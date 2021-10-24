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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Марсель
0:0
Перерыв

Стадион:
ПСЖ
0'
14' Undefined phrase: football_event_
Перес Луан
17' Желтая карточка
Хорхе Сампаоли
18' Желтая карточка
Ронжье Валентин
20' Undefined phrase: football_event_
Милик Аркадиуш
16
Пау
Лопес
21
Ронжье
Валентин
2
Салиба
Вильям
15
Чалета-Цар
Дуе
14
Перес
Луан
4
Камара
Бубакар
6
Гендузи
Маттео
29
Лирола
Поль
10
Пайе
Димитри
17
Юндер
Дженгиз
9
Милик
Аркадиуш
1
Навас
Кейлор
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
25
Мендеш
Нуну
6
Верратти
Марко
15
Данилу
Перейра
30
Месси
Лионель
10
Неймар
11
Ди
Мария
Анхель
7
Мбаппе
Килиан
Марсель
4-2-3-1
ПСЖ
4-2-3-1

Ход матча

14'
 
Перес Луан
17'
Хорхе Сампаоли
 
18'
Ронжье Валентин
 
20'
Милик Аркадиуш
 
45'
 
Гуэйе Идрисса
Верратти Марко

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

История личных встреч

Марсель
ПСЖ

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
70%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

32 матча

25%
9.4%
65.6%
8 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

9.4%
43.8%
46.8%
3 победы 14 ничьих 15 побед

История матчей

Л1
0:2
С
2:1
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
3:1
Л1
0:2
К
3:0
Л1
3:0
Л1
2:2
Л1
1:5
Л1
0:0
К
2:4
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:2
К
2:0
Л1
2:0
КЛ
2:0
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
2:1
С
0:0
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
2:4
Л1
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 5 (1) 0.5
Гендузи Маттео 3 0.3
Юндер Дженгиз 3 0.3
Бамба Дьенг Амаду 3 0.3
Жерсон Сантос 1 0.1
Арит Амин 1 0.1
Милик Аркадиуш 1 0.1
Камара Бубакар 1 0.1
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0
Лирола Поль 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 6 (1) 0.55
Эррера Андер 3 0.27
Хакими Ашраф 3 0.27
Гуэйе Идрисса 3 0.27
Икарди Мауро 3 0.27
Дракслер Юлиан 2 0.18
Ди Мария Анхель 1 0.09
Неймар 1 (1) 0.09
Сарабия Пабло 1 0.09
Данилу Перейра 1 0.09
Диалло Абду 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 3 1
Юндер Дженгиз 1 1
Гуйе Пап 2 0
Перес Луан 2 0
Камара Бубакар 2 0
Ронжье Валентин 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Арит Амин 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Салиба Вильям 1 0
Хорхе Сампаоли 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 3 0
Мендеш Нуну 2 0
Кимпембе Преснел 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Ди Мария Анхель 1 0
Неймар 1 0
Икарди Мауро 1 0
Паредес Леандро 1 0
Маркиньос Маркос 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Эбимбе Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
10
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
15%
4
40%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
2
15%
2
20%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
14
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
14%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
2
33%
3
21%
61-75
1
17%
4
29%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

