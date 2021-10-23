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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Вольфсбург
0:2
Конец матча

Стадион:
Фрайбург
0'
8' Желтая карточка
Штеффен Ренато
27' Желтая карточка
Гилавоги Жошуа
0:1
27' Гол
Линхарт Филипп
0:2
68' Гол
Хёлер Лукас
71' Желтая карточка
Мбабу Кевин
90'+4
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
4
Лакруа
Максанс
25
Брукс
Джон
6
Отавио
Пауло
23
Гилавоги
Жошуа
8
Вранкс
Астер
20
Баку
Ридле
27
Арнольд
Максимилиан
11
Штеффен
Ренато
10
Нмеча
Лукас
26
Флеккен
Марк
5
Гульде
Мануэль
3
Линхарт
Филипп
4
Шлоттербек
Нико
17
Кюблер
Лукас
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
29
Чон
У-Ён
9
Хёлер
Лукас
32
Грифо
Винченцо
Вольфсбург
4-2-3-1
Фрайбург
3-4-3

Ход матча

8'
Штеффен Ренато
 
27'
Гилавоги Жошуа
 
27'
0:1
Линхарт Филипп
56'
Филипп Максимилиан
Отавио Пауло
 
56'
Лукебакио Доди
Гилавоги Жошуа
 
68'
0:2
Хёлер Лукас
(Гюнтер Кристиан)
69'
 
Шаде Кевин
Гульде Мануэль
71'
Мбабу Кевин
 
78'
 
Демирович Эрмедин
Чон У-Ён
79'
 
Петерсен Нильс
Хёлер Лукас
80'
Нмеча Феликс
Штеффен Ренато
 
87'
 
Хаберер Яник
Кюблер Лукас
88'
 
Сильдиллия Килианн
Грифо Винченцо
89'
Борнаув Себастьян
Брукс Джон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

История личных встреч

Вольфсбург
Фрайбург

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

23 матча

47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Б
3:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
3:3
Б
1:3
Б
0:2
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:3
К
1:0
Б
3:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:3
Б
2:5
Б
0:2
Б
3:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 3 (1) 0.33
Нмеча Лукас 2 0.22
Баку Ридле 2 0.22
Руссийон Жером 1 0.11
Вальдшмидт Лука 1 0.11
Филипп Максимилиан 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёлер Лукас 3 0.33
Чон У-Ён 3 0.33
Грифо Винченцо 2 (1) 0.22
Линхарт Филипп 2 0.22
Шаллаи Роланд 1 0.11
Петерсен Нильс 1 0.11
Кюблер Лукас 1 0.11
Гюнтер Кристиан 0 0
Эггештайн Максимилиан 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руссийон Жером 4 0
Гилавоги Жошуа 3 0
Мбабу Кевин 3 0
Лакруа Максанс 1 1
Штеффен Ренато 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Баку Ридле 2 0
Брукс Джон 1 0
Арнольд Максимилиан 1 0
Вальдшмидт Лука 1 0
Лукебакио Доди 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирович Эрмедин 2 0
Шаде Кевин 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Хёфлер Николас 1 0
Линхарт Филипп 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Нико 1 0
Кристиан Штрайх 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
2
50%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
11%
4
29%
1-15
3
33%
4
29%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
2
22%
1
7%
76-90

Пропущено

12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
4
67%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3
Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Лилль - Вольфсбург 0:0 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 Пройссен Мюнстер - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Вольфсбург - Монако 1:2 Лион - Вольфсбург 4:1 Вольфсбург - Хольштайн Киль 0:1 Вольфсбург - Ганза 0:3 Эрцгебирге Ауэ - Вольфсбург 1:2
Фрайбург
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0
Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Вюрцбург Кикерс - Фрайбург 0:1 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Байер Л 0:0 Фрайбург - Вадуц 1:1 Фрайбург - Саарбрюккен 2:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бавария 2:2 Кёльн - Фрайбург 1:4 Герта - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 33 - 8 22
2. Боруссия Д Заявка 9 7 0 2 25 - 15 21
3. Фрайбург Заявка 9 5 4 0 14 - 6 19
4. Байер Л Заявка 8 5 1 2 21 - 12 16
5. Унион Берлин Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
6. РБ Лейпциг Заявка 9 4 2 3 20 - 9 14
7. Майнц Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
8. Вольфсбург Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
9. Кёльн Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
10. Боруссия М Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
11. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 15 11
12. Герта Заявка 8 3 0 5 10 - 21 9
13. Штуттгарт Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
14. Айнтрахт Фр Заявка 8 1 5 2 9 - 12 8
15. Бохум Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16. Аугсбург Заявка 9 1 3 5 5 - 18 6
17. Арминия Заявка 9 0 5 4 5 - 14 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 1 8 6 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 5 0 0 17 - 8 15
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 20 - 4 12
3. РБ Лейпциг Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
4. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
5. Кёльн Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
6. Майнц Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
7. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
8. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Хоффенхайм Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
10. Вольфсбург Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
11. Байер Л Заявка 4 2 0 2 9 - 9 6
12. Штуттгарт Заявка 4 2 0 2 11 - 8 6
13. Бохум Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
15. Герта Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Арминия Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
2. Бавария Заявка 4 3 1 0 13 - 4 10
3. Байер Л Заявка 4 3 1 0 12 - 3 10
4. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
5. Вольфсбург Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Герта Заявка 5 2 0 3 6 - 16 6
7. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
8. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
9. Хоффенхайм Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
10. Майнц Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 2 - 6 3
12. Боруссия М Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
13. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
14. РБ Лейпциг Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Арминия Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Кёльн Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
17. Аугсбург Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 10 1 1
2. Боруссия Д Холанн Эрлинг 9 2 3
3. Байер Л Шик Патрик 7 0 0
4. Бавария Гнабри Серж 6 0 0
5. Унион Берлин Авонийи Тайво 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 5 0
2. Майнц Кор Доминик 3 1
3. Боруссия Д Дауд Махмуд 3 1
4. Вольфсбург Руссийон Жером 4 0
5. Байер Л Диаби Мусса 4 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Вольфсбург 57.6% (80)
X 36% (50)
Фрайбург 6.5% (9)
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Где смотреть матч Вольфсбург 0:2 Фрайбург онлайн


Прогнозы на матч Вольфсбург 0:2 Фрайбург

Исход игры
Вольфсбург
57.6% (80)
Ничья
36% (50)
Фрайбург
6.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
51.82% (71)
Меньше
48.18% (66)
Обе команды забьют
Да
80.29% (110)
Нет
19.71% (27)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
36% (50)
1:1 Ничья
28.8% (40)
1:0 Вольфсбург
10.8% (15)
2:2 Ничья
5.8% (8)
2:0 Вольфсбург
5.8% (8)
1:2 Фрайбург
2.9% (4)
3:1 Вольфсбург
2.2% (3)
0:1 Фрайбург
1.4% (2)
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