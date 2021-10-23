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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Грасcхоппер
3:3
Второй тайм: 87'

Стадион:
Цюрих
0'
0:1
3' Гол
Rodrigo Pollero
0:2
10' Гол
Джемаили Блерим
13' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
15' Желтая карточка
Джемаили Блерим
15' Желтая карточка
Пушич Петар
1:2
17' Пенальти
Бонатини Леонардо
2:2
27' Гол
Марграйттер Георг
3:2
35' Гол
Герц Кристиан
40' Желтая карточка
Герц Кристиан
3:3
66' Гол
Rodrigo Pollero
76' Желтая карточка
Лоосли Ноа
87'
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
33
Марграйттер
Георг
41
Лоосли
Ноа
77
Болла
Бендегуз
28
Герц
Кристиан
40
Кавабэ
Хаяо
3
Леняни
Эрмир
10
Пушич
Петар
11
Бонатини
Леонардо
17
Сене
Кали
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
19
Боранияшевич
Никола
20
Думбия
Усман
21
Джемаили
Блерим
3
Герреро
Адрия
7
Красничи
Бледиан
10
Маркезано
Антонио
29
Rodrigo
Pollero
Грасcхоппер
3-4-1-2
Цюрих
3-4-1-2

Ход матча

3'
0:1
Rodrigo Pollero
(Омерагич Бечир)
10'
0:2
Джемаили Блерим
13'
 
Крюезиу Мирлинд
15'
 
Джемаили Блерим
15'
Пушич Петар
 
17'
Бонатини Леонардо
1:2
27'
Марграйттер Георг
(Пушич Петар)
2:2
33'
Dominik Schmid2
Болла Бендегуз
 
35'
Герц Кристиан
(Dominik Schmid2)
3:2
40'
Герц Кристиан
 
60'
 
Ньонто Вильфред
Красничи Бледиан
66'
3:3
Rodrigo Pollero
(Герреро Адрия)
76'
Лоосли Ноа
 
77'
Демхасай Шкельчим
Сене Кали
 
77'
Кампана Леонардо
Бонатини Леонардо
 
78'
Djibril Diani
Пушич Петар
 
80'
 
Чорич Анте
Маркезано Антонио

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 44 Владение мячом, % 56

История личных встреч

Грасcхоппер
Цюрих

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
42.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

27 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 24 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

46 матчей

32.6%
15.2%
52.2%
15 побед 7 ничьих 24 победы

Первый тайм

30.4%
50%
19.6%
14 побед 23 ничьи 9 побед

Второй тайм

30.4%
19.6%
50%
14 побед 9 ничьих 23 победы

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
0:2
С
1:1
К
2:1
С
1:0
С
0:4
С
0:2
С
1:1
С
4:2
С
5:0
С
2:3
С
4:3
SC
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
КШ
1:2
С
2:4
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
2:0
С
6:0
С
3:1
С
1:0
С
1:2
С
2:0
С
4:0
С
3:2
С
1:0
С
4:3
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 4 0.36
Бонатини Леонардо 3 (2) 0.27
Марграйттер Георг 3 0.27
Кампана Леонардо 3 (2) 0.27
Герц Кристиан 2 0.18
Болла Бендегуз 2 0.18
Djibril Diani 1 0.09
Tote Gomes 1 0.09
Леняни Эрмир 0 0
Кавабэ Хаяо 0 0
Пушич Петар 0 0
Dominik Schmid2 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 8 0.73
Маркезано Антонио 6 (2) 0.55
Герреро Адрия 2 0.18
Гогия Акакий 2 0.18
Rodrigo Pollero 2 0.18
Чорич Анте 1 0.09
Крамер Блаж 1 0.09
Ньонто Вильфред 1 0.09
Джемаили Блерим 1 0.09
Боранияшевич Никола 1 0.09
Крюезиу Мирлинд 1 0.09
Думбия Усман 0 0
Алити Фидан 0 0
Омерагич Бечир 0 0
Красничи Бледиан 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 1
Герц Кристиан 4 0
Tote Gomes 4 0
Марграйттер Георг 2 0
Кавабэ Хаяо 2 0
Пушич Петар 2 0
Allan Arigoni 2 0
Djibril Diani 2 0
Лоосли Ноа 1 0
Да Силва Нуну 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Dominik Schmid2 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюезиу Мирлинд 5 0
Сисей Ассан 4 0
Герреро Адрия 4 0
Алити Фидан 3 0
Ньонто Вильфред 3 0
Джемаили Блерим 2 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Гогия Акакий 1 0
Чорич Анте 1 0
Думбия Усман 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Омерагич Бечир 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
4
31%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
15%
2
22%
76-90

