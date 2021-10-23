[team] вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Феликс Нмеча выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Кюблер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Головой пробил Гилавоги Жошуа , но голкипер отбил его в поле!

45' Удар от ворот произведет Вольфсбург

45' Шлоттербек Нико не смог попасть в створ ударом издали

44' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Гюнтер Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Нмеча Лукас и попал в перекладину!

35' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Удар от ворот произведет Фрайбург

35' Баку Ридле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Фрайбург пробьет пенальти!

33' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

28' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фрайбург будет все-таки засчитан.

28' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

27' Г О О О О Л - Линхарт Филипп забивает ударом с правой ноги!

27' Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Гилавоги Жошуа тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

25' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Мбабу Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Арнольд Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Астер Вранкс из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...

21' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Выглядело как неплохой момент. Астер Вранкс из команды Вольфсбург закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

19' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Фрайбург

18' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Кюблер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Игрок из команды Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Хёфлер Николас наказан за толчок Астер Вранкс

15' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

10' Хёфлер Николас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Штеффен Ренато тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

7' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Хорошую попытку сделал Нмеча Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Астер Вранкс из команды Вольфсбург делает пас партнеру.

5' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Фрайбург начинает с центра поля