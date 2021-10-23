Австрия: Бундеслига 2021-2022
Аустрия Вена
4:1
Конец матча
Стадион: Дженерали Арена Зрители: 7440
Рид
1:0
4' ГолФишер Манфред
1:1
9' ГолШаби Сейфедин
2:1
17' ГолДжуричин Марко
19' Желтая карточкаБраунёдер Маттиас
52' Желтая карточкаОффенбахер Даниэль
3:1
56' ГолКелес Джан
88' Желтая карточкаРайнер Константин
4:1
89' ГолТейгль Георг
20
Мюль
Лукас
39
Тейгль
Георг
16
Келес
Джан
24
Tin
Plavotic
22
Нутц
Штефан
20
Сатин
Мурат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Тейгль ГеоргНападающий
- Нападающий
-
16 Келес ДжанНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
-
4 Эль-ШевиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Noah Ohio
-
Главный тренер: Manfred Schmid
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанНападающий
- Нападающий
-
20 Сатин МуратНападающий
- Запасные игроки
-
32 Хаас КристофВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Байич АнтеНападающий
-
21 Leo Mikic
-
-
-
Главный тренер: Andreas Heraf
Ход матча
4'
1:0
9'
1:1
17'
2:1
56'
3:1
89'
4:1
История личных встреч
Аустрия Вена
Рид
29 матчей
82.8%
17.2%
3.5527136788005E-15%
24 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.1%
37.9%
18 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.4%
20.7%
6.9%
21 победа 6 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 14 побед
45 матчей
53.3%
24.4%
22.3%
24 победы 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
48.9%
11.1%
18 побед 22 ничьи 5 побед
Второй тайм
46.7%
22.2%
31.1%
21 победа 10 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричин Марко
|6 (1)
|0.5
|Фишер Манфред
|2
|0.17
|Noah Ohio
|2
|0.17
|Тейгль Георг
|2
|0.17
|Зуттнер Маркус
|1
|0.08
|Мартель Эрик
|1
|0.08
|Мюль Лукас
|1
|0.08
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.08
|Хандль Йоханнес
|1
|0.08
|Келес Джан
|1
|0.08
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Леонардо Ивкич
|0
|0
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шаби Сейфедин
|5
|0.42
|Висмейер Юлиан
|2
|0.17
|Байич Анте
|2
|0.17
|Райнер Константин
|2
|0.17
|Нутц Штефан
|1
|0.08
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0.08
|Philipp Pomer
|1
|0.08
|Leo Mikic
|1
|0.08
|Сатин Мурат
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демаку Весель
|2
|1
|Браунёдер Маттиас
|3
|0
|Джуричин Марко
|2
|0
|Мюль Лукас
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Хандль Йоханнес
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Мартель Эрик
|2
|0
|Грюнвальд Александр
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Шойссенгейер Кристиан
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Леонардо Ивкич
|1
|0
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оффенбахер Даниэль
|5
|0
|Райнер Константин
|3
|0
|Цигль Марсель
|2
|0
|Висмейер Юлиан
|1
|0
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|Лергер Михель
|1
|0
|Сивалд Феликс
|1
|0
|Байич Анте
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
11%
2
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
6
21
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
33%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
17%
6
29%
31-45
2
33%
4
19%
46-60
1
17%
2
10%
61-75
0
0%
5
24%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
22%
2
22%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
3
33%
1
11%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Забито
18
15
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
3
17%
4
27%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
22%
3
20%
61-75
5
28%
3
20%
76-90
Пропущено
15
27
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
20%
1
4%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
3
20%
6
22%
31-45
5
33%
6
22%
46-60
3
20%
3
11%
61-75
1
7%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1
Аустрия Вена - Альтах 0:0 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Брейдаблик - Аустрия Вена 2:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Брейдаблик 1:1 Шпитталь - Аустрия Вена 0:4 Аустрия Вена - Тузла Сити 2:1 Аустрия Вена - Копер 4:0 Аустрия Вена - Форвертс Штайр 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:0
Рид
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Штурм - Рид 1:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Форвертс Штайр - Рид 1:3
Рид - Вольфсбергер 3:3 Альтах - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:0 Рапид Вена - Рид 3:0 Хартберг - Рид 1:1 Рид - Адмира 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 7:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Грёдиг - Рид 0:7 Ян - Рид 2:0 Рид - Мюнхен-1860 1:0 Лиферинг - Рид 1:3 Рид - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Рид 3:0 Рид - Адмира 0:0 Хартберг - Рид 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Штурм
|11
|7
|2
|2
|27 - 13
|23
|3.
|Вольфсбергер
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|4.
|Аустрия Вена
|12
|3
|6
|3
|18 - 15
|15
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|12
|3
|5
|4
|18 - 20
|14
|6.
|Рид
|12
|3
|4
|5
|15 - 27
|13
|7.
|Хартберг
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|8.
|Адмира
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|9.
|Рапид Вена
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|10.
|Сваровски Тироль
|12
|2
|6
|4
|16 - 24
|12
|11.
|ЛАСК
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|12.
|Альтах
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|2.
|Штурм
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Рид
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|4.
|Вольфсбергер
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Рапид Вена
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|7.
|Адмира
|6
|2
|2
|2
|8 - 4
|8
|8.
|Аустрия Вена
|6
|1
|5
|0
|9 - 6
|8
|9.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|10.
|ЛАСК
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|11.
|Альтах
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|Хартберг
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|2.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 6
|10
|3.
|Хартберг
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|4.
|Вольфсбергер
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|5.
|Аустрия Вена
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|ЛАСК
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|7.
|Адмира
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|9.
|Альтах
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|10.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|2
|3
|7 - 15
|5
|11.
|Рапид Вена
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Рид
|7
|0
|2
|5
|6 - 21
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|8
|2
|1
|2.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|7
|2
|3
|3.
|Штурм
|Янтшер Якоб
|6
|2
|6
|4.
|Вольфсбергер
|Tai Baribo
|6
|0
|1
|5.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|6
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Рид
|Оффенбахер Даниэль
|5
|0
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|5
|0
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|Thorsten Mahrer
|3
|1
|4.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|5.
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|4
|0