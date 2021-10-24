Франция: Лига 1 2021-2022
1:1
Перерыв
Стадион: Стад Огюст Делон
1:0
6' ГолАбдельамид Юнис
10' Желтая карточкаКаборе Исса
32' Желтая карточкаФлипс Алексис
1:1
41' ГолБальде Мама
45' Желтая карточкаГравильон Эндрю
2
Фас
Ваут
20
Кеббаль
Илан
30
Галлон
Готье
23
Рами
Адиль
29
Каборе
Исса
20
Рипар
Рено
25
Бальде
Мама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кеббаль ИланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
-
28 Локо БанзузиПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Каборе ИссаПолузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Бальде МамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Нассим ШадлиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Laurent Batlles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
6'
1:0
10'
32'
41'
1:1
45'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
История личных встреч
Реймс
Труа
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
16 матчей
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|3
|0.27
|Кассама Морету
|2
|0.18
|Кеббаль Илан
|1
|0.09
|Флипс Алексис
|1 (1)
|0.09
|Абдельамид Юнис
|1
|0.09
|Фокет Томас
|1
|0.09
|Фас Ваут
|1
|0.09
|Манетси Маршал
|1
|0.09
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.09
|Конан Гислен
|0
|0
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|3
|0.27
|Шавалерин Ксавье
|2
|0.18
|Тузгар Йоанн
|2
|0.18
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.09
|Родригес Жерсон
|1
|0.09
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Дингом Тристан
|0
|0
|Н'Гессан Куаме
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|5
|0
|Гарсия Оскар
|2
|1
|Экитик Юго
|1
|1
|Фокет Томас
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Манетси Маршал
|2
|0
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Туре Эль Билал
|1
|0
|Локо Банзузи
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкон Жулиан
|4
|0
|Жиродон Джимми
|2
|1
|Каборе Исса
|2
|1
|Родригес Жерсон
|3
|0
|Шавалерин Ксавье
|2
|0
|Азамум Карим
|2
|0
|Батлле Лоран
|1
|0
|Дингом Тристан
|1
|0
|Коне Юссуф
|1
|0
|Н'Гессан Куаме
|1
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0
|Нассим Шадли
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
40%
2
50%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
3
27%
2
25%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Пропущено
12
15
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
5
42%
1
7%
31-45
1
8%
5
33%
46-60
3
25%
4
27%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1
Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0 Реймс - Валансьен 1:0 Реймс - Бордо 1:2 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Монако 0:1 Ним - Реймс 2:2 Реймс - Марсель 1:3 Реймс - Метц 0:0
Труа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1
Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0 Труа - ПСЖ 1:2 Метц - Труа 2:1 Анже - Труа 3:0 Труа - Дижон 2:1 Труа - Ним 2:2 Клермон - Труа 2:1 Гавр - Труа 3:2 Труа - Дюнкерк 2:0 Шатору - Труа 1:2 Труа - Гренобль 3:1 Ньор - Труа 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Ланс
|2:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 12
|21
|3.
|Ницца
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 7
|19
|4.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|5.
|Нант
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 12
|17
|6.
|Анже
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|7.
|Ренн
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|8.
|Лион
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|9.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 15
|15
|10.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|11 - 13
|15
|11.
|Лилль
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 16
|15
|12.
|Монако
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|13.
|Монпелье
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 22
|13
|15.
|Реймс
|1:1 Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|16.
|Труа
|1:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|17.
|Бордо
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 21
|9
|18.
|Метц
|1:2 Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 24
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|11 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 4
|15
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|3.
|Нант
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|4.
|Ренн
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|5.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|7.
|Ланс
|2:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|8.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|10
|9.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|10.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|11.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|13.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|14.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|15.
|Реймс
|1:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|16.
|Труа
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|18.
|Бордо
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|20.
|Метц
|1:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|2:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 2
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Реймс
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Бордо
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|9.
|Ренн
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|11.
|Клермон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 16
|5
|12.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|13.
|Труа
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Метц
|1:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|18.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|19.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
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Прогнозы на матч Реймс 1:1 Труа
Исход игры
Реймс
71.7% (99)
Ничья
26.1% (36)
Труа
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
28.26% (39)
Меньше
71.74% (99)
Обе команды забьют
Да
47.1% (65)
Нет
52.9% (73)
Популярный счёт
1:0 Реймс
37.7% (52)
2:1 Реймс
23.9% (33)
1:1 Ничья
19.6% (27)
2:0 Реймс
7.2% (10)
0:0 Ничья
5.8% (8)
3:1 Реймс
1.4% (2)
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