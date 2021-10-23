Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Герта вырывает победу

96' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Судья подбегает и показывает Аскасибар Сантьяго из команды Герта отложенную желтую карточку за фол.

94' Маолида Мизиан не смог попасть в створ ударом издали

92' Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Гехтер Линус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Сегодняшная посещаемость составляет 25000 болельщиков

85' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Герта

84' Херрманн Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Тактическая замена. Мартон Дардаи уходит с поля и его заменяет Тусар Люка

80' Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Зельке Дейви из команды Герта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

77' Матч возобновлен

77' Пекарик Петер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Скалли Джозеф - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

76' Мартон Дардаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Удар от ворот произведет Герта

75' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Сердар Суат получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Сердар Суат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

69' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Хорошую попытку сделал Плеа Алассан . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Сердар Суат не смог попасть в створ ударом издали

65' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Миттельштедт Максимилиан из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

63' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Матч возобновится спорным мячом

58' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

58' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Дарида Владимир получил желтую карточку от судьи

53' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Сердар Суат бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

52' Бейер Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Герта выполняет удар от ворот.

48' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

46' Тактическая замена. Лука Нец уходит с поля и его заменяет Нойхаус Флориан