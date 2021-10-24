  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Реймс
1:2
Конец матча

Стадион:
Труа
0'
1:0
6' Гол
Абдельамид Юнис
10' Желтая карточка
Каборе Исса
32' Желтая карточка
Флипс Алексис
1:1
41' Гол
Бальде Мама
45' Желтая карточка
Гравильон Эндрю
1:2
65' Гол
Шавалерин Ксавье
77' Желтая карточка
Галлон Готье
87' Желтая карточка
Матусива Азор
90' Вторая желтая карточка
Гравильон Эндрю
90'+5
1
Райкович
Предраг
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
12
Флипс
Алексис
21
Матусива
Азор
23
Кассама
Морету
3
Конан
Гислен
20
Кеббаль
Илан
17
Донис
Анастасиос
7
Туре
Эль
Билал
30
Галлон
Готье
23
Рами
Адиль
8
Жиродон
Джимми
17
Сальмье
Йоанн
6
Н'Гессан
Куаме
24
Шавалерин
Ксавье
29
Каборе
Исса
20
Рипар
Рено
4
Бьянкон
Жулиан
25
Бальде
Мама
7
Тузгар
Йоанн
Реймс
3-4-1-2
Труа
3-2-4-1

Ход матча

6'
Абдельамид Юнис
(Флипс Алексис)
1:0
10'
 
Каборе Исса
32'
Флипс Алексис
 
41'
1:1
Бальде Мама
45'
Гравильон Эндрю
 
56'
Бериша Валон
Донис Анастасиос
 
56'
Ван Берген Митчелл
Флипс Алексис
 
65'
 
Родригес Жерсон
Тузгар Йоанн
65'
1:2
Шавалерин Ксавье
68'
Мбюкю Натанаэль
Кассама Морету
 
68'
Сиссоко Самбу
Кеббаль Илан
 
68'
 
Дингом Тристан
Бальде Мама
77'
 
Галлон Готье
78'
Коффи Н'Дри Филиппе
Туре Эль Билал
 
87'
Матусива Азор
 
89'
 
Сук Юн-Чжун
Рипар Рено
89'
 
Шамбос Дилан
Шавалерин Ксавье
90'
Гравильон Эндрю
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

История личных встреч

Реймс
Труа

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед

История матчей

ТМС
3:1
Л2
2:0
Л2
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
4:2
Л1
1:1
КЛ
1:2
Л2
1:0
Л2
1:0
Л2
3:2
Л2
0:1
КЛ
1:1
Л2
0:0
Л2
1:0
Л2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 3 0.27
Кассама Морету 2 0.18
Кеббаль Илан 1 0.09
Флипс Алексис 1 (1) 0.09
Абдельамид Юнис 1 0.09
Фокет Томас 1 0.09
Фас Ваут 1 0.09
Манетси Маршал 1 0.09
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.09
Конан Гислен 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 3 0.27
Бальде Мама 3 0.27
Тузгар Йоанн 2 0.18
Эль-Хаджам Уалид 1 0.09
Родригес Жерсон 1 0.09
Бьянкон Жулиан 0 0
Дингом Тристан 0 0
Н'Гессан Куаме 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 5 1
Гарсия Оскар 2 1
Экитик Юго 1 1
Фокет Томас 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Манетси Маршал 2 0
Матусива Азор 2 0
Абдельамид Юнис 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Флипс Алексис 1 0
Туре Эль Билал 1 0
Локо Банзузи 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкон Жулиан 4 0
Жиродон Джимми 2 1
Каборе Исса 2 1
Родригес Жерсон 3 0
Шавалерин Ксавье 2 0
Азамум Карим 2 0
Батлле Лоран 1 0
Дингом Тристан 1 0
Коне Юссуф 1 0
Н'Гессан Куаме 1 0
Галлон Готье 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
3
38%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
40%
2
50%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
4
33%
2
20%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
2
17%
1
10%
76-90

