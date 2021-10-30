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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Вердер
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 42100
Санкт-Паули
0'
14' Желтая карточка
Медич Яков
24' Желтая карточка
Фридль Марко
50' Желтая карточка
Дукш Марвин
54' Желтая карточка
Рапп Николай
1:0
62' Гол
Дукш Марвин
1:1
67' Гол
Беккер Финн
83' Желтая карточка
Бургшталлер Гвидо
88' Желтая карточка
Шенфельдер Оскар
90'+6
1
Павленка
Иржи
34
Мбом
Жан-Мануэль
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
27
Агу
Феликс
23
Рапп
Николай
28
Груев
Илия
3
Юнг
Антони
20
Шмид
Романо
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
22
Василь
Никола
19
Цандер
Лука-Милан
3
Лоуренс
Джеймс
18
Медич
Яков
23
Пакарада
Леарт
20
Беккер
Финн
14
Аремю
Афииз
30
Хартель
Марсель
17
Киере
Даниэль-Кофи
11
Диттген
Макс
9
Бургшталлер
Гвидо
Вердер
3-4-1-2
Санкт-Паули
4-3-1-2

История личных встреч

Вердер
Санкт-Паули

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
2:4
ТМК
4:1
ТМС
1:0
ТМК
1:0
ТМК
2:1
ТМК
1:1
ТМС
4:1
Б
1:3
Б
3:0
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рапп Николай 2 0.17
Сарджент Джош 2 0.17
Фуллкруг Никлас 1 0.08
Шмидт Никлас 1 0.08
Фридль Марко 1 0.08
Вайзер Митчелл 1 0.08
Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.08
Шмид Романо 0 0
Динкчи Эрен 0 0
Шенфельдер Оскар 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 10 (2) 0.83
Киере Даниэль-Кофи 3 0.25
Диттген Макс 3 0.25
Макиенок Симон 3 0.25
Беккер Финн 2 0.17
Бухтманн Кристофер 2 0.17
Пакарада Леарт 1 0.08
Цандер Лука-Милан 1 0.08
Ирвайн Джексон 1 0.08
Байфус Марцель 1 0.08
Медич Яков 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Хартель Марсель 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапп Николай 4 0
Фридль Марко 4 0
Гросс Кристиан 2 1
Велькович Милош 3 0
Биттенкорт Леонардо 2 0
Дукш Марвин 2 0
Шмид Романо 2 0
Груев Илия 2 0
Топрак Омер 1 0
Юнг Антони 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Ассале Рожер 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Динкчи Эрен 1 0
Шенфельдер Оскар 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 3 0
Медич Яков 3 0
Ирвайн Джексон 2 0
Смит Эрик 2 0
Цирайс Филипп 0 1
Джигала Адам 1 0
Цандер Лука-Милан 1 0
Пакарада Леарт 1 0
Хартель Марсель 1 0
Киере Даниэль-Кофи 1 0
Аремю Афииз 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
4
67%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
2
29%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

7
19
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 5
1
14%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
29%
1
5%
31-45
1
14%
3
16%
46-60
1
14%
6
32%
61-75
2
29%
4
21%
76-90

Пропущено

11
3
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
1
33%
61-75
2
18%
1
33%
76-90

Забито

13
27
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
1
8%
3
11%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
3
23%
3
11%
31-45
5
38%
7
26%
46-60
1
8%
6
22%
61-75
3
23%
5
19%
76-90

Пропущено

20
10
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
10%
2
20%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
5
25%
2
20%
61-75
2
10%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0
Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0 Вердер - Ганза 3:0 Карлсруэ - Вердер 0:0 Вердер - Падерборн 1:4 Оснабрюк - Вердер 2:0 Фортуна - Вердер 2:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Фейеноорд - Вердер 2:1 Фейеноорд - Вердер 3:3 Зенит - Вердер 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Аугсбург - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0
Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ян 2:0 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Санкт-Паули - Герта 2:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2 Ганновер 96 - Санкт-Паули 0:2 Ян - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 1:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 12 8 2 2 28 - 11 26
2. Ян Заявка 11 6 4 1 24 - 12 22
3. Шальке 04 Заявка 12 7 1 4 20 - 12 22
4. Нюрнберг Заявка 12 5 6 1 16 - 9 21
5. Дармштадт Заявка 12 6 2 4 27 - 14 20
6. Гамбург Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
7. Падерборн Заявка 11 5 3 3 22 - 13 18
8. Хайденхайм Заявка 12 5 3 4 13 - 17 18
9. Карлсруэ Заявка 11 4 4 3 17 - 15 16
10. Вердер Заявка 12 4 4 4 17 - 18 16
11. Фортуна Заявка 11 4 3 4 17 - 17 15
12. Динамо Дрезден Заявка 12 4 1 7 13 - 16 13
13. Зандхаузен Заявка 12 3 3 6 12 - 23 12
14. Ганновер 96 Заявка 12 3 3 6 9 - 17 12
15. Ганза Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
16. Хольштайн Киль Заявка 11 2 4 5 11 - 21 10
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 9 - 19 8
18. Ингольштадт Заявка 11 1 2 8 7 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 6 6 0 0 19 - 3 18
2. Дармштадт Заявка 6 5 0 1 16 - 3 15
3. Нюрнберг Заявка 6 4 2 0 9 - 1 14
4. Ян Заявка 6 4 2 0 17 - 8 14
5. Хайденхайм Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
6. Шальке 04 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
7. Динамо Дрезден Заявка 6 3 0 3 8 - 5 9
8. Карлсруэ Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
9. Вердер Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
10. Гамбург Заявка 5 1 4 0 8 - 7 7
11. Ганновер 96 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
12. Падерборн Заявка 6 1 2 3 8 - 9 5
13. Фортуна Заявка 5 1 2 2 10 - 10 5
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
15. Ганза Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хольштайн Киль Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Ингольштадт Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Зандхаузен Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Шальке 04 Заявка 6 4 0 2 8 - 5 12
3. Гамбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Фортуна Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
5. Зандхаузен Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
6. Санкт-Паули Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
7. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Ян Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
9. Вердер Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
10. Нюрнберг Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
11. Ганза Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
12. Хайденхайм Заявка 5 2 0 3 5 - 10 6
13. Хольштайн Киль Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
14. Дармштадт Заявка 6 1 2 3 11 - 11 5
15. Ганновер 96 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Динамо Дрезден Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
18. Ингольштадт Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Фридль Марко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Медич Яков получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вердер 1:1 Санкт-Паули онлайн




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