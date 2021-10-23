Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Мартон Дардаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Команда Герта имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Мартон Дардаи нанес удар головой, но Янн Зоммер спокойно отбил мяч.

51' Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Удар от ворот произведет Герта

48' Сердар Суат из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Бенсебаини Рами из команды Боруссия М направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Мартон Дардаи из команды Герта четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.

44' Боята Дедрик из команды Герта сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

44' Рихтер Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Миттельштедт Максимилиан из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

43' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Ох, нехорошо это выглядит. Пекарик Петер получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Пекарик Петер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Г О О О О Л - Вау! Рихтер Марко классно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Супер-гол!

40' Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Герта

37' Пекарик Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Мартон Дардаи возвращается на поле.

36' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Мартон Дардаи получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Мартон Дардаи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

29' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

29' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Отличные скиллы показывает Коне Куадио , обводя своих соперников

27' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Лука Нец нанес удар, но тот был заблокирован.

27' Плохо сыграл Боята Дедрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

26' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Аскасибар Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Герта

21' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Герта

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Сердар Суат получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Сердар Суат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Как он промахнулся? Эмболо Брель имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

17' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Матч возобновлен

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Миттельштедт Максимилиан из команды Герта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

15' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Безумный фол. Эмболо Брель грубо играет против соперника. Пострадал Мартон Дардаи

10' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' После проверки VAR рефери поменял решение - Боруссия М не будет бить пенальти!

8' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

6' Удар от ворот произведет Герта

5' Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Бейер Луис получил желтую карточку от судьи

2' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Герта начинает с центра поля