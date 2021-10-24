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  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ланс
2:1
Перерыв

Стадион:
Метц
0'
1:0
15' Гол
Саид Уэсли
20' Желтая карточка
Пажо Венсан
1:1
33' Гол
Де Превиль Николя
2:1
37' Гол
Саид Уэсли
39' Желтая карточка
Маига Хабиб
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
29
Франковски
Пшемыслав
15
Мюинга
Арно
7
Сотока
Флориан
22
Саид
Уэсли
16
Укиджа
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
5
Жемерсон
де
Жесус
3
Юдоль
Матьё
17
Делен
Тома
19
Маига
Хабиб
6
Н'Дорам
Кевин
14
Пажо
Венсан
10
Булая
Фарид
9
Де
Превиль
Николя
Ланс
3-4-1-2
Метц
5-4-1

Ход матча

15'
Саид Уэсли
1:0
20'
 
Пажо Венсан
33'
1:1
Де Превиль Николя
37'
Саид Уэсли
(Дукуре Шейк)
2:1
39'
 
Маига Хабиб

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

История личных встреч

Ланс
Метц

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
2:0
Л2
0:0
Л2
2:0
КЛ
1:1
К
2:0
Л2
1:0
Л2
0:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л2
0:1
Л2
3:2
Л2
0:2
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
0:1
Л1
1:1
Л1
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саид Уэсли 3 0.27
Фофана Секо 3 0.27
Франковски Пшемыслав 2 0.18
Сотока Флориан 2 (2) 0.18
Ганаго Игнатиус 2 0.18
Мюинга Арно 2 (1) 0.18
Клаусс Жонатан 1 0.09
Банза Симон 1 0.09
Какута Гаэль 1 0.09
Медина Факундо 1 0.09
Дукуре Шейк 0 0
Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сентонз Фабьен 3 0.27
Де Превиль Николя 2 0.18
Ньяне Ибраима 1 (1) 0.09
Булая Фарид 1 0.09
Юдоль Матьё 1 0.09
Бронн Дилан 1 0.09
Маига Хабиб 1 0.09
Куяте Кики 1 0.09
Гуйе Ламин 0 0
Делен Тома 0 0
Нгетте Опа 0 0
Сарр Пап 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 2 1
Медина Факундо 3 0
Дукуре Шейк 1 1
Лека Жан-Луи 2 0
Саид Уэсли 2 0
Сотока Флориан 2 0
Какута Гаэль 1 0
Жан Корентен 1 0
Фофана Секо 1 0
Гради Жонатан 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Вух Кристофер 1 0
Мюинга Арно 1 0
Кошта Давид 1 0
Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 4 1
Маига Хабиб 4 0
Куяте Кики 2 1
Сентонз Фабьен 3 0
Де Превиль Николя 2 0
Пажо Венсан 2 0
Сарр Пап 2 0
Яде Папа Ндиага 2 0
Укиджа Александр 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньяне Ибраима 1 0
Йосеф Ленни 1 0
Мбенге Амаду 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
2
18%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
60%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
4
36%
76-90

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
6%
3
27%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
4
25%
4
36%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

