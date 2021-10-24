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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Реймс
1:1
Перерыв

Стадион:
Труа
0'
1:0
6' Гол
Абдельамид Юнис
10' Желтая карточка
Каборе Исса
32' Желтая карточка
Флипс Алексис
1:1
41' Гол
Бальде Мама
45' Желтая карточка
Гравильон Эндрю
1
Райкович
Предраг
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
12
Флипс
Алексис
21
Матусива
Азор
23
Кассама
Морету
3
Конан
Гислен
20
Кеббаль
Илан
17
Донис
Анастасиос
7
Туре
Эль
Билал
30
Галлон
Готье
23
Рами
Адиль
8
Жиродон
Джимми
17
Сальмье
Йоанн
6
Н'Гессан
Куаме
24
Шавалерин
Ксавье
29
Каборе
Исса
20
Рипар
Рено
4
Бьянкон
Жулиан
25
Бальде
Мама
7
Тузгар
Йоанн
Реймс
3-4-1-2
Труа
3-2-4-1

Ход матча

6'
Абдельамид Юнис
(Флипс Алексис)
1:0
10'
 
Каборе Исса
32'
Флипс Алексис
 
41'
1:1
Бальде Мама
45'
Гравильон Эндрю
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

История личных встреч

Реймс
Труа

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед

История матчей

ТМС
3:1
Л2
2:0
Л2
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
4:2
Л1
1:1
КЛ
1:2
Л2
1:0
Л2
1:0
Л2
3:2
Л2
0:1
КЛ
1:1
Л2
0:0
Л2
1:0
Л2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 3 0.27
Кассама Морету 2 0.18
Кеббаль Илан 1 0.09
Флипс Алексис 1 (1) 0.09
Абдельамид Юнис 1 0.09
Фокет Томас 1 0.09
Фас Ваут 1 0.09
Манетси Маршал 1 0.09
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.09
Конан Гислен 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 3 0.27
Шавалерин Ксавье 2 0.18
Тузгар Йоанн 2 0.18
Эль-Хаджам Уалид 1 0.09
Родригес Жерсон 1 0.09
Бьянкон Жулиан 0 0
Дингом Тристан 0 0
Н'Гессан Куаме 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 5 0
Гарсия Оскар 2 1
Экитик Юго 1 1
Фокет Томас 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Манетси Маршал 2 0
Абдельамид Юнис 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Матусива Азор 1 0
Флипс Алексис 1 0
Туре Эль Билал 1 0
Локо Банзузи 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкон Жулиан 4 0
Жиродон Джимми 2 1
Каборе Исса 2 1
Родригес Жерсон 3 0
Шавалерин Ксавье 2 0
Азамум Карим 2 0
Батлле Лоран 1 0
Дингом Тристан 1 0
Коне Юссуф 1 0
Н'Гессан Куаме 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
40%
2
50%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
3
27%
2
25%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Пропущено

