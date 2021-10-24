Франция: Лига 1 2021-2022
1:0
12' ГолФолланд Кевин
2:0
17' ГолБен-Йеддер Виссам
24' Желтая карточкаМарипан Гильермо
43' Желтая карточкаКоцца Николя
26
Агилар
Рубен
12
Кайо
Энрике
36
Матазо
Элио
37
Диоп
Софьян
14
Эстев
Максим
31
Коцца
Николя
18
Леруа
Лео
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
-
14 Якобс ИсмаилПолузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Вахи ЭлюПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Делайе СашаПолузащитник
-
20 Гермуш ЯнисНападающий
-
28 Макуана БениНападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
12'
1:0
17'
24'
43'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
История личных встреч
Монако
Монпелье
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
21 матч
52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
42.9%
47.6%
9.5%
9 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|6 (3)
|0.55
|Фолланд Кевин
|3
|0.27
|Диоп Софьян
|3
|0.27
|Головин Александр
|2
|0.18
|Желсон Мартиньш
|1
|0.09
|Чуамени Орельен
|1
|0.09
|Кайо Энрике
|0
|0
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Боаду Мирон
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мавидиди Стефи
|3
|0.27
|Жермен Валер
|3
|0.27
|Делор Анди
|3
|0.27
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.27
|Саванье Тежи
|2
|0.18
|Молле Флоран
|2
|0.18
|Коцца Николя
|1
|0.09
|Джоаккини Николас
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чуамени Орельен
|3
|0
|Диоп Софьян
|3
|0
|Сидибе Джибриль
|2
|0
|Фолланд Кевин
|2
|0
|Марипан Гильермо
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0
|Павлович Страхиня
|2
|0
|Головин Александр
|0
|1
|Агилар Рубен
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
|Фофана Юссуф
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферри Жордан
|3
|1
|Тулер Матеус
|2
|1
|Самбья Саломон
|1
|1
|Саванье Тежи
|2
|0
|Молле Флоран
|2
|0
|Шотар Жорис
|2
|0
|Сахо Мамаду
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Вахи Элю
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Эстев Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
60%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
3
38%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
7%
3
18%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
5
29%
29%
31-45
4
27%
4
24%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
3
20%
2
12%
76-90
Пропущено
12
16
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
8%
2
13%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1
Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Лорьян - Монако 1:0 Монако - Спарта Прага 3:1 Монако - Нант 1:1 Спарта Прага - Монако 0:2 Реал Сосьедад - Монако 2:1 Вольфсбург - Монако 1:2 Антверпен - Монако 0:0
Монпелье
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3
Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1 Реймс - Монпелье 3:3 Монпелье - Марсель 2:3 Метц - Монпелье 1:0 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 3:2 Нант - Монпелье 1:2 Монпелье - Брест 0:0 Монпелье - ПСЖ 2:2 Страсбург - Монпелье 2:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Монпелье 3:1 Кане-Руссийон - Монпелье 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Ланс
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 12
|21
|3.
|Ницца
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 7
|19
|4.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|5.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|6.
|Нант
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 12
|17
|7.
|Монако
|2:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 13
|17
|8.
|Анже
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|9.
|Лион
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|10.
|Лорьян
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 14
|15
|11.
|Лилль
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 16
|15
|12.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 16
|14
|13.
|Монпелье
|0:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|17 - 18
|13
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 22
|13
|15.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 14
|11
|17.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 22
|9
|18.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 26
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|11 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 4
|15
|2.
|Ренн
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|4.
|Нант
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|5.
|Монпелье
|0:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|7.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|8.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|10
|9.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|10.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|11.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|12.
|Страсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|13.
|Монако
|2:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|14.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|15.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|16.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|18.
|Бордо
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|20.
|Метц
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 2
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Монако
|2:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|10.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|12.
|Клермон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 16
|5
|13.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Лорьян
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|15.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|17.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|18.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|19.
|Монпелье
|0:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Монако 2:0 Монпелье
Исход игры
Монако
91.6% (131)
Ничья
7% (10)
Монпелье
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
63.57% (89)
Меньше
36.43% (51)
Обе команды забьют
Да
65% (91)
Нет
35% (49)
Популярный счёт
2:1 Монако
49% (70)
2:0 Монако
21.7% (31)
1:0 Монако
9.1% (13)
3:1 Монако
7.7% (11)
2:2 Ничья
2.8% (4)
1:1 Ничья
2.8% (4)
0:1 Монпелье
1.4% (2)
3:0 Монако
1.4% (2)
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