10
22
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
20%
4
18%
1-15
1
10%
4
18%
16-30
3
30%
3
14%
31-45
2
20%
4
18%
46-60
1
10%
2
9%
61-75
1
10%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1
Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Удинезе 4:1 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Гавр 2:2 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Ланс - Стандард 1:1 Ланс - Монако 0:0 Бордо - Ланс 3:0 Ланс - Лилль 0:3 ПСЖ - Ланс 2:1 Ланс - Ним 2:1
Метц
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2
Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1 Нант - Метц 2:0 Метц - Лилль 3:3 Метц - Монпелье 1:0 Метц - Труа 2:1 Боруссия М - Метц 1:0 Прогрес - Метц 1:1 Метц - Серен Юнайтед 1:1 Метц - Нанси 3:2 Метц - Марсель 1:1 Лорьян - Метц 2:1 Метц - Ним 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Ланс 2:1 Заявка 11 6 3 2 18 - 12 21
3. Ницца Заявка 10 6 2 2 21 - 7 19
4. Марсель Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
5. Нант Заявка 11 5 2 4 16 - 12 17
6. Анже Заявка 11 4 5 2 17 - 13 17
7. Ренн 0:0 Заявка 11 4 4 3 15 - 9 16
8. Лион Заявка 11 4 4 3 18 - 16 16
9. Страсбург 0:0 Заявка 11 4 3 4 18 - 15 15
10. Лорьян 0:0 Заявка 11 3 6 2 11 - 13 15
11. Лилль Заявка 11 4 3 4 14 - 16 15
12. Монако Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
13. Монпелье Заявка 10 3 4 3 17 - 16 13
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 14 - 22 13
15. Реймс 1:1 Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
16. Труа 1:1 Заявка 11 2 4 5 10 - 15 10
17. Бордо 0:0 Заявка 11 1 6 4 12 - 21 9
18. Метц 1:2 Заявка 11 1 3 7 12 - 24 6
19. Брест Заявка 11 0 6 5 12 - 20 6
20. Сент-Этьен Заявка 11 0 5 6 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 14 - 4 15
2. Лион Заявка 6 3 3 0 13 - 7 12
3. Нант Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
4. Ренн 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
5. Монпелье Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
6. Лорьян 0:0 Заявка 5 3 2 0 5 - 2 11
7. Ланс 2:1 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
8. Ницца Заявка 5 3 2 0 12 - 5 10
9. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
10. Лилль Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
11. Марсель Заявка 5 3 1 1 13 - 7 10
12. Страсбург 0:0 Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
13. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
14. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
15. Реймс 1:1 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Труа 1:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
18. Бордо 0:0 Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
19. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
20. Метц 1:2 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс 2:1 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
3. Ницца Заявка 5 3 0 2 9 - 2 9
4. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Анже Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
7. Реймс 1:1 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
8. Бордо 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
9. Ренн 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10. Нант Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
11. Клермон Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
12. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13. Труа 1:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14. Страсбург 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Метц 1:2 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
17. Лорьян 0:0 Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
18. Брест Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
19. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Ланс: 57%, Метц: 43%.
  • 47'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 47'
    VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
  • 47'
    Ланс контролирует мяч.
  • 47'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Гради Жонатан из команды Ланс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 46'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    46'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой слева.
  • 46'
    Фофана Секо мяч отрикошетил от ворот
  • 46'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс делает пас партнеру.
  • 46'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
  • 45'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    44'
    Н'Дорам Кевин наказан за толчок Фофана Секо
  • 44'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    43'
    Булая Фарид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 43'
    Лека Жан-Луи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 43'
    Плохо сыграл Медина Факундо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 43'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья свистит. Саид Уэсли атаковал сзади соперника. Это Маига Хабиб заработал своей команде штрафной
  • 41'
    Н'Дорам Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Саид Уэсли из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Контроль мяча: Ланс: 56%, Метц: 44%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Метц
  • Желтая карточка
    39'
    Маига Хабиб получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    39'
    Маига Хабиб из команды Метц заходит слишком далеко, он валит Мюинга Арно.
  • 39'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    38'
    Лека Жан-Луи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 38'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 37'
    Дукуре Шейк сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Саид Уэсли забивает с правой ноги!
  • 37'
    Дукуре Шейк из команды Ланс делает пас партнеру.
  • 37'
    Сотока Флориан из команды Ланс делает пас партнеру.
  • 37'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 37'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Мюинга Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 36'
