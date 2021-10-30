Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Wohninvest WESERSTADION Зрители: 42100
14' Желтая карточкаМедич Яков
24' Желтая карточкаФридль Марко
50' Желтая карточкаДукш Марвин
54' Желтая карточкаРапп Николай
1:0
62' ГолДукш Марвин
1:1
67' ГолБеккер Финн
83' Желтая карточкаБургшталлер Гвидо
88' Желтая карточкаШенфельдер Оскар
32
Фридль
Марко
27
Агу
Феликс
23
Рапп
Николай
28
Груев
Илия
20
Шмид
Романо
18
Медич
Яков
20
Беккер
Финн
14
Аремю
Афииз
11
Диттген
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Пак Гю ХёнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Динкчи ЭренПолузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
15 Ассале РожерНападающий
-
Главный тренер: Markus Anfang
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диттген МаксНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Timo Schultz
Ход матча
14'
24'
50'
54'
62'
1:0
67'
1:1
88'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 12
-
2 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 12
-
41 Владение мячом, % 59
История личных встреч
Вердер
Санкт-Паули
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рапп Николай
|2
|0.17
|Сарджент Джош
|2
|0.17
|Фуллкруг Никлас
|1
|0.08
|Шмидт Никлас
|1
|0.08
|Фридль Марко
|1
|0.08
|Вайзер Митчелл
|1
|0.08
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.08
|Шмид Романо
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Шенфельдер Оскар
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|10 (2)
|0.83
|Киере Даниэль-Кофи
|3
|0.25
|Диттген Макс
|3
|0.25
|Макиенок Симон
|3
|0.25
|Беккер Финн
|2
|0.17
|Бухтманн Кристофер
|2
|0.17
|Пакарада Леарт
|1
|0.08
|Цандер Лука-Милан
|1
|0.08
|Ирвайн Джексон
|1
|0.08
|Байфус Марцель
|1
|0.08
|Медич Яков
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
|Хартель Марсель
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рапп Николай
|4
|0
|Фридль Марко
|4
|0
|Гросс Кристиан
|2
|1
|Велькович Милош
|3
|0
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Шмид Романо
|2
|0
|Груев Илия
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Юнг Антони
|1
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
|Шенфельдер Оскар
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургшталлер Гвидо
|3
|0
|Медич Яков
|3
|0
|Ирвайн Джексон
|2
|0
|Смит Эрик
|2
|0
|Цирайс Филипп
|0
|1
|Джигала Адам
|1
|0
|Цандер Лука-Милан
|1
|0
|Пакарада Леарт
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
|Аремю Афииз
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
4
67%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
2
29%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
7
19
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 5
1
14%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
29%
1
5%
31-45
1
14%
3
16%
46-60
1
14%
6
32%
61-75
2
29%
4
21%
76-90
Пропущено
11
3
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
1
33%
61-75
2
18%
1
33%
76-90
Забито
13
27
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
1
8%
3
11%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
3
23%
3
11%
31-45
5
38%
7
26%
46-60
1
8%
6
22%
61-75
3
23%
5
19%
76-90
Пропущено
20
10
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
10%
2
20%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
5
25%
2
20%
61-75
2
10%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0
Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0 Вердер - Ганза 3:0 Карлсруэ - Вердер 0:0 Вердер - Падерборн 1:4 Оснабрюк - Вердер 2:0 Фортуна - Вердер 2:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Фейеноорд - Вердер 2:1 Фейеноорд - Вердер 3:3 Зенит - Вердер 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Аугсбург - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0
Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ян 2:0 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Санкт-Паули - Герта 2:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2 Ганновер 96 - Санкт-Паули 0:2 Ян - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 1:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|28 - 11
|26
|2.
|Ян
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|24 - 12
|22
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 12
|22
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|16 - 9
|21
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|27 - 14
|20
|6.
|Гамбург
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|7.
|Падерборн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 13
|18
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 17
|18
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 15
|16
|10.
|Вердер
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 18
|16
|11.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|13 - 16
|13
|13.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 17
|12
|15.
|Ганза
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|16.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 21
|10
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 19
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 3
|18
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 3
|15
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 1
|14
|4.
|Ян
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 8
|14
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|9.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|10.
|Гамбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|12.
|Падерборн
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 9
|5
|13.
|Фортуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|15.
|Ганза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|3.
|Гамбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|Фортуна
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|7.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|Ян
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|9.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|11.
|Ганза
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 11
|5
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3