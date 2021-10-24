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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монако
2:0
Перерыв

Стадион:
Монпелье
0'
1:0
12' Гол
Фолланд Кевин
2:0
17' Гол
Бен-Йеддер Виссам
24' Желтая карточка
Марипан Гильермо
43' Желтая карточка
Коцца Николя
16
Нюбель
Александр
26
Агилар
Рубен
21
Павлович
Страхиня
3
Марипан
Гильермо
12
Кайо
Энрике
7
Желсон
Мартиньш
8
Чуамени
Орельен
36
Матазо
Элио
37
Диоп
Софьян
31
Фолланд
Кевин
10
Бен-Йеддер
Виссам
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
14
Эстев
Максим
3
Сахо
Мамаду
31
Коцца
Николя
18
Леруа
Лео
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
10
Мавидиди
Стефи
9
Жермен
Валер
Монако
4-4-2
Монпелье
4-2-3-1

Ход матча

12'
Фолланд Кевин
(Кайо Энрике)
1:0
17'
Бен-Йеддер Виссам
(Фолланд Кевин)
2:0
24'
Марипан Гильермо
 
43'
 
Коцца Николя

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

История личных встреч

Монако
Монпелье

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

21 матч

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.9%
47.6%
9.5%
9 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
1:2
КЛ
2:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
6:2
Л1
2:0
Л1
2:3
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 6 (3) 0.55
Фолланд Кевин 3 0.27
Диоп Софьян 3 0.27
Головин Александр 2 0.18
Желсон Мартиньш 1 0.09
Чуамени Орельен 1 0.09
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Боаду Мирон 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавидиди Стефи 3 0.27
Жермен Валер 3 0.27
Делор Анди 3 0.27
Лаборд Гаэтан 3 0.27
Саванье Тежи 2 0.18
Молле Флоран 2 0.18
Коцца Николя 1 0.09
Джоаккини Николас 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуамени Орельен 3 0
Диоп Софьян 3 0
Сидибе Джибриль 2 0
Фолланд Кевин 2 0
Марипан Гильермо 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Бадьяшиль Бенуа 2 0
Павлович Страхиня 2 0
Головин Александр 0 1
Агилар Рубен 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Лукас Жан 1 0
Фофана Юссуф 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 3 1
Тулер Матеус 2 1
Самбья Саломон 1 1
Саванье Тежи 2 0
Молле Флоран 2 0
Шотар Жорис 2 0
Сахо Мамаду 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Коцца Николя 1 0
Вахи Элю 1 0
Макуана Бени 1 0
Эстев Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
60%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
3
38%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
7%
3
18%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
5
29%
29%
31-45
4
27%
4
24%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
3
20%
2
12%
76-90

