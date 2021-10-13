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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Марсель
 
Позже

Стадион:
ПСЖ

История личных встреч

Марсель
ПСЖ

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
70%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

32 матча

25%
9.4%
65.6%
8 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

9.4%
43.8%
46.8%
3 победы 14 ничьих 15 побед

История матчей

Л1
0:2
С
2:1
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
3:1
Л1
0:2
К
3:0
Л1
3:0
Л1
2:2
Л1
1:5
Л1
0:0
К
2:4
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:2
К
2:0
Л1
2:0
КЛ
2:0
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
2:1
С
0:0
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
2:4
Л1
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 5 (1) 0.56
Гендузи Маттео 3 0.33
Юндер Дженгиз 3 0.33
Бамба Дьенг Амаду 3 0.33
Жерсон Сантос 1 0.11
Арит Амин 1 0.11
Милик Аркадиуш 1 0.11
Камара Бубакар 1 0.11
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0
Лирола Поль 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 6 (1) 0.6
Эррера Андер 3 0.3
Хакими Ашраф 3 0.3
Гуэйе Идрисса 3 0.3
Икарди Мауро 3 0.3
Дракслер Юлиан 2 0.2
Ди Мария Анхель 1 0.1
Неймар 1 (1) 0.1
Сарабия Пабло 1 0.1
Данилу Перейра 1 0.1
Диалло Абду 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 3 1
Юндер Дженгиз 1 1
Гуйе Пап 2 0
Перес Луан 2 0
Камара Бубакар 2 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Арит Амин 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Салиба Вильям 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 3 0
Мендеш Нуну 2 0
Кимпембе Преснел 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Ди Мария Анхель 1 0
Неймар 1 0
Икарди Мауро 1 0
Паредес Леандро 1 0
Маркиньос Маркос 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Эбимбе Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
10
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
15%
4
40%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
2
15%
2
20%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
14
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
14%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
2
33%
3
21%
61-75
1
17%
4
29%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

19
24
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
0
0%
3
13%
1-15
3
16%
7
29%
29%
16-30
5
26%
2
8%
31-45
4
21%
1
4%
46-60
4
21%
5
21%
61-75
3
16%
6
25%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
20%
1
10%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
4
40%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
1
10%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0
Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Бенфика - Марсель 1:1 Брага - Марсель 1:1 Марсель - Серветт 3:1 Марсель - Сет 2:1 Марсель - Мартиг 3:0 Метц - Марсель 1:1
ПСЖ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0
ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0 Севилья - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Орлеан 1:0 Аугсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Шамбли 2:2 ПСЖ - Ле Ман 4:0 Брест - ПСЖ 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Ланс Заявка 10 5 3 2 16 - 11 18
3. Марсель Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
4. Ницца Заявка 9 5 2 2 18 - 5 16
5. Анже Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
6. Лион Заявка 10 4 4 2 16 - 13 16
7. Ренн Заявка 10 4 3 3 15 - 9 15
8. Нант Заявка 10 4 2 4 14 - 11 14
9. Лорьян Заявка 10 3 5 2 11 - 13 14
10. Монако Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
11. Лилль Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
12. Страсбург Заявка 10 4 2 4 18 - 15 14
13. Монпелье Заявка 10 3 4 3 17 - 16 13
14. Клермон Заявка 10 3 4 3 13 - 20 13
15. Реймс Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
16. Труа Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
17. Бордо Заявка 10 1 5 4 12 - 21 8
18. Метц Заявка 10 1 3 6 11 - 22 6
19. Брест Заявка 10 0 5 5 11 - 19 5
20. Сент-Этьен Заявка 10 0 4 6 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 14 - 4 15
2. Лион Заявка 6 3 3 0 13 - 7 12
3. Монпелье Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
4. Марсель Заявка 5 3 1 1 13 - 7 10
5. Лорьян Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
6. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Ренн Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
8. Страсбург Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
9. Лилль Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
10. Нант Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
11. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
12. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
15. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Труа Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
17. Бордо Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
18. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
19. Сент-Этьен Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
20. Метц Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
3. Ницца Заявка 5 3 0 2 9 - 2 9
4. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Анже Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
7. Реймс Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
8. Ренн Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9. Нант Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
10. Клермон Заявка 5 1 2 2 6 - 14 5
11. Бордо Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
12. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13. Лион Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14. Труа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
16. Метц Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
17. Лорьян Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
18. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Монпелье Лаборд Гаэтан 7 0 1
2. ПСЖ Мбаппе Килиан 6 1 4
3. Лилль Дэвид Джонатан 6 1 0
4. Марсель Пайе Димитри 5 1 3
5. Клермон Байо Мохамед 5 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 4 1
3. Лилль Шека 5 0
4. Монпелье Ферри Жордан 3 1
5. Марсель Балерди Леонардо 3 1
Весь список
Где смотреть матч Марсель - ПСЖ онлайн


Прогнозы на матч Марсель - ПСЖ

Исход игры
Марсель
5.9% (2)
Ничья
11.8% (4)
ПСЖ
82.4% (28)
Тотал 2.5
Больше
85.29% (29)
Меньше
14.71% (5)
Обе команды забьют
Да
91.18% (31)
Нет
8.82% (3)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
67.6% (23)
0:2 ПСЖ
5.9% (2)
1:1 Ничья
5.9% (2)
2:2 Ничья
5.9% (2)
1:3 ПСЖ
5.9% (2)
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