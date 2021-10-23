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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Арминия
0:1
Первый тайм: 45'

Стадион:
Боруссия Д
0'
0:1
31' Пенальти
Джан Эмре
45'
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
8
Шёпф
Алессандро
19
Притль
Мануэль
16
Кунце
Фабиан
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
22
Фернандес
Эдимилсон
21
Хак
Робин
23
Серра
Янни
1
Кобель
Грегор
34
Понграчич
Марин
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
39
Вольф
Мариус
19
Брандт
Юлиан
23
Джан
Эмре
22
Беллингхем
Джуд
10
Азар
Торган
11
Ройс
Марко
21
Мален
Дониэлл
Арминия
3-4-1-2
Боруссия Д
3-5-1-1

Ход матча

31'
0:1
Джан Эмре

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

История личных встреч

Арминия
Боруссия Д

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

Б
3:0
Б
0:2
ТМС
0:2
Б
6:0
Б
0:0
Б
2:2
Б
6:1

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клос Фабиан 1 0.11
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0.11
Окугава Масая 1 0.11
Виммер Патрик 1 0.11
Бруннер Седрик 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 9 (2) 1
Геррейро Рафаэль 3 (1) 0.33
Ройс Марко 2 0.22
Брандт Юлиан 2 0.22
Джованни Рейна 2 0.22
Беллингхем Джуд 1 0.11
Азар Торган 1 0.11
Мёнье Тома 0 0
Хуммельс Матс 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виммер Патрик 3 0
Шёпф Алессандро 1 1
Клос Фабиан 1 0
Притль Мануэль 1 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Бруннер Седрик 1 0
Ласм Бриан 1 0
Хак Робин 1 0
Циборра Леннарт 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дауд Махмуд 3 1
Мёнье Тома 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Хуммельс Матс 1 0
Витсель Аксель 1 0
Ройс Марко 1 0
Шульц Нико 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Вольф Мариус 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Понграчич Марин 1 0
Беллингхем Джуд 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
17
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
67%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
33%
3
18%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
4
50%
76-90

