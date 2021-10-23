Австрия: Бундеслига 2021-2022
Адмира
0:1
Конец матча
Стадион: БСФЦ
Сваровски Тироль
10' Желтая карточкаЗабитцер Томас
43' Желтая карточкаМустафа Сулиман
45' Желтая карточкаДаткович Нико
47' Желтая карточкаАвуджа Максим
66' Желтая карточкаВриони Джакомо
75' Желтая карточкаСмит Ренни
0:1
90' ПенальтиВриони Джакомо
90' Желтая карточкаОжегович Беньямин
10
Эльмкис
Илай
24
Кох
Фабиан
21
Рогель
Жан
18
Томич
Денис
10
Блуме
Брор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эльмкис ИлайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Херцог Андреас
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
-
10 Блуме БрорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Ход матча
10'
43'
45'
47'
66'
75'
90'
0:1
История личных встреч
Адмира
Сваровски Тироль
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Адмира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кершбаум Роман
|3 (1)
|0.25
|Бабуску Онурхан
|2
|0.17
|Мустафа Сулиман
|2
|0.17
|Цвиршиц Штефан
|2
|0.17
|Ганда Йосеф
|2
|0.17
|Эбнер Томас
|1
|0.08
|Форсагер Вильгельм
|1
|0.08
|Айву Эмануэль
|1
|0.08
|Patrick Monteiro
|1
|0.08
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Забитцер Томас
|4
|0.33
|Вриони Джакомо
|4 (2)
|0.33
|Пецос Атанасиос
|2
|0.17
|Авуджа Максим
|2
|0.17
|Ансельм Тобиас
|1
|0.08
|Кох Фабиан
|1
|0.08
|Блуме Брор
|1
|0.08
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0.08
|Классен Леон
|0
|0
|Скрбо Стефан
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Карточки
Адмира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|Мустафа Сулиман
|4
|0
|Малишек Лукас
|3
|0
|Даткович Нико
|2
|0
|Эбнер Томас
|2
|0
|Ляйтнер Андреас
|2
|0
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|Кершбаум Роман
|2
|0
|Лукачевич Леонардо
|2
|0
|Остшолек Маттиас
|1
|0
|Форсагер Вильгельм
|1
|0
|Эльмкис Илай
|1
|0
|Бабуску Онурхан
|1
|0
|Бруггер Янник
|1
|0
|Кронбергер Лука
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пецос Атанасиос
|4
|0
|Вриони Джакомо
|4
|0
|Смит Ренни
|3
|0
|Авуджа Максим
|3
|0
|Классен Леон
|3
|0
|Бехоунек Рафаэл
|1
|1
|Кох Фабиан
|2
|0
|Мюллер Валентино
|2
|0
|Забитцер Томас
|2
|0
|Освальд Фердинанд
|0
|1
|Ожегович Беньямин
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
4
15
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
25%
5
33%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
75%
4
27%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
1
11%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
44%
76-90
Забито
15
16
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
1
7%
5
31%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
5
33%
1
6%
61-75
4
27%
3
19%
76-90
Пропущено
16
24
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
1
6%
1
4%
1-15
3
19%
2
8%
16-30
3
19%
5
21%
31-45
2
13%
6
25%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
5
31%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Адмира
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аустрия Вена - Адмира 2:2 Адмира - Альтах 2:0 ЛАСК - Адмира 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2
Адмира - Хартберг 1:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Адмира - Штурм 1:1 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Адмира - Мауэрверк 3:1 Рид - Адмира 2:1 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Электра - Адмира 1:0 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Нойзидль - Адмира 0:4 ЦСКА Москва - Адмира 1:0 Гляйсдорф 09 - Адмира 0:6 Кальсдорф - Адмира 1:6 Адмира - Слован Братислава 0:4 Адмира - Хорн 4:0
Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4
Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Леобендорф - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 4:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:3 Сваровски Тироль - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Штурм
|11
|7
|2
|2
|27 - 13
|23
|3.
|Вольфсбергер
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|4.
|Аустрия Вена
|12
|3
|6
|3
|18 - 15
|15
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|12
|3
|5
|4
|18 - 20
|14
|6.
|Рид
|12
|3
|4
|5
|15 - 27
|13
|7.
|Хартберг
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|8.
|Адмира
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|9.
|Рапид Вена
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|10.
|Сваровски Тироль
|12
|2
|6
|4
|16 - 24
|12
|11.
|ЛАСК
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|12.
|Альтах
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|2.
|Штурм
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Рид
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|4.
|Вольфсбергер
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Рапид Вена
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|7.
|Адмира
|6
|2
|2
|2
|8 - 4
|8
|8.
|Аустрия Вена
|6
|1
|5
|0
|9 - 6
|8
|9.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|10.
|ЛАСК
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|11.
|Альтах
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|Хартберг
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|2.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 6
|10
|3.
|Хартберг
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|4.
|Вольфсбергер
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|5.
|Аустрия Вена
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|ЛАСК
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|7.
|Адмира
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|9.
|Альтах
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|10.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|2
|3
|7 - 15
|5
|11.
|Рапид Вена
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Рид
|7
|0
|2
|5
|6 - 21
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|8
|2
|1
|2.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|7
|2
|3
|3.
|Штурм
|Янтшер Якоб
|6
|2
|6
|4.
|Вольфсбергер
|Tai Baribo
|6
|0
|1
|5.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|6
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Рид
|Оффенбахер Даниэль
|5
|0
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|5
|0
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|Thorsten Mahrer
|3
|1
|4.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|5.
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|4
|0