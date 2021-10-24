Франция: Лига 1 2021-2022
2:1
Перерыв
Стадион: Боллар-Делелис
1:0
15' ГолСаид Уэсли
20' Желтая карточкаПажо Венсан
1:1
33' ГолДе Превиль Николя
2:1
37' ГолСаид Уэсли
39' Желтая карточкаМаига Хабиб
16
Лека
Жан-Луи
28
Дукуре
Шейк
15
Мюинга
Арно
22
Саид
Уэсли
17
Делен
Тома
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
10
Булая
Фарид
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мюинга АрноПолузащитник
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Боли ШарльПолузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
-
25 Жан КорентенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Делен ТомаЗащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Мбенге АмадуЗащитник
- Защитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
21 Басси АминеПолузащитник
-
11 Нгетте ОпаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гуйе ЛаминНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
15'
1:0
20'
33'
37'
2:1
39'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
История личных встреч
Ланс
Метц
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саид Уэсли
|3
|0.27
|Фофана Секо
|3
|0.27
|Франковски Пшемыслав
|2
|0.18
|Сотока Флориан
|2 (2)
|0.18
|Ганаго Игнатиус
|2
|0.18
|Мюинга Арно
|2 (1)
|0.18
|Клаусс Жонатан
|1
|0.09
|Банза Симон
|1
|0.09
|Какута Гаэль
|1
|0.09
|Медина Факундо
|1
|0.09
|Дукуре Шейк
|0
|0
Метц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сентонз Фабьен
|3
|0.27
|Де Превиль Николя
|2
|0.18
|Ньяне Ибраима
|1 (1)
|0.09
|Булая Фарид
|1
|0.09
|Юдоль Матьё
|1
|0.09
|Бронн Дилан
|1
|0.09
|Маига Хабиб
|1
|0.09
|Куяте Кики
|1
|0.09
|Гуйе Ламин
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
|Нгетте Опа
|0
|0
|Сарр Пап
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дансо Кевин
|2
|1
|Медина Факундо
|3
|0
|Дукуре Шейк
|1
|1
|Лека Жан-Луи
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Сотока Флориан
|2
|0
|Какута Гаэль
|1
|0
|Жан Корентен
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Гради Жонатан
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Вух Кристофер
|1
|0
|Мюинга Арно
|1
|0
|Кошта Давид
|1
|0
Метц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|4
|1
|Маига Хабиб
|4
|0
|Куяте Кики
|2
|1
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Де Превиль Николя
|2
|0
|Пажо Венсан
|2
|0
|Сарр Пап
|2
|0
|Яде Папа Ндиага
|2
|0
|Укиджа Александр
|1
|0
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Ньяне Ибраима
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
|Мбенге Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
4
11
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
2
18%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
60%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
4
36%
76-90
Забито
16
11
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
6%
3
27%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
4
25%
4
36%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
10
22
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
20%
4
18%
1-15
1
10%
4
18%
16-30
3
30%
3
14%
31-45
2
20%
4
18%
46-60
1
10%
2
9%
61-75
1
10%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1
Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Удинезе 4:1 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Гавр 2:2 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Ланс - Стандард 1:1 Ланс - Монако 0:0 Бордо - Ланс 3:0 Ланс - Лилль 0:3 ПСЖ - Ланс 2:1 Ланс - Ним 2:1
Метц
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2
Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1 Нант - Метц 2:0 Метц - Лилль 3:3 Метц - Монпелье 1:0 Метц - Труа 2:1 Боруссия М - Метц 1:0 Прогрес - Метц 1:1 Метц - Серен Юнайтед 1:1 Метц - Нанси 3:2 Метц - Марсель 1:1 Лорьян - Метц 2:1 Метц - Ним 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Ланс
|2:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 12
|21
|3.
|Ницца
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 7
|19
|4.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|5.
|Нант
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 12
|17
|6.
|Анже
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|7.
|Ренн
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|8.
|Лион
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|9.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 15
|15
|10.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|11 - 13
|15
|11.
|Лилль
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 16
|15
|12.
|Монако
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|13.
|Монпелье
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 22
|13
|15.
|Реймс
|1:1 Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|16.
|Труа
|1:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|17.
|Бордо
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 21
|9
|18.
|Метц
|1:2 Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 24
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|11 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 4
|15
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|3.
|Нант
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|4.
|Ренн
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|5.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|7.
|Ланс
|2:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|8.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|10
|9.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|10.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|11.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|13.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|14.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|15.
|Реймс
|1:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|16.
|Труа
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|18.
|Бордо
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|20.
|Метц
|1:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|2:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 2
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Реймс
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Бордо
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|9.
|Ренн
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|11.
|Клермон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 16
|5
|12.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|13.
|Труа
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Метц
|1:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|18.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|19.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
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Прогнозы на матч Ланс 2:1 Метц
Исход игры
Ланс
86.3% (120)
Ничья
11.5% (16)
Метц
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.28% (68)
Меньше
50.72% (70)
Обе команды забьют
Да
57.25% (79)
Нет
42.75% (59)
Популярный счёт
2:1 Ланс
38.1% (53)
1:0 Ланс
20.9% (29)
2:0 Ланс
20.1% (28)
1:1 Ничья
7.9% (11)
3:1 Ланс
5.8% (8)
1:2 Метц
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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