Франция: Лига 1 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Стад де Мустуар
18' Желтая карточкаДилросун Джавайро
45' Желтая карточкаАбергель Лоран
0:1
46' ГолЭлис Альберт
67' Желтая карточкаБуасгар Кентен
72' Желтая карточкаУден Реми
1:1
76' ГолЛапорт Жульен
79' Желтая карточкаЛапорт Жульен
86' Красная карточкаОнана Жан
90' Желтая карточкаСумано Самбу
30
Нарди
Поль
14
Эрго
Жером
25
Кватенг
Энок
19
Адли
Ясин
29
Элис
Альберт
28
Уден
Реми
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Петро ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
33 Сумано СамбуНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Элис АльбертНападающий
-
28 Уден РемиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Калу СамуэльПолузащитник
- Нападающий
-
11 Мара СекуНападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
45'
46'
0:1
65'
67'
72'
76'
1:1
79'
86'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
9 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
История личных встреч
Лорьян
Бордо
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
28 матчей
17.9%
25%
57.1%
5 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
10.7%
39.3%
50%
3 победы 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|0.36
|Моффи Теремас
|2 (1)
|0.18
|Монкондю Томас
|2
|0.18
|Лапорт Жульен
|2
|0.18
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.09
|Лемуан Фабьен
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|4
|0.36
|Онана Жан
|2
|0.18
|Уден Реми
|1
|0.09
|Мангаш Рикарду
|1
|0.09
|Мешер Андре
|1
|0.09
|Элис Альберт
|1
|0.09
|Калу Самуэль
|1
|0.09
|Пембеле Тимоте
|1
|0.09
|Мара Секу
|1
|0.09
|Адли Ясин
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|5
|0
|Мендес Убулан
|2
|1
|Дженц Мориц
|2
|1
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Лапорт Жульен
|3
|0
|Эрго Жером
|1
|1
|Монкондю Томас
|2
|0
|Буасгар Кентен
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Силва Игор
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Лорьенте Арман
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Онана Жан
|2
|1
|Грегерсен Стиан
|3
|0
|Кватенг Энок
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Франсержио Родригес
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
3
14
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
33%
2
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
1
33%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
12
8
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
4
33%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
3
25%
3
38%
76-90
Забито
11
13
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
18%
2
15%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
18%
4
31%
76-90
Пропущено
15
22
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
7%
2
9%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
0
0%
8
36%
31-45
5
33%
3
14%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
3
20%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0
Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1 Брест - Лорьян 2:3 Лорьян - Конкарно 0:0 Страсбург - Лорьян 1:1 Лорьян - Метц 2:1 Лион - Лорьян 4:1 Лорьян - Анже 2:0 Лорьян - Бордо 4:1
Бордо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3
Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Кан 2:1 Бордо - Ньор 1:1 Бержерак - Бордо 0:1 Реймс - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 3:0 Нант - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:0 Лорьян - Бордо 4:1 Бордо - Монако 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Ланс
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 12
|21
|3.
|Ницца
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 7
|19
|4.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|5.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|6.
|Нант
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 12
|17
|7.
|Монако
|2:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 13
|17
|8.
|Анже
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|9.
|Лион
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|10.
|Лорьян
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 14
|15
|11.
|Лилль
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 16
|15
|12.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 16
|14
|13.
|Монпелье
|0:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|17 - 18
|13
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 22
|13
|15.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 14
|11
|17.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 22
|9
|18.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 26
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|11 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 4
|15
|2.
|Ренн
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|4.
|Нант
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|5.
|Монпелье
|0:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|7.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|8.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|10
|9.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|10.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|11.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|12.
|Страсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|13.
|Монако
|2:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|14.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|15.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|16.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|18.
|Бордо
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|20.
|Метц
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 2
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Монако
|2:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|10.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|12.
|Клермон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 16
|5
|13.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Лорьян
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|15.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|17.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|18.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|19.
|Монпелье
|0:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
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Прогнозы на матч Лорьян 1:1 Бордо
Исход игры
Лорьян
51.8% (72)
Ничья
32.4% (45)
Бордо
15.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
37.68% (52)
Меньше
62.32% (86)
Обе команды забьют
Да
68.12% (94)
Нет
31.88% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.9% (43)
2:1 Лорьян
23.7% (33)
1:0 Лорьян
23.7% (33)
1:2 Бордо
10.8% (15)
2:0 Лорьян
2.2% (3)
0:1 Бордо
2.2% (3)
0:2 Бордо
1.4% (2)
1:3 Бордо
1.4% (2)
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