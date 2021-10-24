Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Пап Матар Сарр нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Хорошую попытку сделал Пап Матар Сарр. Удар в створ, но вратарь начеку

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

47' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

47' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Гради Жонатан из команды Ланс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

46' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Булая Фарид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Лека Жан-Луи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Плохо сыграл Медина Факундо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

42' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Н'Дорам Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Удар от ворот произведет Метц

39' Маига Хабиб получил желтую карточку от судьи

39' Матч возобновлен

38' Лека Жан-Луи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Г О О О О Л - Саид Уэсли забивает с правой ноги!

37' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Юдоль Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Плохо сыграл Укиджа Александр - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

35' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

35' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

34' Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Плохо сыграл Лека Жан-Луи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

33' Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Так близко к голу! Жемерсон де Жесус имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Жан-Луи Лека!

22' Делен Тома нанес удар издали, а Жан-Луи Лека отбил его обратно в игру!

21' Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Пажо Венсан получил желтую карточку от судьи

19' Булая Фарид из команды Метц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

19' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

18' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Юдоль Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Клаусс Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Г О О О О Л - Саид Уэсли забивает ударом с правой ноги!

14' Плохо сыграл Жемерсон де Жесус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

14' Игрок Мюинга Арно из команды Ланс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

12' Игрок из команды Ланс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Ланс

9' Клаусс Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Ланс выполняет удар от ворот.

3' Делен Тома из команды Метц сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

1' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ланс начинает с центра поля