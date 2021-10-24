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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ницца
3:2
Конец матча

Стадион:
Лион
0'
0:1
35' Гол
Экамби Карл Токо
0:2
68' Гол
Ауа Уссем
1:2
80' Гол
Аталь Юсеф
85' Красная карточка
Кадевере Тино
2:2
89' Пенальти
Делор Анди
3:2
90' Гол
Гессан Эванн
90' Желтая карточка
Гессан Эванн
90'+5
40
Бенитес
Вальтер
5
Данилюк
Флавиус
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
18
Лемина
Марио
19
Тюрам
Кефрен
11
Гуйри
Амин
7
Делор
Анди
9
Дольберг
Каспер
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
27
Боатенг
Жером
5
Денайер
Джейсон
3
Эмерсон
Палмиери
25
Какере
Максанс
39
Гимараэс
Бруно
11
Кадевере
Тино
8
Ауа
Уссем
7
Экамби
Карл
Токо
10
Пакета
Лукас
Ницца
4-4-2
Лион
4-2-3-1

Ход матча

35'
0:1
Экамби Карл Токо
67'
Аталь Юсеф
Данилюк Флавиус
 
67'
Да Кунья Лукас
Будауи Хишем
 
67'
Росарио Пабло
Лемина Марио
 
68'
0:2
Ауа Уссем
(Пакета Лукас)
77'
Клод-Морис Алексис
Гуйри Амин
 
80'
Аталь Юсеф
(Тюрам Кефрен)
1:2
83'
Гессан Эванн
Дольберг Каспер
 
85'
 
Кадевере Тино
88'
 
Мендес Тьяго
Экамби Карл Токо
89'
Делор Анди
2:2
90'
 
Диоманде Синали
Ауа Уссем
90'
Гессан Эванн
(Клод-Морис Алексис)
3:2
90'
Гессан Эванн
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 2
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

История личных встреч

Ницца
Лион

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

33 матча

33.3%
18.2%
48.5%
11 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

24.2%
30.3%
45.5%
8 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
2:3
Л1
1:4
ТМС
1:0
Л1
2:1
К
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:2
Л1
0:5
Л1
3:3
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
3:0
КЛ
3:1
Л1
3:4
Л1
1:3
Л1
2:2
К
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
4:1
ТМС
1:0
Л1
1:3
Л1
3:2
Л1
0:0
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 5 (2) 0.5
Дольберг Каспер 4 0.4
Делор Анди 3 (1) 0.3
Будауи Хишем 2 0.2
Тюрам Кефрен 1 0.1
Клюйверт Джастин 1 0.1
Аталь Юсеф 1 0.1
Бар Мельвен 1 0.1
Стенгс Келвин 1 0.1
Тодибо Жан-Клер 1 0.1
Гессан Эванн 1 0.1
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакета Лукас 4 0.36
Дембеле Мусса II 4 (1) 0.36
Экамби Карл Токо 3 (1) 0.27
Ауа Уссем 2 0.18
Денайер Джейсон 2 0.18
Шакири Джердан 1 0.09
Слимани Ислам 1 0.09
Эмерсон Палмиери 1 0.09
Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 3 0
Аталь Юсеф 3 0
Данте Бонфим 2 0
Росарио Пабло 2 0
Клюйверт Джастин 2 0
Тодибо Жан-Клер 2 0
Будауи Хишем 2 0
Делор Анди 1 0
Камара Ассан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Гессан Эванн 1 0
Бар Мельвен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопеш Антони 1 1
Да Сильва Дамьен 1 1
Корне Максвелл 1 1
Дюбуа Лео 2 0
Экамби Карл Токо 2 0
Диоманде Синали 2 0
Эмерсон Палмиери 0 1
Кадевере Тино 0 1
Боатенг Жером 1 0
Слимани Ислам 1 0
Фильо Марсело 1 0
Денайер Джейсон 1 0
Пакета Лукас 1 0
Какере Максанс 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Люкеба Кастелло 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
3
50%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
6
75%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
3
33%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

