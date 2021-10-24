Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тактическая замена. Камальдин Сулемана уходит с поля и его заменяет Лум Чауна

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Страсбург

47' Тэт Флавьен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Страсбург

45' Лаборд Гаэтан из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

42' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Страсбург выполняет удар от ворот.

42' Мартин Йонас из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

42' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Удар от ворот произведет Страсбург

39' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Гамейро Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

37' Страсбург выполняет удар от ворот.

37' Буриго Бенжамен из команды Ренн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

36' Матч возобновлен

36' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

35' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

33' Терье Мартен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Удар от ворот произведет Страсбург

30' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Страсбург выполняет удар от ворот.

26' Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Камальдин Сулемана из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

26' Агер Наиф нанес удар головой, но Матц Зельс перевел мяч на угловой!

25' Камальдин Сулемана из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

24' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

24' Камальдин Сулемана из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

24' Беллегард Жан-Рикнер из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Удар от ворот произведет Страсбург

20' Камальдин Сулемана из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

20' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Лаборд Гаэтан нанес удар головой, но Матц Зельс спокойно отбил мяч.

17' Ньямси Жерзино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Мелинг Биргер из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Удар от ворот произведет Страсбург

14' Камальдин Сулемана из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

13' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

11' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Гильберт Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Штрафной исполнил Гильберт Фредерик , после его удара Альфред Гомис сделал классный сейв. Угловой

6' Мартин Йонас получил желтую карточку от судьи

6' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновлен

5' Камальдин Сулемана на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Страсбург выполняет удар от ворот.

3' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Ренн выполняет удар от ворот.

2' Отличный пас сделал Гильберт Фредерик из команды Страсбург . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

2' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Удар от ворот произведет Страсбург

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ренн начинает с центра поля