Пропущено

12
16
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
8%
2
13%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1
Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Лорьян - Монако 1:0 Монако - Спарта Прага 3:1 Монако - Нант 1:1 Спарта Прага - Монако 0:2 Реал Сосьедад - Монако 2:1 Вольфсбург - Монако 1:2 Антверпен - Монако 0:0
Монпелье
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3
Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1 Реймс - Монпелье 3:3 Монпелье - Марсель 2:3 Метц - Монпелье 1:0 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 3:2 Нант - Монпелье 1:2 Монпелье - Брест 0:0 Монпелье - ПСЖ 2:2 Страсбург - Монпелье 2:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Монпелье 3:1 Кане-Руссийон - Монпелье 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Ланс Заявка 11 6 3 2 20 - 12 21
3. Ницца Заявка 10 6 2 2 21 - 7 19
4. Ренн Заявка 11 5 3 3 16 - 9 18
5. Марсель Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
6. Нант Заявка 11 5 2 4 16 - 12 17
7. Монако 2:0 Заявка 11 5 2 4 16 - 13 17
8. Анже Заявка 11 4 5 2 17 - 13 17
9. Лион Заявка 11 4 4 3 18 - 16 16
10. Лорьян Заявка 11 3 6 2 12 - 14 15
11. Лилль Заявка 11 4 3 4 14 - 16 15
12. Страсбург Заявка 11 4 2 5 18 - 16 14
13. Монпелье 0:2 Заявка 11 3 4 4 17 - 18 13
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 14 - 22 13
15. Труа Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
16. Реймс Заявка 11 2 5 4 12 - 14 11
17. Бордо Заявка 11 1 6 4 13 - 22 9
18. Метц Заявка 11 1 3 7 12 - 26 6
19. Брест Заявка 11 0 6 5 12 - 20 6
20. Сент-Этьен Заявка 11 0 5 6 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 14 - 4 15
2. Ренн Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
3. Лион Заявка 6 3 3 0 13 - 7 12
4. Нант Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
5. Монпелье 0:2 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
6. Лорьян Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
7. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
8. Ницца Заявка 5 3 2 0 12 - 5 10
9. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
10. Лилль Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
11. Марсель Заявка 5 3 1 1 13 - 7 10
12. Страсбург Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
13. Монако 2:0 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
14. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
15. Труа Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16. Реймс Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
18. Бордо Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
19. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
20. Метц Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
3. Ницца Заявка 5 3 0 2 9 - 2 9
4. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Монако 2:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Анже Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
7. Труа Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
8. Реймс Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
9. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
10. Ренн Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Нант Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
12. Клермон Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
13. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Лорьян Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
15. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Страсбург Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
17. Метц Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
18. Брест Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
19. Монпелье 0:2 Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 2:0. Впереди пока "Монако"!
  • 44'
    Дальним ударом отметился сейчас Диоп, однако слишком далек от попадания был футболист "Монако" в этой ситуации.
  • Желтая карточка
    42'
    Коцца за снос Мартинша на своей половине поля удостоился от рефери карточки желтого цвета. Пока весьма посредственно работает судья.
  • 41'
    Удар по воротам с дальнего расстояния производил Фолланд, но мяч не лег Кевину на ногу, улетев куда-то за пределы футбольного газона.
  • 40'
    Последняя 5-минутка стартовала в нашей встрече. "Монако" не играет, и не дает этого делать своему сопернику. В районе центрального круга происходит обкатка мяча.
  • 38'
    Все же появится Головин на поле после перерыва. Все-таки не зря к нему уже несколько раз подходил ассистент Ковача и интересовался чем-то. Здоровьем, наверное.
  • 37'
    Мартинш справа избежал офсайда и выполнил прострел на ближнюю штангу, однако там были только ребята, играющие в черной форме сегодня.
  • Офсайд
    36'
    Мартинш даже не спорит. В офсайде его обнаруживает судейская бригада. Явное "вне игры", можно даже детально не приглядываться к эпизоду.
  • 34'
    Чуть позже, в 22:00 по Москве начнут свой поединок "Марсель" и "ПСЖ". Там должно быть очень интересно, как мне кажется.
