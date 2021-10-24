  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ренн
0:0
Перерыв

Стадион:
Страсбург
0'
6' Желтая карточка
Мартин Йонас
32' Желтая карточка
Ле Маршан Максим
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
6
Агер
Наиф
25
Мелинг
Биргер
14
Буриго
Бенжамен
28
Мартин
Йонас
20
Тэт
Флавьен
10
Сулемана
Камалдин
24
Лаборд
Гаэтан
7
Терье
Мартен
1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
24
Джику
Александр
22
Ньямси
Жерзино
23
Ле
Маршан
Максим
19
Каси
Антони
27
Сиссоко
Ибраима
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
25
Ажорк
Людовик
9
Гамейро
Кевин
Ренн
4-4-2
Страсбург
5-3-2

Ход матча

6'
Мартин Йонас
 
32'
 
Ле Маршан Максим
41'
 
Диалло Хабиб
Гамейро Кевин

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

История личных встреч

Ренн
Страсбург

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:4
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 4 0.36
Сулемана Камалдин 4 0.36
Терье Мартен 3 0.27
Тэт Флавьен 2 0.18
Мартин Йонас 1 0.09
Гирасси Серу 1 0.09
Траоре Амари 0 0
Буриго Бенжамен 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Сантамария Батист 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 4 (1) 0.36
Диалло Хабиб 4 (1) 0.36
Гамейро Кевин 3 0.27
Томассон Адриен 2 0.18
Сиссоко Ибраима 1 0.09
Ле Маршан Максим 1 0.09
Прчич Саньин 1 0.09
Гильберт Фредерик 0 0
Льенар Димитри 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баде Луак 2 1
Мартин Йонас 3 0
Сантамария Батист 2 0
Траоре Амари 2 0
Сулемана Камалдин 2 0
Омари Вармед 2 0
Буриго Бенжамен 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Агер Наиф 1 0
Угочукву Лесли 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 5 1
Ле Маршан Максим 4 0
Фила Карол 3 0
Ажорк Людовик 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Томассон Адриен 0 1
Уорис Маджид 1 0
Гильберт Фредерик 1 0
Льенар Димитри 1 0
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Каси Антони 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Перрен Люка 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
4
40%
1
20%
46-60
1
10%
2
40%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
2
67%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
2
40%
1
9%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
20%
3
27%
76-90

Пропущено

6
9
0 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
11%
76-90

Забито

15
16
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
5
33%
1
6%
31-45
5
33%
1
6%
46-60
1
7%
5
31%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Пропущено

9
17
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
2
22%
5
29%
29%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
22%
2
12%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
3
33%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2
Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3 Ренн - Нант 1:0 Ренн - Русенборг 2:0 Брест - Ренн 1:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Торино 1:0 Леванте - Ренн 3:1 Хетафе - Ренн 2:1 Стандард - Ренн 3:3 Ренн - Гавр 2:2
Страсбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1
Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Анже 0:2 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Страсбург - Сьон 0:1 Страсбург - Базель 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Ницца - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 2:3 Марсель - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Ланс 2:1 Заявка 11 6 3 2 18 - 12 21
3. Ницца Заявка 10 6 2 2 21 - 7 19
4. Марсель Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
5. Нант Заявка 11 5 2 4 16 - 12 17
6. Анже Заявка 11 4 5 2 17 - 13 17
7. Ренн 0:0 Заявка 11 4 4 3 15 - 9 16
8. Лион Заявка 11 4 4 3 18 - 16 16
9. Страсбург 0:0 Заявка 11 4 3 4 18 - 15 15
10. Лорьян 0:0 Заявка 11 3 6 2 11 - 13 15
11. Лилль Заявка 11 4 3 4 14 - 16 15
12. Монако Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
13. Монпелье Заявка 10 3 4 3 17 - 16 13
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 14 - 22 13
15. Реймс 1:1 Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
16. Труа 1:1 Заявка 11 2 4 5 10 - 15 10
17. Бордо 0:0 Заявка 11 1 6 4 12 - 21 9
18. Метц 1:2 Заявка 11 1 3 7 12 - 24 6
19. Брест Заявка 11 0 6 5 12 - 20 6
20. Сент-Этьен Заявка 11 0 5 6 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 14 - 4 15
2. Лион Заявка 6 3 3 0 13 - 7 12
3. Нант Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
4. Ренн 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
5. Монпелье Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
6. Лорьян 0:0 Заявка 5 3 2 0 5 - 2 11
7. Ланс 2:1 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
8. Ницца Заявка 5 3 2 0 12 - 5 10
9. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
10. Лилль Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
11. Марсель Заявка 5 3 1 1 13 - 7 10
12. Страсбург 0:0 Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
13. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
14. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
15. Реймс 1:1 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Труа 1:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
18. Бордо 0:0 Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
19. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
20. Метц 1:2 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс 2:1 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
3. Ницца Заявка 5 3 0 2 9 - 2 9
4. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Анже Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
7. Реймс 1:1 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
8. Бордо 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
9. Ренн 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10. Нант Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
11. Клермон Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
12. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13. Труа 1:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14. Страсбург 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Метц 1:2 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
17. Лорьян 0:0 Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
18. Брест Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
19. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Ренн 85.4% (117)
X 12.4% (17)
Страсбург 2.2% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Страсбург
1.93
4.14
6.08
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Ренн 0:0 Страсбург онлайн


Прогнозы на матч Ренн 0:0 Страсбург

Исход игры
Ренн
85.4% (117)
Ничья
12.4% (17)
Страсбург
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.93% (78)
Меньше
43.07% (59)
Обе команды забьют
Да
65.69% (90)
Нет
34.31% (47)
Популярный счёт
2:1 Ренн
48.2% (66)
1:0 Ренн
22.6% (31)
1:1 Ничья
10.2% (14)
2:0 Ренн
8.8% (12)
3:1 Ренн
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:2 Ренн
1.5% (2)
3:0 Ренн
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 