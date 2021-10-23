Швейцария: Суперлига 2021-2022
Янг Бойз
1:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Стад де Суиз
Лозанна-Спорт
1:0
13' ГолХефти Сильван
40
Диао
Мори
51
Anel
Husic
20
Маю
Хишам
38
Томас
Тразье
98
Койл
Трей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Нгамале МумиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
51 Anel HusicЗащитник
- Полузащитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Томас ТразьеНападающий
-
98 Койл ТрейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
71 Karim Sow
-
21 Kouadio Jean
-
Главный тренер: Ilija Borenovic
Ход матча
13'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
История личных встреч
Янг Бойз
Лозанна-Спорт
25 матчей
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64%
24%
12%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
56%
36%
8%
14 побед 9 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
32 матча
65.6%
21.9%
12.5%
21 победа 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
16 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.8%
43.8%
12.4%
14 побед 14 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фасснахт Кристиан
|6
|0.6
|Сибачо Жордан
|5
|0.5
|Элиа Мешак
|4
|0.4
|Канга Вилфрид
|3
|0.3
|Эбишер Мишель
|2
|0.2
|Нгамале Муми
|2 (1)
|0.2
|Мамбимби Феликс
|1
|0.1
|Гарсия Улиссес
|1
|0.1
|Сулеймани Миралем
|0
|0
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Сьерро Венсан
|0
|0
|Хефти Сильван
|0
|0
|Ридер Фабиан
|0
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zeki Amdouni
|3
|0.27
|Маю Хишам
|2
|0.18
|Уаттара Брахима
|2
|0.18
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.18
|Кукурузович Степан
|1 (1)
|0.09
|Монтейру Элтон
|1
|0.09
|Anel Husic
|1
|0.09
|Зохури Армель
|0
|0
|Шафик Фуад
|0
|0
|Барес Габриэль
|0
|0
|Kouadio Jean
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|4
|0
|Мартинс Кристофер
|2
|1
|Лаупер Сандро
|3
|0
|Масейрас Кентен
|1
|1
|Сьерро Венсан
|2
|0
|Зесигер Седрик
|2
|0
|Эбишер Мишель
|2
|0
|Нгамале Муми
|2
|0
|Ридер Фабиан
|2
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сузуки Тоити
|5
|0
|Anel Husic
|4
|0
|Зохури Армель
|4
|0
|Шафик Фуад
|2
|1
|Пуэртас Кэмерон
|3
|0
|Karim Sow
|3
|0
|Маю Хишам
|2
|0
|Томас Тразье
|2
|0
|Кукурузович Степан
|1
|0
|Монтейру Элтон
|1
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|Уаттара Брахима
|1
|0
|Zeki Amdouni
|1
|0
|Kouadio Jean
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
50%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
17
8
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
6%
3
38%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
1
13%
61-75
4
24%
3
38%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
17%
2
17%
76-90
Забито
24
12
7 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
8%
4
33%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
3
13%
2
17%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
6
25%
2
17%
61-75
6
25%
3
25%
76-90
Пропущено
8
22
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
3
38%
1
5%
16-30
1
13%
6
27%
31-45
2
25%
3
14%
46-60
1
13%
5
23%
61-75
1
13%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0
Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 FC Littau - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:0 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Янг Бойз - Слован Братислава 3:2 Люцерн - Янг Бойз 3:4 Слован Братислава - Янг Бойз 0:0
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6
Бюль - Лозанна-Спорт 2:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 FC Echichens - Лозанна-Спорт 0:2 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 1:1 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:4 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 5:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|10
|6
|4
|0
|24 - 8
|22
|2.
|Янг Бойз
|1:0
|10
|6
|3
|1
|25 - 8
|21
|3.
|Цюрих
|10
|6
|2
|2
|23 - 17
|20
|4.
|Лугано
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|5.
|Грасcхоппер
|10
|3
|4
|3
|16 - 14
|13
|6.
|Серветт
|10
|3
|3
|4
|17 - 22
|12
|7.
|Сьон
|10
|2
|3
|5
|12 - 23
|9
|8.
|Санкт-Галлен
|10
|2
|3
|5
|15 - 24
|9
|9.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|11
|1
|4
|6
|12 - 23
|7
|10.
|Люцерн
|10
|0
|6
|4
|14 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|2.
|Янг Бойз
|1:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|Базель
|5
|3
|2
|0
|16 - 5
|11
|4.
|Грасcхоппер
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|5.
|Лугано
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Серветт
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|7.
|Сьон
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|10.
|Люцерн
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|2.
|Янг Бойз
|1:0
|5
|3
|1
|1
|17 - 6
|10
|3.
|Цюрих
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|4.
|Лугано
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|5.
|Серветт
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|6.
|Люцерн
|5
|0
|4
|1
|6 - 9
|4
|7.
|Грасcхоппер
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|8.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|0
|4
|7 - 15
|3
|9.
|Сьон
|5
|0
|2
|3
|6 - 17
|2
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|11
|2
|2
|2.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|8
|0
|4
|3.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6
|2
|3
|4.
|Янг Бойз
|Фасснахт Кристиан
|6
|0
|1
|5.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|6
|0
|2.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|1
|3.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|4
|1
|4.
|Лугано
|Кустодио Оливье
|5
|0
|5.
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|5
|0