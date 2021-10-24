Франция: Лига 1 2021-2022
14' Undefined phrase: football_event_Перес Луан
17' Желтая карточкаХорхе Сампаоли
18' Желтая карточкаРонжье Валентин
20' Undefined phrase: football_event_Милик Аркадиуш
16
Пау
Лопес
14
Перес
Луан
29
Лирола
Поль
10
Пайе
Димитри
25
Мендеш
Нуну
10
Неймар
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Лирола ПольПолузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
-
23 Амави ЖорданПолузащитник
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 НеймарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Бернат ХуанЗащитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
14'
17'
18'
20'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
История личных встреч
Марсель
ПСЖ
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
70%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
22 матча
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа
Первый тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
32 матча
25%
9.4%
65.6%
8 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
9.4%
43.8%
46.8%
3 победы 14 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|5 (1)
|0.5
|Гендузи Маттео
|3
|0.3
|Юндер Дженгиз
|3
|0.3
|Бамба Дьенг Амаду
|3
|0.3
|Жерсон Сантос
|1
|0.1
|Арит Амин
|1
|0.1
|Милик Аркадиуш
|1
|0.1
|Камара Бубакар
|1
|0.1
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
|Лирола Поль
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|0.55
|Эррера Андер
|3
|0.27
|Хакими Ашраф
|3
|0.27
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.27
|Икарди Мауро
|3
|0.27
|Дракслер Юлиан
|2
|0.18
|Ди Мария Анхель
|1
|0.09
|Неймар
|1 (1)
|0.09
|Сарабия Пабло
|1
|0.09
|Данилу Перейра
|1
|0.09
|Диалло Абду
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|3
|1
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Гуйе Пап
|2
|0
|Перес Луан
|2
|0
|Камара Бубакар
|2
|0
|Ронжье Валентин
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
|Салиба Вильям
|1
|0
|Хорхе Сампаоли
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|3
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Кимпембе Преснел
|2
|0
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|Неймар
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
10
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
15%
4
40%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
2
15%
2
20%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
6
14
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
14%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
2
33%
3
21%
61-75
1
17%
4
29%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
19
24
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
0
0%
3
13%
1-15
3
16%
7
29%
29%
16-30
5
26%
2
8%
31-45
4
21%
1
4%
46-60
4
21%
5
21%
61-75
3
16%
6
25%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
20%
1
10%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
4
40%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
1
10%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0
Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Бенфика - Марсель 1:1 Брага - Марсель 1:1 Марсель - Серветт 3:1 Марсель - Сет 2:1 Марсель - Мартиг 3:0 Метц - Марсель 1:1
ПСЖ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0
ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0 Севилья - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Орлеан 1:0 Аугсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Шамбли 2:2 ПСЖ - Ле Ман 4:0 Брест - ПСЖ 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|24 - 10
|28
|2.
|Ланс
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 12
|21
|3.
|Ницца
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 7
|19
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|5.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|6.
|Нант
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 12
|17
|7.
|Монако
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|8.
|Анже
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|9.
|Лион
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|10.
|Лорьян
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 14
|15
|11.
|Лилль
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 16
|15
|12.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 16
|14
|13.
|Монпелье
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|18 - 19
|13
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 22
|13
|15.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 14
|11
|17.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 22
|9
|18.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 26
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|11 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 4
|15
|2.
|Ренн
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|4.
|Нант
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|6.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|7.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|8.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|9.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|10
|10.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|11.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|12.
|Страсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|13.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|14.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|15.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|16.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|18.
|Бордо
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|20.
|Метц
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Ланс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 2
|9
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|10.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|12.
|Клермон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 16
|5
|13.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Лорьян
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|15.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|17.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|18.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|19.
|Монпелье
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
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Прогнозы на матч Марсель 0:0 ПСЖ
Исход игры
Марсель
7% (13)
Ничья
8.6% (16)
ПСЖ
84.4% (157)
Тотал 2.5
Больше
80% (112)
Меньше
20% (28)
Обе команды забьют
Да
87.86% (123)
Нет
12.14% (17)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
45.2% (84)
1:3 ПСЖ
6.5% (12)
1:1 Ничья
5.9% (11)
0:2 ПСЖ
5.4% (10)
2:1 Марсель
2.7% (5)
2:3 ПСЖ
2.7% (5)
0:1 ПСЖ
2.7% (5)
2:2 Ничья
2.7% (5)
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