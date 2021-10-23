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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Аустрия Вена
3:1
Второй тайм: 68'

Стадион:
Рид
0'
1:0
4' Гол
Фишер Манфред
1:1
9' Гол
Шаби Сейфедин
2:1
17' Гол
Джуричин Марко
19' Желтая карточка
Браунёдер Маттиас
52' Желтая карточка
Оффенбахер Даниэль
3:1
56' Гол
Келес Джан
68'
1
Пенц
Патрик
15
Леонардо
Ивкич
20
Мюль
Лукас
46
Хандль
Йоханнес
29
Зуттнер
Маркус
23
Браунёдер
Маттиас
5
Мартель
Эрик
30
Фишер
Манфред
39
Тейгль
Георг
92
Джуричин
Марко
16
Келес
Джан
1
Радлингер
Самуэль
6
Райнер
Константин
16
Лакнер
Маркус
24
Tin
Plavotic
10
Висмейер
Юлиан
4
Цигль
Марсель
11
Оффенбахер
Даниэль
17
Philipp
Pomer
22
Нутц
Штефан
9
Шаби
Сейфедин
20
Сатин
Мурат
Аустрия Вена
4-3-3
Рид
3-4-3

История личных встреч

Аустрия Вена
Рид

29 матчей

82.8%
17.2%
3.5527136788005E-15%
24 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.1%
37.9%
18 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.4%
20.7%
6.9%
21 победа 6 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 14 побед

45 матчей

53.3%
24.4%
22.3%
24 победы 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
48.9%
11.1%
18 побед 22 ничьи 5 побед

Второй тайм

46.7%
22.2%
31.1%
21 победа 10 ничьих 14 побед

История матчей

Б
2:1
ББЗВ
3:2
ББЗВ
2:2
Б
0:1
Б
2:1
ТМК
3:2
Б
3:0
Б
0:3
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:5
Б
3:1
Б
4:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:3
КА
1:3
Б
3:1
Б
1:3
Б
6:1
Б
0:1
КА
2:0
Б(M
2:0
Б(M
2:1
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
1:0
Б(M
2:1
Б(M
0:1
Б(M
2:0
Б(M
0:1
Б(M
0:2
Б(M
1:1
Б(M
0:0
Б(M
3:1
Б(M
3:1
Б(M
3:1
Б(M
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричин Марко 6 (1) 0.5
Фишер Манфред 2 0.17
Noah Ohio 2 0.17
Зуттнер Маркус 1 0.08
Мартель Эрик 1 0.08
Тейгль Георг 1 0.08
Мюль Лукас 1 0.08
Пихлер Бенедикт 1 0.08
Хандль Йоханнес 1 0.08
Браунёдер Маттиас 0 0
Леонардо Ивкич 0 0
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шаби Сейфедин 5 0.42
Висмейер Юлиан 2 0.17
Байич Анте 2 0.17
Райнер Константин 2 0.17
Нутц Штефан 1 0.08
Оффенбахер Даниэль 1 0.08
Philipp Pomer 1 0.08
Leo Mikic 1 0.08
Сатин Мурат 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демаку Весель 2 1
Браунёдер Маттиас 3 0
Джуричин Марко 2 0
Мюль Лукас 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Хандль Йоханнес 2 0
Хускович Муарем 2 0
Мартель Эрик 2 0
Грюнвальд Александр 1 0
Пенц Патрик 1 0
Шойссенгейер Кристиан 1 0
Фишер Манфред 1 0
Леонардо Ивкич 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оффенбахер Даниэль 4 0
Цигль Марсель 2 0
Райнер Константин 2 0
Висмейер Юлиан 1 0
Радлингер Самуэль 1 0
Лергер Михель 1 0
Сивалд Феликс 1 0
Байич Анте 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

5
17
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
20%
6
35%
31-45
2
40%
3
18%
46-60
1
20%
2
12%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
22%
2
22%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
14%
3
21%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
29%
3
21%
61-75
4
29%
3
21%
76-90

