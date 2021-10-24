Франция: Лига 1 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: Альянц Ривьера
0:1
35' ГолЭкамби Карл Токо
0:2
68' ГолАуа Уссем
1:2
80' ГолАталь Юсеф
85' Красная карточкаКадевере Тино
2:2
89' ПенальтиДелор Анди
3:2
90' ГолГессан Эванн
90' Желтая карточкаГессан Эванн
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
18
Лемина
Марио
19
Тюрам
Кефрен
11
Гуйри
Амин
14
Дюбуа
Лео
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
11 Гуйри АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Камара АссанЗащитник
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гессан ЭваннПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
35'
0:1
68'
0:2
80'
1:2
85'
89'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
8 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 7
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 2
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
История личных встреч
Ницца
Лион
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
33 матча
33.3%
18.2%
48.5%
11 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
24.2%
30.3%
45.5%
8 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|5 (2)
|0.5
|Дольберг Каспер
|4
|0.4
|Делор Анди
|3 (1)
|0.3
|Будауи Хишем
|2
|0.2
|Тюрам Кефрен
|1
|0.1
|Клюйверт Джастин
|1
|0.1
|Аталь Юсеф
|1
|0.1
|Бар Мельвен
|1
|0.1
|Стенгс Келвин
|1
|0.1
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.1
|Гессан Эванн
|1
|0.1
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пакета Лукас
|4
|0.36
|Дембеле Мусса II
|4 (1)
|0.36
|Экамби Карл Токо
|3 (1)
|0.27
|Ауа Уссем
|2
|0.18
|Денайер Джейсон
|2
|0.18
|Шакири Джердан
|1
|0.09
|Слимани Ислам
|1
|0.09
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.09
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|3
|0
|Аталь Юсеф
|3
|0
|Данте Бонфим
|2
|0
|Росарио Пабло
|2
|0
|Клюйверт Джастин
|2
|0
|Тодибо Жан-Клер
|2
|0
|Будауи Хишем
|2
|0
|Делор Анди
|1
|0
|Камара Ассан
|1
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Бар Мельвен
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопеш Антони
|1
|1
|Да Сильва Дамьен
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Дюбуа Лео
|2
|0
|Экамби Карл Токо
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Эмерсон Палмиери
|0
|1
|Кадевере Тино
|0
|1
|Боатенг Жером
|1
|0
|Слимани Ислам
|1
|0
|Фильо Марсело
|1
|0
|Денайер Джейсон
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
3
50%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
6
75%
76-90
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
3
33%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
2
22%
3
21%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
20
20
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
4
20%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
20%
4
20%
31-45
2
10%
4
20%
46-60
4
20%
5
25%
61-75
6
30%
3
15%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
2
29%
9
64%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0
Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Ницца - Бастия 0:1 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Лион - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 0:2 Ницца - Брест 3:2 Лилль - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 3:1 Дижон - Ницца 2:0
Лион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0
Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1 Порту - Лион 5:3 Лион - Спортинг Л 2:3 Вильярреал - Лион 2:2 Лион - Вольфсбург 4:1 Лион - Вильфранш 2:0 Лион - Бур-Перонна 5:1 Лион - Ницца 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Ланс
|2:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 12
|21
|3.
|Ницца
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 7
|19
|4.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|5.
|Нант
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 12
|17
|6.
|Анже
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|7.
|Ренн
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|8.
|Лион
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|9.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 15
|15
|10.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|11 - 13
|15
|11.
|Лилль
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 16
|15
|12.
|Монако
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|13.
|Монпелье
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 22
|13
|15.
|Реймс
|1:1 Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|16.
|Труа
|1:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|17.
|Бордо
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 21
|9
|18.
|Метц
|1:2 Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 24
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|11 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 4
|15
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|3.
|Нант
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|4.
|Ренн
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|5.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|7.
|Ланс
|2:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|8.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|10
|9.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|10.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|11.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|13.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|14.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|15.
|Реймс
|1:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|16.
|Труа
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|18.
|Бордо
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|20.
|Метц
|1:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|2:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 2
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Реймс
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Бордо
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|9.
|Ренн
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|11.
|Клермон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 16
|5
|12.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|13.
|Труа
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Метц
|1:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|18.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|19.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
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Прогнозы на матч Ницца 3:2 Лион
Исход игры
Ницца
19.9% (28)
Ничья
44% (62)
Лион
36.2% (51)
Тотал 2.5
Больше
43.8% (60)
Меньше
56.2% (77)
Обе команды забьют
Да
85.4% (117)
Нет
14.6% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.4% (57)
1:2 Лион
22% (31)
2:1 Ницца
14.2% (20)
0:1 Лион
5.7% (8)
0:2 Лион
4.3% (6)
2:2 Ничья
3.5% (5)
1:0 Ницца
2.1% (3)
1:3 Лион
2.1% (3)
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