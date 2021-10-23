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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Вольфсбергер
2:1
Второй тайм: 68'

Стадион:
Аустрия Клагенфурт
0'
1:0
16' Гол
Рёчер Торстен
30' Желтая карточка
Перец Элиэль
1:1
46' Гол
Alexander Timossi Andersson
2:1
51' Гол
Линдль Михаэль
63' Желтая карточка
Alexander Timossi Andersson
67' Желтая карточка
Лочошвили Лука
68'
31
Кофлер
Александр
97
Яшич
Адис
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
77
Дедич
Амар
7
Перец
Элиэль
16
Ляйтгеб
Марио
30
Тафернер
Маттойс
10
Линдль
Михаэль
18
Рёчер
Торстен
11
Tai
Baribo
13
Менцель
Филлип
28
Herbert
Paul
63
Ivan
Saravanja
37
Nicolas
Wimmer
33
Шумахер
Тилль
14
Christopher
Cvetko
92
Fabio
Markelic
12
Alexander
Timossi
Andersson
4
Patrick
Greil
23
Ридер
Флориан
32
Пинк
Маркус
Вольфсбергер
4-3-1-2
Аустрия Клагенфурт
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбергер
Аустрия Клагенфурт

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

Б
1:1
ТМК
1:0
ТМК
1:0
К
4:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
ТМС
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tai Baribo 6 0.5
Рёчер Торстен 3 0.25
Линдль Михаэль 3 (2) 0.25
Дедич Амар 2 0.17
Перец Элиэль 1 0.08
Дьенг Шейку 1 0.08
Баумгартнер Доминик 1 0.08
Верницниг Кристофер 0 0
Шерцер Йонатан 0 0
Яшич Адис 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 5 0.42
Alexander Timossi Andersson 3 0.25
Turgay Gemicibasi 2 (1) 0.17
Ридер Флориан 2 0.17
Patrick Greil 2 0.17
Thorsten Mahrer 1 0.08
Christopher Cvetko 1 0.08
Gloire Amanda 1 0.08
Nicolas Wimmer 0 0
Шумахер Тилль 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гугганиг Давид 2 1
Перец Элиэль 3 0
Tai Baribo 3 0
Тафернер Маттойс 1 1
Линдль Михаэль 2 0
Кофлер Александр 2 0
Баумгартнер Доминик 2 0
Лочошвили Лука 2 0
Дедич Амар 2 0
Ляйтгеб Марио 1 0
Рёчер Торстен 1 0
Дьенг Шейку 1 0
Шерцер Йонатан 1 0
Визингер Дарио 1 0
Штрацниг Кай 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Turgay Gemicibasi 5 0
Thorsten Mahrer 3 1
Nicolas Wimmer 2 1
Ридер Флориан 3 0
Kosmas Gezos 1 1
Пинк Маркус 2 0
Herbert Paul 2 0
Alexander Timossi Andersson 2 0
Maximiliano Moreira 0 1
Менцель Филлип 0 1
Gloire Amanda 0 1
Philipp Huetter 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

11
12
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
3
27%
2
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
9%
4
33%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Забито

15
16
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
7%
3
19%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
5
33%
3
19%
31-45
3
20%
5
31%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
1
7%
3
19%
76-90

Пропущено

19
19
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
4
21%
2
11%
1-15
3
16%
3
16%
16-30
3
16%
4
21%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
2
11%
5
26%
61-75
3
16%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Зигендорф - Вольфсбергер 1:6
Рид - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Вольфсбергер - Штурм 1:4 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Спарта Прага 3:2 Вольфсбергер - Риека 1:3 Вольфсбергер - Олимпиакос 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:0 Вольфсбергер - Штурм 1:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:2
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2
Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер Нойштадт - Аустрия Клагенфурт 1:5 Аустрия Клагенфурт - СВ Лафниц 2:2 Аустрия Клагенфурт - Мюнхен-1860 1:2 Рапид-2 Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Хорн 4:0 Лиферинг - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Джуниорс ОО 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Штурм 11 7 2 2 27 - 13 23
3. Вольфсбергер 2:1 12 5 3 4 17 - 20 18
4. Аустрия Вена 3:1 12 3 6 3 17 - 15 15
5. Адмира 0:0 12 3 5 4 15 - 15 14
6. Аустрия Клагенфурт 1:2 12 3 5 4 18 - 20 14
7. Рид 1:3 12 3 4 5 15 - 26 13
8. Хартберг 11 3 4 4 20 - 19 13
9. Рапид Вена 11 3 3 5 16 - 16 12
10. ЛАСК 11 2 4 5 10 - 15 10
11. Альтах 11 2 4 5 8 - 16 10
12. Сваровски Тироль 0:0 12 1 7 4 15 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 5 0 0 16 - 3 15
2. Штурм 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Рид 1:3 5 3 2 0 9 - 6 11
4. Вольфсбергер 2:1 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Адмира 0:0 6 2 3 1 8 - 3 9
6. Рапид Вена 6 3 0 3 12 - 9 9
7. Аустрия Клагенфурт 1:2 5 2 3 0 9 - 7 9
8. Аустрия Вена 3:1 6 1 5 0 8 - 6 8
9. Сваровски Тироль 0:0 6 1 4 1 9 - 9 7
10. ЛАСК 6 1 2 3 6 - 9 5
11. Альтах 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Хартберг 5 1 1 3 8 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 5 1 0 11 - 3 16
2. Штурм 5 3 1 1 13 - 6 10
3. Хартберг 6 2 3 1 12 - 9 9
4. Вольфсбергер 2:1 5 2 2 1 7 - 8 8
5. Аустрия Вена 3:1 6 2 1 3 9 - 9 7
6. ЛАСК 5 1 2 2 4 - 6 5
7. Адмира 0:0 6 1 2 3 7 - 12 5
8. Аустрия Клагенфурт 1:2 7 1 2 4 9 - 13 5
9. Альтах 5 1 2 2 3 - 6 5
10. Рапид Вена 5 0 3 2 4 - 7 3
11. Сваровски Тироль 0:0 6 0 3 3 6 - 15 3
12. Рид 1:3 7 0 2 5 6 - 20 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 8 2 1
2. Штурм Йебоа Келвин 7 2 3
3. Штурм Янтшер Якоб 6 2 6
4. Вольфсбергер Tai Baribo 6 0 1
5. Хартберг Тадич Дарио 6 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Рид Оффенбахер Даниэль 5 0
2. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 5 0
3. Аустрия Клагенфурт Thorsten Mahrer 3 1
4. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
5. Альтах Нухиу Атдхи 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Перец Элиэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Рёчер Торстен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Аустрия Клагенфурт
1.97
6.28
4.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вольфсбергер 2:1 Аустрия Клагенфурт онлайн




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