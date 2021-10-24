Первый тайм

47' Команда Реймс имела много моментов, но не использовала их. Они не смогли забить решающий гол.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Вратарь парирует удар, который нанес Н'Гессан Куаме , и мяч снова в игре

46' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Г О О О О О О Л - Бальде Мама из команды Труа с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

40' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Фас Ваут нанес удар головой, но Готье Галлон спокойно отбил мяч.

37' Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Илан Кеббал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Илан Кеббал нанес удар, но тот был заблокирован.

36' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

35' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Труа

35' Конан Гислен не смог попасть в створ ударом издали

34' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

33' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

29' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

27' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Труа выполняет удар от ворот.

22' Конан Гислен не смог попасть в створ ударом издали

22' Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Хорошую попытку сделал Тузгар Йоанн . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Удар от ворот произведет Труа

15' Удар от ворот произведет Труа

15' Донис Анастасиос не смог попасть в створ ударом издали

13' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Бьянкон Жулиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Флипс Алексис нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

12' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Тузгар Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Флипс Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Каборе Исса совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

8' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Г О О О О О О Л - Абдельамид Юнис из команды Реймс с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

6' Кассама Морету навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Судья свистит. Бальде Мама атаковал сзади соперника. Это Илан Кеббал заработал своей команде штрафной

5' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

4' Кассама Морету навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Труа начинает с центра поля