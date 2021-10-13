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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бавария
 
Позже

Стадион:
Хоффенхайм

История личных встреч

Бавария
Хоффенхайм

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
9.5%
19.1%
15 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

28 матчей

67.9%
17.9%
14.2%
19 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
14 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.6%
28.6%
17.8%
15 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

Б
4:1
Б
4:1
Б
0:6
К
4:3
Б
1:2
Б
1:3
Б
3:1
Б
5:2
Б
2:0
ТК
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
4:0
Б
3:3
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
7:1
Б
0:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
2:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 9 (1) 1.13
Гнабри Серж 5 0.63
Мюллер Томас 3 0.38
Киммих Йозуа 3 0.38
Сане Лерой 2 0.25
Мусиала Джамал 2 0.25
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.25
Горецка Леон 1 0.13
Альфонсо Дэвис 0 0
Зюле Никлас 0 0
Юпамекано Део 0 0
Ньянзу Танги 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баумгартнер Кристоф 3 0.38
Ларсен Якоб-Бруун 3 0.38
Бебу Ила 2 0.25
Крамарич Андрей 1 0.13
Акпогума Кевин 1 0.13
Кадержабек Павел 1 0.13
Гайгер Деннис 1 0.13
Рюттер Жоржиньо 1 0.13
Руди Себастьян 1 0.13
Даббур Мунас 1 0.13
Адамян Саркис 1 0.13
Пош Штефан 1 0.13
Фогт Кевин 0 0
Самассеку Диади 0 0
Раум Давид 0 0
Ричардс Крис 0 0
Штиллер Анджело 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павар Бенжамен 0 1
Зюле Никлас 1 0
Сане Лерой 1 0
Юпамекано Део 1 0
Альфонсо Дэвис 1 0
Станишич Йосип 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кадержабек Павел 2 0
Самассеку Диади 2 0
Руди Себастьян 1 0
Фогт Кевин 1 0
Крамарич Андрей 1 0
Гайгер Деннис 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Гриллич Флориан 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Раум Давид 1 0
Пош Штефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
7
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
1
14%
61-75
2
13%
5
71%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

12
10
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
3
25%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
5
42%
2
20%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

27
17
15 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
4
15%
1
6%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
7
26%
3
18%
31-45
5
19%
2
12%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
3
11%
7
41%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
10%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0
Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия М - Бавария 1:1 Бавария - Наполи 0:3 Бавария - Боруссия М 0:2 Бавария - Аякс 2:2 Бавария - Кёльн 2:3 Бавария - Аугсбург 5:2 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - Боруссия М 6:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0
Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 4:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Боруссия М 3:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Байер Л 0:0 Аугсбург - Хоффенхайм 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 29 - 8 19
2. Боруссия Д Заявка 8 6 0 2 22 - 14 18
3. Байер Л Заявка 8 5 1 2 21 - 12 16
4. Фрайбург Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
5. Унион Берлин Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
6. Вольфсбург Заявка 8 4 1 3 9 - 10 13
7. Кёльн Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
8. РБ Лейпциг Заявка 8 3 2 3 16 - 8 11
9. Хоффенхайм Заявка 8 3 2 3 17 - 11 11
10. Боруссия М Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
11. Майнц Заявка 8 3 1 4 8 - 8 10
12. Герта Заявка 8 3 0 5 10 - 21 9
13. Штуттгарт Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
14. Айнтрахт Фр Заявка 8 1 5 2 9 - 12 8
15. Бохум Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16. Аугсбург Заявка 8 1 3 4 4 - 14 6
17. Арминия Заявка 8 0 5 3 4 - 11 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 1 7 5 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 5 0 0 17 - 8 15
2. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
3. Кёльн Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Бавария Заявка 4 3 0 1 16 - 4 9
5. РБ Лейпциг Заявка 4 3 0 1 14 - 4 9
6. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
7. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Майнц Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
9. Хоффенхайм Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
10. Вольфсбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
11. Байер Л Заявка 4 2 0 2 9 - 9 6
12. Штуттгарт Заявка 4 2 0 2 11 - 8 6
13. Бохум Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
15. Герта Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Арминия Заявка 4 0 3 1 1 - 5 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 4 3 1 0 13 - 4 10
2. Байер Л Заявка 4 3 1 0 12 - 3 10
3. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
4. Вольфсбург Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
5. Герта Заявка 5 2 0 3 6 - 16 6
6. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
7. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
8. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
9. Майнц Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 2 - 6 3
11. Боруссия М Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
12. Боруссия Д Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
14. РБ Лейпциг Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Арминия Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Аугсбург Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
17. Кёльн Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 9 2 3
2. Бавария Левандовски Роберт 9 1 1
3. Байер Л Шик Патрик 7 0 0
4. Унион Берлин Авонийи Тайво 6 0 0
5. Бавария Гнабри Серж 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 5 0
2. Майнц Кор Доминик 3 1
3. Боруссия Д Дауд Махмуд 3 1
4. Вольфсбург Руссийон Жером 4 0
5. Байер Л Диаби Мусса 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Хоффенхайм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2021, осталось 2 дня 9 часов 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Бавария 100% (35)
    X 0% (0)
    Хоффенхайм 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Хоффенхайм
    1.20
    9.00
    16.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бавария - Хоффенхайм онлайн


    Прогнозы на матч Бавария - Хоффенхайм

    Исход игры
    Бавария
    100% (35)
    Ничья
    0% (0)
    Хоффенхайм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.47% (26)
    Меньше
    23.53% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (17)
    Нет
    50% (17)
    Популярный счёт
    3:1 Бавария
    34.3% (12)
    2:0 Бавария
    22.9% (8)
    3:0 Бавария
    20% (7)
    4:1 Бавария
    5.7% (2)
    4:0 Бавария
    5.7% (2)
    3:2 Бавария
    5.7% (2)
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