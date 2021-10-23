Австрия: Бундеслига 2021-2022
Адмира
0:0
Второй тайм: 68'
Стадион: БСФЦ
Сваровски Тироль
11' Желтая карточкаЗабитцер Томас
44' Желтая карточкаМустафа Сулиман
45' Желтая карточкаДаткович Нико
47' Желтая карточкаАвуджа Максим
65' Желтая карточкаВриони Джакомо
10
Эльмкис
Илай
24
Кох
Фабиан
21
Рогель
Жан
18
Томич
Денис
10
Блуме
Брор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эльмкис ИлайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Херцог Андреас
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
-
10 Блуме БрорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Ход матча
11'
44'
45'
47'
65'
История личных встреч
Адмира
Сваровски Тироль
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Адмира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кершбаум Роман
|3 (1)
|0.25
|Бабуску Онурхан
|2
|0.17
|Мустафа Сулиман
|2
|0.17
|Цвиршиц Штефан
|2
|0.17
|Ганда Йосеф
|2
|0.17
|Эбнер Томас
|1
|0.08
|Форсагер Вильгельм
|1
|0.08
|Айву Эмануэль
|1
|0.08
|Patrick Monteiro
|1
|0.08
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Забитцер Томас
|4
|0.33
|Вриони Джакомо
|3 (1)
|0.25
|Пецос Атанасиос
|2
|0.17
|Авуджа Максим
|2
|0.17
|Ансельм Тобиас
|1
|0.08
|Кох Фабиан
|1
|0.08
|Блуме Брор
|1
|0.08
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0.08
|Классен Леон
|0
|0
|Скрбо Стефан
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Карточки
Адмира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|Мустафа Сулиман
|4
|0
|Малишек Лукас
|3
|0
|Даткович Нико
|2
|0
|Эбнер Томас
|2
|0
|Ляйтнер Андреас
|2
|0
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|Кершбаум Роман
|2
|0
|Лукачевич Леонардо
|2
|0
|Остшолек Маттиас
|1
|0
|Форсагер Вильгельм
|1
|0
|Эльмкис Илай
|1
|0
|Бабуску Онурхан
|1
|0
|Бруггер Янник
|1
|0
|Кронбергер Лука
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пецос Атанасиос
|4
|0
|Вриони Джакомо
|3
|0
|Авуджа Максим
|3
|0
|Классен Леон
|3
|0
|Бехоунек Рафаэл
|1
|1
|Кох Фабиан
|2
|0
|Мюллер Валентино
|2
|0
|Смит Ренни
|2
|0
|Забитцер Томас
|2
|0
|Освальд Фердинанд
|0
|1
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Пропущено
3
15
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
33%
5
33%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
67%
4
27%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
1
11%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
44%
76-90
Забито
15
15
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
1
7%
5
33%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
5
33%
1
7%
61-75
4
27%
2
13%
76-90
Пропущено
15
24
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
1
7%
1
4%
1-15
3
20%
2
8%
16-30
3
20%
5
21%
31-45
2
13%
6
25%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
4
27%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Адмира
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аустрия Вена - Адмира 2:2 Адмира - Альтах 2:0 ЛАСК - Адмира 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2
Адмира - Хартберг 1:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Адмира - Штурм 1:1 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Адмира - Мауэрверк 3:1 Рид - Адмира 2:1 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Электра - Адмира 1:0 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Нойзидль - Адмира 0:4 ЦСКА Москва - Адмира 1:0 Гляйсдорф 09 - Адмира 0:6 Кальсдорф - Адмира 1:6 Адмира - Слован Братислава 0:4 Адмира - Хорн 4:0
Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4
Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Леобендорф - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 4:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:3 Сваровски Тироль - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Штурм
|11
|7
|2
|2
|27 - 13
|23
|3.
|Вольфсбергер
|2:1
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|4.
|Аустрия Вена
|3:1
|12
|3
|6
|3
|17 - 15
|15
|5.
|Адмира
|0:0
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|1:2
|12
|3
|5
|4
|18 - 20
|14
|7.
|Рид
|1:3
|12
|3
|4
|5
|15 - 26
|13
|8.
|Хартберг
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|9.
|Рапид Вена
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|10.
|ЛАСК
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|11.
|Альтах
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|12.
|Сваровски Тироль
|0:0
|12
|1
|7
|4
|15 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|2.
|Штурм
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Рид
|1:3
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|4.
|Вольфсбергер
|2:1
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Адмира
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 3
|9
|6.
|Рапид Вена
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|1:2
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|8.
|Аустрия Вена
|3:1
|6
|1
|5
|0
|8 - 6
|8
|9.
|Сваровски Тироль
|0:0
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|10.
|ЛАСК
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|11.
|Альтах
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|Хартберг
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|2.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 6
|10
|3.
|Хартберг
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|4.
|Вольфсбергер
|2:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|5.
|Аустрия Вена
|3:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|ЛАСК
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|7.
|Адмира
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|1:2
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|9.
|Альтах
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|10.
|Рапид Вена
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|11.
|Сваровски Тироль
|0:0
|6
|0
|3
|3
|6 - 15
|3
|12.
|Рид
|1:3
|7
|0
|2
|5
|6 - 20
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|8
|2
|1
|2.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|7
|2
|3
|3.
|Штурм
|Янтшер Якоб
|6
|2
|6
|4.
|Вольфсбергер
|Tai Baribo
|6
|0
|1
|5.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|6
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Рид
|Оффенбахер Даниэль
|5
|0
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|5
|0
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|Thorsten Mahrer
|3
|1
|4.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|5.
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|4
|0