1 Бавария - Наполи 0:3 Бавария - Боруссия М 0:2 Бавария - Аякс 2:2 Бавария - Кёльн 2:3 Бавария - Аугсбург 5:2 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - Боруссия М 6:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0
Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 4:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Боруссия М 3:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Байер Л 0:0 Аугсбург - Хоффенхайм 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 9 7 1 1 31 - 8 22
2. Боруссия Д 1:0 Заявка 9 7 0 2 23 - 14 21
3. Фрайбург 1:0 Заявка 9 5 4 0 13 - 6 19
4. Байер Л Заявка 8 5 1 2 21 - 12 16
5. Унион Берлин Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
6. Майнц Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
7. Вольфсбург 0:1 Заявка 9 4 1 4 9 - 11 13
8. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 9 3 3 3 16 - 8 12
9. Кёльн Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
10. Боруссия М Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
11. Хоффенхайм 0:2 Заявка 9 3 2 4 17 - 13 11
12. Герта Заявка 8 3 0 5 10 - 21 9
13. Штуттгарт Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
14. Айнтрахт Фр Заявка 8 1 5 2 9 - 12 8
15. Бохум Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16. Аугсбург Заявка 9 1 3 5 5 - 18 6
17. Арминия 0:1 Заявка 9 0 5 4 4 - 12 5
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 9 0 2 7 5 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 1:0 Заявка 5 5 0 0 17 - 8 15
2. Бавария 2:0 Заявка 5 4 0 1 18 - 4 12
3. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
4. Майнц Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
5. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 5 3 1 1 14 - 4 10
6. Кёльн Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
7. Фрайбург 1:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
8. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Хоффенхайм 0:2 Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
10. Вольфсбург 0:1 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
11. Байер Л Заявка 4 2 0 2 9 - 9 6
12. Штуттгарт Заявка 4 2 0 2 11 - 8 6
13. Бохум Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
15. Герта Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Арминия 0:1 Заявка 5 0 3 2 1 - 6 3
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 1:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
2. Бавария 2:0 Заявка 4 3 1 0 13 - 4 10
3. Байер Л Заявка 4 3 1 0 12 - 3 10
4. Боруссия Д 1:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
5. Вольфсбург 0:1 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Герта Заявка 5 2 0 3 6 - 16 6
7. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
8. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
9. Хоффенхайм 0:2 Заявка 5 1 1 3 7 - 8 4
10. Майнц Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 2 - 6 3
12. Боруссия М Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
13. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
14. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Арминия 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Кёльн Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
17. Аугсбург Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 10 1 1
2. Боруссия Д Холанн Эрлинг 9 2 3
3. Байер Л Шик Патрик 7 0 0
4. Бавария Гнабри Серж 6 0 0
5. Унион Берлин Авонийи Тайво 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 5 0
2. Майнц Кор Доминик 3 1
3. Боруссия Д Дауд Махмуд 3 1
4. Вольфсбург Руссийон Жером 4 0
5. Байер Л Диаби Мусса 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 44'
    Гнабри выполняет мягкую подачу на Мусиалу на левый край штрафной площадки, но Джамал не принимает мяч, выпуская его за лицевую линию. 
  • Опасный момент
    43'
    ОПАСНО! Через центральную зону хозяева проводят атаку, которая завершается ударом Левандовски из штрафной площадки, но Бауманн справляется, отражая мяч ногой. 
  • 42'
    "Хоффенхайм" продолжает больше работать с мячом, но пока обходится без опасных моментов. "Бавария" без проблем держит оборону. 
  • 41'
    Гриллич подключился к атаке левым флангом и выполнил передачу на Давида Раума, который не справился с приёмом. 
  • 40'
    Давид Раум завершает атаку дальним ударом, после которого игровой снаряд пролетает чуть выше перекладины. 
  • 39'
    Мюллер увидел рывок Гнабри правым флангом и выполнил передачу низом, но получилось слишком слабо и гости перехватили. 
  • Офсайд
    37'
    Высоко поднимается оборона "Хоффенхайма" и это приводит к тому, что Мусиала оказывается в положении "вне игры". 
  • Угловой
    36'
    Гости заработали корнер на левом фланге. Разыграли его, а потом последовал слишком сильный навес, после которого круглый ушёл за лицевую линию. 
  • 35'
    Левандовски получил мяч перед штрафной площадкой и выполнил передачу на правый край на Гнабри, который не справился с приёмом. 
  • 34'
    Ларсен убежал в контратаку левым флангом. Вошёл в штрафную площадь и выполнил безадресную передачу в центр. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Люка Эрнандес оказывается на газоне, правила на нём нарушил Штефан Пош. 
  • 32'
    В очередной раз "Бавария" доказывает, что ей не нужно много моментов, а вполне хватит одного, чтобы забить гол. Тем временем через центр гости пошли в атаку и быстро лишились мяча. 
