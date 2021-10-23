Давид Раум завершает атаку дальним ударом, после которого игровой снаряд пролетает чуть выше перекладины.

Гриллич подключился к атаке левым флангом и выполнил передачу на Давида Раума, который не справился с приёмом.

"Хоффенхайм" продолжает больше работать с мячом, но пока обходится без опасных моментов. "Бавария" без проблем держит оборону.

ОПАСНО! Через центральную зону хозяева проводят атаку, которая завершается ударом Левандовски из штрафной площадки, но Бауманн справляется, отражая мяч ногой.

Гнабри выполняет мягкую подачу на Мусиалу на левый край штрафной площадки, но Джамал не принимает мяч, выпуская его за лицевую линию.

39' Мюллер увидел рывок Гнабри правым флангом и выполнил передачу низом, но получилось слишком слабо и гости перехватили.

37' Высоко поднимается оборона "Хоффенхайма" и это приводит к тому, что Мусиала оказывается в положении "вне игры".

36' Гости заработали корнер на левом фланге. Разыграли его, а потом последовал слишком сильный навес, после которого круглый ушёл за лицевую линию.

35' Левандовски получил мяч перед штрафной площадкой и выполнил передачу на правый край на Гнабри, который не справился с приёмом.

34' Ларсен убежал в контратаку левым флангом. Вошёл в штрафную площадь и выполнил безадресную передачу в центр.

33' Люка Эрнандес оказывается на газоне, правила на нём нарушил Штефан Пош.

32' В очередной раз "Бавария" доказывает, что ей не нужно много моментов, а вполне хватит одного, чтобы забить гол. Тем временем через центр гости пошли в атаку и быстро лишились мяча.

31' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! ЛЕВАНДОВСКИ!!! Мюллер поборолся за мяч с защитником "Хоффенхайма", а потом отдал на Роберта, который выстрелил из-за штрафной, отправив игровой снаряд в правый верхний угол.

30' "Бавария" перехватывает мяч и устанавливает над ним контроль, а в атаку пока не торопится идти.

28' Давид Раум остановил Сержа Гнабри на левом фланге, но сделал это при помощи фола.

27' Всё-таки не может продолжить встречу Акпогума, вместо него появляется Рюттер.

26' Свисток арбитра останавливает матч - Акпогума присаживается на газон и дожидается медицинской помощи.

25' Томас Мюллер принимает мяч перед штрафной площадкой и пробивает по воротам с левой - попадает в соперника и круглый разминается со створом ворот.

24' Через центральную зону "Бавария" попыталась провести атаку, но передача Левандовски пяткой оказалась не слишком удобной для Мюллера.

23' Омар Ричардс отобрал мяч на левом фланге и не стал развивать атаку, а решил выполнить пас назад.

22' Гораздо спокойнее стали действовать хозяева после забитого гола, уже не так активно идут в атаку, да и высокий прессинг перестали использовать.

20' Через правый фланг гости попытались провести атаку. Сначала потеряли мяч, потом его вернули, а затем допустили ошибку в передаче.

19' Теперь "Хоффенхайму" необходимо раскрываться, так как оберегать больше нечего. "Бавария" же получит много пространства, что может привести ещё к нескольким голам.

18' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ГНАБРИ!!! Прекрасную атаку в одно касание разыгрывают хозяева, а завершает эту всю красоту Серж Гнабри, стреляя с правого края штрафной площади низом.

17' Пош перехватил мяч на чужой половине поля и выполнил передачу на правый край на Бебу, который забрался в офсайд.

16' Ила Бебу нарушает правила в атаке на правом фланге, толкая в спину опередившего его Эрнандеса.

15' Атака "Баварии" прерывается свистком арбитра - в положении "вне игры" после передачи Киммиха оказывается Гнабри.

14' Серж Гнабри открылся под передачу на правом фланге, партнёр увидел и отдал, но слишком сильно.

12' Крамарич откликается на подачу с левого фланга и пробивает головой, отправляя мяч гораздо выше цели.

11' Самассеку срывает атаку "Баварии" в центральном круге, роняя на газон Мюллера - жёлтая карточка показана.

10' Посмотрели повтор судьи и отменили гол, так как мяч был отобран у Гриллича с нарушением правил.

9' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ГНАБРИ!!! Гриллич завозился с мячом в своей штрафной, Гнабри отобрал у него мяч и поразил левый угол.

8' Атаку левым флангом попытался организовать "Хоффенхайм", но против этого оказался Мюллер, выбив мяч в аут.

7' Арбитр останавливает поединок и зовёт врачей - в верховой борьбе столкнулись Люка Эрнандес и Ила Бебу.

6' Стандартное положение в исполнении "Баварии" опасным не получилось - Оливер Бауманн вышел из ворот и зафиксировал мяч.

5' Штефан Пош останавливает атаку "Баварии", но делает это при помощи нарушения правил - Джамал Мусиала оказался на газоне.

4' ОПАСНО! Левандовски выходит на свидание с Бауманном и пробивает в левый угол, но не попадает в створ.

3' Кевин Акпогума получил мяч на правом фланге и попытался начать атаку, но пас вперёд получается неточным, в аут.

2' Люка Эрнандес выполняет верховую передачу на правый фланг, но гости перехватывают и с первым наступлением справляются.