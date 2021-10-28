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США: МЛС 2021

2021
Нью-Йорк Сити
1:0
Второй тайм: 75'

Стадион:
Чикаго Файр
0'
32' Желтая карточка
Пинеда Маурисио
1:0
51' Пенальти
Кастельянос Валентин
75'
1
Джонсон
Шон
16
Сэндс
Джеймс
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
12
Амундсен
Мальте
7
Моралес
Альфредо
55
Паркс
Китон
8
Хавьер
Тиаго
10
Моралес
Максимильяно
42
Родригес
Сантьяго
11
Кастельянос
Валентин
32
Слонина
Габриел
2
Секулич
Борис
22
Пинеда
Маурисио
3
Борнштейн
Джонатан
6
Наварро
Мигель
31
Federico
Navarro
30
Хименес
Гастон
10
Медран
Альваро
21
Герберс
Фабиан
27
Берич
Роберт
7
Алиседа
Игнасио
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Чикаго Файр
4-3-3

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

15 матчей

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

М
2:0
М
0:0
М
3:4
М
3:1
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
3:2
М
1:1
М
2:1
М
4:1
М
0:0
М
3:4
М
2:2
М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 16 (4) 0.5
Медина Хесус 9 0.28
Тажури-Шради Исмаэль 7 0.22
Хавьер Тиаго 4 0.13
Паркс Китон 4 0.13
Моралес Максимильяно 3 0.09
Родригес Сантьяго 3 0.09
Тораринссон Гудмундур 2 0.06
Амундсен Мальте 1 0.03
Калленс Александр 1 0.03
Talles Magno 1 0.03
Моралес Альфредо 0 0
Тиннерхольм Антон 0 0
Джонсон Шон 0 0
Барраса Луис 0 0
Грей Тэйвон 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берич Роберт 8 0.24
Стоянович Лука 8 0.24
Алиседа Игнасио 4 0.12
Медран Альваро 3 0.09
Секулич Борис 2 0.06
Франковски Пшемыслав 2 0.06
Хименес Гастон 2 0.06
Оффор Чинонсо 1 0.03
Кальво Франсиско 1 0.03
Federico Navarro 1 0.03
Теран Карлос 1 0.03
Пинеда Маурисио 1 0.03
Герберс Фабиан 0 0
Наварро Мигель 0 0
Иванов Станислав III 0 0
Эспиноса Джон 0 0
Гутьеррес Брайан 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 8 0
Шано Максим 6 1
Асеведо Николас 6 1
Сэндс Джеймс 7 0
Моралес Альфредо 5 1
Медина Хесус 6 0
Моралес Максимильяно 4 1
Паркс Китон 2 2
Хавьер Тиаго 3 1
Тораринссон Гудмундур 4 0
Ибеага Себастьен 3 0
Жассон Андрес 3 0
Тиннерхольм Антон 2 0
Калленс Александр 2 0
Тажури-Шради Исмаэль 2 0
Амундсен Мальте 2 0
Джонсон Шон 1 0
Родригес Сантьяго 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 8 0
Каппелхоф Йохан 4 1
Медран Альваро 5 0
Теран Карлос 5 0
Пинеда Маурисио 5 0
Хименес Гастон 4 0
Federico Navarro 4 0
Наварро Мигель 4 0
Омсберг Уайетт 2 1
Секулич Борис 3 0
Стоянович Лука 3 0
Оффор Чинонсо 3 0
Борнштейн Джонатан 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Берич Роберт 1 0
Кальво Франсиско 1 0
Слонина Габриел 1 0
Гутьеррес Брайан 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
15
14 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 23
5
15%
2
13%
1-15
4
12%
2
13%
16-30
5
15%
2
13%
31-45
8
24%
4
27%
46-60
6
18%
2
13%
61-75
6
18%
3
20%
76-90

Пропущено

13
31
4 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 14
2
15%
6
19%
1-15
1
8%
4
13%
16-30
1
8%
8
26%
31-45
1
8%
5
16%
46-60
3
23%
4
13%
61-75
5
38%
4
13%
76-90

Забито

17
22
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
4
24%
4
18%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
6
27%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
2
12%
5
23%
61-75
4
24%
4
18%
76-90

Пропущено

21
19
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
2
10%
4
21%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
4
19%
2
11%
31-45
5
24%
3
16%
46-60
6
29%
2
11%
61-75
1
5%
6
32%
76-90

Забито

51
37
23 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 12
6 Не забивали 11
9
18%
6
16%
1-15
6
12%
2
5%
16-30
8
16%
8
22%
31-45
10
20%
7
19%
46-60
8
16%
7
19%
61-75
10
20%
7
19%
76-90