Пропущено

6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
4
36%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Забито

5
15
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
20%
4
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
40%
2
13%
46-60
1
20%
4
27%
61-75
1
20%
4
27%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
4
67%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

18
24
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
11%
4
17%
1-15
3
17%
2
8%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
6
33%
3
13%
46-60
2
11%
5
21%
61-75
3
17%
6
25%
76-90

Пропущено

12
16
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
4
33%
3
19%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
4
25%
61-75
3
25%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1
Тун - Грасcхоппер 1:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Дорнбирн 5:2 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 FC Widnau - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:2 Грасcхоппер - Тун 2:3 Грасcхоппер - Люцерн 0:2 Базель - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 2:4 Грасcхоппер - Кринс 2:1 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:1
Цюрих
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Цюрих - Лугано 1:0 Цюрих - Сьон 6:2 Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2
Кринс - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Золотурн - Цюрих 0:10 Люцерн - Цюрих 1:3 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лугано - Цюрих 0:2 Цюрих - Нёвшатель Ксамакс 1:4 Цюрих - Кринс 6:1 Цюрих - Вадуц 0:0 Фейеноорд - Цюрих 1:0 Цюрих - Арау 0:1 Цюрих - Виль 2:2 Цюрих - Вадуц 4:1 Базель - Цюрих 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 10 6 4 0 24 - 8 22
2. Янг Бойз 10 6 3 1 27 - 10 21
3. Цюрих 3:3 11 6 3 2 26 - 20 21
4. Грасcхоппер 3:3 11 3 5 3 19 - 17 14
5. Лугано 9 4 2 3 13 - 11 14
6. Серветт 10 3 3 4 17 - 22 12
7. Сьон 10 2 3 5 12 - 23 9
8. Санкт-Галлен 10 2 3 5 15 - 24 9
9. Лозанна-Спорт 11 1 4 6 14 - 25 7
10. Люцерн 10 0 6 4 14 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 3:3 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Янг Бойз 5 3 2 0 10 - 4 11
3. Базель 5 3 2 0 16 - 5 11
4. Грасcхоппер 3:3 6 3 2 1 15 - 10 11
5. Лугано 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Серветт 5 2 1 2 10 - 11 7
7. Сьон 5 2 1 2 6 - 6 7
8. Санкт-Галлен 5 1 3 1 8 - 9 6
9. Лозанна-Спорт 5 1 2 2 8 - 12 5
10. Люцерн 5 0 2 3 8 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 5 3 2 0 8 - 3 11
2. Янг Бойз 5 3 1 1 17 - 6 10
3. Цюрих 3:3 6 2 2 2 12 - 14 8
4. Лугано 4 2 0 2 7 - 6 6
5. Серветт 5 1 2 2 7 - 11 5
6. Люцерн 5 0 4 1 6 - 9 4
7. Грасcхоппер 3:3 5 0 3 2 4 - 7 3
8. Санкт-Галлен 5 1 0 4 7 - 15 3
9. Сьон 5 0 2 3 6 - 17 2
10. Лозанна-Спорт 6 0 2 4 6 - 13 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 11 2 2
2. Цюрих Сисей Ассан 8 0 4
3. Янг Бойз Фасснахт Кристиан 7 0 1
4. Цюрих Маркезано Антонио 6 2 3
5. Янг Бойз Сибачо Жордан 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Люцерн Угриниц Филип 6 0
2. Грасcхоппер Абраши Амир 4 1
3. Санкт-Галлен Йуан Элье 4 1
4. Лугано Кустодио Оливье 5 0
5. Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 5 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Цюрих
2.63
3.75
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Грасcхоппер 3:3 Цюрих онлайн




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