Забито

4
21
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
50%
3
14%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
50%
4
19%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
2
18%
5
33%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0
Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1 Штуттгарт - Арминия 5:2 Арминия - Ганновер 96 1:0 Арминия - Ферль 0:3 Штуттгарт - Арминия 0:2 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Герта - Арминия 0:0 Боруссия М - Арминия 5:0 Арминия - Шальке 04 1:0 Аугсбург - Арминия 0:0 Арминия - Фрайбург 1:0
Боруссия Д
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0
Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Веен Висбаден - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Болонья 3:0 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Боруссия Д - Бохум 1:3 Гиссен - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Майнц - Боруссия Д 1:3 РБ Лейпциг - Боруссия Д 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 9 7 1 1 31 - 8 22
2. Боруссия Д 1:0 Заявка 9 7 0 2 23 - 14 21
3. Фрайбург 1:0 Заявка 9 5 4 0 13 - 6 19
4. Байер Л Заявка 8 5 1 2 21 - 12 16
5. Унион Берлин Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
6. Майнц Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
7. Вольфсбург 0:1 Заявка 9 4 1 4 9 - 11 13
8. Кёльн Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9. Боруссия М Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
10. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 9 3 2 4 16 - 9 11
11. Хоффенхайм 0:2 Заявка 9 3 2 4 17 - 13 11
12. Герта Заявка 8 3 0 5 10 - 21 9
13. Штуттгарт Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
14. Айнтрахт Фр Заявка 8 1 5 2 9 - 12 8
15. Бохум Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16. Аугсбург Заявка 9 1 3 5 5 - 18 6
17. Арминия 0:1 Заявка 9 0 5 4 4 - 12 5
18. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 9 1 1 7 6 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 1:0 Заявка 5 5 0 0 17 - 8 15
2. Бавария 2:0 Заявка 5 4 0 1 18 - 4 12
3. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
4. Кёльн Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Майнц Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
6. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 5 3 0 2 14 - 5 9
7. Фрайбург 1:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
8. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Хоффенхайм 0:2 Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
10. Вольфсбург 0:1 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
11. Байер Л Заявка 4 2 0 2 9 - 9 6
12. Штуттгарт Заявка 4 2 0 2 11 - 8 6
13. Бохум Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
15. Герта Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Арминия 0:1 Заявка 5 0 3 2 1 - 6 3
18. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 1:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
2. Бавария 2:0 Заявка 4 3 1 0 13 - 4 10
3. Байер Л Заявка 4 3 1 0 12 - 3 10
4. Боруссия Д 1:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
5. Вольфсбург 0:1 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Герта Заявка 5 2 0 3 6 - 16 6
7. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
8. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
9. Хоффенхайм 0:2 Заявка 5 1 1 3 7 - 8 4
10. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
11. Майнц Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
12. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 2 - 6 3
13. Боруссия М Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
15. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
16. Арминия 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Кёльн Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
18. Аугсбург Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 10 1 1
2. Боруссия Д Холанн Эрлинг 9 2 3
3. Байер Л Шик Патрик 7 0 0
4. Бавария Гнабри Серж 6 0 0
5. Унион Берлин Авонийи Тайво 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 5 0
2. Майнц Кор Доминик 3 1
3. Боруссия Д Дауд Махмуд 3 1
4. Вольфсбург Руссийон Жером 4 0
5. Байер Л Диаби Мусса 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 0:2!!! Хуммельс!!! Хуммельс оказался первым на подборе и пробил с правой ноги с линии штрафной площади в падении, попав в угол ворот соперника! Ух, голешник!
  • Угловой
    45'
    Азар пошёл исполнять угловой, подача на дальнюю штангу. Дальше скидка и...
  • Опасный момент
    44'
    В атаке дортмундская "Боруссия", передача на Малена, тот скинул на Брандта, который мощно пробил в верхний ближний угол, но на месте Ортега, отразивший удар.
  • 43'
    Да, это был Бруннер. Всё с ним в порядке. Игра продолжилась.
  • 42'
    Небольшая пауза у нас. Получил повреждение игрок "Арминии". Невидно номера. Кажется, что это Бруннер.
  • 40'
    Пять минут до перерыва. Есть ощущение, что счёт в первые сорок пять минут больше не изменится.
