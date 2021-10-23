Германия: Бундеслига 2021-2022
Арминия
0:1
Первый тайм: 45'
Стадион: Шюко-Арена
Боруссия Д
0:1
31' ПенальтиДжан Эмре
16
Кунце
Фабиан
21
Хак
Робин
23
Серра
Янни
39
Вольф
Мариус
19
Брандт
Юлиан
23
Джан
Эмре
10
Азар
Торган
11
Ройс
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинНападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Вольф МариусПолузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
31'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
История личных встреч
Арминия
Боруссия Д
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клос Фабиан
|1
|0.11
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0.11
|Окугава Масая
|1
|0.11
|Виммер Патрик
|1
|0.11
|Бруннер Седрик
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|9 (2)
|1
|Геррейро Рафаэль
|3 (1)
|0.33
|Ройс Марко
|2
|0.22
|Брандт Юлиан
|2
|0.22
|Джованни Рейна
|2
|0.22
|Беллингхем Джуд
|1
|0.11
|Азар Торган
|1
|0.11
|Мёнье Тома
|0
|0
|Хуммельс Матс
|0
|0
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виммер Патрик
|3
|0
|Шёпф Алессандро
|1
|1
|Клос Фабиан
|1
|0
|Притль Мануэль
|1
|0
|Ортега Штефан
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Бруннер Седрик
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дауд Махмуд
|3
|1
|Мёнье Тома
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Хуммельс Матс
|1
|0
|Витсель Аксель
|1
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Шульц Нико
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Понграчич Марин
|1
|0
|Беллингхем Джуд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
17
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
67%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
33%
3
18%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
4
50%
76-90
Забито
4
21
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
50%
3
14%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
50%
4
19%
76-90
Пропущено
11
15
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
2
18%
5
33%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0
Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1 Штуттгарт - Арминия 5:2 Арминия - Ганновер 96 1:0 Арминия - Ферль 0:3 Штуттгарт - Арминия 0:2 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Герта - Арминия 0:0 Боруссия М - Арминия 5:0 Арминия - Шальке 04 1:0 Аугсбург - Арминия 0:0 Арминия - Фрайбург 1:0
Боруссия Д
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0
Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Веен Висбаден - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Болонья 3:0 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Боруссия Д - Бохум 1:3 Гиссен - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Майнц - Боруссия Д 1:3 РБ Лейпциг - Боруссия Д 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 8
|22
|2.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|9
|7
|0
|2
|23 - 14
|21
|3.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|9
|5
|4
|0
|13 - 6
|19
|4.
|Байер Л
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|21 - 12
|16
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|6.
|Майнц
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 9
|13
|7.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|8.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|10.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 9
|11
|11.
|Хоффенхайм
|0:2 Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 13
|11
|12.
|Герта
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 21
|9
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 12
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 18
|6
|17.
|Арминия
|0:1 Заявка
|9
|0
|5
|4
|4 - 12
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:0 Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 8
|15
|2.
|Бавария
|2:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 4
|12
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|4.
|Кёльн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|6.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|14 - 5
|9
|7.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Хоффенхайм
|0:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|10.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|11.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 9
|6
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 8
|6
|13.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 9
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Арминия
|0:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 6
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|2.
|Бавария
|2:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 4
|10
|3.
|Байер Л
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 3
|10
|4.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|5.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 16
|6
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|9.
|Хоффенхайм
|0:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|10.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 13
|3
|11.
|Майнц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 6
|3
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Гройтер Фюрт
|1:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|15.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|16.
|Арминия
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Кёльн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
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- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|10
|1
|1
|2.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|9
|2
|3
|3.
|Байер Л
|Шик Патрик
|7
|0
|0
|4.
|Бавария
|Гнабри Серж
|6
|0
|0
|5.
|Унион Берлин
|Авонийи Тайво
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|5
|0
|2.
|Майнц
|Кор Доминик
|3
|1
|3.
|Боруссия Д
|Дауд Махмуд
|3
|1
|4.
|Вольфсбург
|Руссийон Жером
|4
|0
|5.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|4
|0
Прогнозы на матч Арминия 0:1 Боруссия Д
Исход игры
Арминия
4.1% (6)
Ничья
1.4% (2)
Боруссия Д
94.6% (140)
Тотал 2.5
Больше
68.61% (94)
Меньше
31.39% (43)
Обе команды забьют
Да
61.31% (84)
Нет
38.69% (53)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
35.8% (53)
0:2 Боруссия Д
23.6% (35)
1:3 Боруссия Д
14.2% (21)
0:3 Боруссия Д
6.8% (10)
0:1 Боруссия Д
4.1% (6)
1:4 Боруссия Д
2.7% (4)
2:3 Боруссия Д
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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