Небольшая пауза у нас. Получил повреждение игрок "Арминии". Невидно номера. Кажется, что это Бруннер.

Да, это был Бруннер. Всё с ним в порядке. Игра продолжилась.

В атаке дортмундская "Боруссия", передача на Малена, тот скинул на Брандта, который мощно пробил в верхний ближний угол, но на месте Ортега, отразивший удар.

Азар пошёл исполнять угловой, подача на дальнюю штангу. Дальше скидка и...

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 0:2!!! Хуммельс!!! Хуммельс оказался первым на подборе и пробил с правой ноги с линии штрафной площади в падении, попав в угол ворот соперника! Ух, голешник!

40' Пять минут до перерыва. Есть ощущение, что счёт в первые сорок пять минут больше не изменится.

39' Брандт увидел рывок Вольфа, передачу отдал, но положение вне игры снова. Хотя прострел выглядел весьма перспективным.

38' Передача на Ройса, тот обработал мяч, отдал на правый край на Вольфа, пас назад пошёл.

35' Рвутся вперёд хозяева, передача на правый край, но положение вне игры зафиксировал арбитр у Шёпфа.

34' Снова затишье в матче. Возможно, что перед очередной "бурей".

33' Гол стал первым для Эмре Джана в этом сезоне. Всего он принял участие в четырёх матчах Бундеслиги.

32' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! Эмре Джан!!! 0:1!!! Развёл мяч и голкипера по разным углам Эмре Джан, не оставив тому шансов на спасение.

31' Пенальти назанчает рефери! Мален был с мячом, сыграл на Беллингхем, тот ворвался в штрафную площадь, приблизился к Малену, вместе с которым и ещё с двумя соперниками оказался на газоне!

30' Ройс хорошую подачу в район 11-метровой отметки выполнял, но отбились хозяева. Новая "волна" атаки у дортмундцев.

29' Зашумели трибуны, на газоне Брандт, досталось ему по ногам от Притля. Фол спорный, но решение арбитра беспрекословно.

28' Аут бросил Лаурсен, мяч по левому краю прошёл, но быстро его потеряли хозяева.

26' И снова чуть "обрез" не получился у дортмундского клуба. Выходя из обороны, Понграчич чуть не потерял мяч.

25' Ортега, первый раз за игру называю фамилию голкипера хозяев, выбил мяч за центральный круг. В две передачи он был доставлен его визави Кобелю.

23' Вновь установилось "ровная тишина". "Боруссия" за счёт длинных передач пытается вскрыть соперника. Заброс на Вольфа, который до мяча не добрался.

22' Подача к 11-метровой отметке, но пробить оказалось некому.

21' Штрафной удар заработали хозяева в 30-ти метрах от ворот соперника.

20' Аканджи вернулся в игру, 34 на 66 в пользу "Боруссии" Дортмунд по владению мячом. Готовы хозяева сражаться за набранные очки.

19' Вернулся в игру голкипер. Там и Аканджи с повреждением. Покинул он пределы поля.

17' Кобель небольшое повреждение получил, столкнувшись с защитником при попытке спасти ситуацию в прошлом эпизоде. Пауза у нас.

16' Вот это невероятный момент! "Арминия" его организовала! Потеря мяча на своей половине поля , Серра устремился один на один с Кобелем, сблизился с голкипером, но пробил точно в него, пытался добить Хак, но защитники "Боруссии" встали на пути мяча!

15' По правому краю атаку развили хозяева, передача на Шёпфа, тот выполнил заброс дальше, но мяч покинул пределы поля.

14' Четверть часа у нас уже почти прошло. Без ударов по воротам. "Арминия" уверенно отбивается, "Боруссия" всячески пытается навязать себя на чужой половине поля.

12' Очередной позиционный заход на половину поля соперника. Понграчич начал атаку "шмелей", отдал по правому краю на Брандта, тот, имея пространство, выполнил подачу, но без проблем отбились хозяева.

10' Серра неудачно сыграл при приёме мяча на чужой половине поля, тут же контратаку разогнали гости, но снова ничего опасного.

9' На своей половине поля с мячом хозяева, передача на Хака, тот перевод направо выполнил, подача к 11-метровой отметке, удар с разворота Серра, но в падении забрал мяч Кобель.

8' Почти всем составом на чужой половине поля игроки дортмундской "Боруссии". Понграчич с мячом на фланге.

7' С мячом на своей половине поля игроки "шмелей", передачи, передачи. Пока ничего обостряющего.

6' Новую атаку готовят гости, с центрального круга передача направо на Азара, тот заброс на Ройса выполнил. Неудачно. Подбор за Эмре Джаном, который уже готов новую атаку "Боруссии" организовать.

5' Вольф протащил мяч на чужую половину поля, увидел рывок Брандта, на которого и выполнил длинную передачу. Добраться до игрового снаряда последний не сумел.

4' В центре поля с мячом Брандт, передача по левому краю, но его партнёр игровой снаряд потерял.

3' В центре поля передают мяч команды друг другу. Пока что только серия потерь, после которой завладели игровым снарядом "шмели" и вернули его в оборону.