Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Лион

45' Дольберг Каспер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Лион выполняет удар от ворот.

40' Хороший удар издали нанес Дольберг Каспер , но отличный сейв сделал Антони Лопеш. Угловой.

39' Какере Максанс из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

38' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Ауа Уссем из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Делор Анди нанес удар, мяч был парирован, но Антони Лопеш не удержал его в руках.

36' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Г О О О О Л - Экамби Карл Токо первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

35' Экамби Карл Токо нанес удар, мяч был парирован, но Вальтер Бенитес не удержал его в руках.

34' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Тюрам Кефрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Пакета Лукас из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

33' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

31' Гуйри Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

27' Эмерсон Палмиери на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Плохо сыграл Данилюк Флавиус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

26' Гимараэс Бруно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Отличный пас сделал Пакета Лукас из команды Лион . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

22' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

22' Делор Анди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Делор Анди нанес удар, мяч был парирован, но Антони Лопеш не удержал его в руках.

21' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

21' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Лион выполняет удар от ворот.

15' Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Лион выполняет удар от ворот.

11' Делор Анди не смог попасть в створ ударом издали

9' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Пакета Лукас нанес удар головой, но Вальтер Бенитес спокойно отбил мяч.

7' Ауа Уссем из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Лион выполняет удар от ворот.

5' Удар от ворот произведет Ницца

5' Экамби Карл Токо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ницца начинает с центра поля