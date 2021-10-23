Швейцария: Суперлига 2021-2022
Грасcхоппер
3:3
Второй тайм: 87'
Стадион: Летцигрунд
Цюрих
0:1
3' ГолRodrigo Pollero
0:2
10' ГолДжемаили Блерим
13' Желтая карточкаКрюезиу Мирлинд
15' Желтая карточкаДжемаили Блерим
15' Желтая карточкаПушич Петар
1:2
17' ПенальтиБонатини Леонардо
2:2
27' ГолМарграйттер Георг
3:2
35' ГолГерц Кристиан
40' Желтая карточкаГерц Кристиан
3:3
66' ГолRodrigo Pollero
76' Желтая карточкаЛоосли Ноа
41
Лоосли
Ноа
40
Кавабэ
Хаяо
10
Пушич
Петар
17
Сене
Кали
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
- Нападающий
-
17 Сене КалиНападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
-
24 Чорич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Гогия АкакийНападающий
-
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
Ход матча
3'
10'
0:2
13'
15'
15'
17'
27'
2:2
35'
3:2
40'
66'
3:3
76'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
44 Владение мячом, % 56
История личных встреч
Грасcхоппер
Цюрих
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.7%
42.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
27 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 24 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы
46 матчей
32.6%
15.2%
52.2%
15 побед 7 ничьих 24 победы
Первый тайм
30.4%
50%
19.6%
14 побед 23 ничьи 9 побед
Второй тайм
30.4%
19.6%
50%
14 побед 9 ничьих 23 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|4
|0.36
|Бонатини Леонардо
|3 (2)
|0.27
|Марграйттер Георг
|3
|0.27
|Кампана Леонардо
|3 (2)
|0.27
|Герц Кристиан
|2
|0.18
|Болла Бендегуз
|2
|0.18
|Djibril Diani
|1
|0.09
|Tote Gomes
|1
|0.09
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Кавабэ Хаяо
|0
|0
|Пушич Петар
|0
|0
|Dominik Schmid2
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|8
|0.73
|Маркезано Антонио
|6 (2)
|0.55
|Герреро Адрия
|2
|0.18
|Гогия Акакий
|2
|0.18
|Rodrigo Pollero
|2
|0.18
|Чорич Анте
|1
|0.09
|Крамер Блаж
|1
|0.09
|Ньонто Вильфред
|1
|0.09
|Джемаили Блерим
|1
|0.09
|Боранияшевич Никола
|1
|0.09
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.09
|Думбия Усман
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Омерагич Бечир
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|4
|1
|Герц Кристиан
|4
|0
|Tote Gomes
|4
|0
|Марграйттер Георг
|2
|0
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|Пушич Петар
|2
|0
|Allan Arigoni
|2
|0
|Djibril Diani
|2
|0
|Лоосли Ноа
|1
|0
|Да Силва Нуну
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Dominik Schmid2
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крюезиу Мирлинд
|5
|0
|Сисей Ассан
|4
|0
|Герреро Адрия
|4
|0
|Алити Фидан
|3
|0
|Ньонто Вильфред
|3
|0
|Джемаили Блерим
|2
|0
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Чорич Анте
|1
|0
|Думбия Усман
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Омерагич Бечир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
4
31%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
15%
2
22%
76-90
Пропущено
6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
4
36%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Забито
5
15
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
20%
4
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
40%
2
13%
46-60
1
20%
4
27%
61-75
1
20%
4
27%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
4
67%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
18
24
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
11%
4
17%
1-15
3
17%
2
8%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
6
33%
3
13%
46-60
2
11%
5
21%
61-75
3
17%
6
25%
76-90
Пропущено
12
16
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
4
33%
3
19%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
4
25%
61-75
3
25%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1
Тун - Грасcхоппер 1:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Дорнбирн 5:2 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 FC Widnau - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:2 Грасcхоппер - Тун 2:3 Грасcхоппер - Люцерн 0:2 Базель - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 2:4 Грасcхоппер - Кринс 2:1 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:1
Цюрих
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Цюрих - Лугано 1:0 Цюрих - Сьон 6:2 Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2
Кринс - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Золотурн - Цюрих 0:10 Люцерн - Цюрих 1:3 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лугано - Цюрих 0:2 Цюрих - Нёвшатель Ксамакс 1:4 Цюрих - Кринс 6:1 Цюрих - Вадуц 0:0 Фейеноорд - Цюрих 1:0 Цюрих - Арау 0:1 Цюрих - Виль 2:2 Цюрих - Вадуц 4:1 Базель - Цюрих 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|10
|6
|4
|0
|24 - 8
|22
|2.
|Янг Бойз
|10
|6
|3
|1
|27 - 10
|21
|3.
|Цюрих
|3:3
|11
|6
|3
|2
|26 - 20
|21
|4.
|Грасcхоппер
|3:3
|11
|3
|5
|3
|19 - 17
|14
|5.
|Лугано
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|6.
|Серветт
|10
|3
|3
|4
|17 - 22
|12
|7.
|Сьон
|10
|2
|3
|5
|12 - 23
|9
|8.
|Санкт-Галлен
|10
|2
|3
|5
|15 - 24
|9
|9.
|Лозанна-Спорт
|11
|1
|4
|6
|14 - 25
|7
|10.
|Люцерн
|10
|0
|6
|4
|14 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|3:3
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|2.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|3.
|Базель
|5
|3
|2
|0
|16 - 5
|11
|4.
|Грасcхоппер
|3:3
|6
|3
|2
|1
|15 - 10
|11
|5.
|Лугано
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Серветт
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|7.
|Сьон
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|10.
|Люцерн
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|2.
|Янг Бойз
|5
|3
|1
|1
|17 - 6
|10
|3.
|Цюрих
|3:3
|6
|2
|2
|2
|12 - 14
|8
|4.
|Лугано
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|5.
|Серветт
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|6.
|Люцерн
|5
|0
|4
|1
|6 - 9
|4
|7.
|Грасcхоппер
|3:3
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|8.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|0
|4
|7 - 15
|3
|9.
|Сьон
|5
|0
|2
|3
|6 - 17
|2
|10.
|Лозанна-Спорт
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|11
|2
|2
|2.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|8
|0
|4
|3.
|Янг Бойз
|Фасснахт Кристиан
|7
|0
|1
|4.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6
|2
|3
|5.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|6
|0
|2.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|1
|3.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|4
|1
|4.
|Лугано
|Кустодио Оливье
|5
|0
|5.
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|5
|0