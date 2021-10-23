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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Янг Бойз
1:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
1:0
13' Гол
Хефти Сильван
20'
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
30
Лаупер
Сандро
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
20
Эбишер
Мишель
10
Сулеймани
Миралем
19
Мамбимби
Феликс
17
Сибачо
Жордан
40
Диао
Мори
24
Зохури
Армель
5
Гриппо
Симоне
6
Монтейру
Элтон
51
Anel
Husic
7
Кукурузович
Степан
20
Маю
Хишам
10
Пуэртас
Кэмерон
38
Томас
Тразье
98
Койл
Трей
9
Zeki
Amdouni
Янг Бойз
4-4-2
Лозанна-Спорт
4-3-3

Ход матча

13'
Хефти Сильван
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

История личных встреч

Янг Бойз
Лозанна-Спорт

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64%
24%
12%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

56%
36%
8%
14 побед 9 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

32 матча

65.6%
21.9%
12.5%
21 победа 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
16 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
14 побед 14 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:6
С
2:4
С
1:0
С
4:2
С
0:3
ТМС
5:2
ТМС
2:0
ТМК
2:2
С
4:1
С
1:4
С
2:1
С
3:0
С
2:0
С
0:0
С
1:2
С
7:2
ТМК
2:1
ТМС
0:0
С
0:1
С
5:3
С
3:2
С
1:3
С
3:1
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
1:3
С
0:0
С
4:1
С
0:3
ТМС
3:3
К
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фасснахт Кристиан 6 0.6
Сибачо Жордан 5 0.5
Элиа Мешак 4 0.4
Канга Вилфрид 3 0.3
Эбишер Мишель 2 0.2
Нгамале Муми 2 (1) 0.2
Мамбимби Феликс 1 0.1
Гарсия Улиссес 1 0.1
Сулеймани Миралем 0 0
Мартинс Кристофер 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Хефти Сильван 0 0
Ридер Фабиан 0 0
Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zeki Amdouni 3 0.27
Маю Хишам 2 0.18
Уаттара Брахима 2 0.18
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.18
Кукурузович Степан 1 (1) 0.09
Монтейру Элтон 1 0.09
Anel Husic 1 0.09
Зохури Армель 0 0
Шафик Фуад 0 0
Барес Габриэль 0 0
Kouadio Jean 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 4 0
Мартинс Кристофер 2 1
Лаупер Сандро 3 0
Масейрас Кентен 1 1
Сьерро Венсан 2 0
Зесигер Седрик 2 0
Эбишер Мишель 2 0
Нгамале Муми 2 0
Ридер Фабиан 2 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сузуки Тоити 5 0
Anel Husic 4 0
Зохури Армель 4 0
Шафик Фуад 2 1
Пуэртас Кэмерон 3 0
Karim Sow 3 0
Маю Хишам 2 0
Томас Тразье 2 0
Кукурузович Степан 1 0
Монтейру Элтон 1 0
Нанизаямо Микаэль 1 0
Уаттара Брахима 1 0
Zeki Amdouni 1 0
Kouadio Jean 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
50%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

17
8
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
6%
3
38%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
1
13%
61-75
4
24%
3
38%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Забито

24
12
7 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
8%
4
33%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
3
13%
2
17%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
6
25%
2
17%
61-75
6
25%
3
25%
76-90

Пропущено

8
22
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
3
38%
1
5%
16-30
1
13%
6
27%
31-45
2
25%
3
14%
46-60
1
13%
5
23%
61-75
1
13%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0
Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 FC Littau - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:0 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Янг Бойз - Слован Братислава 3:2 Люцерн - Янг Бойз 3:4 Слован Братислава - Янг Бойз 0:0
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6
Бюль - Лозанна-Спорт 2:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 FC Echichens - Лозанна-Спорт 0:2 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 1:1 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:4 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 5:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 10 6 4 0 24 - 8 22
2. Янг Бойз 1:0 10 6 3 1 25 - 8 21
3. Цюрих 10 6 2 2 23 - 17 20
4. Лугано 9 4 2 3 13 - 11 14
5. Грасcхоппер 10 3 4 3 16 - 14 13
6. Серветт 10 3 3 4 17 - 22 12
7. Сьон 10 2 3 5 12 - 23 9
8. Санкт-Галлен 10 2 3 5 15 - 24 9
9. Лозанна-Спорт 0:1 11 1 4 6 12 - 23 7
10. Люцерн 10 0 6 4 14 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Янг Бойз 1:0 5 3 2 0 8 - 2 11
3. Базель 5 3 2 0 16 - 5 11
4. Грасcхоппер 5 3 1 1 12 - 7 10
5. Лугано 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Серветт 5 2 1 2 10 - 11 7
7. Сьон 5 2 1 2 6 - 6 7
8. Санкт-Галлен 5 1 3 1 8 - 9 6
9. Лозанна-Спорт 0:1 5 1 2 2 8 - 12 5
10. Люцерн 5 0 2 3 8 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 5 3 2 0 8 - 3 11
2. Янг Бойз 1:0 5 3 1 1 17 - 6 10
3. Цюрих 5 2 1 2 9 - 11 7
4. Лугано 4 2 0 2 7 - 6 6
5. Серветт 5 1 2 2 7 - 11 5
6. Люцерн 5 0 4 1 6 - 9 4
7. Грасcхоппер 5 0 3 2 4 - 7 3
8. Санкт-Галлен 5 1 0 4 7 - 15 3
9. Сьон 5 0 2 3 6 - 17 2
10. Лозанна-Спорт 0:1 6 0 2 4 4 - 11 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 11 2 2
2. Цюрих Сисей Ассан 8 0 4
3. Цюрих Маркезано Антонио 6 2 3
4. Янг Бойз Фасснахт Кристиан 6 0 1
5. Янг Бойз Сибачо Жордан 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Люцерн Угриниц Филип 6 0
2. Грасcхоппер Абраши Амир 4 1
3. Санкт-Галлен Йуан Элье 4 1
4. Лугано Кустодио Оливье 5 0
5. Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Хефти Сильван бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Лозанна-Спорт
1.32
7.90
8.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт онлайн




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