Пропущено

14
23
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
21%
6
26%
31-45
5
36%
5
22%
46-60
3
21%
3
13%
61-75
1
7%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1
Аустрия Вена - Альтах 0:0 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Брейдаблик - Аустрия Вена 2:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Брейдаблик 1:1 Шпитталь - Аустрия Вена 0:4 Аустрия Вена - Тузла Сити 2:1 Аустрия Вена - Копер 4:0 Аустрия Вена - Форвертс Штайр 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:0
Рид
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Штурм - Рид 1:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Форвертс Штайр - Рид 1:3
Рид - Вольфсбергер 3:3 Альтах - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:0 Рапид Вена - Рид 3:0 Хартберг - Рид 1:1 Рид - Адмира 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 7:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Грёдиг - Рид 0:7 Ян - Рид 2:0 Рид - Мюнхен-1860 1:0 Лиферинг - Рид 1:3 Рид - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Рид 3:0 Рид - Адмира 0:0 Хартберг - Рид 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Штурм 11 7 2 2 27 - 13 23
3. Вольфсбергер 2:1 12 5 3 4 17 - 20 18
4. Аустрия Вена 3:1 12 3 6 3 17 - 15 15
5. Адмира 0:0 12 3 5 4 15 - 15 14
6. Аустрия Клагенфурт 1:2 12 3 5 4 18 - 20 14
7. Рид 1:3 12 3 4 5 15 - 26 13
8. Хартберг 11 3 4 4 20 - 19 13
9. Рапид Вена 11 3 3 5 16 - 16 12
10. ЛАСК 11 2 4 5 10 - 15 10
11. Альтах 11 2 4 5 8 - 16 10
12. Сваровски Тироль 0:0 12 1 7 4 15 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 5 0 0 16 - 3 15
2. Штурм 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Рид 1:3 5 3 2 0 9 - 6 11
4. Вольфсбергер 2:1 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Адмира 0:0 6 2 3 1 8 - 3 9
6. Рапид Вена 6 3 0 3 12 - 9 9
7. Аустрия Клагенфурт 1:2 5 2 3 0 9 - 7 9
8. Аустрия Вена 3:1 6 1 5 0 8 - 6 8
9. Сваровски Тироль 0:0 6 1 4 1 9 - 9 7
10. ЛАСК 6 1 2 3 6 - 9 5
11. Альтах 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Хартберг 5 1 1 3 8 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 5 1 0 11 - 3 16
2. Штурм 5 3 1 1 13 - 6 10
3. Хартберг 6 2 3 1 12 - 9 9
4. Вольфсбергер 2:1 5 2 2 1 7 - 8 8
5. Аустрия Вена 3:1 6 2 1 3 9 - 9 7
6. ЛАСК 5 1 2 2 4 - 6 5
7. Адмира 0:0 6 1 2 3 7 - 12 5
8. Аустрия Клагенфурт 1:2 7 1 2 4 9 - 13 5
9. Альтах 5 1 2 2 3 - 6 5
10. Рапид Вена 5 0 3 2 4 - 7 3
11. Сваровски Тироль 0:0 6 0 3 3 6 - 15 3
12. Рид 1:3 7 0 2 5 6 - 20 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 8 2 1
2. Штурм Йебоа Келвин 7 2 3
3. Штурм Янтшер Якоб 6 2 6
4. Вольфсбергер Tai Baribo 6 0 1
5. Хартберг Тадич Дарио 6 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Рид Оффенбахер Даниэль 5 0
2. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 5 0
3. Аустрия Клагенфурт Thorsten Mahrer 3 1
4. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
5. Альтах Нухиу Атдхи 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Джуричин Марко бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Шаби Сейфедин бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Фишер Манфред бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Рид
1.61
4.30
5.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аустрия Вена 3:1 Рид онлайн




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