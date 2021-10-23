ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Диксон Абиама получил травму и медбригада забирает его с поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Бауэр Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Команда Гройтер Фюрт играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Функ Мариус взял и забрал мяч на выходе

47' Плохо сыграл Кристиансен Макс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Г О О О О О Л - Хргота Бранимир из команды Гройтер Фюрт забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Петер Гулачи прыгнул не в ту сторону.

44' Плохо сыграл Орбан Вилли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

43' Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Петер Гулачи не дал случится голу! Дуджак Джереми должен был забивать, но Петер Гулачи сделал отличный сейв

42' Бауэр Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Майерхёфер Марко из команды Гройтер Фюрт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

40' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Хенрихс Бенджамин получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Хенрихс Бенджамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Кампль Кевин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

35' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Нкунку Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Дуджак Джереми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Левелинг Джейми из команды Гройтер Фюрт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

30' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Хенрихс Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Безумный фол. Иттен Седрик грубо играет против соперника. Пострадал Йошко Гвардиол

20' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Йошко Гвардиол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Функ Мариус взял и забрал мяч на выходе

17' Плохо сыграл Функ Мариус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

16' Хргота Бранимир бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

16' Нкунку Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Виллемс Джетро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Анхелиньо Хосе получил желтую карточку от судьи

14' Нкунку Кристофер из команды РБ Лейпциг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

13' Левелинг Джейми наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

13' Йошко Гвардиол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Виллемс Джетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Гризбек Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Какой промах! Дуджак Джереми имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

6' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Гулачи Петер взял и забрал мяч на выходе

3' Гулачи Петер взял и забрал мяч на выходе

3' Плохо сыграл Орбан Вилли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

2' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.