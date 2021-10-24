Последняя 5-минутка стартовала в нашей встрече. "Монако" не играет, и не дает этого делать своему сопернику. В районе центрального круга происходит обкатка мяча.

Удар по воротам с дальнего расстояния производил Фолланд, но мяч не лег Кевину на ногу, улетев куда-то за пределы футбольного газона.

Коцца за снос Мартинша на своей половине поля удостоился от рефери карточки желтого цвета. Пока весьма посредственно работает судья.

Дальним ударом отметился сейчас Диоп, однако слишком далек от попадания был футболист "Монако" в этой ситуации.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 2:0. Впереди пока "Монако"!

38' Все же появится Головин на поле после перерыва. Все-таки не зря к нему уже несколько раз подходил ассистент Ковача и интересовался чем-то. Здоровьем, наверное.

37' Мартинш справа избежал офсайда и выполнил прострел на ближнюю штангу, однако там были только ребята, играющие в черной форме сегодня.

36' Мартинш даже не спорит. В офсайде его обнаруживает судейская бригада. Явное "вне игры", можно даже детально не приглядываться к эпизоду.

34' Чуть позже, в 22:00 по Москве начнут свой поединок "Марсель" и "ПСЖ". Там должно быть очень интересно, как мне кажется.

33' Грубовато в отборе действовал Диоп, который огрел по ноге одного их соперников, получив от рефери устное замечание.

32' Неудачно корнер разыграли футболисты "Монако". Мяч достался голкиперу "паладинов" Омлину, зафиксировавшему снаряд в своих перчатках.

30' Всего 1 корнер подали игроки на двоих. Ранее сделали это футболисты "Монако". Сейчас де Чуамени зарабатывает второй корнер.

29' Головин сейчас приступил к разминке. Вполне вероятно, что в бой его бросит Ковач сразу же после перерыва. Такой вариант исключать нельзя, учитывая то, что россиянину нужно набирать форму.

28' Оказывается сейчас в офсайде Мартинш на чужой половине поля. Поднимает тут же флажок боковой арбитр.

26' Нюбель снова играет на выходе, забирая мяч в свои перчатки. Никто из соперников не успевает кипера "Монако" опередить в штрафной площадке.

25' Марипан доигрался до предупреждения. На своей половине поля он опасно играл против соперника, после чего увидел перед собой "горчичник".

24' Бен Йеддеру снова позволяют соперники нанести удар по воротам. На сей раз слишком неточно пробивает игрок "Монако", действующий на острие!

23' Марипан хочет сегодня нарваться? Снова в жесткий стык с соперником он пошел на правом фланге. Только чудом судья не показал игроку предупреждение.

21' Дальний удар по воротам "Монпелье" мы увидели. Это Фолланд попытался проверить свой прицел, но, как показала практика, он оказался далек от успеха.

20' ОПАСНО! Бен-Йеддер! Снова он на ударной позиции оказался. Расстреливал Виссам ворота соперника, но с близкого расстояния умудрился мяч рядом со стойкой послать!

19' Что теперь придумают футболисты "Монпелье". Итак у гостей ничего в атаке не получалось, а тут еще и два гола команда пропустила. Катастрофа!

17' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БЕН-ЙЕДДЕР! 2:0!

Все как по нотам! С правого фланга Фолланд выполнил шикарную подачу на дальнюю штангу, а набежавший на снаряд Бен-Йеддер просто переправил сферу в цель!

16' Бен-Йеддер выполнил удар по воротам соперника, но скакнул снаряд по газону, улетев в итоге слишком далеко и высоко.

15' 15 минут встречи позади. "Монако" уже ведет в счете и не будет останавливаться на достигнутом. Хозяева в этой встрече готовы одержать победу.

13' Теперь, определенно, игрокам "Монпелье" нужно добавлять, ведь пропускать столь быстрый гол в этом поединке не входило в планы гостей.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФОЛЛАНД! 1:0!

Прострельная передача с левого края от Кайо, и Фолланд играет в центр вратарской на опережении, переправляя мяч мимо вратаря в сетку!

11' МОМЕНТ! Чуамени и Диоп из выгодных позиций расстреливали голкипера "Монпелье" сейчас, но в обоих случаях вратарь проявил себя выше всяческих похвал.

9' Совсем тихо ведет себя фанатский сектор "Монако", который совершенно никак не проявляет себя в этой встрече. На стадионе гробовая тишина.

8' Первая атака в исполнении "Монпелье" по левому флангу, да только от Шотара летит навес прямо в руки Нюбелю. Голкипер "Монако" не дремлет.

7' Неудачно угловой удар подали футболисты "Монако" у ворот соперника. После навеса с левого края на ближней штанге сыграл Омлин.

6' Сугубо оборонительной стратегии пока что придерживается "Монпелье". Все-таки соперник серьезный, да и давление, которое оказывает "Монако - весьма солидное.

5' Едва потасовка у нас на поле не возникла. Марипан чуть было не напал на соперника. Без нарушения правил дело обходится. Как и без карточек.

3' Зарабатывает сейчас "Монако" штрафной удар на правом фланге. Диоп уже готов произвести подачу с фланга. О чем-то он совещается с одним из партнеров.

2' Футболисты "Монако" сегодня на поле в красно-белых цветах, а игроки "Монпелье" - в черном обмундировании. Рамка хозяева слева по телевизионной картинке, а ворота гостей - справа.