12
15
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
5
42%
1
7%
31-45
1
8%
5
33%
46-60
3
25%
4
27%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1
Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0 Реймс - Валансьен 1:0 Реймс - Бордо 1:2 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Монако 0:1 Ним - Реймс 2:2 Реймс - Марсель 1:3 Реймс - Метц 0:0
Труа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1
Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0 Труа - ПСЖ 1:2 Метц - Труа 2:1 Анже - Труа 3:0 Труа - Дижон 2:1 Труа - Ним 2:2 Клермон - Труа 2:1 Гавр - Труа 3:2 Труа - Дюнкерк 2:0 Шатору - Труа 1:2 Труа - Гренобль 3:1 Ньор - Труа 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Ланс 2:1 Заявка 11 6 3 2 18 - 12 21
3. Ницца Заявка 10 6 2 2 21 - 7 19
4. Марсель Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
5. Нант Заявка 11 5 2 4 16 - 12 17
6. Анже Заявка 11 4 5 2 17 - 13 17
7. Ренн 0:0 Заявка 11 4 4 3 15 - 9 16
8. Лион Заявка 11 4 4 3 18 - 16 16
9. Страсбург 0:0 Заявка 11 4 3 4 18 - 15 15
10. Лорьян 0:0 Заявка 11 3 6 2 11 - 13 15
11. Лилль Заявка 11 4 3 4 14 - 16 15
12. Монако Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
13. Монпелье Заявка 10 3 4 3 17 - 16 13
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 14 - 22 13
15. Реймс 1:1 Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
16. Труа 1:1 Заявка 11 2 4 5 10 - 15 10
17. Бордо 0:0 Заявка 11 1 6 4 12 - 21 9
18. Метц 1:2 Заявка 11 1 3 7 12 - 24 6
19. Брест Заявка 11 0 6 5 12 - 20 6
20. Сент-Этьен Заявка 11 0 5 6 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 14 - 4 15
2. Лион Заявка 6 3 3 0 13 - 7 12
3. Нант Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
4. Ренн 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
5. Монпелье Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
6. Лорьян 0:0 Заявка 5 3 2 0 5 - 2 11
7. Ланс 2:1 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
8. Ницца Заявка 5 3 2 0 12 - 5 10
9. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
10. Лилль Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
11. Марсель Заявка 5 3 1 1 13 - 7 10
12. Страсбург 0:0 Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
13. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
14. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
15. Реймс 1:1 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Труа 1:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
18. Бордо 0:0 Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
19. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
20. Метц 1:2 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс 2:1 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
3. Ницца Заявка 5 3 0 2 9 - 2 9
4. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Анже Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
7. Реймс 1:1 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
8. Бордо 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
9. Ренн 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10. Нант Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
11. Клермон Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
12. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13. Труа 1:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14. Страсбург 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Метц 1:2 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
17. Лорьян 0:0 Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
18. Брест Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
19. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
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  • Первый тайм
  • 47'
    Команда Реймс имела много моментов, но не использовала их. Они не смогли забить решающий гол.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Вратарь парирует удар, который нанес Н'Гессан Куаме, и мяч снова в игре
  • 46'
    Труа пытается что-то создать.
  • 46'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Труа контролирует мяч.
  • 45'
    Контроль мяча: Реймс: 55%, Труа: 45%.
  • Желтая карточка
    45'
    Гравильон Эндрю из команды Реймс получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    45'
    Гравильон Эндрю из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Шавалерин Ксавье пострадал.
  • 44'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Контроль мяча: Реймс: 56%, Труа: 44%.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О О О Л - Бальде Мама из команды Труа с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
  • 41'
    Тузгар Йоанн из команды Труа делает навес прямо в штрафную.
  • 40'
    Труа пытается что-то создать.
  • 40'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Реймс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Бьянкон Жулиан из команды Труа поставил подножку. Пострадал Донис Анастасиос
  • 37'
    Фас Ваут нанес удар головой, но Готье Галлон спокойно отбил мяч.
  • 37'
    Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Илан Кеббал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    37'
    Н'Гессан Куаме наказан за толчок Флипс Алексис
  • 37'
    Илан Кеббал нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 36'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 36'
    Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    36'
    Флипс Алексис из команды Реймс подал угловой слева.
  • 35'
    Донис Анастасиос нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 35'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 35'
    Конан Гислен не смог попасть в створ ударом издали
  • 34'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 34'
    Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
  • 34'
    Донис Анастасиос из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 33'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Труа контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    32'
    Флипс Алексис из команды Реймс получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Флипс Алексис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Бьянкон Жулиан
  • 31'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Контроль мяча: Реймс: 59%, Труа: 41%.
  • Офсайд
    30'
    Донис Анастасиос из команды Реймс в офсайде
  • 30'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 30'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 30'
    Бьянкон Жулиан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Труа пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Кассама Морету из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Тузгар Йоанн
  • 29'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Труа контролирует мяч.
  • 28'
    Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
  • 28'
    Донис Анастасиос из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.
  • 28'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 27'
    Реймс контролирует мяч.
  • 27'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Труа контролирует мяч.
  • 26'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Реймс контролирует мяч.
  • 26'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Реймс: 60%, Труа: 40%.
  • 24'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Труа контролирует мяч.
  • 24'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Матч возобновлен
  • 23'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 23'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 22'
    Конан Гислен не смог попасть в створ ударом издали
  • 22'
    Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Гравильон Эндрю из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Реймс контролирует мяч.
  • 21'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Реймс: 58%, Труа: 42%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Каборе Исса из команды Труа поставил подножку. Пострадал Абдельамид Юнис
  • 20'
    Труа пытается что-то создать.
  • 19'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    19'
    Флипс Алексис из команды Реймс подал угловой слева.
  • 19'
    Донис Анастасиос из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 18'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 18'
    Труа контролирует мяч.
  • 17'
    Донис Анастасиос из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 17'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 16'
    Хорошую попытку сделал Тузгар Йоанн. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 16'
    Труа пытается что-то создать.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 15'
    Контроль мяча: Реймс: 49%, Труа: 51%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Рипар Рено из команды Труа поставил подножку. Пострадал Кассама Морету
  • 15'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 15'
    Донис Анастасиос не смог попасть в створ ударом издали
  • 14'
    Реймс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Бальде Мама из команды Труа поставил подножку. Пострадал Фас Ваут
  • 13'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Бьянкон Жулиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Флипс Алексис из команды Реймс подал угловой слева.
  • 12'
    Флипс Алексис нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
  • 12'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 11'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Тузгар Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Флипс Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 10'
    Контроль мяча: Реймс: 43%, Труа: 57%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья свистит. Каборе Исса атаковал сзади соперника. Это Донис Анастасиос заработал своей команде штрафной
  • Желтая карточка
    10'
    Каборе Исса совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Флипс Алексис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Н'Гессан Куаме
  • 8'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Флипс Алексис сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О О О Л - Абдельамид Юнис из команды Реймс с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
  • 6'
    Кассама Морету навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья свистит. Бальде Мама атаковал сзади соперника. Это Илан Кеббал заработал своей команде штрафной
  • 5'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Труа контролирует мяч.
  • 5'
    Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Кассама Морету навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Труа поставил подножку. Пострадал Кассама Морету
  • 3'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Труа контролирует мяч.
  • 2'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 2'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Рипар Рено
  • 1'
    Труа контролирует мяч.
  • 1'
    Труа начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Реймс 71.7% (99)
X 26.1% (36)
Труа 2.2% (3)
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Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Труа
2.49
5.21
4.06
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Где смотреть матч Реймс 1:1 Труа онлайн


Прогнозы на матч Реймс 1:1 Труа

Исход игры
Реймс
71.7% (99)
Ничья
26.1% (36)
Труа
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
28.26% (39)
Меньше
71.74% (99)
Обе команды забьют
Да
47.1% (65)
Нет
52.9% (73)
Популярный счёт
1:0 Реймс
37.7% (52)
2:1 Реймс
23.9% (33)
1:1 Ничья
19.6% (27)
2:0 Реймс
7.2% (10)
0:0 Ничья
5.8% (8)
3:1 Реймс
1.4% (2)
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