Германия: Бундеслига 2021-2022
Бавария
Позже
Стадион: Альянц Арена
Хоффенхайм
История личных встреч
Бавария
Хоффенхайм
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
9.5%
19.1%
15 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
28 матчей
67.9%
17.9%
14.2%
19 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
35.7%
14.3%
14 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.6%
28.6%
17.8%
15 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|9 (1)
|1.13
|Гнабри Серж
|5
|0.63
|Мюллер Томас
|3
|0.38
|Киммих Йозуа
|3
|0.38
|Сане Лерой
|2
|0.25
|Мусиала Джамал
|2
|0.25
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.25
|Горецка Леон
|1
|0.13
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Зюле Никлас
|0
|0
|Юпамекано Део
|0
|0
|Ньянзу Танги
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.38
|Ларсен Якоб-Бруун
|3
|0.38
|Бебу Ила
|2
|0.25
|Крамарич Андрей
|1
|0.13
|Акпогума Кевин
|1
|0.13
|Кадержабек Павел
|1
|0.13
|Гайгер Деннис
|1
|0.13
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0.13
|Руди Себастьян
|1
|0.13
|Даббур Мунас
|1
|0.13
|Адамян Саркис
|1
|0.13
|Пош Штефан
|1
|0.13
|Фогт Кевин
|0
|0
|Самассеку Диади
|0
|0
|Раум Давид
|0
|0
|Ричардс Крис
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павар Бенжамен
|0
|1
|Зюле Никлас
|1
|0
|Сане Лерой
|1
|0
|Юпамекано Део
|1
|0
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кадержабек Павел
|2
|0
|Самассеку Диади
|2
|0
|Руди Себастьян
|1
|0
|Фогт Кевин
|1
|0
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Гайгер Деннис
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Гриллич Флориан
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
|Раум Давид
|1
|0
|Пош Штефан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
7
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
1
14%
61-75
2
13%
5
71%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
12
10
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
3
25%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
5
42%
2
20%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
8%
2
20%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
27
17
15 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
4
15%
1
6%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
7
26%
3
18%
31-45
5
19%
2
12%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
3
11%
7
41%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
10%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0
Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия М - Бавария 1:1 Бавария - Наполи 0:3 Бавария - Боруссия М 0:2 Бавария - Аякс 2:2 Бавария - Кёльн 2:3 Бавария - Аугсбург 5:2 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - Боруссия М 6:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0
Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 4:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Боруссия М 3:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Байер Л 0:0 Аугсбург - Хоффенхайм 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|29 - 8
|19
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 14
|18
|3.
|Байер Л
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|21 - 12
|16
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|7.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 8
|11
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 11
|11
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|11.
|Майнц
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|12.
|Герта
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 21
|9
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 12
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 14
|6
|17.
|Арминия
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 11
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 8
|15
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|3.
|Кёльн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|16 - 4
|9
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 4
|9
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Майнц
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|11.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 9
|6
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 8
|6
|13.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 9
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 5
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 4
|10
|2.
|Байер Л
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 3
|10
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|5.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 16
|6
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|9.
|Майнц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 6
|3
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 13
|3
|14.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Арминия
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|17.
|Кёльн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|9
|2
|3
|2.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|9
|1
|1
|3.
|Байер Л
|Шик Патрик
|7
|0
|0
|4.
|Унион Берлин
|Авонийи Тайво
|6
|0
|0
|5.
|Бавария
|Гнабри Серж
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|5
|0
|2.
|Майнц
|Кор Доминик
|3
|1
|3.
|Боруссия Д
|Дауд Махмуд
|3
|1
|4.
|Вольфсбург
|Руссийон Жером
|4
|0
|5.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|4
|0
Прогнозы на матч Бавария - Хоффенхайм
Исход игры
Бавария
100% (35)
Ничья
0% (0)
Хоффенхайм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
76.47% (26)
Меньше
23.53% (8)
Обе команды забьют
Да
50% (17)
Нет
50% (17)
Популярный счёт
3:1 Бавария
34.3% (12)
2:0 Бавария
22.9% (8)
3:0 Бавария
20% (7)
4:1 Бавария
5.7% (2)
4:0 Бавария
5.7% (2)
3:2 Бавария
5.7% (2)
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