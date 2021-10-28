США: МЛС 2021
1:0
Второй тайм: 75'
Стадион: Ред Булл Арена
32' Желтая карточкаПинеда Маурисио
1:0
51' ПенальтиКастельянос Валентин
16
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сэндс ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
43 Talles Magno
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Берич РобертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Frank Klopas
Ход матча
32'
51'
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
15 матчей
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|16 (4)
|0.5
|Медина Хесус
|9
|0.28
|Тажури-Шради Исмаэль
|7
|0.22
|Хавьер Тиаго
|4
|0.13
|Паркс Китон
|4
|0.13
|Моралес Максимильяно
|3
|0.09
|Родригес Сантьяго
|3
|0.09
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0.06
|Амундсен Мальте
|1
|0.03
|Калленс Александр
|1
|0.03
|Talles Magno
|1
|0.03
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Тиннерхольм Антон
|0
|0
|Джонсон Шон
|0
|0
|Барраса Луис
|0
|0
|Грей Тэйвон
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берич Роберт
|8
|0.24
|Стоянович Лука
|8
|0.24
|Алиседа Игнасио
|4
|0.12
|Медран Альваро
|3
|0.09
|Секулич Борис
|2
|0.06
|Франковски Пшемыслав
|2
|0.06
|Хименес Гастон
|2
|0.06
|Оффор Чинонсо
|1
|0.03
|Кальво Франсиско
|1
|0.03
|Federico Navarro
|1
|0.03
|Теран Карлос
|1
|0.03
|Пинеда Маурисио
|1
|0.03
|Герберс Фабиан
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
|Иванов Станислав III
|0
|0
|Эспиноса Джон
|0
|0
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|8
|0
|Шано Максим
|6
|1
|Асеведо Николас
|6
|1
|Сэндс Джеймс
|7
|0
|Моралес Альфредо
|5
|1
|Медина Хесус
|6
|0
|Моралес Максимильяно
|4
|1
|Паркс Китон
|2
|2
|Хавьер Тиаго
|3
|1
|Тораринссон Гудмундур
|4
|0
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|Жассон Андрес
|3
|0
|Тиннерхольм Антон
|2
|0
|Калленс Александр
|2
|0
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0
|Амундсен Мальте
|2
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Родригес Сантьяго
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|8
|0
|Каппелхоф Йохан
|4
|1
|Медран Альваро
|5
|0
|Теран Карлос
|5
|0
|Пинеда Маурисио
|5
|0
|Хименес Гастон
|4
|0
|Federico Navarro
|4
|0
|Наварро Мигель
|4
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|1
|Секулич Борис
|3
|0
|Стоянович Лука
|3
|0
|Оффор Чинонсо
|3
|0
|Борнштейн Джонатан
|2
|0
|Франковски Пшемыслав
|2
|0
|Берич Роберт
|1
|0
|Кальво Франсиско
|1
|0
|Слонина Габриел
|1
|0
|Гутьеррес Брайан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
15
14 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 23
5
15%
2
13%
1-15
4
12%
2
13%
16-30
5
15%
2
13%
31-45
8
24%
4
27%
46-60
6
18%
2
13%
61-75
6
18%
3
20%
76-90
Пропущено
13
31
4 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 14
2
15%
6
19%
1-15
1
8%
4
13%
16-30
1
8%
8
26%
31-45
1
8%
5
16%
46-60
3
23%
4
13%
61-75
5
38%
4
13%
76-90
Забито
17
22
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
4
24%
4
18%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
6
27%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
2
12%
5
23%
61-75
4
24%
4
18%
76-90
Пропущено
21
19
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
2
10%
4
21%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
4
19%
2
11%
31-45
5
24%
3
16%
46-60
6
29%
2
11%
61-75
1
5%
6
32%
76-90
Забито
51
37
23 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 12
6 Не забивали 11
9
18%
6
16%
1-15
6
12%
2
5%
16-30
8
16%
8
22%
31-45
10
20%
7
19%
46-60
8
16%
7
19%
61-75
10
20%
7
19%
76-90
Пропущено
34
50
13 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 24
4
12%
10
20%
1-15
4
12%
6
12%
16-30
5
15%
10
20%
31-45
6
18%
8
16%
46-60
9
26%
6
12%
61-75
6
18%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 5:0 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 2:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Торонто 1:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Чикаго Файр 5:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|65 - 40
|73
|2.
