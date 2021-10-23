Австрия: Бундеслига 2021-2022
Вольфсбергер
2:1
Второй тайм: 68'
Стадион: Лавантталь Арена
Аустрия Клагенфурт
1:0
16' ГолРёчер Торстен
30' Желтая карточкаПерец Элиэль
1:1
46' ГолAlexander Timossi Andersson
2:1
51' ГолЛиндль Михаэль
63' Желтая карточкаAlexander Timossi Andersson
67' Желтая карточкаЛочошвили Лука
97
Яшич
Адис
77
Дедич
Амар
11
Tai
Baribo
28
Herbert
Paul
32
Пинк
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Дедич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Tai BariboНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Штрацниг КайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дутт Робин
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Herbert PaulЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
Ход матча
16'
1:0
30'
46'
51'
2:1
67'
История личных встреч
Вольфсбергер
Аустрия Клагенфурт
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tai Baribo
|6
|0.5
|Рёчер Торстен
|3
|0.25
|Линдль Михаэль
|3 (2)
|0.25
|Дедич Амар
|2
|0.17
|Перец Элиэль
|1
|0.08
|Дьенг Шейку
|1
|0.08
|Баумгартнер Доминик
|1
|0.08
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Шерцер Йонатан
|0
|0
|Яшич Адис
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|5
|0.42
|Alexander Timossi Andersson
|3
|0.25
|Turgay Gemicibasi
|2 (1)
|0.17
|Ридер Флориан
|2
|0.17
|Patrick Greil
|2
|0.17
|Thorsten Mahrer
|1
|0.08
|Christopher Cvetko
|1
|0.08
|Gloire Amanda
|1
|0.08
|Nicolas Wimmer
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гугганиг Давид
|2
|1
|Перец Элиэль
|3
|0
|Tai Baribo
|3
|0
|Тафернер Маттойс
|1
|1
|Линдль Михаэль
|2
|0
|Кофлер Александр
|2
|0
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|Лочошвили Лука
|2
|0
|Дедич Амар
|2
|0
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|Рёчер Торстен
|1
|0
|Дьенг Шейку
|1
|0
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Визингер Дарио
|1
|0
|Штрацниг Кай
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Turgay Gemicibasi
|5
|0
|Thorsten Mahrer
|3
|1
|Nicolas Wimmer
|2
|1
|Ридер Флориан
|3
|0
|Kosmas Gezos
|1
|1
|Пинк Маркус
|2
|0
|Herbert Paul
|2
|0
|Alexander Timossi Andersson
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|0
|1
|Менцель Филлип
|0
|1
|Gloire Amanda
|0
|1
|Philipp Huetter
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
11
12
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
3
27%
2
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
9%
4
33%
76-90
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Забито
15
16
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
7%
3
19%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
5
33%
3
19%
31-45
3
20%
5
31%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
1
7%
3
19%
76-90
Пропущено
19
19
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
4
21%
2
11%
1-15
3
16%
3
16%
16-30
3
16%
4
21%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
2
11%
5
26%
61-75
3
16%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Зигендорф - Вольфсбергер 1:6
Рид - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Вольфсбергер - Штурм 1:4 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Спарта Прага 3:2 Вольфсбергер - Риека 1:3 Вольфсбергер - Олимпиакос 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:0 Вольфсбергер - Штурм 1:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:2
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2
Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер Нойштадт - Аустрия Клагенфурт 1:5 Аустрия Клагенфурт - СВ Лафниц 2:2 Аустрия Клагенфурт - Мюнхен-1860 1:2 Рапид-2 Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Хорн 4:0 Лиферинг - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Джуниорс ОО 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Штурм
|11
|7
|2
|2
|27 - 13
|23
|3.
|Вольфсбергер
|2:1
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|4.
|Аустрия Вена
|3:1
|12
|3
|6
|3
|17 - 15
|15
|5.
|Адмира
|0:0
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|1:2
|12
|3
|5
|4
|18 - 20
|14
|7.
|Рид
|1:3
|12
|3
|4
|5
|15 - 26
|13
|8.
|Хартберг
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|9.
|Рапид Вена
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|10.
|ЛАСК
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|11.
|Альтах
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|12.
|Сваровски Тироль
|0:0
|12
|1
|7
|4
|15 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|2.
|Штурм
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Рид
|1:3
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|4.
|Вольфсбергер
|2:1
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Адмира
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 3
|9
|6.
|Рапид Вена
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|1:2
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|8.
|Аустрия Вена
|3:1
|6
|1
|5
|0
|8 - 6
|8
|9.
|Сваровски Тироль
|0:0
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|10.
|ЛАСК
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|11.
|Альтах
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|Хартберг
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|2.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 6
|10
|3.
|Хартберг
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|4.
|Вольфсбергер
|2:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|5.
|Аустрия Вена
|3:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|ЛАСК
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|7.
|Адмира
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|1:2
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|9.
|Альтах
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|10.
|Рапид Вена
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|11.
|Сваровски Тироль
|0:0
|6
|0
|3
|3
|6 - 15
|3
|12.
|Рид
|1:3
|7
|0
|2
|5
|6 - 20
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|8
|2
|1
|2.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|7
|2
|3
|3.
|Штурм
|Янтшер Якоб
|6
|2
|6
|4.
|Вольфсбергер
|Tai Baribo
|6
|0
|1
|5.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|6
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Рид
|Оффенбахер Даниэль
|5
|0
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|5
|0
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|Thorsten Mahrer
|3
|1
|4.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|5.
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|4
|0