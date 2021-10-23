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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Янг Бойз
3:2
Конец матча

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
1:0
13' Гол
Хефти Сильван
1:1
32' Гол
Zeki Amdouni
33' Желтая карточка
Зохури Армель
35' Желтая карточка
Anel Husic
66' Желтая карточка
Пуэртас Кэмерон
2:1
76' Гол
Ридер Фабиан
79' Желтая карточка
Ридер Фабиан
2:2
80' Пенальти
Кукурузович Степан
3:2
82' Гол
Фасснахт Кристиан
90' Желтая карточка
Нгамале Муми
90'+4
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
30
Лаупер
Сандро
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
20
Эбишер
Мишель
10
Сулеймани
Миралем
19
Мамбимби
Феликс
17
Сибачо
Жордан
40
Диао
Мори
24
Зохури
Армель
5
Гриппо
Симоне
6
Монтейру
Элтон
51
Anel
Husic
7
Кукурузович
Степан
20
Маю
Хишам
10
Пуэртас
Кэмерон
38
Томас
Тразье
98
Койл
Трей
9
Zeki
Amdouni
Янг Бойз
4-4-2
Лозанна-Спорт
4-1-4-1

Ход матча

13'
Хефти Сильван
1:0
32'
1:1
Zeki Amdouni
(Пуэртас Кэмерон)
33'
 
Зохури Армель
35'
 
Anel Husic
46'
Канга Вилфрид
Сибачо Жордан
 
46'
Элиа Мешак
Сулеймани Миралем
 
66'
 
Пуэртас Кэмерон
73'
Нгамале Муми
Мамбимби Феликс
 
73'
Ридер Фабиан
Эбишер Мишель
 
73'
 
Уаттара Брахима
Маю Хишам
76'
Ридер Фабиан
2:1
79'
Ридер Фабиан
 
80'
2:2
Кукурузович Степан
81'
 
Сузуки Тоити
Койл Трей
82'
Фасснахт Кристиан
(Нгамале Муми)
3:2
88'
 
Джордж Майрон
Anel Husic
88'
 
Барес Габриэль
Кукурузович Степан
90'
Нгамале Муми
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

История личных встреч

Янг Бойз
Лозанна-Спорт

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64%
24%
12%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

56%
36%
8%
14 побед 9 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

32 матча

65.6%
21.9%
12.5%
21 победа 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
16 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
14 побед 14 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:6
С
2:4
С
1:0
С
4:2
С
0:3
ТМС
5:2
ТМС
2:0
ТМК
2:2
С
4:1
С
1:4
С
2:1
С
3:0
С
2:0
С
0:0
С
1:2
С
7:2
ТМК
2:1
ТМС
0:0
С
0:1
С
5:3
С
3:2
С
1:3
С
3:1
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
1:3
С
0:0
С
4:1
С
0:3
ТМС
3:3
К
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фасснахт Кристиан 7 0.7
Сибачо Жордан 5 0.5
Элиа Мешак 4 0.4
Канга Вилфрид 3 0.3
Нгамале Муми 2 (1) 0.2
Эбишер Мишель 2 0.2
Мамбимби Феликс 1 0.1
Гарсия Улиссес 1 0.1
Хефти Сильван 1 0.1
Ридер Фабиан 1 0.1
Сулеймани Миралем 0 0
Мартинс Кристофер 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zeki Amdouni 4 0.36
Кукурузович Степан 2 (2) 0.18
Маю Хишам 2 0.18
Уаттара Брахима 2 0.18
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.18
Монтейру Элтон 1 0.09
Anel Husic 1 0.09
Зохури Армель 0 0
Шафик Фуад 0 0
Барес Габриэль 0 0
Kouadio Jean 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 4 0
Мартинс Кристофер 2 1
Лаупер Сандро 3 0
Нгамале Муми 3 0
Ридер Фабиан 3 0
Масейрас Кентен 1 1
Сьерро Венсан 2 0
Зесигер Седрик 2 0
Эбишер Мишель 2 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anel Husic 5 0
Сузуки Тоити 5 0
Зохури Армель 5 0
Пуэртас Кэмерон 4 0
Шафик Фуад 2 1
Karim Sow 3 0
Маю Хишам 2 0
Томас Тразье 2 0
Кукурузович Степан 1 0
Монтейру Элтон 1 0
Нанизаямо Микаэль 1 0
Уаттара Брахима 1 0
Zeki Amdouni 1 0
Kouadio Jean 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
4
40%
1
17%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
5
38%
76-90

Забито

17
8
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
6%
3
38%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
1
13%
61-75
4
24%
3
38%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Забито

27
14
8 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
11%
4
29%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
3
11%
3
21%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
6
22%
2
14%
61-75
8
30%
30%
4
29%
76-90

Пропущено

10
25
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
3
12%
1-15
3
30%
1
4%
16-30
2
20%
6
24%
31-45
2
20%
3
12%
46-60
1
10%
5
20%
61-75
2
20%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0
Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 FC Littau - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:0 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Янг Бойз - Слован Братислава 3:2 Люцерн - Янг Бойз 3:4 Слован Братислава - Янг Бойз 0:0
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6
Бюль - Лозанна-Спорт 2:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 FC Echichens - Лозанна-Спорт 0:2 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 1:1 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:4 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 5:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 10 6 4 0 24 - 8 22
2. Янг Бойз 10 6 3 1 27 - 10 21
3. Цюрих 10 6 2 2 23 - 17 20
4. Лугано 9 4 2 3 13 - 11 14
5. Грасcхоппер 10 3 4 3 16 - 14 13
6. Серветт 10 3 3 4 17 - 22 12
7. Сьон 10 2 3 5 12 - 23 9
8. Санкт-Галлен 10 2 3 5 15 - 24 9
9. Лозанна-Спорт 11 1 4 6 14 - 25 7
10. Люцерн 10 0 6 4 14 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Янг Бойз 5 3 2 0 10 - 4 11
3. Базель 5 3 2 0 16 - 5 11
4. Грасcхоппер 5 3 1 1 12 - 7 10
5. Лугано 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Серветт 5 2 1 2 10 - 11 7
7. Сьон 5 2 1 2 6 - 6 7
8. Санкт-Галлен 5 1 3 1 8 - 9 6
9. Лозанна-Спорт 5 1 2 2 8 - 12 5
10. Люцерн 5 0 2 3 8 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 5 3 2 0 8 - 3 11
2. Янг Бойз 5 3 1 1 17 - 6 10
3. Цюрих 5 2 1 2 9 - 11 7
4. Лугано 4 2 0 2 7 - 6 6
5. Серветт 5 1 2 2 7 - 11 5
6. Люцерн 5 0 4 1 6 - 9 4
7. Грасcхоппер 5 0 3 2 4 - 7 3
8. Санкт-Галлен 5 1 0 4 7 - 15 3
9. Сьон 5 0 2 3 6 - 17 2
10. Лозанна-Спорт 6 0 2 4 6 - 13 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 11 2 2
2. Цюрих Сисей Ассан 8 0 4
3. Янг Бойз Фасснахт Кристиан 7 0 1
4. Цюрих Маркезано Антонио 6 2 3
5. Янг Бойз Сибачо Жордан 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Люцерн Угриниц Филип 6 0
2. Грасcхоппер Абраши Амир 4 1
3. Санкт-Галлен Йуан Элье 4 1
4. Лугано Кустодио Оливье 5 0
5. Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Anel Husic получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Зохури Армель получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Zeki Amdouni бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Хефти Сильван бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Янг Бойз 3:2 Лозанна-Спорт онлайн




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