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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Герта
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 25000
Боруссия М
0'
2' Желтая карточка
Бейер Луис
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Миттельштедт Максимилиан
1:0
40' Гол
Рихтер Марко
54' Желтая карточка
Дарида Владимир
77' Желтая карточка
Скалли Джозеф
90' Желтая карточка
Аскасибар Сантьяго
90'+6
1
Шволов
Александер
2
Пекарик
Петер
4
Боята
Дедрик
31
Дордой
Мартон
21
Платтенхардт
Марвин
18
Аскасибар
Сантьяго
8
Сердар
Суат
23
Рихтер
Марко
6
Дарида
Владимир
17
Миттельштедт
Максимилиан
9
Пёнтек
Кшиштоф
1
Зоммер
Янн
15
Бейер
Луис
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
29
Скалли
Джозеф
8
Закария
Денис
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
23
Хофманн
Йонас
13
Штиндль
Ларс
36
Эмболо
Брель
Герта
4-2-3-1
Боруссия М
3-4-2-1

Ход матча

2'
 
Бейер Луис
10'
Миттельштедт Максимилиан
 
40'
Рихтер Марко
1:0
46'
 
Нойхаус Флориан
Нец Лука
46'
 
Плеа Алассан
Штиндль Ларс
54'
Дарида Владимир
 
61'
Маолида Мизиан
Рихтер Марко
 
61'
Эккеленкамп Юрген
Дарида Владимир
 
74'
Зельке Дейви
Пёнтек Кшиштоф
 
74'
 
Херрманн Патрик
Коне Куадио
77'
 
Скалли Джозеф
80'
Гехтер Линус
Сердар Суат
 
80'
Тусар Люка
Дордой Мартон
 
90'
Аскасибар Сантьяго
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 6
  • 3 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

История личных встреч

Герта
Боруссия М

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

26 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
6 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

Б
2:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:3
ТК
0:1
Б
4:2
Б
2:1
Б
2:4
Б
1:0
Б
3:0
Б
5:0
ТМК
2:2
Б
1:4
Б
1:2
Б
3:2
Б
3:0
ТМС
3:0
Б
1:0
Б
0:0
К
0:2
Б
1:2
Б
0:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рихтер Марко 2 0.22
Сердар Суат 2 0.22
Эккеленкамп Юрген 2 0.22
Йоветич Стеван 1 0.11
Пёнтек Кшиштоф 1 0.11
Маолида Мизиан 1 0.11
Лукебакио Доди 1 (1) 0.11
Дарида Владимир 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 3 0.33
Штиндль Ларс 2 0.22
Закария Денис 2 0.22
Эмболо Брель 1 0.11
Плеа Алассан 1 0.11
Скалли Джозеф 1 0.11
Херрманн Патрик 0 0
Зоммер Янн 0 0
Нец Лука 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 3 0
Дарида Владимир 2 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Сердар Суат 2 0
Шволов Александер 1 0
Штарк Никлас 1 0
Тусар Люка 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Рихтер Марко 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 3 0
Закария Денис 3 0
Бейер Луис 3 0
Скалли Джозеф 2 0
Коне Куадио 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Вольф Ханнес 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
25%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

16
3
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
6%
1
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
67%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
20%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Пропущено

22
11
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
5%
2
18%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
3
14%
4
36%
31-45
6
27%
1
9%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1
Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газишехир Газиантеп - Герта 0:3 Герта - Ливерпуль 4:3 Герта - Любек 1:1 Санкт-Паули - Герта 2:2 Герта - Ганновер 96 4:4 Бабельсберг - Герта 1:3 Нойруппин - Герта 0:7 Герта - СВ Шварц-Рот Нойштадт 16:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Герта - Кёльн 0:0 Шальке 04 - Герта 1:2
Боруссия М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0
Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Метц 1:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Штуттгарт 1:2 Бавария - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Арминия 5:0 Хоффенхайм - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Айнтрахт Фр 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 33 - 8 22
2. Боруссия Д Заявка 9 7 0 2 25 - 15 21
3. Фрайбург Заявка 9 5 4 0 14 - 6 19
4. Байер Л Заявка 8 5 1 2 21 - 12 16
5. Унион Берлин Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
6. РБ Лейпциг Заявка 9 4 2 3 20 - 9 14
7. Майнц Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
8. Вольфсбург Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
9. Кёльн Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
10. Герта Заявка 9 4 0 5 11 - 21 12
11. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 15 11
12. Боруссия М Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
13. Штуттгарт Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
14. Айнтрахт Фр Заявка 8 1 5 2 9 - 12 8
15. Бохум Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16. Аугсбург Заявка 9 1 3 5 5 - 18 6
17. Арминия Заявка 9 0 5 4 5 - 14 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 1 8 6 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 5 0 0 17 - 8 15
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 20 - 4 12
3. РБ Лейпциг Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
4. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
5. Кёльн Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
6. Майнц Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
7. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
8. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Хоффенхайм Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
10. Вольфсбург Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
11. Байер Л Заявка 4 2 0 2 9 - 9 6
12. Штуттгарт Заявка 4 2 0 2 11 - 8 6
13. Герта Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
14. Бохум Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
16. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Арминия Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
2. Бавария Заявка 4 3 1 0 13 - 4 10
3. Байер Л Заявка 4 3 1 0 12 - 3 10
4. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
5. Вольфсбург Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Герта Заявка 5 2 0 3 6 - 16 6
7. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
8. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
9. Хоффенхайм Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
10. Майнц Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 2 - 6 3
12. Боруссия М Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
13. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
14. РБ Лейпциг Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Арминия Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Кёльн Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
17. Аугсбург Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 10 1 1
2. Боруссия Д Холанн Эрлинг 9 2 3
3. Байер Л Шик Патрик 7 0 0
4. Бавария Гнабри Серж 6 0 0
5. Унион Берлин Авонийи Тайво 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 5 0
2. Майнц Кор Доминик 3 1
3. Боруссия Д Дауд Махмуд 3 1
4. Вольфсбург Руссийон Жером 4 0
5. Байер Л Диаби Мусса 4 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Герта 15% (21)
X 28.6% (40)
Боруссия М 56.4% (79)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Герта 1:0 Боруссия М онлайн


Прогнозы на матч Герта 1:0 Боруссия М

Исход игры
Герта
15% (21)
Ничья
28.6% (40)
Боруссия М
56.4% (79)
Тотал 2.5
Больше
63.24% (86)
Меньше
36.76% (50)
Обе команды забьют
Да
86.76% (118)
Нет
13.24% (18)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
42.9% (60)
1:1 Ничья
22.9% (32)
2:1 Герта
8.6% (12)
0:1 Боруссия М
6.4% (9)
2:2 Ничья
5% (7)
1:0 Герта
3.6% (5)
1:3 Боруссия М
3.6% (5)
0:2 Боруссия М
1.4% (2)
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