20
20
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
4
20%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
20%
4
20%
31-45
2
10%
4
20%
46-60
4
20%
5
25%
61-75
6
30%
3
15%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
2
29%
9
64%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0
Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Ницца - Бастия 0:1 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Лион - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 0:2 Ницца - Брест 3:2 Лилль - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 3:1 Дижон - Ницца 2:0
Лион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0
Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1 Порту - Лион 5:3 Лион - Спортинг Л 2:3 Вильярреал - Лион 2:2 Лион - Вольфсбург 4:1 Лион - Вильфранш 2:0 Лион - Бур-Перонна 5:1 Лион - Ницца 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Ланс 2:1 Заявка 11 6 3 2 18 - 12 21
3. Ницца Заявка 10 6 2 2 21 - 7 19
4. Марсель Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
5. Нант Заявка 11 5 2 4 16 - 12 17
6. Анже Заявка 11 4 5 2 17 - 13 17
7. Ренн 0:0 Заявка 11 4 4 3 15 - 9 16
8. Лион Заявка 11 4 4 3 18 - 16 16
9. Страсбург 0:0 Заявка 11 4 3 4 18 - 15 15
10. Лорьян 0:0 Заявка 11 3 6 2 11 - 13 15
11. Лилль Заявка 11 4 3 4 14 - 16 15
12. Монако Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
13. Монпелье Заявка 10 3 4 3 17 - 16 13
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 14 - 22 13
15. Реймс 1:1 Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
16. Труа 1:1 Заявка 11 2 4 5 10 - 15 10
17. Бордо 0:0 Заявка 11 1 6 4 12 - 21 9
18. Метц 1:2 Заявка 11 1 3 7 12 - 24 6
19. Брест Заявка 11 0 6 5 12 - 20 6
20. Сент-Этьен Заявка 11 0 5 6 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 14 - 4 15
2. Лион Заявка 6 3 3 0 13 - 7 12
3. Нант Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
4. Ренн 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
5. Монпелье Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
6. Лорьян 0:0 Заявка 5 3 2 0 5 - 2 11
7. Ланс 2:1 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
8. Ницца Заявка 5 3 2 0 12 - 5 10
9. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
10. Лилль Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
11. Марсель Заявка 5 3 1 1 13 - 7 10
12. Страсбург 0:0 Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
13. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
14. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
15. Реймс 1:1 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Труа 1:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
18. Бордо 0:0 Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
19. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
20. Метц 1:2 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс 2:1 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
3. Ницца Заявка 5 3 0 2 9 - 2 9
4. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Анже Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
7. Реймс 1:1 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
8. Бордо 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
9. Ренн 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10. Нант Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
11. Клермон Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
12. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13. Труа 1:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14. Страсбург 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Метц 1:2 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
17. Лорьян 0:0 Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
18. Брест Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
19. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
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Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Ницца: 41%, Лион: 59%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 45'
    Дольберг Каспер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 45'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 45'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Ницца: 38%, Лион: 62%.
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Бар Мельвен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Дюбуа Лео
  • 44'
    Ницца контролирует мяч.
  • Офсайд
    43'
    Кадевере Тино из команды Лион в офсайде
  • 43'
    Какере Максанс делает длинную передачу вперед
  • 42'
    Ницца контролирует мяч.
  • 41'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 41'
    Шанс! Данте Бонфим из команды Ницца пробил головой, но мимо
  • Угловой
    41'
    Гуйри Амин из команды Ницца подал угловой слева.
  • 40'
    Хороший удар издали нанес Дольберг Каспер, но отличный сейв сделал Антони Лопеш. Угловой.
  • 40'
    Делор Анди из команды Ницца делает пас партнеру.
  • 40'
    Контроль мяча: Ницца: 36%, Лион: 64%.
  • 39'
    Бенитес Вальтер из команды Ницца показывает отличные рефлексы и спасает ситуацию!
  • 39'
    Какере Максанс из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 39'
    Ауа Уссем из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Офсайд
    38'
    Будауи Хишем из команды Ницца в офсайде
  • 38'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Матч возобновлен
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 36'
    Ауа Уссем из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 36'
    Ницца контролирует мяч.
  • 36'
    Делор Анди нанес удар, мяч был парирован, но Антони Лопеш не удержал его в руках.