19
24
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
0
0%
3
13%
1-15
3
16%
7
29%
29%
16-30
5
26%
2
8%
31-45
4
21%
1
4%
46-60
4
21%
5
21%
61-75
3
16%
6
25%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
20%
1
10%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
4
40%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
1
10%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0
Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Бенфика - Марсель 1:1 Брага - Марсель 1:1 Марсель - Серветт 3:1 Марсель - Сет 2:1 Марсель - Мартиг 3:0 Метц - Марсель 1:1
ПСЖ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0
ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0 Севилья - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Орлеан 1:0 Аугсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Шамбли 2:2 ПСЖ - Ле Ман 4:0 Брест - ПСЖ 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 11 9 1 1 24 - 10 28
2. Ланс Заявка 11 6 3 2 20 - 12 21
3. Ницца Заявка 10 6 2 2 21 - 7 19
4. Марсель 0:0 Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
5. Ренн Заявка 11 5 3 3 16 - 9 18
6. Нант Заявка 11 5 2 4 16 - 12 17
7. Монако Заявка 11 5 2 4 17 - 14 17
8. Анже Заявка 11 4 5 2 17 - 13 17
9. Лион Заявка 11 4 4 3 18 - 16 16
10. Лорьян Заявка 11 3 6 2 12 - 14 15
11. Лилль Заявка 11 4 3 4 14 - 16 15
12. Страсбург Заявка 11 4 2 5 18 - 16 14
13. Монпелье Заявка 11 3 4 4 18 - 19 13
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 14 - 22 13
15. Труа Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
16. Реймс Заявка 11 2 5 4 12 - 14 11
17. Бордо Заявка 11 1 6 4 13 - 22 9
18. Метц Заявка 11 1 3 7 12 - 26 6
19. Брест Заявка 11 0 6 5 12 - 20 6
20. Сент-Этьен Заявка 11 0 5 6 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 5 5 0 0 14 - 4 15
2. Ренн Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
3. Лион Заявка 6 3 3 0 13 - 7 12
4. Нант Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
5. Марсель 0:0 Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
6. Монпелье Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
7. Лорьян Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
8. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
9. Ницца Заявка 5 3 2 0 12 - 5 10
10. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
11. Лилль Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
12. Страсбург Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
13. Монако Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
14. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
15. Труа Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16. Реймс Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
18. Бордо Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
19. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
20. Метц Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Ланс Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
3. Ницца Заявка 5 3 0 2 9 - 2 9
4. Марсель 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Анже Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
7. Труа Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
8. Реймс Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
9. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
10. Ренн Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Нант Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
12. Клермон Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
13. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Лорьян Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
15. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Страсбург Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
17. Метц Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
18. Брест Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
19. Монпелье Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
20. Сент-Этьен Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Марсель" - "ПСЖ" - 0:1.
  • Замена
    45'
    Замена в составе "ПСЖ": вместо Марко Верратти на поле вышел Идрисса Гуэйе.
  • Травма, повреждение
    45'
    Вератти в стыке с Гендузи получил повреждение. Медики оказывают помощь итальянцу.
  • 45'
    Юндер слева из пределов штрафной площади с лёта пробил выше ворот.
  • 45'
    Удар Ронжье с линии штрафной площади заблокировал Кимпембе.
  • 45'
    Месси слева сделал неточный пас вперёд на Неймара.
  • Офсайд
    45'
    Хакими справа забрался в офсайд.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавил Бастьен в первом тайме.
  • 45'
    Парижане у центрального круга под свист болельщиков контролируют мяч.
  • Фол, нарушение
    44'
    Верратти в центре поля опасно сыграл против Гендузи.
  • 43'
    Месси справа сместился к центру, обыгрался с Мбаппе и с семнадцати метров пробил левее ворот.
  • Офсайд
    42'
    Юндер забежал в офсайд.
  • Угловой
    41'
    Мбаппе с Неймаром разыграли угловой удар. Ди Мария слева навесил на Кимпембе, который головой пробил выше ворот.
  • 40'
    Салиба сделал неточный пас вперёд направо на Пайе.
  • Угловой
    39'
    Месси от углового флага навесил к ближней штанге, откуда защитники "Марселя" мяч выбили.
  • 38'
    Верратти справа вывел к воротам Неймара, но у него мяч выбил Перес.
  • 36'
    Кимпембе заблокироовал навес Юндера слева.
  • Угловой
    35'
    Гости разыграли угловой удар. Месси справа с восемнадцати метров низом пробил по центру ворот. Пау Лопес забрал мяч в руки.
  • 34'
    "Марсель" покомбинировал на чужой половине поля. Пайе выйти на ударную позицию не смог.
  • Угловой
    32'
    Пайе от углового флага навесил к воротам, откуда гости мяч вынесли.
  • Опасный момент
    31'
    Мбаппе слева выскочил к воротам и откатил мяч на Неймара, удар которого успел заблокировать бросившийся в ноги бразильцу Пау Лопес.
  • Угловой
    30'
    Неймар от углового флага навесил к ближней штанге, где Мбаппе в прыжке ногой пробить удачно не смог.
  • 29'
    Пауза затягивается. Все действия происходят на трибунах, который в трансляции  не показывают.
  • 27'
    Болельщики что-то бросают с трибун вместе с поддельными нефтедолларами для Месси. Арбитр приостановил встречу.
  • Опасный момент
    26'
    Ди Мария слева навесил к воротам, где Месси головой пробил под перекладину. Пау Лопес мяч отбил.
  • Фол, нарушение
    25'
    Лирола на правом фланге атаки толкнул в спину Верратти.
  • Фол, нарушение
    24'
    Неймар на чужой половине поля сбил Гендузи.
  • Видеоповтор
    22'
    Арбитры на повторах усмотрели офсайд у Лиролы и гол отменили.
  • Офсайд
    21'
    Лирола справа прострелил на Милика, который остановил мяч и с десяти метров пробил мимо Наваса. Но...
  • 20'
    "ПСЖ" постепенно перехватил инициатив и редко позволяет соперникам с мячом забираться на свою половину поля.
