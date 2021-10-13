Франция: Лига 1 2021-2022
История личных встреч
Монако
Монпелье
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
21 матч
52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
42.9%
47.6%
9.5%
9 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|5 (3)
|0.5
|Диоп Софьян
|3
|0.3
|Фолланд Кевин
|2
|0.2
|Головин Александр
|2
|0.2
|Желсон Мартиньш
|1
|0.1
|Чуамени Орельен
|1
|0.1
|Кайо Энрике
|0
|0
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Боаду Мирон
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мавидиди Стефи
|3
|0.3
|Жермен Валер
|3
|0.3
|Делор Анди
|3
|0.3
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.3
|Саванье Тежи
|2
|0.2
|Молле Флоран
|2
|0.2
|Коцца Николя
|1
|0.1
|Джоаккини Николас
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чуамени Орельен
|3
|0
|Диоп Софьян
|3
|0
|Сидибе Джибриль
|2
|0
|Фолланд Кевин
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0
|Павлович Страхиня
|2
|0
|Головин Александр
|0
|1
|Агилар Рубен
|1
|0
|Марипан Гильермо
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
|Фофана Юссуф
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферри Жордан
|3
|1
|Тулер Матеус
|2
|1
|Самбья Саломон
|1
|1
|Саванье Тежи
|2
|0
|Молле Флоран
|2
|0
|Шотар Жорис
|2
|0
|Сахо Мамаду
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Вахи Элю
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Эстев Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
60%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
3
38%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
7%
3
18%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
5
29%
29%
31-45
4
27%
4
24%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
3
20%
2
12%
76-90
Пропущено
12
16
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
8%
2
13%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1
Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Лорьян - Монако 1:0 Монако - Спарта Прага 3:1 Монако - Нант 1:1 Спарта Прага - Монако 0:2 Реал Сосьедад - Монако 2:1 Вольфсбург - Монако 1:2 Антверпен - Монако 0:0
Монпелье
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3
Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1 Реймс - Монпелье 3:3 Монпелье - Марсель 2:3 Метц - Монпелье 1:0 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 3:2 Нант - Монпелье 1:2 Монпелье - Брест 0:0 Монпелье - ПСЖ 2:2 Страсбург - Монпелье 2:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Монпелье 3:1 Кане-Руссийон - Монпелье 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|4.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 5
|16
|5.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|6.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 13
|16
|7.
|Ренн
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|8.
|Нант
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 11
|14
|9.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 13
|14
|10.
|Монако
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|11.
|Лилль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|12.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 15
|14
|13.
|Монпелье
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|14.
|Клермон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 20
|13
|15.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|16.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|17.
|Бордо
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 21
|8
|18.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 22
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|11 - 19
|5
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 4
|15
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|3.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|5.
|Лорьян
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|6.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|8.
|Страсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|9.
|Лилль
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|10.
|Нант
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|11.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|12.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|13.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|14.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|7
|15.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|16.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|17.
|Бордо
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|18.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|20.
|Метц
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 2
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|10.
|Клермон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 14
|5
|11.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|12.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|13.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|16.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|18.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|7
|0
|1
|2.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6
|1
|4
|3.
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6
|1
|0
|4.
|Марсель
|Пайе Димитри
|5
|1
|3
|5.
|Клермон
|Байо Мохамед
|5
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|4
|1
|3.
|Лилль
|Шека
|5
|0
|4.
|Монпелье
|Ферри Жордан
|3
|1
|5.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|3
|1
Прогнозы на матч Монако - Монпелье
Исход игры
Монако
91.2% (31)
Ничья
8.8% (3)
Монпелье
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (17)
Меньше
50% (17)
Обе команды забьют
Да
55.88% (19)
Нет
44.12% (15)
Популярный счёт
2:1 Монако
35.3% (12)
2:0 Монако
29.4% (10)
1:0 Монако
14.7% (5)
3:1 Монако
8.8% (3)
1:1 Ничья
5.9% (2)
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