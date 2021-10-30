Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Rudolf Harbig Stadion Зрители: 11144
24' Желтая карточкаАидонис Антонис
0:1
50' ГолТеструт Паскаль
54' Желтая карточкаТеструт Паскаль
68' Желтая карточкаДикмайер Деннис
15
Лёв
Крис
30
Каде
Юлиус
26
Бахманн
Яник
17
Ценга
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лёв КрисЗащитник
-
30 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Беккер РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Сео Джон-МинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Кистер ТимЗащитник
-
25 Диаките УмарЗащитник
-
20 Уахим АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Алоис
Ход матча
24'
50'
0:1
54'
68'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 3
-
10 Угловые 5
-
2 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 19
-
59 Владение мячом, % 41
История личных встреч
Динамо Дрезден
Зандхаузен
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
18 матчей
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Дрезден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дафернер Кристоф
|5
|0.42
|Мершель Хайнц
|2
|0.17
|Шретер Моррис
|1
|0.08
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.08
|Книппинг Тим
|1
|0.08
|Май Себастиан
|1
|0.08
|Лёв Крис
|1
|0.08
|Каде Юлиус
|1
|0.08
|Диавуси Агиеманг
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
|Херрманн Лука
|0
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теструт Паскаль
|4 (1)
|0.33
|Эшвайн Александер
|2
|0.17
|Бахманн Яник
|2
|0.17
|Зикер Арне
|1
|0.08
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0.08
|Суку Себио
|1
|0.08
|Хён Иммануэль
|1
|0.08
|Дикмайер Деннис
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
|Диаките Умар
|0
|0
|Конте Кристиан
|0
|0
Карточки
Динамо Дрезден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Золльбауэр Михаэль
|3
|0
|Штарк Янник
|3
|0
|Лёв Крис
|3
|0
|Беккер Робин
|1
|1
|Каде Юлиус
|1
|1
|Хосинер Филипп
|2
|0
|Акото Михаэль
|2
|0
|Аидонис Антонис
|2
|0
|Май Себастиан
|1
|0
|Диавуси Агиеманг
|1
|0
|Мершель Хайнц
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рицмайер Марсель
|4
|1
|Ценга Эрик
|4
|0
|Диаките Умар
|2
|1
|Эшвайн Александер
|3
|0
|Дикмайер Деннис
|2
|0
|Теструт Паскаль
|2
|0
|Суку Себио
|2
|0
|Хён Иммануэль
|2
|0
|Уахим Анас
|2
|0
|Бенсоп Чарлисон
|1
|0
|Древес Патрик
|1
|0
|Жиров Александр
|1
|0
|Ренен Николай
|1
|0
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0
|Айдини Басхким
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
1
13%
4
50%
76-90
Пропущено
5
8
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
9 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
11
15
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
4
36%
3
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
4
36%
3
20%
76-90
Забито
13
12
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
3
25%
46-60
6
46%
1
8%
61-75
1
8%
5
42%
76-90
Пропущено
16
23
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
5
31%
3
13%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
1
6%
5
22%
46-60
1
6%
5
22%
61-75
4
25%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Дрезден
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0
Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0 Веен Висбаден - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Тюркюджю Атаспор 4:0 Динамо Дрезден - Виктория Кёльн 2:0 Ферль - Динамо Дрезден 0:0 Юрдинген - Динамо Дрезден 0:2 Динамо Дрезден - Дуйсбург 1:0
Зандхаузен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Зандхаузен - Вердер 2:2 Ганза - Зандхаузен 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Зандхаузен - Дармштадт 1:6
Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Ян - Зандхаузен 3:0 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Вюрцбург Кикерс - Зандхаузен 1:2 Бохум - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Ян 2:0 Хайденхайм - Зандхаузен 2:1 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|28 - 11
|26
|2.
|Ян
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|24 - 12
|22
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 12
|22
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|16 - 9
|21
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|27 - 14
|20
|6.
|Гамбург
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|7.
|Падерборн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 13
|18
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 17
|18
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 15
|16
|10.
|Вердер
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 18
|16
|11.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|13 - 16
|13
|13.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 17
|12
|15.
|Ганза
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|16.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 21
|10
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 19
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 3
|18
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 3
|15
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 1
|14
|4.
|Ян
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 8
|14
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|9.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|10.
|Гамбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|12.
|Падерборн
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 9
|5
|13.
|Фортуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|15.
|Ганза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|3.
|Гамбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|Фортуна
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|7.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|Ян
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|9.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|11.
|Ганза
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 11
|5
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3