  • Офсайд
    19'
    Мбаппе справа забежал в офсайд.
  • Желтая карточка
    18'
    Ронжье на чужой половине поля локтем ударил Мендеша и получил жёлтую карточку.
  • Желтая карточка
    17'
    Бастьен показал жёлтую карточку Сампаоли. Тренер "Марселя" что-то неправильное уже успел наговорить.
  • Офсайд
    15'
    В свои ворота Перес отправил мяч после прострела Неймара, но арбитры на повторах усмотрели офсайд у бразильца.
  • 14'
    Прострел Ди Марии слева к воротам заблокировал Ронжье.
  • 13'
    Месси справа выдал пас к воротам на Мбаппе. Килиан на развороте отпустил от себя мяч, чем воспользовался Пау Лопес.
  • 12'
    Ди Мария слева навесил на дальнюю штангу, где Мбаппе в прыжке не достал мяч головой.
  • Фол, нарушение
    11'
    Ронжье на фланге придержал руками Ди Марию.
  • 10'
    Милик на правом фланге не сумел остановить мяч после передачи Пайе из центральной зоны.
  • 9'
    Ронжье помешал Мендешу слева сделать точную передачу в центр к штрафной площади.
  • 8'
    Камара с дальней дистанции пробил выше ворот.
  • 7'
    У Ди Марии по центру не прошёл пас на ход Неймару.
  • 6'
    Дым от пиротехники постепенно заволакивает поле, и не со всех камер видно происходящее.
  • Опасный момент
    5'
    Пайе справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда Милок головой пробил рядом с правой штангой.
  • Фол, нарушение
    4'
    Мендеш на фланге сбил Гендузи.
  • 3'
    "Велодром" сегодня переполнен. На трибунах огромное количество пиротехники. Предположим, что всё это окажет положительное влияние на ход матча.
  • 2'
    "Марсель" играет в белой форме, "ПСЖ" - в тёмно-синей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Велодроме"!
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  • Первый тайм
  • 50'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 50'
    Контроль мяча: Марсель: 44%, ПСЖ: 56%.
  • 49'
    Верратти Марко получил травму и заменен. Гуэйе Идрисса выходит на поле.
  • Фол, нарушение
    49'
    Милик Аркадиуш наказан за толчок Маркиньос Маркос
  • 49'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 49'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 49'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 48'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 48'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    48'
    Ох, нехорошо это выглядит. Верратти Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    48'
    Верратти Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 48'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 48'
    Юндер Дженгиз из команды Марсель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 47'
    Ронжье Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 47'
    Камара Бубакар из команды Марсель находит одноклубника четким пасом пяткой.
  • 47'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 47'
    Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Марсель контролирует мяч.
  • 46'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Офсайд
    45'
    Хакими Ашраф из команды ПСЖ в офсайде
  • 45'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 45'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 45'
    Контроль мяча: Марсель: 43%, ПСЖ: 57%.
  • 44'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 44'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 44'
    Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 44'
    Верратти Марко наказан за толчок Гендузи Маттео
  • 43'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 43'
    Месси Лионель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 43'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Месси Лионель и Мбаппе Килиан из команды ПСЖ.
  • 42'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 42'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • Офсайд
    41'
    Юндер Дженгиз из команды Марсель в офсайде
  • 41'
    Лирола Поль из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 41'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Марсель: 44%, ПСЖ: 56%.
  • 40'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 40'
    Кимпембе Преснел из команды ПСЖ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 40'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    40'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ разыграл угловой с левого угла.
  • 40'
    Верратти Марко из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 39'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 39'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Верратти Марко из команды ПСЖ пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.
  • 39'
    Гендузи Маттео ошибается в защите.
  • 38'
    Месси Лионель нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 38'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 37'
    Милик Аркадиуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    37'
    Месси Лионель из команды ПСЖ подал угловой справа.
  • 37'
    Перес Луан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 37'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 36'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 36'
    Юндер Дженгиз из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 35'
    Месси Лионель пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
  • 35'
    Контроль мяча: Марсель: 41%, ПСЖ: 59%.
  • Угловой
    35'
    Месси Лионель из команды ПСЖ разыграл угловой с правого угла.
  • 35'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 35'
    Опасность предотвращена - Чалета-Цар Дуе из команды Марсель вступил в отбор удачно
  • 35'
    ПСЖ начинает контратаку
  • 34'
    Пайе Димитри из команды Марсель сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Юндер Дженгиз мяча так и не получил
  • 34'
    Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 34'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 33'
    Игрок команды ПСЖ и Мбаппе Килиан сыграли в стеночку, но мяч был перехвачен.
  • 33'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Пау Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Салиба Вильям ошибается в защите.
  • 32'
    Маркиньос Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    32'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
  • 32'
    Кимпембе Преснел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 32'
    Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 31'
    Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Неймар завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
  • 31'
    Мбаппе Килиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 31'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 31'