  • Офсайд
    39'
    Брандт увидел рывок Вольфа, передачу отдал, но положение вне игры снова. Хотя прострел выглядел весьма перспективным.
  • 38'
    Передача на Ройса, тот обработал мяч, отдал на правый край на Вольфа, пас назад пошёл.
  • Офсайд
    35'
    Рвутся вперёд хозяева, передача на правый край, но положение вне игры зафиксировал арбитр у Шёпфа.
  • 34'
    Снова затишье в матче. Возможно, что перед очередной "бурей".
  • 33'
    Гол стал первым для Эмре Джана в этом сезоне. Всего он принял участие в четырёх матчах Бундеслиги.
  • Пенальти
    32'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! Эмре Джан!!! 0:1!!! Развёл мяч и голкипера по разным углам Эмре Джан, не оставив тому шансов на спасение.
  • Пенальти!
    31'
    Пенальти назанчает рефери! Мален был с мячом, сыграл на Беллингхем, тот ворвался в штрафную площадь, приблизился к Малену, вместе с которым и ещё с двумя соперниками оказался на газоне!
  • 30'
    Ройс хорошую подачу в район 11-метровой отметки выполнял, но отбились хозяева. Новая "волна" атаки у дортмундцев.
  • 29'
    Зашумели трибуны, на газоне Брандт, досталось ему по ногам от Притля. Фол спорный, но решение арбитра беспрекословно.
  • 28'
    Аут бросил Лаурсен, мяч по левому краю прошёл, но быстро его потеряли хозяева.
  • 26'
    И снова чуть "обрез" не получился у дортмундского клуба. Выходя из обороны, Понграчич чуть не потерял мяч.
  • 25'
    Ортега, первый раз за игру называю фамилию голкипера хозяев, выбил мяч за центральный круг. В две передачи он был доставлен его визави Кобелю.
  • 23'
    Вновь установилось "ровная тишина". "Боруссия" за счёт длинных передач пытается вскрыть соперника. Заброс на Вольфа, который до мяча не добрался.
  • 22'
    Подача к 11-метровой отметке, но пробить оказалось некому.
  • 21'
    Штрафной удар заработали хозяева в 30-ти метрах от ворот соперника.
  • 20'
    Аканджи вернулся в игру, 34 на 66 в пользу "Боруссии" Дортмунд по владению мячом. Готовы хозяева сражаться за набранные очки.
  • 19'
    Вернулся в игру голкипер. Там и Аканджи с повреждением. Покинул он пределы поля.
  • Травма, повреждение
    17'
    Кобель небольшое повреждение получил, столкнувшись с защитником при попытке спасти ситуацию в прошлом эпизоде. Пауза у нас.
  • Опасный момент
    16'
    Вот это невероятный момент! "Арминия" его организовала! Потеря мяча на своей половине поля , Серра устремился один на один с Кобелем, сблизился с голкипером, но пробил точно в него, пытался добить Хак, но защитники "Боруссии" встали на пути мяча!
  • 15'
    По правому краю атаку развили хозяева, передача на Шёпфа, тот выполнил заброс дальше, но мяч покинул пределы поля.
  • 14'
    Четверть часа у нас уже почти прошло. Без ударов по воротам. "Арминия" уверенно отбивается, "Боруссия" всячески пытается навязать себя на чужой половине поля.
  • 12'
    Очередной позиционный заход на половину поля соперника. Понграчич начал атаку "шмелей", отдал по правому краю на Брандта, тот, имея пространство, выполнил подачу, но без проблем отбились хозяева.
  • 10'
    Серра неудачно сыграл при приёме мяча на чужой половине поля, тут же контратаку разогнали гости, но снова ничего опасного.
  • 9'
    На своей половине поля с мячом хозяева, передача на Хака, тот перевод направо выполнил, подача к 11-метровой отметке, удар с разворота Серра, но в падении забрал мяч Кобель.
  • 8'
    Почти всем составом на чужой половине поля игроки дортмундской "Боруссии". Понграчич с мячом на фланге.
  • 7'
    С мячом на своей половине поля игроки "шмелей", передачи, передачи. Пока ничего обостряющего.
  • 6'
    Новую атаку готовят гости, с центрального круга передача направо на Азара, тот заброс на Ройса выполнил. Неудачно. Подбор за Эмре Джаном, который уже готов новую атаку "Боруссии" организовать.
  • 5'
    Вольф протащил мяч на чужую половину поля, увидел рывок Брандта, на которого и выполнил длинную передачу. Добраться до игрового снаряда последний не сумел.
  • 4'
    В центре поля с мячом Брандт, передача по левому краю, но его партнёр игровой снаряд потерял.
  • 3'
    В центре поля передают мяч команды друг другу. Пока что только серия потерь, после которой завладели игровым снарядом "шмели" и вернули его в оборону.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SchuecoArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Арминия 0:1 Боруссия Д онлайн


Прогнозы на матч Арминия 0:1 Боруссия Д

Исход игры
Арминия
4.1% (6)
Ничья
1.4% (2)
Боруссия Д
94.6% (140)
Тотал 2.5
Больше
68.61% (94)
Меньше
31.39% (43)
Обе команды забьют
Да
61.31% (84)
Нет
38.69% (53)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
35.8% (53)
0:2 Боруссия Д
23.6% (35)
1:3 Боруссия Д
14.2% (21)
0:3 Боруссия Д
6.8% (10)
0:1 Боруссия Д
4.1% (6)
1:4 Боруссия Д
2.7% (4)
2:3 Боруссия Д
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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