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! ЛЕВАНДОВСКИ!!! Мюллер поборолся за мяч с защитником "Хоффенхайма", а потом отдал на Роберта, который выстрелил из-за штрафной, отправив игровой снаряд в правый верхний угол. 
  • 30'
    "Бавария" перехватывает мяч и устанавливает над ним контроль, а в атаку пока не торопится идти.
  • Фол, нарушение
    28'
    Давид Раум остановил Сержа Гнабри на левом фланге, но сделал это при помощи фола. 
  • Замена
    27'
    Всё-таки не может продолжить встречу Акпогума, вместо него появляется Рюттер. 
  • Травма, повреждение
    26'
    Свисток арбитра останавливает матч - Акпогума присаживается на газон и дожидается медицинской помощи. 
  • 25'
    Томас Мюллер принимает мяч перед штрафной площадкой и пробивает по воротам с левой - попадает в соперника и круглый разминается со створом ворот. 
  • 24'
    Через центральную зону "Бавария" попыталась провести атаку, но передача Левандовски пяткой оказалась не слишком удобной для Мюллера. 
  • 23'
    Омар Ричардс отобрал мяч на левом фланге и не стал развивать атаку, а решил выполнить пас назад. 
  • 22'
    Гораздо спокойнее стали действовать хозяева после забитого гола, уже не так активно идут в атаку, да и высокий прессинг перестали использовать. 
  • 20'
    Через правый фланг гости попытались провести атаку. Сначала потеряли мяч, потом его вернули, а затем допустили ошибку в передаче. 
  • 19'
    Теперь "Хоффенхайму" необходимо раскрываться, так как оберегать больше нечего. "Бавария" же получит много пространства, что может привести ещё к нескольким голам. 
  • Описание гола
    18'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ГНАБРИ!!! Прекрасную атаку в одно касание разыгрывают хозяева, а завершает эту всю красоту Серж Гнабри, стреляя с правого края штрафной площади низом. 
  • Офсайд
    17'
    Пош перехватил мяч на чужой половине поля и выполнил передачу на правый край на Бебу, который забрался в офсайд. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Ила Бебу нарушает правила в атаке на правом фланге, толкая в спину опередившего его Эрнандеса. 
  • Офсайд
    15'
    Атака "Баварии" прерывается свистком арбитра - в положении "вне игры" после передачи Киммиха оказывается Гнабри. 
  • 14'
    Серж Гнабри открылся под передачу на правом фланге, партнёр увидел и отдал, но слишком сильно. 
  • 12'
    Крамарич откликается на подачу с левого фланга и пробивает головой, отправляя мяч гораздо выше цели. 
  • Желтая карточка
    11'
    Самассеку срывает атаку "Баварии" в центральном круге, роняя на газон Мюллера - жёлтая карточка показана. 
  • Видеоповтор
    10'
    Посмотрели повтор судьи и отменили гол, так как мяч был отобран у Гриллича с нарушением правил. 
  • 9'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ГНАБРИ!!! Гриллич завозился с мячом в своей штрафной, Гнабри отобрал у него мяч и поразил левый угол. 
  • 8'
    Атаку левым флангом попытался организовать "Хоффенхайм", но против этого оказался Мюллер, выбив мяч в аут. 
  • Травма, повреждение
    7'
    Арбитр останавливает поединок и зовёт врачей - в верховой борьбе столкнулись Люка Эрнандес и Ила Бебу. 
  • 6'
    Стандартное положение в исполнении "Баварии" опасным не получилось - Оливер Бауманн вышел из ворот и зафиксировал мяч. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Штефан Пош останавливает атаку "Баварии", но делает это при помощи нарушения правил - Джамал Мусиала оказался на газоне. 
  • Опасный момент
    4'
    ОПАСНО! Левандовски выходит на свидание с Бауманном и пробивает в левый угол, но не попадает в створ. 
  • 3'
    Кевин Акпогума получил мяч на правом фланге и попытался начать атаку, но пас вперёд получается неточным, в аут. 
  • 2'
    Люка Эрнандес выполняет верховую передачу на правый фланг, но гости перехватывают и с первым наступлением справляются. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Поединок стартовал!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Бавария 2:0 Хоффенхайм онлайн


Прогнозы на матч Бавария 2:0 Хоффенхайм

Исход игры
Бавария
95.9% (140)
Ничья
2.1% (3)
Хоффенхайм
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
79.71% (110)
Меньше
20.29% (28)
Обе команды забьют
Да
57.97% (80)
Нет
42.03% (58)
Популярный счёт
3:1 Бавария
31.5% (46)
2:0 Бавария
19.2% (28)
3:0 Бавария
17.1% (25)
4:1 Бавария
10.3% (15)
2:1 Бавария
6.8% (10)
4:0 Бавария
3.4% (5)
3:2 Бавария
2.7% (4)
4:2 Бавария
1.4% (2)
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