    ПСЖ начинает контратаку
  • 30'
    Контроль мяча: Марсель: 34%, ПСЖ: 66%.
  • 30'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 30'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • Угловой
    30'
    Неймар из команды ПСЖ подал угловой слева.
  • 30'
    Матч возобновлен
  • 27'
    Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
  • 27'
    Месси Лионель оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Пау Лопес перевел мяч на угловой.
  • 27'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 26'
    Неймар из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 26'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Неймар из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 25'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: Марсель: 36%, ПСЖ: 64%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Лирола Поль наказан за толчок Верратти Марко
  • 25'
    Кимпембе Преснел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Лирола Поль из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Марсель пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    24'
    Неймар наказан за толчок Гендузи Маттео
  • 23'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 23'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 23'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 23'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • Офсайд
    22'
    Лирола Поль из команды Марсель в офсайде
  • 22'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Марсель отменен из-за положения "вне игры".
  • Описание гола
    21'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О О Л! Марсель забивает! Милик Аркадиуш отличился.
  • 20'
    Лирола Поль из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 20'
    Марсель пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    20'
    Кимпембе Преснел наказан за толчок Милик Аркадиуш
  • 20'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Марсель: 37%, ПСЖ: 63%.
  • Офсайд
    19'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ в офсайде
  • 19'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 19'
    Месси Лионель из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 19'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    18'
    Ронжье Валентин получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    18'
    Ронжье Валентин наказан за толчок Нуну Мендеш
  • 17'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 17'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    17'
    Рефери не любит споров - именно за это Хорхе Сампаоли сейчас получил желтую
  • 17'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 16'
    Юндер Дженгиз оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 16'
    Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Офсайд
    16'
    Неймар из команды ПСЖ в офсайде
  • 16'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды ПСЖ отменен из-за положения "вне игры".
  • Описание гола
    15'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 15'
    Контроль мяча: Марсель: 37%, ПСЖ: 63%.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О О Л! Марсель забивает! Перес Луан отличился.
  • 14'
    Неймар нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 14'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 14'
    Марсель контролирует мяч.
  • 14'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 13'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 13'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 12'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 12'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 12'
    Неймар из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 12'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Месси Лионель из команды ПСЖ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 11'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Месси Лионель и Мбаппе Килиан из команды ПСЖ.
  • 11'
    ПСЖ начинает контратаку
  • 10'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 10'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 10'
    Неймар из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 10'
    Контроль мяча: Марсель: 42%, ПСЖ: 58%.
  • 10'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 10'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 9'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Матч возобновлен
  • 9'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    8'
    Ронжье Валентин из команды Марсель заходит слишком далеко, он валит Ди Мария Анхель.
  • 8'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 8'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 8'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Пайе Димитри из команды Марсель сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 7'
    Марсель начинает контратаку
  • 7'
    Марсель контролирует мяч.
  • 6'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 6'
    Камара Бубакар из команды Марсель наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 6'
    Маркиньос Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Лирола Поль из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Камара Бубакар делает длинную передачу вперед
  • 5'
    Верратти Марко из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 5'
    Марсель контролирует мяч.
  • 5'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 5'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Марсель: 37%, ПСЖ: 63%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Лирола Поль наказан за толчок Нуну Мендеш
  • 4'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 4'
    Шанс! Милик Аркадиуш из команды Марсель пробил головой, но мимо
  • 4'
    Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Нуну Мендеш из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Гендузи Маттео
  • 2'
    Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 2'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 2'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 2'
    Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 1'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    ПСЖ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Марсель 0:0 ПСЖ онлайн


Прогнозы на матч Марсель 0:0 ПСЖ

Исход игры
Марсель
7% (13)
Ничья
8.6% (16)
ПСЖ
84.4% (157)
Тотал 2.5
Больше
80% (112)
Меньше
20% (28)
Обе команды забьют
Да
87.86% (123)
Нет
12.14% (17)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
45.2% (84)
1:3 ПСЖ
6.5% (12)
1:1 Ничья
5.9% (11)
0:2 ПСЖ
5.4% (10)
2:1 Марсель
2.7% (5)
2:3 ПСЖ
2.7% (5)
0:1 ПСЖ
2.7% (5)
2:2 Ничья
2.7% (5)
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