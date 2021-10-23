Германия: Бундеслига 2021-2022
РБ Лейпциг
4:1
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Гройтер Фюрт
15' Желтая карточкаАнхелиньо Хосе
36' Желтая карточкаКампль Кевин
0:1
45' ПенальтиХргота Бранимир
1:1
46' ГолПоульсен Юссуф
2:1
53' ПенальтиФорсберг Эмиль
3:1
65' ГолСобослаи Доминик
4:1
88' ГолНовоа Уго
44
Кампль
Кевин
33
Андре
Силва
24
Виргевер
Ник
19
Иттен
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Вос ЙошаПолузащитник
- Нападающий
-
38 Новоа УгоНападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Иттен СедрикНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Сарпей ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
15'
36'
45'
0:1
46'
1:1
53'
2:1
65'
88'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
8 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
История личных встреч
РБ Лейпциг
Гройтер Фюрт
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|4
|0.44
|Форсберг Эмиль
|4 (3)
|0.44
|Собослаи Доминик
|3
|0.33
|Андре Силва
|2 (1)
|0.22
|Поульсен Юссуф
|2
|0.22
|Хайдара Амаду
|2
|0.22
|Лаймер Конрад
|1
|0.11
|Мукиэле Норди
|1
|0.11
|Новоа Уго
|1
|0.11
|Кампль Кевин
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Броббей Брайан
|0
|0
|Гвардиол Йошко
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|3 (3)
|0.33
|Иттен Седрик
|1
|0.11
|Майерхёфер Марко
|1
|0.11
|Левелинг Джейми
|1
|0.11
|Тильман Тимоти
|0
|0
|Абиама Диксон
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампль Кевин
|2
|0
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Гвардиол Йошко
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Адамс Тайлер
|1
|0
|Хайдара Амаду
|1
|0
|Симакан Мохамед
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зегуйн Пауль
|5
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Гризбек Себастьян
|2
|0
|Барри Абдурахман
|2
|0
|Сарпей Ханс
|1
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Хргота Бранимир
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
5
4 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
20%
31-45
6
33%
1
20%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
2
40%
76-90
Пропущено
5
16
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
20%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
1
6%
31-45
2
40%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
20%
4
25%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
20
8
5 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
1
13%
31-45
6
30%
2
25%
46-60
6
30%
1
13%
61-75
3
15%
3
38%
76-90
Пропущено
9
22
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
22%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
11%
3
14%
31-45
4
44%
5
23%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
1
11%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0
РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 РБ Лейпциг - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - РБ Лейпциг 3:2
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1
Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Бавария-2 0:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:2 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 3:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Гройтер Фюрт 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|33 - 8
|22
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|25 - 15
|21
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 6
|19
|4.
|Байер Л
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|21 - 12
|16
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 9
|14
|7.
|Майнц
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 9
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|9.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 15
|11
|12.
|Герта
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 21
|9
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 12
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 18
|6
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 14
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|6 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 8
|15
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|20 - 4
|12
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|5.
|Кёльн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|6.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|11.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 9
|6
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 8
|6
|13.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 9
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|2.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 4
|10
|3.
|Байер Л
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 3
|10
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 16
|6
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|10.
|Майнц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 6
|3
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|13.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 13
|3
|14.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Арминия
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Кёльн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|10
|1
|1
|2.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|9
|2
|3
|3.
|Байер Л
|Шик Патрик
|7
|0
|0
|4.
|Бавария
|Гнабри Серж
|6
|0
|0
|5.
|Унион Берлин
|Авонийи Тайво
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|5
|0
|2.
|Майнц
|Кор Доминик
|3
|1
|3.
|Боруссия Д
|Дауд Махмуд
|3
|1
|4.
|Вольфсбург
|Руссийон Жером
|4
|0
|5.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|4
|0
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 4:1 Гройтер Фюрт
Исход игры
РБ Лейпциг
99.3% (138)
Ничья
0% (0)
Гройтер Фюрт
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (69)
Меньше
50% (69)
Обе команды забьют
Да
25.36% (35)
Нет
74.64% (103)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
44.6% (62)
3:0 РБ Лейпциг
23% (32)
2:1 РБ Лейпциг
13.7% (19)
3:1 РБ Лейпциг
10.8% (15)
1:0 РБ Лейпциг
4.3% (6)
4:0 РБ Лейпциг
1.4% (2)
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