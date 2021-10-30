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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Динамо Дрезден
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 11144
Зандхаузен
0'
24' Желтая карточка
Аидонис Антонис
0:1
50' Гол
Теструт Паскаль
54' Желтая карточка
Теструт Паскаль
68' Желтая карточка
Дикмайер Деннис
90'+6
1
Бролль
Кевин
3
Акото
Михаэль
21
Золльбауэр
Михаэль
23
Аидонис
Антонис
15
Лёв
Крис
30
Каде
Юлиус
5
Штарк
Янник
19
Херрманн
Лука
8
Мершель
Хайнц
17
Шретер
Моррис
33
Дафернер
Кристоф
1
Древес
Патрик
18
Дикмайер
Деннис
2
Жиров
Александр
15
Хён
Иммануэль
19
Айдини
Басхким
26
Бахманн
Яник
17
Ценга
Эрик
22
Рицмайер
Марсель
36
Окороджи
Чима
30
Эшвайн
Александер
37
Теструт
Паскаль
Динамо Дрезден
4-3-1-2
Зандхаузен
3-5-2

История личных встреч

Динамо Дрезден
Зандхаузен

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

18 матчей

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
0:4
Б2
2:0
Б2
2:0
Б2
0:0
Б2
0:0
Б2
3:1
Б2
1:1
Б3
3:1
Б3
4:1
Б3
0:0
Б3
0:3
Б3
2:2
Б3
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Дрезден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дафернер Кристоф 5 0.42
Мершель Хайнц 2 0.17
Шретер Моррис 1 0.08
Влачодимос Панайотис 1 0.08
Книппинг Тим 1 0.08
Май Себастиан 1 0.08
Лёв Крис 1 0.08
Каде Юлиус 1 0.08
Диавуси Агиеманг 0 0
Акото Михаэль 0 0
Херрманн Лука 0 0
Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теструт Паскаль 4 (1) 0.33
Эшвайн Александер 2 0.17
Бахманн Яник 2 0.17
Зикер Арне 1 0.08
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0.08
Суку Себио 1 0.08
Хён Иммануэль 1 0.08
Дикмайер Деннис 0 0
Ценга Эрик 0 0
Диаките Умар 0 0
Конте Кристиан 0 0

Карточки

Динамо Дрезден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Золльбауэр Михаэль 3 0
Штарк Янник 3 0
Лёв Крис 3 0
Беккер Робин 1 1
Каде Юлиус 1 1
Хосинер Филипп 2 0
Акото Михаэль 2 0
Аидонис Антонис 2 0
Май Себастиан 1 0
Диавуси Агиеманг 1 0
Мершель Хайнц 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Херрманн Лука 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рицмайер Марсель 4 1
Ценга Эрик 4 0
Диаките Умар 2 1
Эшвайн Александер 3 0
Дикмайер Деннис 2 0
Теструт Паскаль 2 0
Суку Себио 2 0
Хён Иммануэль 2 0
Уахим Анас 2 0
Бенсоп Чарлисон 1 0
Древес Патрик 1 0
Жиров Александр 1 0
Ренен Николай 1 0
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0
Айдини Басхким 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
1
13%
4
50%
76-90

Пропущено

5
8
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
9 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
4
36%
3
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
4
36%
3
20%
76-90

Забито

13
12
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
3
25%
46-60
6
46%
1
8%
61-75
1
8%
5
42%
76-90

Пропущено

16
23
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
5
31%
3
13%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
1
6%
5
22%
46-60
1
6%
5
22%
61-75
4
25%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Дрезден
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0
Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0 Веен Висбаден - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Тюркюджю Атаспор 4:0 Динамо Дрезден - Виктория Кёльн 2:0 Ферль - Динамо Дрезден 0:0 Юрдинген - Динамо Дрезден 0:2 Динамо Дрезден - Дуйсбург 1:0
Зандхаузен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Зандхаузен - Вердер 2:2 Ганза - Зандхаузен 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Зандхаузен - Дармштадт 1:6
Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Ян - Зандхаузен 3:0 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Вюрцбург Кикерс - Зандхаузен 1:2 Бохум - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Ян 2:0 Хайденхайм - Зандхаузен 2:1 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 12 8 2 2 28 - 11 26
2. Ян Заявка 11 6 4 1 24 - 12 22
3. Шальке 04 Заявка 12 7 1 4 20 - 12 22
4. Нюрнберг Заявка 12 5 6 1 16 - 9 21
5. Дармштадт Заявка 12 6 2 4 27 - 14 20
6. Гамбург Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
7. Падерборн Заявка 11 5 3 3 22 - 13 18
8. Хайденхайм Заявка 12 5 3 4 13 - 17 18
9. Карлсруэ Заявка 11 4 4 3 17 - 15 16
10. Вердер Заявка 12 4 4 4 17 - 18 16
11. Фортуна Заявка 11 4 3 4 17 - 17 15
12. Динамо Дрезден Заявка 12 4 1 7 13 - 16 13
13. Зандхаузен Заявка 12 3 3 6 12 - 23 12
14. Ганновер 96 Заявка 12 3 3 6 9 - 17 12
15. Ганза Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
16. Хольштайн Киль Заявка 11 2 4 5 11 - 21 10
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 9 - 19 8
18. Ингольштадт Заявка 11 1 2 8 7 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 6 6 0 0 19 - 3 18
2. Дармштадт Заявка 6 5 0 1 16 - 3 15
3. Нюрнберг Заявка 6 4 2 0 9 - 1 14
4. Ян Заявка 6 4 2 0 17 - 8 14
5. Хайденхайм Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
6. Шальке 04 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
7. Динамо Дрезден Заявка 6 3 0 3 8 - 5 9
8. Карлсруэ Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
9. Вердер Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
10. Гамбург Заявка 5 1 4 0 8 - 7 7
11. Ганновер 96 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
12. Падерборн Заявка 6 1 2 3 8 - 9 5
13. Фортуна Заявка 5 1 2 2 10 - 10 5
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
15. Ганза Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хольштайн Киль Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Ингольштадт Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Зандхаузен Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Шальке 04 Заявка 6 4 0 2 8 - 5 12
3. Гамбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Фортуна Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
5. Зандхаузен Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
6. Санкт-Паули Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
7. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Ян Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
9. Вердер Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
10. Нюрнберг Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
11. Ганза Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
12. Хайденхайм Заявка 5 2 0 3 5 - 10 6
13. Хольштайн Киль Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
14. Дармштадт Заявка 6 1 2 3 11 - 11 5
15. Ганновер 96 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Динамо Дрезден Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
18. Ингольштадт Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Аидонис Антонис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Динамо Дрезден 0:1 Зандхаузен онлайн




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