    Юдоль Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Плохо сыграл Укиджа Александр - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 35'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: Ланс: 55%, Метц: 45%.
  • 35'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • Описание гола
    35'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Травма, повреждение
    34'
    Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 34'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Де Превиль Николя из команды Метц правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
  • 33'
    Плохо сыграл Лека Жан-Луи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 33'
    Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    33'
    Сотока Флориан из команды Ланс толкнул локтем оппонента. Это Юдоль Матьё заработал фол
  • 32'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Делен Тома из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 31'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Ланс: 64%, Метц: 36%.
  • 30'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Матч возобновлен
  • 29'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 29'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Метц контролирует мяч.
  • 26'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Контроль мяча: Ланс: 64%, Метц: 36%.
  • 26'
    Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    26'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой слева.
  • 25'
    Жемерсон де Жесус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 25'
    Фофана Секо из команды Ланс делает пас партнеру.
  • 24'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Жемерсон де Жесус из команды Метц поставил подножку. Пострадал Саид Уэсли
  • 23'
    Так близко к голу! Жемерсон де Жесус имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Жан-Луи Лека!
  • 22'
    Делен Тома нанес удар издали, а Жан-Луи Лека отбил его обратно в игру!
  • Угловой
    22'
    Булая Фарид из команды Метц разыграл угловой с левого угла.
  • 22'
    Де Превиль Николя мяч отрикошетил от ворот
  • 21'
    Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Маига Хабиб из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Контроль мяча: Ланс: 59%, Метц: 41%.
  • Желтая карточка
    20'
    Пажо Венсан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    20'
    Безумный фол. Пажо Венсан грубо играет против соперника. Пострадал Дукуре Шейк
  • 19'
    Булая Фарид из команды Метц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 19'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 19'
    Фофана Секо из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Юдоль Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Клаусс Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    18'
    Жемерсон де Жесус из команды Метц опасно и грубо сыграл. Мюинга Арно пострадал.
  • Фол, нарушение
    17'
    Жемерсон де Жесус задерживает мяч рукой
  • Фол, нарушение
    17'
    Гради Жонатан из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Булая Фарид.
  • 16'
    Контроль мяча: Ланс: 59%, Метц: 41%.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Саид Уэсли забивает ударом с правой ноги!
  • 15'
    Плохо сыграл Жемерсон де Жесус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 14'
    Игрок Мюинга Арно из команды Ланс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • Фол, нарушение
    14'
    Де Превиль Николя из команды Метц толкнул локтем оппонента. Это Дансо Кевин заработал фол
  • 12'
    Дукуре Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 12'
    Игрок из команды Ланс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 11'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Контроль мяча: Ланс: 59%, Метц: 41%.
  • Фол, нарушение
    11'
    Дукуре Шейк из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Де Превиль Николя пострадал.
  • Фол, нарушение
    10'
    Булая Фарид наказан за толчок Гради Жонатан
  • 10'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 10'
    Фофана Секо из команды Ланс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 9'
    Клаусс Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    9'
    Пажо Венсан из команды Метц заходит слишком далеко, он валит Дукуре Шейк.
  • 8'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Дукуре Шейк из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Сентонз Фабьен.
  • 6'
    Метц начинает контратаку
  • 6'
    Фофана Секо из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 6'
    Саид Уэсли нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Сотока Флориан из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 6'
    Клаусс Жонатан делает длинную передачу вперед
  • 5'
    Контроль мяча: Ланс: 70%, Метц: 30%.
  • 5'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 4'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 3'
    Делен Тома из команды Метц сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 2'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 1'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Ланс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Ланс 86.3% (120)
X 11.5% (16)
Метц 2.2% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Метц
1.67
7.68
7.93
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Где смотреть матч Ланс 2:1 Метц онлайн


Прогнозы на матч Ланс 2:1 Метц

Исход игры
Ланс
86.3% (120)
Ничья
11.5% (16)
Метц
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.28% (68)
Меньше
50.72% (70)
Обе команды забьют
Да
57.25% (79)
Нет
42.75% (59)
Популярный счёт
2:1 Ланс
38.1% (53)
1:0 Ланс
20.9% (29)
2:0 Ланс
20.1% (28)
1:1 Ничья
7.9% (11)
3:1 Ланс
5.8% (8)
1:2 Метц
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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