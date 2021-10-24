Юндер слева из пределов штрафной площади с лёта пробил выше ворот.

Вератти в стыке с Гендузи получил повреждение. Медики оказывают помощь итальянцу.

Замена в составе "ПСЖ": вместо Марко Верратти на поле вышел Идрисса Гуэйе.

45' Месси слева сделал неточный пас вперёд на Неймара.

45' Хакими справа забрался в офсайд.

45' 4 минуты добавил Бастьен в первом тайме.

45' Парижане у центрального круга под свист болельщиков контролируют мяч.

44' Верратти в центре поля опасно сыграл против Гендузи.

43' Месси справа сместился к центру, обыгрался с Мбаппе и с семнадцати метров пробил левее ворот.

42' Юндер забежал в офсайд.

41' Мбаппе с Неймаром разыграли угловой удар. Ди Мария слева навесил на Кимпембе, который головой пробил выше ворот.

40' Салиба сделал неточный пас вперёд направо на Пайе.

39' Месси от углового флага навесил к ближней штанге, откуда защитники "Марселя" мяч выбили.

38' Верратти справа вывел к воротам Неймара, но у него мяч выбил Перес.

36' Кимпембе заблокироовал навес Юндера слева.

35' Гости разыграли угловой удар. Месси справа с восемнадцати метров низом пробил по центру ворот. Пау Лопес забрал мяч в руки.

34' "Марсель" покомбинировал на чужой половине поля. Пайе выйти на ударную позицию не смог.

32' Пайе от углового флага навесил к воротам, откуда гости мяч вынесли.

31' Мбаппе слева выскочил к воротам и откатил мяч на Неймара, удар которого успел заблокировать бросившийся в ноги бразильцу Пау Лопес.

30' Неймар от углового флага навесил к ближней штанге, где Мбаппе в прыжке ногой пробить удачно не смог.

29' Пауза затягивается. Все действия происходят на трибунах, который в трансляции не показывают.

27' Болельщики что-то бросают с трибун вместе с поддельными нефтедолларами для Месси. Арбитр приостановил встречу.

26' Ди Мария слева навесил к воротам, где Месси головой пробил под перекладину. Пау Лопес мяч отбил.

25' Лирола на правом фланге атаки толкнул в спину Верратти.

24' Неймар на чужой половине поля сбил Гендузи.

22' Арбитры на повторах усмотрели офсайд у Лиролы и гол отменили.

21' Лирола справа прострелил на Милика, который остановил мяч и с десяти метров пробил мимо Наваса. Но...

20' "ПСЖ" постепенно перехватил инициатив и редко позволяет соперникам с мячом забираться на свою половину поля.

19' Мбаппе справа забежал в офсайд.

18' Ронжье на чужой половине поля локтем ударил Мендеша и получил жёлтую карточку.

17' Бастьен показал жёлтую карточку Сампаоли. Тренер "Марселя" что-то неправильное уже успел наговорить.

15' В свои ворота Перес отправил мяч после прострела Неймара, но арбитры на повторах усмотрели офсайд у бразильца.

14' Прострел Ди Марии слева к воротам заблокировал Ронжье.

13' Месси справа выдал пас к воротам на Мбаппе. Килиан на развороте отпустил от себя мяч, чем воспользовался Пау Лопес.

12' Ди Мария слева навесил на дальнюю штангу, где Мбаппе в прыжке не достал мяч головой.

11' Ронжье на фланге придержал руками Ди Марию.

10' Милик на правом фланге не сумел остановить мяч после передачи Пайе из центральной зоны.

9' Ронжье помешал Мендешу слева сделать точную передачу в центр к штрафной площади.

8' Камара с дальней дистанции пробил выше ворот.

7' У Ди Марии по центру не прошёл пас на ход Неймару.

6' Дым от пиротехники постепенно заволакивает поле, и не со всех камер видно происходящее.

5' Пайе справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда Милок головой пробил рядом с правой штангой.

4' Мендеш на фланге сбил Гендузи.

3' "Велодром" сегодня переполнен. На трибунах огромное количество пиротехники. Предположим, что всё это окажет положительное влияние на ход матча.

2' "Марсель" играет в белой форме, "ПСЖ" - в тёмно-синей.