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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Арминия
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д

История личных встреч

Арминия
Боруссия Д

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

Б
3:0
Б
0:2
ТМС
0:2
Б
6:0
Б
0:0
Б
2:2
Б
6:1

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клос Фабиан 1 0.13
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0.13
Окугава Масая 1 0.13
Виммер Патрик 1 0.13
Бруннер Седрик 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 9 (2) 1.13
Геррейро Рафаэль 3 (1) 0.38
Ройс Марко 2 0.25
Брандт Юлиан 2 0.25
Джованни Рейна 2 0.25
Беллингхем Джуд 1 0.13
Азар Торган 1 0.13
Мёнье Тома 0 0
Хуммельс Матс 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виммер Патрик 3 0
Шёпф Алессандро 1 1
Клос Фабиан 1 0
Притль Мануэль 1 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Бруннер Седрик 1 0
Ласм Бриан 1 0
Хак Робин 1 0
Циборра Леннарт 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дауд Махмуд 3 1
Мёнье Тома 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Хуммельс Матс 1 0
Витсель Аксель 1 0
Ройс Марко 1 0
Шульц Нико 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Вольф Мариус 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Понграчич Марин 1 0
Беллингхем Джуд 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
17
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
67%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
33%
3
18%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
4
50%
76-90

Забито

4
21
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
50%
3
14%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
50%
4
19%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
2
18%
5
33%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0
Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1 Штуттгарт - Арминия 5:2 Арминия - Ганновер 96 1:0 Арминия - Ферль 0:3 Штуттгарт - Арминия 0:2 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Герта - Арминия 0:0 Боруссия М - Арминия 5:0 Арминия - Шальке 04 1:0 Аугсбург - Арминия 0:0 Арминия - Фрайбург 1:0
Боруссия Д
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0
Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Веен Висбаден - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Болонья 3:0 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Боруссия Д - Бохум 1:3 Гиссен - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Майнц - Боруссия Д 1:3 РБ Лейпциг - Боруссия Д 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 29 - 8 19
2. Боруссия Д Заявка 8 6 0 2 22 - 14 18
3. Байер Л Заявка 8 5 1 2 21 - 12 16
4. Фрайбург Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
5. Унион Берлин Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
6. Вольфсбург Заявка 8 4 1 3 9 - 10 13
7. Кёльн Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
8. РБ Лейпциг Заявка 8 3 2 3 16 - 8 11
9. Хоффенхайм Заявка 8 3 2 3 17 - 11 11
10. Боруссия М Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
11. Майнц Заявка 8 3 1 4 8 - 8 10
12. Герта Заявка 8 3 0 5 10 - 21 9
13. Штуттгарт Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
14. Айнтрахт Фр Заявка 8 1 5 2 9 - 12 8
15. Бохум Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16. Аугсбург Заявка 8 1 3 4 4 - 14 6
17. Арминия Заявка 8 0 5 3 4 - 11 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 1 7 5 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 5 0 0 17 - 8 15
2. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
3. Кёльн Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Бавария Заявка 4 3 0 1 16 - 4 9
5. РБ Лейпциг Заявка 4 3 0 1 14 - 4 9
6. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
7. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Майнц Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
9. Хоффенхайм Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
10. Вольфсбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
11. Байер Л Заявка 4 2 0 2 9 - 9 6
12. Штуттгарт Заявка 4 2 0 2 11 - 8 6
13. Бохум Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
15. Герта Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Арминия Заявка 4 0 3 1 1 - 5 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 4 3 1 0 13 - 4 10
2. Байер Л Заявка 4 3 1 0 12 - 3 10
3. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
4. Вольфсбург Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
5. Герта Заявка 5 2 0 3 6 - 16 6
6. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
7. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
8. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
9. Майнц Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 2 - 6 3
11. Боруссия М Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
12. Боруссия Д Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
14. РБ Лейпциг Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Арминия Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Аугсбург Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
17. Кёльн Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 9 2 3
2. Бавария Левандовски Роберт 9 1 1
3. Байер Л Шик Патрик 7 0 0
4. Унион Берлин Авонийи Тайво 6 0 0
5. Бавария Гнабри Серж 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 5 0
2. Майнц Кор Доминик 3 1
3. Боруссия Д Дауд Махмуд 3 1
4. Вольфсбург Руссийон Жером 4 0
5. Байер Л Диаби Мусса 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арминия - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2021, осталось 2 дня 9 часов 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Арминия 5.6% (2)
    X 2.8% (1)
    Боруссия Д 91.7% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арминия
    Ничья
    Боруссия Д
    8.60
    5.65
    1.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Арминия - Боруссия Д онлайн


    Прогнозы на матч Арминия - Боруссия Д

    Исход игры
    Арминия
    5.6% (2)
    Ничья
    2.8% (1)
    Боруссия Д
    91.7% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.86% (22)
    Меньше
    37.14% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    51.43% (18)
    Нет
    48.57% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    36.1% (13)
    0:2 Боруссия Д
    33.3% (12)
    0:3 Боруссия Д
    11.1% (4)
    1:3 Боруссия Д
    5.6% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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