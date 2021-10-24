Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' УДАЛЕНИЕ! - Гравильон Эндрю получает вторую желтую карточку за фол на сопернике

92' Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Удар от ворот произведет Труа

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Гравильон Эндрю оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Труа

88' Сиссоко Самбу из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

88' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Н'Гессан Куаме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Н'Гессан Куаме выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Каборе Исса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

85' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Натанаэль Мбуку пробует нанести удар издали, но Готье Галлон держит все под контролем

84' Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Реймс выполняет удар от ворот.

83' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Вратарь парирует удар, который нанес Натанаэль Мбуку, и мяч снова в игре

81' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Дингом Тристан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Удар от ворот произведет Труа

80' Коффи Н'Дри Филиппе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Труа

77' Судье надоело, что Галлон Готье тянет время и он наказал его горчичником

76' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

71' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Труа

71' Гравильон Эндрю решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

69' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Тактическая замена. Илан Кеббал уходит с поля и его заменяет Сиссоко Самбу

68' Тактическая замена. Кассама Морету уходит с поля и его заменяет Натанаэль Мбуку

65' Г О О О О Л - Шавалерин Ксавье забивает ударом с левой ноги!

63' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Труа

55' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

54' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Кассама Морету выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Труа выполняет удар от ворот.

51' Кассама Морету не смог попасть в створ ударом издали

48' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Труа выполняет удар от ворот.