Германия: Бундеслига 2021-2022
Герта
1:0
Второй тайм: 88'
Стадион: Олимпиаштадион Зрители: 25000
Боруссия М
2' Желтая карточкаБейер Луис
10' Undefined phrase: football_event_Миттельштедт Максимилиан
1:0
40' ГолРихтер Марко
54' Желтая карточкаДарида Владимир
77' Желтая карточкаСкалли Джозеф
23
Рихтер
Марко
15
Бейер
Луис
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
13
Штиндль
Ларс
36
Эмболо
Брель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Янчке ТониЗащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Носс КонорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
2'
40'
1:0
54'
77'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 1
-
0 Угловые 6
-
3 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
История личных встреч
Герта
Боруссия М
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
26 матчей
23.1%
23.1%
53.8%
6 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рихтер Марко
|2
|0.22
|Сердар Суат
|2
|0.22
|Эккеленкамп Юрген
|2
|0.22
|Йоветич Стеван
|1
|0.11
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.11
|Маолида Мизиан
|1
|0.11
|Лукебакио Доди
|1 (1)
|0.11
|Дарида Владимир
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Йонас
|3
|0.33
|Штиндль Ларс
|2
|0.22
|Закария Денис
|2
|0.22
|Эмболо Брель
|1
|0.11
|Плеа Алассан
|1
|0.11
|Скалли Джозеф
|1
|0.11
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Зоммер Янн
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0
|Дарида Владимир
|2
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Сердар Суат
|2
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиндль Ларс
|3
|0
|Закария Денис
|3
|0
|Бейер Луис
|3
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Коне Куадио
|2
|0
|Херрманн Патрик
|1
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Вольф Ханнес
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Беннеттс Кинан
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
29%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
16
3
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
6%
1
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
67%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
22%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
1
11%
2
18%
76-90
Пропущено
22
10
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
5%
2
20%
1-15
3
14%
2
20%
16-30
3
14%
3
30%
31-45
6
27%
1
10%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1
Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газишехир Газиантеп - Герта 0:3 Герта - Ливерпуль 4:3 Герта - Любек 1:1 Санкт-Паули - Герта 2:2 Герта - Ганновер 96 4:4 Бабельсберг - Герта 1:3 Нойруппин - Герта 0:7 Герта - СВ Шварц-Рот Нойштадт 16:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Герта - Кёльн 0:0 Шальке 04 - Герта 1:2
Боруссия М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0
Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Метц 1:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Штуттгарт 1:2 Бавария - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Арминия 5:0 Хоффенхайм - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Айнтрахт Фр 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|33 - 8
|22
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|25 - 15
|21
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 6
|19
|4.
|Байер Л
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|21 - 12
|16
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 9
|14
|7.
|Майнц
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 9
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|9.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|10.
|Герта
|1:0 Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 21
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 15
|11
|12.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 12
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 18
|6
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 14
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|6 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 8
|15
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|20 - 4
|12
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|5.
|Кёльн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|6.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|8.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|11.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 9
|6
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 8
|6
|13.
|Герта
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|14.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 9
|4
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|2.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 4
|10
|3.
|Байер Л
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 3
|10
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|Герта
|1:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 16
|6
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|10.
|Майнц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 6
|3
|12.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|13.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 13
|3
|14.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Арминия
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Кёльн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|10
|1
|1
|2.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|9
|2
|3
|3.
|Байер Л
|Шик Патрик
|7
|0
|0
|4.
|Бавария
|Гнабри Серж
|6
|0
|0
|5.
|Унион Берлин
|Авонийи Тайво
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|5
|0
|2.
|Майнц
|Кор Доминик
|3
|1
|3.
|Боруссия Д
|Дауд Махмуд
|3
|1
|4.
|Вольфсбург
|Руссийон Жером
|4
|0
|5.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|4
|0
Прогнозы на матч Герта 1:0 Боруссия М
Исход игры
Герта
15% (21)
Ничья
28.6% (40)
Боруссия М
56.4% (79)
Тотал 2.5
Больше
63.24% (86)
Меньше
36.76% (50)
Обе команды забьют
Да
86.76% (118)
Нет
13.24% (18)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
42.9% (60)
1:1 Ничья
22.9% (32)
2:1 Герта
8.6% (12)
0:1 Боруссия М
6.4% (9)
2:2 Ничья
5% (7)
1:0 Герта
3.6% (5)
1:3 Боруссия М
3.6% (5)
0:2 Боруссия М
1.4% (2)
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