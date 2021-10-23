Германия: Бундеслига 2021-2022
Вольфсбург
0:2
Конец матча
Стадион: Фольксваген-Арена
Фрайбург
8' Желтая карточкаШтеффен Ренато
27' Желтая карточкаГилавоги Жошуа
0:1
27' ГолЛинхарт Филипп
0:2
68' ГолХёлер Лукас
71' Желтая карточкаМбабу Кевин
19
Мбабу
Кевин
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
10
Нмеча
Лукас
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
29
Чон
У-Ён
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Ланг ЯннисЗащитник
- Защитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кюблер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Шаде КевинНападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
27'
27'
0:1
68'
0:2
71'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
История личных встреч
Вольфсбург
Фрайбург
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
23 матча
47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вегхорст Ваут
|3 (1)
|0.33
|Нмеча Лукас
|2
|0.22
|Баку Ридле
|2
|0.22
|Руссийон Жером
|1
|0.11
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.11
|Филипп Максимилиан
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёлер Лукас
|3
|0.33
|Чон У-Ён
|3
|0.33
|Грифо Винченцо
|2 (1)
|0.22
|Линхарт Филипп
|2
|0.22
|Шаллаи Роланд
|1
|0.11
|Петерсен Нильс
|1
|0.11
|Кюблер Лукас
|1
|0.11
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|Эггештайн Максимилиан
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руссийон Жером
|4
|0
|Гилавоги Жошуа
|3
|0
|Мбабу Кевин
|3
|0
|Лакруа Максанс
|1
|1
|Штеффен Ренато
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Брукс Джон
|1
|0
|Арнольд Максимилиан
|1
|0
|Вальдшмидт Лука
|1
|0
|Лукебакио Доди
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирович Эрмедин
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Гульде Мануэль
|1
|0
|Хёфлер Николас
|1
|0
|Линхарт Филипп
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Шлоттербек Нико
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
2
50%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
11%
4
29%
1-15
3
33%
4
29%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
2
22%
1
7%
76-90
Пропущено
12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
4
67%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3
Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Лилль - Вольфсбург 0:0 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 Пройссен Мюнстер - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Вольфсбург - Монако 1:2 Лион - Вольфсбург 4:1 Вольфсбург - Хольштайн Киль 0:1 Вольфсбург - Ганза 0:3 Эрцгебирге Ауэ - Вольфсбург 1:2
Фрайбург
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0
Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Вюрцбург Кикерс - Фрайбург 0:1 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Байер Л 0:0 Фрайбург - Вадуц 1:1 Фрайбург - Саарбрюккен 2:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бавария 2:2 Кёльн - Фрайбург 1:4 Герта - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|33 - 8
|22
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|25 - 15
|21
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 6
|19
|4.
|Байер Л
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|21 - 12
|16
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 9
|14
|7.
|Майнц
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 9
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|9.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 15
|11
|12.
|Герта
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 21
|9
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 12
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 18
|6
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 14
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|6 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 8
|15
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|20 - 4
|12
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|5.
|Кёльн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|6.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|11.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 9
|6
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 8
|6
|13.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 9
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|2.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 4
|10
|3.
|Байер Л
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 3
|10
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 16
|6
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|10.
|Майнц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 6
|3
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|13.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 13
|3
|14.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Арминия
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Кёльн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|10
|1
|1
|2.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|9
|2
|3
|3.
|Байер Л
|Шик Патрик
|7
|0
|0
|4.
|Бавария
|Гнабри Серж
|6
|0
|0
|5.
|Унион Берлин
|Авонийи Тайво
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|5
|0
|2.
|Майнц
|Кор Доминик
|3
|1
|3.
|Боруссия Д
|Дауд Махмуд
|3
|1
|4.
|Вольфсбург
|Руссийон Жером
|4
|0
|5.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|4
|0
Прогнозы на матч Вольфсбург 0:2 Фрайбург
Исход игры
Вольфсбург
57.6% (80)
Ничья
36% (50)
Фрайбург
6.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
51.82% (71)
Меньше
48.18% (66)
Обе команды забьют
Да
80.29% (110)
Нет
19.71% (27)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
36% (50)
1:1 Ничья
28.8% (40)
1:0 Вольфсбург
10.8% (15)
2:2 Ничья
5.8% (8)
2:0 Вольфсбург
5.8% (8)
1:2 Фрайбург
2.9% (4)
3:1 Вольфсбург
2.2% (3)
0:1 Фрайбург
1.4% (2)
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