Пропущено

14
16
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
14%
1
6%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
6
43%
1
6%
31-45
1
7%
5
31%
46-60
4
29%
4
25%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1
Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0 Реймс - Валансьен 1:0 Реймс - Бордо 1:2 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Монако 0:1 Ним - Реймс 2:2 Реймс - Марсель 1:3 Реймс - Метц 0:0
Труа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1
Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0 Труа - ПСЖ 1:2 Метц - Труа 2:1 Анже - Труа 3:0 Труа - Дижон 2:1 Труа - Ним 2:2 Клермон - Труа 2:1 Гавр - Труа 3:2 Труа - Дюнкерк 2:0 Шатору - Труа 1:2 Труа - Гренобль 3:1 Ньор - Труа 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Ланс Заявка 11 6 3 2 20 - 12 21
3. Ницца Заявка 10 6 2 2 21 - 7 19
4. Ренн Заявка 11 5 3 3 16 - 9 18
5. Марсель Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
6. Нант Заявка 11 5 2 4 16 - 12 17
7. Монако 2:0 Заявка 11 5 2 4 16 - 13 17
8. Анже Заявка 11 4 5 2 17 - 13 17
9. Лион Заявка 11 4 4 3 18 - 16 16
10. Лорьян Заявка 11 3 6 2 12 - 14 15
11. Лилль Заявка 11 4 3 4 14 - 16 15
12. Страсбург Заявка 11 4 2 5 18 - 16 14
13. Монпелье 0:2 Заявка 11 3 4 4 17 - 18 13
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 14 - 22 13
15. Труа Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
16. Реймс Заявка 11 2 5 4 12 - 14 11
17. Бордо Заявка 11 1 6 4 13 - 22 9
18. Метц Заявка 11 1 3 7 12 - 26 6
19. Брест Заявка 11 0 6 5 12 - 20 6
20. Сент-Этьен Заявка 11 0 5 6 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 14 - 4 15
2. Ренн Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
3. Лион Заявка 6 3 3 0 13 - 7 12
4. Нант Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
5. Монпелье 0:2 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
6. Лорьян Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
7. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
8. Ницца Заявка 5 3 2 0 12 - 5 10
9. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
10. Лилль Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
11. Марсель Заявка 5 3 1 1 13 - 7 10
12. Страсбург Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
13. Монако 2:0 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
14. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
15. Труа Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16. Реймс Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
18. Бордо Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
19. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
20. Метц Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
3. Ницца Заявка 5 3 0 2 9 - 2 9
4. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Монако 2:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Анже Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
7. Труа Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
8. Реймс Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
9. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
10. Ренн Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Нант Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
12. Клермон Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
13. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Лорьян Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
15. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Страсбург Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
17. Метц Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
18. Брест Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
19. Монпелье 0:2 Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда Реймс имела много моментов, но не использовала их. Они не смогли забить решающий гол.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Вратарь парирует удар, который нанес Н'Гессан Куаме, и мяч снова в игре
  • 46'
    Труа пытается что-то создать.
  • 46'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Труа контролирует мяч.
  • 45'
    Контроль мяча: Реймс: 55%, Труа: 45%.
  • Желтая карточка
    45'
    Гравильон Эндрю из команды Реймс получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    45'
    Гравильон Эндрю из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Шавалерин Ксавье пострадал.
  • 44'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Контроль мяча: Реймс: 56%, Труа: 44%.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О О О Л - Бальде Мама из команды Труа с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
  • 41'
    Тузгар Йоанн из команды Труа делает навес прямо в штрафную.
  • 40'
    Труа пытается что-то создать.
  • 40'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Реймс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Бьянкон Жулиан из команды Труа поставил подножку. Пострадал Донис Анастасиос
  • 37'
    Фас Ваут нанес удар головой, но Готье Галлон спокойно отбил мяч.
  • 37'
    Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Илан Кеббал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    37'
    Н'Гессан Куаме наказан за толчок Флипс Алексис
  • 37'
    Илан Кеббал нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 36'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 36'
    Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    36'
    Флипс Алексис из команды Реймс подал угловой слева.
  • 35'
    Донис Анастасиос нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 35'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 35'
    Конан Гислен не смог попасть в створ ударом издали
  • 34'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 34'
    Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
