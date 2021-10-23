  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2021-2022

Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Адмира
0:1
Конец матча

Стадион:
Сваровски Тироль
0'
10' Желтая карточка
Забитцер Томас
43' Желтая карточка
Мустафа Сулиман
45' Желтая карточка
Даткович Нико
47' Желтая карточка
Авуджа Максим
66' Желтая карточка
Вриони Джакомо
75' Желтая карточка
Смит Ренни
0:1
90' Пенальти
Вриони Джакомо
90' Желтая карточка
Ожегович Беньямин
90'+7
1
Ляйтнер
Андреас
15
Цвиршиц
Штефан
93
Даткович
Нико
23
Бруггер
Янник
84
Остшолек
Маттиас
10
Эльмкис
Илай
12
Малишек
Лукас
63
Кронбергер
Лука
8
Кершбаум
Роман
24
Хаусьелль
Марко
9
Мустафа
Сулиман
13
Ожегович
Беньямин
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
15
Авуджа
Максим
8
Смит
Ренни
21
Рогель
Жан
4
Мюллер
Валентино
6
Пецос
Атанасиос
18
Томич
Денис
10
Блуме
Брор
7
Забитцер
Томас
Адмира
4-3-1-2
Сваровски Тироль
4-4-2

История личных встреч

Адмира
Сваровски Тироль

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
0:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
3:1
ТМК
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кершбаум Роман 3 (1) 0.25
Бабуску Онурхан 2 0.17
Мустафа Сулиман 2 0.17
Цвиршиц Штефан 2 0.17
Ганда Йосеф 2 0.17
Эбнер Томас 1 0.08
Форсагер Вильгельм 1 0.08
Айву Эмануэль 1 0.08
Patrick Monteiro 1 0.08
Лукачевич Леонардо 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Забитцер Томас 4 0.33
Вриони Джакомо 4 (2) 0.33
Пецос Атанасиос 2 0.17
Авуджа Максим 2 0.17
Ансельм Тобиас 1 0.08
Кох Фабиан 1 0.08
Блуме Брор 1 0.08
Бехоунек Рафаэл 1 0.08
Классен Леон 0 0
Скрбо Стефан 0 0
Рогель Жан 0 0

Карточки

Адмира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бауэр Себастьян 3 1
Мустафа Сулиман 4 0
Малишек Лукас 3 0
Даткович Нико 2 0
Эбнер Томас 2 0
Ляйтнер Андреас 2 0
Цвиршиц Штефан 2 0
Кершбаум Роман 2 0
Лукачевич Леонардо 2 0
Остшолек Маттиас 1 0
Форсагер Вильгельм 1 0
Эльмкис Илай 1 0
Бабуску Онурхан 1 0
Бруггер Янник 1 0
Кронбергер Лука 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пецос Атанасиос 4 0
Вриони Джакомо 4 0
Смит Ренни 3 0
Авуджа Максим 3 0
Классен Леон 3 0
Бехоунек Рафаэл 1 1
Кох Фабиан 2 0
Мюллер Валентино 2 0
Забитцер Томас 2 0
Освальд Фердинанд 0 1
Ожегович Беньямин 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Рогель Жан 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Скрбо Стефан 1 0
Томич Денис 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

4
15
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
25%
5
33%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
75%
4
27%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
1
11%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
44%
76-90

Забито

15
16
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
1
7%
5
31%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
5
33%
1
6%
61-75
4
27%
3
19%
76-90

Пропущено

16
24
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
1
6%
1
4%
1-15
3
19%
2
8%
16-30
3
19%
5
21%
31-45
2
13%
6
25%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
5
31%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Адмира
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аустрия Вена - Адмира 2:2 Адмира - Альтах 2:0 ЛАСК - Адмира 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2
Адмира - Хартберг 1:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Адмира - Штурм 1:1 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Адмира - Мауэрверк 3:1 Рид - Адмира 2:1 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Электра - Адмира 1:0 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Нойзидль - Адмира 0:4 ЦСКА Москва - Адмира 1:0 Гляйсдорф 09 - Адмира 0:6 Кальсдорф - Адмира 1:6 Адмира - Слован Братислава 0:4 Адмира - Хорн 4:0
Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4
Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Леобендорф - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 4:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:3 Сваровски Тироль - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Штурм 11 7 2 2 27 - 13 23
3. Вольфсбергер 12 5 3 4 17 - 20 18
4. Аустрия Вена 12 3 6 3 18 - 15 15
5. Аустрия Клагенфурт 12 3 5 4 18 - 20 14
6. Рид 12 3 4 5 15 - 27 13
7. Хартберг 11 3 4 4 20 - 19 13
8. Адмира 12 3 4 5 15 - 16 13
9. Рапид Вена 11 3 3 5 16 - 16 12
10. Сваровски Тироль 12 2 6 4 16 - 24 12
11. ЛАСК 11 2 4 5 10 - 15 10
12. Альтах 11 2 4 5 8 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 5 0 0 16 - 3 15
2. Штурм 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Рид 5 3 2 0 9 - 6 11
4. Вольфсбергер 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Рапид Вена 6 3 0 3 12 - 9 9
6. Аустрия Клагенфурт 5 2 3 0 9 - 7 9
7. Адмира 6 2 2 2 8 - 4 8
8. Аустрия Вена 6 1 5 0 9 - 6 8
9. Сваровски Тироль 6 1 4 1 9 - 9 7
10. ЛАСК 6 1 2 3 6 - 9 5
11. Альтах 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Хартберг 5 1 1 3 8 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 5 1 0 11 - 3 16
2. Штурм 5 3 1 1 13 - 6 10
3. Хартберг 6 2 3 1 12 - 9 9
4. Вольфсбергер 5 2 2 1 7 - 8 8
5. Аустрия Вена 6 2 1 3 9 - 9 7
6. ЛАСК 5 1 2 2 4 - 6 5
7. Адмира 6 1 2 3 7 - 12 5
8. Аустрия Клагенфурт 7 1 2 4 9 - 13 5
9. Альтах 5 1 2 2 3 - 6 5
10. Сваровски Тироль 6 1 2 3 7 - 15 5
11. Рапид Вена 5 0 3 2 4 - 7 3
12. Рид 7 0 2 5 6 - 21 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 8 2 1
2. Штурм Йебоа Келвин 7 2 3
3. Штурм Янтшер Якоб 6 2 6
4. Вольфсбергер Tai Baribo 6 0 1
5. Хартберг Тадич Дарио 6 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Рид Оффенбахер Даниэль 5 0
2. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 5 0
3. Аустрия Клагенфурт Thorsten Mahrer 3 1
4. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
5. Альтах Нухиу Атдхи 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Даткович Нико получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Мустафа Сулиман получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Забитцер Томас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Адмира 0:1 Сваровски Тироль онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 