Франция: Лига 1 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Роазон Парк
6' Желтая карточкаМартин Йонас
32' Желтая карточкаЛе Маршан Максим
58' Желтая карточкаКаси Антони
1:0
82' ГолАгер Наиф
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
28
Мартин
Йонас
20
Тэт
Флавьен
19
Каси
Антони
14
Прчич
Саньин
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
- Нападающий
-
17 Чауна ЛумНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
33 Диарра ХабибНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
32'
58'
82'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
11 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
История личных встреч
Ренн
Страсбург
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|4
|0.36
|Сулемана Камалдин
|4
|0.36
|Терье Мартен
|3
|0.27
|Тэт Флавьен
|2
|0.18
|Мартин Йонас
|1
|0.09
|Гирасси Серу
|1
|0.09
|Агер Наиф
|1
|0.09
|Траоре Амари
|0
|0
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Сантамария Батист
|0
|0
|Майер Ловро
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|4 (1)
|0.36
|Диалло Хабиб
|4 (1)
|0.36
|Гамейро Кевин
|3
|0.27
|Томассон Адриен
|2
|0.18
|Сиссоко Ибраима
|1
|0.09
|Ле Маршан Максим
|1
|0.09
|Прчич Саньин
|1
|0.09
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Льенар Димитри
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баде Луак
|2
|1
|Мартин Йонас
|3
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Траоре Амари
|2
|0
|Сулемана Камалдин
|2
|0
|Омари Вармед
|2
|0
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Угочукву Лесли
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|5
|1
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Ажорк Людовик
|2
|0
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Каси Антони
|2
|0
|Томассон Адриен
|0
|1
|Уорис Маджид
|1
|0
|Гильберт Фредерик
|1
|0
|Льенар Димитри
|1
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
4
36%
1
20%
46-60
1
9%
2
40%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
2
67%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
2
40%
1
9%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
20%
3
27%
76-90
Пропущено
6
9
0 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
11%
76-90
Забито
16
16
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
5
31%
1
6%
31-45
5
31%
1
6%
46-60
1
6%
5
31%
61-75
3
19%
4
25%
76-90
Пропущено
9
18
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
0
0%
3
17%
1-15
2
22%
5
28%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
3
33%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2
Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3 Ренн - Нант 1:0 Ренн - Русенборг 2:0 Брест - Ренн 1:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Торино 1:0 Леванте - Ренн 3:1 Хетафе - Ренн 2:1 Стандард - Ренн 3:3 Ренн - Гавр 2:2
Страсбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1
Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Анже 0:2 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Страсбург - Сьон 0:1 Страсбург - Базель 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Ницца - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 2:3 Марсель - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Ланс
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 12
|21
|3.
|Ницца
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 7
|19
|4.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|5.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|6.
|Нант
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 12
|17
|7.
|Монако
|2:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 13
|17
|8.
|Анже
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|9.
|Лион
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|10.
|Лорьян
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 14
|15
|11.
|Лилль
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 16
|15
|12.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 16
|14
|13.
|Монпелье
|0:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|17 - 18
|13
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 22
|13
|15.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 14
|11
|17.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 22
|9
|18.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 26
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|11 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 4
|15
|2.
|Ренн
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|4.
|Нант
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|5.
|Монпелье
|0:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|7.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|8.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|10
|9.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|10.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|11.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|12.
|Страсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|13.
|Монако
|2:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|14.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|15.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|16.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|18.
|Бордо
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|20.
|Метц
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 2
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Монако
|2:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|10.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|12.
|Клермон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 16
|5
|13.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Лорьян
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|15.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|17.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|18.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|19.
|Монпелье
|0:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
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Прогнозы на матч Ренн 1:0 Страсбург
Исход игры
Ренн
85.4% (117)
Ничья
12.4% (17)
Страсбург
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.93% (78)
Меньше
43.07% (59)
Обе команды забьют
Да
65.69% (90)
Нет
34.31% (47)
Популярный счёт
2:1 Ренн
48.2% (66)
1:0 Ренн
22.6% (31)
1:1 Ничья
10.2% (14)
2:0 Ренн
8.8% (12)
3:1 Ренн
2.9% (4)
1:2 Страсбург
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:2 Ренн
1.5% (2)
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