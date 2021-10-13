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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монако
 
Позже

Стадион:
Монпелье

История личных встреч

Монако
Монпелье

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

21 матч

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.9%
47.6%
9.5%
9 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
1:2
КЛ
2:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
6:2
Л1
2:0
Л1
2:3
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 5 (3) 0.5
Диоп Софьян 3 0.3
Фолланд Кевин 2 0.2
Головин Александр 2 0.2
Желсон Мартиньш 1 0.1
Чуамени Орельен 1 0.1
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Боаду Мирон 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавидиди Стефи 3 0.3
Жермен Валер 3 0.3
Делор Анди 3 0.3
Лаборд Гаэтан 3 0.3
Саванье Тежи 2 0.2
Молле Флоран 2 0.2
Коцца Николя 1 0.1
Джоаккини Николас 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуамени Орельен 3 0
Диоп Софьян 3 0
Сидибе Джибриль 2 0
Фолланд Кевин 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Бадьяшиль Бенуа 2 0
Павлович Страхиня 2 0
Головин Александр 0 1
Агилар Рубен 1 0
Марипан Гильермо 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Лукас Жан 1 0
Фофана Юссуф 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 3 1
Тулер Матеус 2 1
Самбья Саломон 1 1
Саванье Тежи 2 0
Молле Флоран 2 0
Шотар Жорис 2 0
Сахо Мамаду 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Вахи Элю 1 0
Макуана Бени 1 0
Эстев Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
60%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
3
38%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
7%
3
18%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
5
29%
29%
31-45
4
27%
4
24%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
3
20%
2
12%
76-90

Пропущено

12
16
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
8%
2
13%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1
Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Лорьян - Монако 1:0 Монако - Спарта Прага 3:1 Монако - Нант 1:1 Спарта Прага - Монако 0:2 Реал Сосьедад - Монако 2:1 Вольфсбург - Монако 1:2 Антверпен - Монако 0:0
Монпелье
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3
Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1 Реймс - Монпелье 3:3 Монпелье - Марсель 2:3 Метц - Монпелье 1:0 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 3:2 Нант - Монпелье 1:2 Монпелье - Брест 0:0 Монпелье - ПСЖ 2:2 Страсбург - Монпелье 2:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Монпелье 3:1 Кане-Руссийон - Монпелье 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Ланс Заявка 10 5 3 2 16 - 11 18
3. Марсель Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
4. Ницца Заявка 9 5 2 2 18 - 5 16
5. Анже Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
6. Лион Заявка 10 4 4 2 16 - 13 16
7. Ренн Заявка 10 4 3 3 15 - 9 15
8. Нант Заявка 10 4 2 4 14 - 11 14
9. Лорьян Заявка 10 3 5 2 11 - 13 14
10. Монако Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
11. Лилль Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
12. Страсбург Заявка 10 4 2 4 18 - 15 14
13. Монпелье Заявка 10 3 4 3 17 - 16 13
14. Клермон Заявка 10 3 4 3 13 - 20 13
15. Реймс Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
16. Труа Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
17. Бордо Заявка 10 1 5 4 12 - 21 8
18. Метц Заявка 10 1 3 6 11 - 22 6
19. Брест Заявка 10 0 5 5 11 - 19 5
20. Сент-Этьен Заявка 10 0 4 6 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 14 - 4 15
2. Лион Заявка 6 3 3 0 13 - 7 12
3. Монпелье Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
4. Марсель Заявка 5 3 1 1 13 - 7 10
5. Лорьян Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
6. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Ренн Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
8. Страсбург Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
9. Лилль Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
10. Нант Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
11. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
12. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
15. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Труа Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
17. Бордо Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
18. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
19. Сент-Этьен Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
20. Метц Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
3. Ницца Заявка 5 3 0 2 9 - 2 9
4. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Анже Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
7. Реймс Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
8. Ренн Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9. Нант Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
10. Клермон Заявка 5 1 2 2 6 - 14 5
11. Бордо Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
12. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13. Лион Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14. Труа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
16. Метц Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
17. Лорьян Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
18. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Монпелье Лаборд Гаэтан 7 0 1
2. ПСЖ Мбаппе Килиан 6 1 4
3. Лилль Дэвид Джонатан 6 1 0
4. Марсель Пайе Димитри 5 1 3
5. Клермон Байо Мохамед 5 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 4 1
3. Лилль Шека 5 0
4. Монпелье Ферри Жордан 3 1
5. Марсель Балерди Леонардо 3 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Монпелье от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2021, осталось 2 дня 14 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Монако 91.2% (31)
    X 8.8% (3)
    Монпелье 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Монпелье
    1.50
    5.00
    7.19
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Монако - Монпелье онлайн


    Прогнозы на матч Монако - Монпелье

    Исход игры
    Монако
    91.2% (31)
    Ничья
    8.8% (3)
    Монпелье
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (17)
    Меньше
    50% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    55.88% (19)
    Нет
    44.12% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    35.3% (12)
    2:0 Монако
    29.4% (10)
    1:0 Монако
    14.7% (5)
    3:1 Монако
    8.8% (3)
    1:1 Ничья
    5.9% (2)
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