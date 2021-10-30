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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Гамбург
1:1
Конец матча

Стадион:
Хольштайн Киль
0'
11' Желтая карточка
Корб Юлиан
1:0
12' Пенальти
Киттель Сонни
29' Желтая карточка
Лоренц Симон
1:1
46' Гол
Пихлер Бенедикт
74' Желтая карточка
Давид Йонас
78' Желтая карточка
Холтби Льюис
80' Желтая карточка
Мухайм Миро
90' Желтая карточка
Зандер Филипп
90' Желтая карточка
Винтцаймер Мануэль
90'+5
16
Юханссон
Марко
3
Хайер
Моритц
34
Давид
Йонас
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
10
Киттель
Сонни
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
48
Алиду
Фариде
21
Дене
Томас
23
Корб
Юлиан
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
15
Ван
ден
Берг
Йоханнес
31
Бартельс
Фин
27
Порат
Финн
10
Холтби
Льюис
8
Мюлинг
Александер
14
Скрибски
Стивен
17
Пихлер
Бенедикт
Гамбург
4-3-3
Хольштайн Киль
4-5-1

История личных встреч

Гамбург
Хольштайн Киль

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
3:3
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
0:3
ТМК
5:3
ТМК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 6 0.5
Хайер Моритц 5 0.42
Киттель Сонни 2 (1) 0.17
Джатта Бейкери 1 0.08
Шонлау Себастьян 1 0.08
Рейс Людовит 1 0.08
Кинсомби Давид 1 (1) 0.08
Дойл Томми 1 0.08
Мефферт Йонас 0 0
Винтцаймер Мануэль 0 0
Рор Максимилиан 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Меес Джошуа 3 0.25
Мюлинг Александер 2 (1) 0.17
Порат Финн 2 0.17
Пихлер Бенедикт 2 0.17
Бартельс Фин 1 0.08
Арп Янн-Фите 1 0.08
Скрибски Стивен 1 0.08
Резе Фабиан 0 0
Холтби Льюис 0 0
Ван ден Берг Йоханнес 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Нойман Фил 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйбольд Тим 5 0
Шонлау Себастьян 2 1
Киттель Сонни 3 0
Хайер Моритц 3 0
Винтцаймер Мануэль 3 0
Мефферт Йонас 2 0
Мухайм Миро 2 0
Кауфманн Миккель 2 0
Давид Йонас 2 0
Сухонен Ансси 2 0
Глацель Роберт 1 0
Гиамера Ян 1 0
Кинсомби Давид 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Алиду Фариде 1 0
Вушкович Марио 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррас Патрик 3 0
Мюлинг Александер 3 0
Тескер Штефан 2 0
Арп Янн-Фите 2 0
Бенгер Марсель 2 0
Гелиос Иоаннис 0 1
Бартельс Фин 1 0
Холтби Льюис 1 0
Киркесков Миккель 1 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Корб Юлиан 1 0
Валь Хауке 1 0
Порат Финн 1 0
Нойман Фил 1 0
Лоренц Симон 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Зандер Филипп 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
22%
2
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
1
20%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
1
9%
1-15
2
29%
4
36%
16-30
1
14%
5
45%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

18
13
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
4
22%
2
15%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
22%
2
15%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
6
33%
4
31%
76-90

Пропущено

15
21
7 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
13%
3
14%
1-15
3
20%
4
19%
16-30
2
13%
8
38%
31-45
4
27%
1
5%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
2
13%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Нюрнберг - Гамбург 1:1 Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1 Вольфсбург - Гамбург 4:1
Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Гамбург 1:2 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Гамбург - Базель 1:0 Гамбург - Силькеборг 1:0 Аугсбург - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:0 Оснабрюк - Гамбург 3:2 Гамбург - Нюрнберг 5:2
Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0
Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Вайхе - Хольштайн Киль 2:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Вольфсбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Брондбю 1:1 Хольштайн Киль - Раннерс 1:2 Хольштайн Киль - Кёльн 1:5 Кёльн - Хольштайн Киль 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 12 8 2 2 28 - 11 26
2. Ян Заявка 11 6 4 1 24 - 12 22
3. Шальке 04 Заявка 12 7 1 4 20 - 12 22
4. Нюрнберг Заявка 12 5 6 1 16 - 9 21
5. Дармштадт Заявка 12 6 2 4 27 - 14 20
6. Гамбург Заявка 12 4 7 1 19 - 14 19
7. Падерборн Заявка 11 5 3 3 22 - 13 18
8. Хайденхайм Заявка 12 5 3 4 13 - 17 18
9. Карлсруэ Заявка 11 4 4 3 17 - 15 16
10. Вердер Заявка 12 4 4 4 17 - 18 16
11. Фортуна Заявка 11 4 3 4 17 - 17 15
12. Динамо Дрезден Заявка 12 4 1 7 13 - 16 13
13. Зандхаузен Заявка 12 3 3 6 12 - 23 12
14. Ганновер 96 Заявка 12 3 3 6 9 - 17 12
15. Ганза Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
16. Хольштайн Киль Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 9 - 19 8
18. Ингольштадт Заявка 11 1 2 8 7 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 6 6 0 0 19 - 3 18
2. Дармштадт Заявка 6 5 0 1 16 - 3 15
3. Нюрнберг Заявка 6 4 2 0 9 - 1 14
4. Ян Заявка 6 4 2 0 17 - 8 14
5. Хайденхайм Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
6. Шальке 04 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
7. Динамо Дрезден Заявка 6 3 0 3 8 - 5 9
8. Карлсруэ Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
9. Гамбург Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
10. Вердер Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
11. Ганновер 96 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
12. Падерборн Заявка 6 1 2 3 8 - 9 5
13. Фортуна Заявка 5 1 2 2 10 - 10 5
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
15. Ганза Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хольштайн Киль Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Ингольштадт Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Зандхаузен Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Шальке 04 Заявка 6 4 0 2 8 - 5 12
3. Гамбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Фортуна Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
5. Зандхаузен Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
6. Санкт-Паули Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
7. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Ян Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
9. Вердер Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
10. Нюрнберг Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
11. Ганза Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
12. Хольштайн Киль Заявка 6 1 4 1 8 - 10 7
13. Хайденхайм Заявка 5 2 0 3 5 - 10 6
14. Дармштадт Заявка 6 1 2 3 11 - 11 5
15. Ганновер 96 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Динамо Дрезден Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
18. Ингольштадт Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Лоренц Симон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Киттель Сонни из команды Гамбург забивает с точки!
  • Желтая карточка
    11'
    Корб Юлиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гамбург 1:1 Хольштайн Киль онлайн




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