Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

47' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

47' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Гради Жонатан из команды Ланс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

46' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Булая Фарид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Лека Жан-Луи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Плохо сыграл Медина Факундо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

42' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Н'Дорам Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Удар от ворот произведет Метц

39' Маига Хабиб получил желтую карточку от судьи

39' Матч возобновлен

38' Лека Жан-Луи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Г О О О О Л - Саид Уэсли забивает с правой ноги!

37' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Юдоль Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Плохо сыграл Укиджа Александр - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

35' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

35' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

34' Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Плохо сыграл Лека Жан-Луи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

33' Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Так близко к голу! Жемерсон де Жесус имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Жан-Луи Лека!

22' Делен Тома нанес удар издали, а Жан-Луи Лека отбил его обратно в игру!

21' Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Пажо Венсан получил желтую карточку от судьи

19' Булая Фарид из команды Метц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

19' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

18' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Юдоль Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Клаусс Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Г О О О О Л - Саид Уэсли забивает ударом с правой ноги!

15' Плохо сыграл Жемерсон де Жесус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

14' Игрок Мюинга Арно из команды Ланс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

12' Игрок из команды Ланс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Ланс

9' Клаусс Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Ланс выполняет удар от ворот.

3' Делен Тома из команды Метц сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

1' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ланс начинает с центра поля