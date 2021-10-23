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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
РБ Лейпциг
0:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Гройтер Фюрт
0'
15' Желтая карточка
Анхелиньо Хосе
36' Желтая карточка
Кампль Кевин
0:1
45' Пенальти
Хргота Бранимир
45'+1
1
Гулачи
Петер
22
Мукиэле
Норди
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
39
Хенрихс
Бенджамин
8
Хайдара
Амаду
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
18
Нкунку
Кристофер
10
Форсберг
Эмиль
33
Андре
Силва
1
Функ
Мариус
18
Майерхёфер
Марко
4
Бауэр
Максимилиан
24
Виргевер
Ник
15
Виллемс
Джетро
22
Гризбек
Себастьян
13
Кристиансен
Макс
40
Левелинг
Джейми
28
Дуджак
Джереми
10
Хргота
Бранимир
19
Иттен
Седрик
РБ Лейпциг
3-4-2-1
Гройтер Фюрт
4-2-3-1

Ход матча

15'
Анхелиньо Хосе
 
36'
Кампль Кевин
 
45'
0:1
Хргота Бранимир

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

История личных встреч

РБ Лейпциг
Гройтер Фюрт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 4 0.44
Форсберг Эмиль 3 (2) 0.33
Собослаи Доминик 2 0.22
Андре Силва 2 (1) 0.22
Хайдара Амаду 2 0.22
Поульсен Юссуф 1 0.11
Лаймер Конрад 1 0.11
Мукиэле Норди 1 0.11
Кампль Кевин 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Броббей Брайан 0 0
Гвардиол Йошко 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 2 (2) 0.22
Иттен Седрик 1 0.11
Майерхёфер Марко 1 0.11
Левелинг Джейми 1 0.11
Тильман Тимоти 0 0
Абиама Диксон 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анхелиньо Хосе 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Джисс Марш 1 0
Кампль Кевин 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Адамс Тайлер 1 0
Хайдара Амаду 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 5 0
Нильсен Ховард 2 0
Гризбек Себастьян 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Сарпей Ханс 1 0
Виргевер Ник 1 0
Хргота Бранимир 1 0
Иттен Седрик 1 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Абиама Диксон 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
4
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
1
25%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
2
50%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
50%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
3
25%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

16
7
5 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
2
29%
46-60
5
31%
1
14%
61-75
2
13%
3
43%
76-90

Пропущено

8
18
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
25%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
4
50%
3
17%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
1
13%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0
РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 РБ Лейпциг - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - РБ Лейпциг 3:2
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1
Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Бавария-2 0:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:2 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 3:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Гройтер Фюрт 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 9 7 1 1 31 - 8 22
2. Боруссия Д 1:0 Заявка 9 7 0 2 23 - 14 21
3. Фрайбург 1:0 Заявка 9 5 4 0 13 - 6 19
4. Байер Л Заявка 8 5 1 2 21 - 12 16
5. Унион Берлин Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
6. Майнц Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
7. Вольфсбург 0:1 Заявка 9 4 1 4 9 - 11 13
8. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 9 3 3 3 16 - 8 12
9. Кёльн Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
10. Боруссия М Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
11. Хоффенхайм 0:2 Заявка 9 3 2 4 17 - 13 11
12. Герта Заявка 8 3 0 5 10 - 21 9
13. Штуттгарт Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
14. Айнтрахт Фр Заявка 8 1 5 2 9 - 12 8
15. Бохум Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16. Аугсбург Заявка 9 1 3 5 5 - 18 6
17. Арминия 0:1 Заявка 9 0 5 4 4 - 12 5
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 9 0 2 7 5 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 1:0 Заявка 5 5 0 0 17 - 8 15
2. Бавария 2:0 Заявка 5 4 0 1 18 - 4 12
3. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
4. Майнц Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
5. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 5 3 1 1 14 - 4 10
6. Кёльн Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
7. Фрайбург 1:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
8. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Хоффенхайм 0:2 Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
10. Вольфсбург 0:1 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
11. Байер Л Заявка 4 2 0 2 9 - 9 6
12. Штуттгарт Заявка 4 2 0 2 11 - 8 6
13. Бохум Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
15. Герта Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Арминия 0:1 Заявка 5 0 3 2 1 - 6 3
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 1:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
2. Бавария 2:0 Заявка 4 3 1 0 13 - 4 10
3. Байер Л Заявка 4 3 1 0 12 - 3 10
4. Боруссия Д 1:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
5. Вольфсбург 0:1 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Герта Заявка 5 2 0 3 6 - 16 6
7. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
8. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
9. Хоффенхайм 0:2 Заявка 5 1 1 3 7 - 8 4
10. Майнц Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 2 - 6 3
12. Боруссия М Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
13. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
14. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Арминия 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Кёльн Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
17. Аугсбург Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 10 1 1
2. Боруссия Д Холанн Эрлинг 9 2 3
3. Байер Л Шик Патрик 7 0 0
4. Бавария Гнабри Серж 6 0 0
5. Унион Берлин Авонийи Тайво 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 5 0
2. Майнц Кор Доминик 3 1
3. Боруссия Д Дауд Махмуд 3 1
4. Вольфсбург Руссийон Жером 4 0
5. Байер Л Диаби Мусса 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
РБ Лейпциг 99.3% (138)
X 0% (0)
Гройтер Фюрт 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Гройтер Фюрт
1.36
9.94
9.33
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч РБ Лейпциг 0:1 Гройтер Фюрт онлайн


Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:1 Гройтер Фюрт

Исход игры
РБ Лейпциг
99.3% (138)
Ничья
0% (0)
Гройтер Фюрт
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (69)
Меньше
50% (69)
Обе команды забьют
Да
25.36% (35)
Нет
74.64% (103)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
44.6% (62)
3:0 РБ Лейпциг
23% (32)
2:1 РБ Лейпциг
13.7% (19)
3:1 РБ Лейпциг
10.8% (15)
1:0 РБ Лейпциг
4.3% (6)
4:0 РБ Лейпциг
1.4% (2)
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