  • 34'
    Донис Анастасиос из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 33'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Труа контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    32'
    Флипс Алексис из команды Реймс получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Флипс Алексис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Бьянкон Жулиан
  • 31'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Контроль мяча: Реймс: 59%, Труа: 41%.
  • Офсайд
    30'
    Донис Анастасиос из команды Реймс в офсайде
  • 30'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 30'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 30'
    Бьянкон Жулиан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Труа пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Кассама Морету из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Тузгар Йоанн
  • 29'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Труа контролирует мяч.
  • 28'
    Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
  • 28'
    Донис Анастасиос из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.
  • 28'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 27'
    Реймс контролирует мяч.
  • 27'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Труа контролирует мяч.
  • 26'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Реймс контролирует мяч.
  • 26'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Реймс: 60%, Труа: 40%.
  • 24'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Труа контролирует мяч.
  • 24'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Матч возобновлен
  • 23'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 23'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 22'
    Конан Гислен не смог попасть в створ ударом издали
  • 22'
    Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Гравильон Эндрю из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Реймс контролирует мяч.
  • 21'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Реймс: 58%, Труа: 42%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Каборе Исса из команды Труа поставил подножку. Пострадал Абдельамид Юнис
  • 20'
    Труа пытается что-то создать.
  • 19'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    19'
    Флипс Алексис из команды Реймс подал угловой слева.
  • 19'
    Донис Анастасиос из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 18'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 18'
    Труа контролирует мяч.
  • 17'
    Донис Анастасиос из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 17'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 16'
    Хорошую попытку сделал Тузгар Йоанн. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 16'
    Труа пытается что-то создать.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 15'
    Контроль мяча: Реймс: 49%, Труа: 51%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Рипар Рено из команды Труа поставил подножку. Пострадал Кассама Морету
  • 15'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 15'
    Донис Анастасиос не смог попасть в створ ударом издали
  • 14'
    Реймс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Бальде Мама из команды Труа поставил подножку. Пострадал Фас Ваут
  • 13'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Бьянкон Жулиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Флипс Алексис из команды Реймс подал угловой слева.
  • 12'
    Флипс Алексис нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
  • 12'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 11'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Тузгар Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Флипс Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 10'
    Контроль мяча: Реймс: 43%, Труа: 57%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья свистит. Каборе Исса атаковал сзади соперника. Это Донис Анастасиос заработал своей команде штрафной
  • Желтая карточка
    10'
    Каборе Исса совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Флипс Алексис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Н'Гессан Куаме
  • 8'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Флипс Алексис сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О О О Л - Абдельамид Юнис из команды Реймс с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
  • 6'
    Кассама Морету навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья свистит. Бальде Мама атаковал сзади соперника. Это Илан Кеббал заработал своей команде штрафной
  • 5'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Труа контролирует мяч.
  • 5'
    Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Кассама Морету навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Труа поставил подножку. Пострадал Кассама Морету
  • 3'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Труа контролирует мяч.
  • 2'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 2'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Рипар Рено
  • 1'
    Труа контролирует мяч.
  • 1'
    Труа начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Реймс 71.7% (99)
X 26.1% (36)
Труа 2.2% (3)
Все прогнозы
Новости
Где смотреть матч Реймс 1:2 Труа онлайн


Прогнозы на матч Реймс 1:2 Труа

Исход игры
Реймс
71.7% (99)
Ничья
26.1% (36)
Труа
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
28.26% (39)
Меньше
71.74% (99)
Обе команды забьют
Да
47.1% (65)
Нет
52.9% (73)
Популярный счёт
1:0 Реймс
37.7% (52)
2:1 Реймс
23.9% (33)
1:1 Ничья
19.6% (27)
2:0 Реймс
7.2% (10)
0:0 Ничья
5.8% (8)
3:1 Реймс
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 