  • Фол, нарушение
    33'
    Грубовато в отборе действовал Диоп, который огрел по ноге одного их соперников, получив от рефери устное замечание.
  • 32'
    Неудачно корнер разыграли футболисты "Монако". Мяч достался голкиперу "паладинов" Омлину, зафиксировавшему снаряд в своих перчатках.
  • Угловой
    30'
    Всего 1 корнер подали игроки на двоих. Ранее сделали это футболисты "Монако". Сейчас де Чуамени зарабатывает второй корнер.
  • 29'
    Головин сейчас приступил к разминке. Вполне вероятно, что в бой его бросит Ковач сразу же после перерыва. Такой вариант исключать нельзя, учитывая то, что россиянину нужно набирать форму.
  • Опасный момент
    28'
    Оказывается сейчас в офсайде Мартинш на чужой половине поля. Поднимает тут же флажок боковой арбитр.
  • 26'
    Нюбель снова играет на выходе, забирая мяч в свои перчатки. Никто из соперников не успевает кипера "Монако" опередить в штрафной площадке.
  • Желтая карточка
    25'
    Марипан доигрался до предупреждения. На своей половине поля он опасно играл против соперника, после чего увидел перед собой "горчичник".
  • 24'
    Бен Йеддеру снова позволяют соперники нанести удар по воротам. На сей раз слишком неточно пробивает игрок "Монако", действующий на острие!
  • Фол, нарушение
    23'
    Марипан хочет сегодня нарваться? Снова в жесткий стык с соперником он пошел на правом фланге. Только чудом судья не показал игроку предупреждение.
  • 21'
    Дальний удар по воротам "Монпелье" мы увидели. Это Фолланд попытался проверить свой прицел, но, как показала практика, он оказался далек от успеха.
  • Опасный момент
    20'
    ОПАСНО! Бен-Йеддер! Снова он на ударной позиции оказался. Расстреливал Виссам ворота соперника, но с близкого расстояния умудрился мяч рядом со стойкой послать!
  • 19'
    Что теперь придумают футболисты "Монпелье". Итак у гостей ничего в атаке не получалось, а тут еще и два гола команда пропустила. Катастрофа!
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БЕН-ЙЕДДЕР! 2:0!
    Все как по нотам! С правого фланга Фолланд выполнил шикарную подачу на дальнюю штангу, а набежавший на снаряд Бен-Йеддер просто переправил сферу в цель!
  • 16'
    Бен-Йеддер выполнил удар по воротам соперника, но скакнул снаряд по газону, улетев в итоге слишком далеко и высоко.
  • 15'
    15 минут встречи позади. "Монако" уже ведет в счете и не будет останавливаться на достигнутом. Хозяева в этой встрече готовы одержать победу.
  • 13'
    Теперь, определенно, игрокам "Монпелье" нужно добавлять, ведь пропускать столь быстрый гол в этом поединке не входило в планы гостей.
  • Описание гола
    12'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФОЛЛАНД! 1:0!
    Прострельная передача с левого края от Кайо, и Фолланд играет в центр вратарской на опережении, переправляя мяч мимо вратаря в сетку!
  • Опасный момент
    11'
    МОМЕНТ! Чуамени и Диоп из выгодных позиций расстреливали голкипера "Монпелье" сейчас, но в обоих случаях вратарь проявил себя выше всяческих похвал.
  • 9'
    Совсем тихо ведет себя фанатский сектор "Монако", который совершенно никак не проявляет себя в этой встрече. На стадионе гробовая тишина.
  • 8'
    Первая атака в исполнении "Монпелье" по левому флангу, да только от Шотара летит навес прямо в руки Нюбелю. Голкипер "Монако" не дремлет.
  • Угловой
    7'
    Неудачно угловой удар подали футболисты "Монако" у ворот соперника. После навеса с левого края на ближней штанге сыграл Омлин.
  • 6'
    Сугубо оборонительной стратегии пока что придерживается "Монпелье". Все-таки соперник серьезный, да и давление, которое оказывает "Монако - весьма солидное.
  • 5'
    Едва потасовка у нас на поле не возникла. Марипан чуть было не напал на соперника. Без нарушения правил дело обходится. Как и без карточек.
  • Фол, нарушение
    3'
    Зарабатывает сейчас "Монако" штрафной удар на правом фланге. Диоп уже готов произвести подачу с фланга. О чем-то он совещается с одним из партнеров.
  • 2'
    Футболисты "Монако" сегодня на поле в красно-белых цветах, а игроки "Монпелье" - в черном обмундировании. Рамка хозяева слева по телевизионной картинке, а ворота гостей - справа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча на "Луи II" стартовала! С центра поля мяч разыграли хозяева. Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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Где смотреть матч Монако 2:0 Монпелье онлайн


Прогнозы на матч Монако 2:0 Монпелье

Исход игры
Монако
91.6% (131)
Ничья
7% (10)
Монпелье
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
63.57% (89)
Меньше
36.43% (51)
Обе команды забьют
Да
65% (91)
Нет
35% (49)
Популярный счёт
2:1 Монако
49% (70)
2:0 Монако
21.7% (31)
1:0 Монако
9.1% (13)
3:1 Монако
7.7% (11)
2:2 Ничья
2.8% (4)
1:1 Ничья
2.8% (4)
0:1 Монпелье
1.4% (2)
3:0 Монако
1.4% (2)
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