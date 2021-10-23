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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Адмира
0:0
Второй тайм: 68'

Стадион:
Сваровски Тироль
0'
11' Желтая карточка
Забитцер Томас
44' Желтая карточка
Мустафа Сулиман
45' Желтая карточка
Даткович Нико
47' Желтая карточка
Авуджа Максим
65' Желтая карточка
Вриони Джакомо
68'
1
Ляйтнер
Андреас
15
Цвиршиц
Штефан
93
Даткович
Нико
23
Бруггер
Янник
84
Остшолек
Маттиас
10
Эльмкис
Илай
12
Малишек
Лукас
63
Кронбергер
Лука
8
Кершбаум
Роман
24
Хаусьелль
Марко
9
Мустафа
Сулиман
13
Ожегович
Беньямин
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
15
Авуджа
Максим
8
Смит
Ренни
21
Рогель
Жан
4
Мюллер
Валентино
6
Пецос
Атанасиос
18
Томич
Денис
10
Блуме
Брор
7
Забитцер
Томас
Адмира
4-3-1-2
Сваровски Тироль
4-4-2

История личных встреч

Адмира
Сваровски Тироль

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
0:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
3:1
ТМК
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кершбаум Роман 3 (1) 0.25
Бабуску Онурхан 2 0.17
Мустафа Сулиман 2 0.17
Цвиршиц Штефан 2 0.17
Ганда Йосеф 2 0.17
Эбнер Томас 1 0.08
Форсагер Вильгельм 1 0.08
Айву Эмануэль 1 0.08
Patrick Monteiro 1 0.08
Лукачевич Леонардо 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Забитцер Томас 4 0.33
Вриони Джакомо 3 (1) 0.25
Пецос Атанасиос 2 0.17
Авуджа Максим 2 0.17
Ансельм Тобиас 1 0.08
Кох Фабиан 1 0.08
Блуме Брор 1 0.08
Бехоунек Рафаэл 1 0.08
Классен Леон 0 0
Скрбо Стефан 0 0
Рогель Жан 0 0

Карточки

Адмира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бауэр Себастьян 3 1
Мустафа Сулиман 4 0
Малишек Лукас 3 0
Даткович Нико 2 0
Эбнер Томас 2 0
Ляйтнер Андреас 2 0
Цвиршиц Штефан 2 0
Кершбаум Роман 2 0
Лукачевич Леонардо 2 0
Остшолек Маттиас 1 0
Форсагер Вильгельм 1 0
Эльмкис Илай 1 0
Бабуску Онурхан 1 0
Бруггер Янник 1 0
Кронбергер Лука 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пецос Атанасиос 4 0
Вриони Джакомо 3 0
Авуджа Максим 3 0
Классен Леон 3 0
Бехоунек Рафаэл 1 1
Кох Фабиан 2 0
Мюллер Валентино 2 0
Смит Ренни 2 0
Забитцер Томас 2 0
Освальд Фердинанд 0 1
Ансельм Тобиас 1 0
Рогель Жан 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Скрбо Стефан 1 0
Томич Денис 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

3
15
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
33%
5
33%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
67%
4
27%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
1
11%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
44%
76-90

Забито

15
15
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
1
7%
5
33%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
5
33%
1
7%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Пропущено

15
24
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
1
7%
1
4%
1-15
3
20%
2
8%
16-30
3
20%
5
21%
31-45
2
13%
6
25%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
4
27%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Адмира
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аустрия Вена - Адмира 2:2 Адмира - Альтах 2:0 ЛАСК - Адмира 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2
Адмира - Хартберг 1:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Адмира - Штурм 1:1 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Адмира - Мауэрверк 3:1 Рид - Адмира 2:1 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Электра - Адмира 1:0 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Нойзидль - Адмира 0:4 ЦСКА Москва - Адмира 1:0 Гляйсдорф 09 - Адмира 0:6 Кальсдорф - Адмира 1:6 Адмира - Слован Братислава 0:4 Адмира - Хорн 4:0
Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4
Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Леобендорф - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 4:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:3 Сваровски Тироль - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Штурм 11 7 2 2 27 - 13 23
3. Вольфсбергер 2:1 12 5 3 4 17 - 20 18
4. Аустрия Вена 3:1 12 3 6 3 17 - 15 15
5. Адмира 0:0 12 3 5 4 15 - 15 14
6. Аустрия Клагенфурт 1:2 12 3 5 4 18 - 20 14
7. Рид 1:3 12 3 4 5 15 - 26 13
8. Хартберг 11 3 4 4 20 - 19 13
9. Рапид Вена 11 3 3 5 16 - 16 12
10. ЛАСК 11 2 4 5 10 - 15 10
11. Альтах 11 2 4 5 8 - 16 10
12. Сваровски Тироль 0:0 12 1 7 4 15 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 5 0 0 16 - 3 15
2. Штурм 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Рид 1:3 5 3 2 0 9 - 6 11
4. Вольфсбергер 2:1 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Адмира 0:0 6 2 3 1 8 - 3 9
6. Рапид Вена 6 3 0 3 12 - 9 9
7. Аустрия Клагенфурт 1:2 5 2 3 0 9 - 7 9
8. Аустрия Вена 3:1 6 1 5 0 8 - 6 8
9. Сваровски Тироль 0:0 6 1 4 1 9 - 9 7
10. ЛАСК 6 1 2 3 6 - 9 5
11. Альтах 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Хартберг 5 1 1 3 8 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 5 1 0 11 - 3 16
2. Штурм 5 3 1 1 13 - 6 10
3. Хартберг 6 2 3 1 12 - 9 9
4. Вольфсбергер 2:1 5 2 2 1 7 - 8 8
5. Аустрия Вена 3:1 6 2 1 3 9 - 9 7
6. ЛАСК 5 1 2 2 4 - 6 5
7. Адмира 0:0 6 1 2 3 7 - 12 5
8. Аустрия Клагенфурт 1:2 7 1 2 4 9 - 13 5
9. Альтах 5 1 2 2 3 - 6 5
10. Рапид Вена 5 0 3 2 4 - 7 3
11. Сваровски Тироль 0:0 6 0 3 3 6 - 15 3
12. Рид 1:3 7 0 2 5 6 - 20 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 8 2 1
2. Штурм Йебоа Келвин 7 2 3
3. Штурм Янтшер Якоб 6 2 6
4. Вольфсбергер Tai Baribo 6 0 1
5. Хартберг Тадич Дарио 6 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Рид Оффенбахер Даниэль 5 0
2. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 5 0
3. Аустрия Клагенфурт Thorsten Mahrer 3 1
4. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
5. Альтах Нухиу Атдхи 4 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    65'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Авуджа Максим получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Даткович Нико получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Мустафа Сулиман получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Забитцер Томас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Адмира
Ничья
Сваровски Тироль
3.04
3.56
4.11
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Адмира 0:0 Сваровски Тироль онлайн




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