Пропущено

34
50
13 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 24
4
12%
10
20%
1-15
4
12%
6
12%
16-30
5
15%
10
20%
31-45
6
18%
8
16%
46-60
9
26%
6
12%
61-75
6
18%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 5:0 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 2:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Торонто 1:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Чикаго Файр 5:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 33 22 7 4 65 - 40 73
2. Филадельфия Юнион 2:2 Заявка 32 13 11 8 45 - 34 50
3. Нэшвилл 3:3 Заявка 32 11 17 4 50 - 31 50
4. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 32 13 8 11 52 - 34 47
5. Орландо Сити 1:3 Заявка 32 12 11 9 46 - 47 47
6. Атланта Юнайтед 2:1 Заявка 31 12 10 9 42 - 35 46
7. Ди Си Юнайтед 1:0 Заявка 32 13 5 14 52 - 50 44
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 31 11 10 10 44 - 41 43
9. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 31 12 7 12 37 - 32 43
10. Коламбус Кру 3:1 Заявка 32 11 8 13 41 - 43 41
11. Интер Майами 1:2 Заявка 32 11 5 16 34 - 50 38
12. Чикаго Файр 0:1 Заявка 33 9 7 17 36 - 52 34
13. Торонто 2:2 Заявка 32 6 9 17 37 - 62 27
14. Цинциннати 3:3 Заявка 32 4 9 19 36 - 67 21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 32 17 7 8 51 - 31 58
2. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 31 16 8 7 54 - 34 56
3. Колорадо Рэпидс Заявка 32 15 10 7 45 - 33 55
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 32 13 8 11 46 - 48 47
5. Портленд Тимберс Заявка 31 14 4 13 48 - 51 46
6. Миннесота Юнайтед Заявка 31 12 9 10 36 - 38 45
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 31 11 11 9 41 - 42 44
8. Лос-Анджелес Заявка 32 12 8 12 50 - 45 44
9. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 31 12 6 13 48 - 47 42
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 31 9 10 12 41 - 48 37
11. Даллас 1:0 Заявка 32 7 11 14 44 - 52 32
12. Хьюстон Динамо Заявка 32 6 12 14 36 - 51 30
13. Остин Заявка 31 8 4 19 31 - 50 28

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 12 3 1 31 - 17 39
2. Ди Си Юнайтед 1:0 Заявка 16 11 1 4 31 - 14 34
3. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 16 10 3 3 36 - 12 33
4. Филадельфия Юнион 2:2 Заявка 16 10 3 3 23 - 10 33
5. Нэшвилл 3:3 Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
6. Атланта Юнайтед 2:1 Заявка 16 9 4 3 24 - 13 31
7. Коламбус Кру 3:1 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
8. Орландо Сити 1:3 Заявка 16 8 6 2 28 - 17 30
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
10. Чикаго Файр 0:1 Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
12. Интер Майами 1:2 Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
13. Торонто 2:2 Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
14. Цинциннати 3:3 Заявка 16 1 6 9 16 - 24 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
3. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 16 8 6 2 30 - 16 30
4. Миннесота Юнайтед Заявка 16 9 3 4 22 - 13 30
5. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
6. Портленд Тимберс Заявка 15 9 2 4 30 - 22 29
7. Лос-Анджелес Заявка 16 8 5 3 33 - 22 29
8. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
9. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Даллас 1:0 Заявка 16 5 7 4 23 - 18 22
12. Остин Заявка 16 6 2 8 24 - 24 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл 3:3 Заявка 16 3 9 4 16 - 14 18
3. Филадельфия Юнион 2:2 Заявка 16 3 8 5 22 - 24 17
4. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 16 5 2 9 19 - 21 17
5. Орландо Сити 1:3 Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
6. Атланта Юнайтед 2:1 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 16 3 6 7 17 - 20 15
8. Интер Майами 1:2 Заявка 16 4 3 9 9 - 18 15
9. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
10. Цинциннати 3:3 Заявка 16 3 3 10 20 - 43 12
11. Коламбус Кру 3:1 Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед 1:0 Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто 2:2 Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр 0:1 Заявка 16 2 2 12 13 - 34 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 3 4 24 - 17 30
2. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
3. Колорадо Рэпидс Заявка 16 7 3 6 19 - 21 24
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 16 5 4 7 20 - 29 19
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
6. Портленд Тимберс Заявка 16 5 2 9 18 - 29 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 2 9 5 19 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 16 3 2 11 22 - 33 11
11. Даллас 1:0 Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин Заявка 15 2 2 11 7 - 26 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 16 0 6 10 15 - 30 6
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Маурисио Пинеда получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Чикаго Файр
1.37
7.11
7.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр онлайн




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