|Филадельфия Юнион
|2:2 Заявка
|32
|13
|11
|8
|45 - 34
|50
|3.
|Нэшвилл
|3:3 Заявка
|32
|11
|17
|4
|50 - 31
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|52 - 34
|47
|5.
|Орландо Сити
|1:3 Заявка
|32
|12
|11
|9
|46 - 47
|47
|6.
|Атланта Юнайтед
|2:1 Заявка
|31
|12
|10
|9
|42 - 35
|46
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:0 Заявка
|32
|13
|5
|14
|52 - 50
|44
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|44 - 41
|43
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|31
|12
|7
|12
|37 - 32
|43
|10.
|Коламбус Кру
|3:1 Заявка
|32
|11
|8
|13
|41 - 43
|41
|11.
|Интер Майами
|1:2 Заявка
|32
|11
|5
|16
|34 - 50
|38
|12.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 52
|34
|13.
|Торонто
|2:2 Заявка
|32
|6
|9
|17
|37 - 62
|27
|14.
|Цинциннати
|3:3 Заявка
|32
|4
|9
|19
|36 - 67
|21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|51 - 31
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|31
|16
|8
|7
|54 - 34
|56
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|45 - 33
|55
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|46 - 48
|47
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|31
|14
|4
|13
|48 - 51
|46
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|36 - 38
|45
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|41 - 42
|44
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|50 - 45
|44
|9.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|31
|12
|6
|13
|48 - 47
|42
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|41 - 48
|37
|11.
|Даллас
|1:0 Заявка
|32
|7
|11
|14
|44 - 52
|32
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|36 - 51
|30
|13.
|Остин
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|31 - 50
|28
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 17
|39
|2.
|Ди Си Юнайтед
|1:0 Заявка
|16
|11
|1
|4
|31 - 14
|34
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 12
|33
|4.
|Филадельфия Юнион
|2:2 Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 10
|33
|5.
|Нэшвилл
|3:3 Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|6.
|Атланта Юнайтед
|2:1 Заявка
|16
|9
|4
|3
|24 - 13
|31
|7.
|Коламбус Кру
|3:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|8.
|Орландо Сити
|1:3 Заявка
|16
|8
|6
|2
|28 - 17
|30
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|10.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|12.
|Интер Майами
|1:2 Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|13.
|Торонто
|2:2 Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 24
|19
|14.
|Цинциннати
|3:3 Заявка
|16
|1
|6
|9
|16 - 24
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|30 - 16
|30
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 22
|29
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 22
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Даллас
|1:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 18
|22
|12.
|Остин
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 24
|20
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|3:3 Заявка
|16
|3
|9
|4
|16 - 14
|18
|3.
|Филадельфия Юнион
|2:2 Заявка
|16
|3
|8
|5
|22 - 24
|17
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 21
|17
|5.
|Орландо Сити
|1:3 Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|6.
|Атланта Юнайтед
|2:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 20
|15
|8.
|Интер Майами
|1:2 Заявка
|16
|4
|3
|9
|9 - 18
|15
|9.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|10.
|Цинциннати
|3:3 Заявка
|16
|3
|3
|10
|20 - 43
|12
|11.
|Коламбус Кру
|3:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|1:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|2:2 Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 34
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 17
|30
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|24 - 18
|26
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 21
|24
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 29
|19
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 29
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|19 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|16
|3
|2
|11
|22 - 33
|11
|11.
|Даллас
|1:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 26
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|15 - 30
|6