  • 36'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 35'
    Контроль мяча: Ницца: 34%, Лион: 66%.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Экамби Карл Токо первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 35'
    Экамби Карл Токо нанес удар, мяч был парирован, но Вальтер Бенитес не удержал его в руках.
  • 35'
    Боатенг Жером делает длинную передачу вперед
  • 34'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Тюрам Кефрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Пакета Лукас из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 34'
    Лион пытается что-то создать.
  • 33'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    33'
    Будауи Хишем из команды Ницца заходит слишком далеко, он валит Эмерсон Палмиери.
  • 32'
    Гуйри Амин из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 32'
    Дольберг Каспер из команды Ницца делает пас партнеру.
  • 32'
    Экамби Карл Токо ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    32'
    Лемина Марио наказан за толчок Ауа Уссем
  • 31'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 31'
    Гуйри Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    30'
    Боатенг Жером наказан за толчок Дольберг Каспер
  • 30'
    Ауа Уссем из команды Лион пасует в штрафную, но Бенитес Вальтер выходит и ловит мяч.
  • 30'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 30'
    Контроль мяча: Ницца: 34%, Лион: 66%.
  • 29'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    27'
    Эмерсон Палмиери на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 26'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    26'
    Будауи Хишем из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Эмерсон Палмиери пострадал.
  • 26'
    Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Плохо сыграл Данилюк Флавиус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 26'
    Гимараэс Бруно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Тюрам Кефрен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Пакета Лукас
  • 25'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Ницца: 33%, Лион: 67%.
  • Фол, нарушение
    24'
    Гимараэс Бруно из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Бар Мельвен.
  • 24'
    Опасность предотвращена - Лемина Марио из команды Ницца вступил в отбор удачно
  • 24'
    Лион пытается что-то создать.
  • 23'
    Отличный пас сделал Пакета Лукас из команды Лион. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 23'
    Лион пытается что-то создать.
  • 22'
    Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 22'
    Делор Анди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 22'
    Делор Анди нанес удар, мяч был парирован, но Антони Лопеш не удержал его в руках.
  • 22'
    Будауи Хишем из команды Ницца увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 22'
    Лион контролирует мяч.
  • 21'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 21'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Ницца: 32%, Лион: 68%.
  • 19'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Лион контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    18'
    Безумный фол. Данилюк Флавиус грубо играет против соперника. Пострадал Гимараэс Бруно
  • 17'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 16'
    Ницца контролирует мяч.
  • 15'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 15'
    Пакета Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 15'
    Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Ауа Уссем из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Лион начинает контратаку
  • 15'
    Контроль мяча: Ницца: 30%, Лион: 70%.
  • 14'
    Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Лион контролирует мяч.
  • 13'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 11'
    Делор Анди не смог попасть в створ ударом издали
  • 11'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Ницца: 36%, Лион: 64%.
  • 9'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Денайер Джейсон наказан за толчок Делор Анди
  • 7'
    Пакета Лукас нанес удар головой, но Вальтер Бенитес спокойно отбил мяч.
  • 7'
    Экамби Карл Токо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Ауа Уссем из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 6'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 6'
    Бар Мельвен из команды Ницца делает неудачный навес.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 5'
    Контроль мяча: Ницца: 49%, Лион: 51%.
  • 5'
    Экамби Карл Токо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 5'
    Лион пытается что-то создать.
  • 4'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Лион контролирует мяч.
  • 3'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Лион контролирует мяч.
  • 2'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Тюрам Кефрен ошибается в защите.
  • 1'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Ницца начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Ницца 19.9% (28)
X 44% (62)
Лион 36.2% (51)
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Прогнозы на матч Ницца 3:2 Лион

Исход игры
Ницца
19.9% (28)
Ничья
44% (62)
Лион
36.2% (51)
Тотал 2.5
Больше
43.8% (60)
Меньше
56.2% (77)
Обе команды забьют
Да
85.4% (117)
Нет
14.6% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.4% (57)
1:2 Лион
22% (31)
2:1 Ницца
14.2% (20)
0:1 Лион
5.7% (8)
0:2 Лион
4.3% (6)
2:2 Ничья
3.5% (5)
1:0 Ницца
2.1% (3)
1:3 Лион
2.1% (3)
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