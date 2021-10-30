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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ганновер 96
1:1
Конец матча

Стадион:
Эрцгебирге Ауэ
0'
1:0
4' Гол
Керк Себастьян
11' Желтая карточка
Карлсон Дирк
13' Желтая карточка
Муроя Сэй
36' Желтая карточка
Сиярич Омар
1:1
45' Гол
Назаров Дмитрий
61' Желтая карточка
Штольце Себастьян
73' Желтая карточка
Трибулл Том
87' Желтая карточка
Эрнст Себастьян
90'+4
1
Хансен
Мартин
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
31
Бёрнер
Юлиан
3
Хульт
Никлас
11
Майна
Линтон
29
Ондуа
Гаэль
13
Кайзер
Доминик
22
Штольце
Себастьян
37
Керк
Себастьян
14
Бейер
Максимилиан
1
Меннель
Мартин
24
Штраус
Джон-Патрик
23
Барилла
Энтони
26
Гонтер
Сёрен
3
Карлсон
Дирк
7
Хоксхайдт
Ян
30
Шрек
Сэм
11
Кюн
Николас
9
Йонжич
Антонио
19
Сиярич
Омар
10
Назаров
Дмитрий
II
Ганновер 96
4-4-2
Эрцгебирге Ауэ
4-2-3-1

История личных встреч

Ганновер 96
Эрцгебирге Ауэ

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
2:2
Б2
2:0
ТМК
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Керк Себастьян 4 0.33
Эрнст Себастьян 1 0.08
Кайзер Доминик 1 0.08
Дукш Марвин 1 0.08
Вайдандт Хендрик 1 0.08
Майна Линтон 1 0.08
Цилер Рон-Роберт 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Муроя Сэй 0 0
Эрцгебирге Ауэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйе Бабакар 2 0.17
Сиярич Омар 1 0.08
Назаров Дмитрий II 1 0.08
Бюссманн Гаэтен 1 0.08
Барилла Энтони 1 0.08
Кюн Николас 1 0.08
Хертель Саша 1 0.08
Йонжич Антонио 1 0.08
Цолински Бен 0 0
Фандрих Клеменс 0 0
Штраус Джон-Патрик 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрнер Юлиан 4 0
Эрнст Себастьян 3 0
Дем Янник 3 0
Трибулл Том 2 0
Дукш Марвин 2 0
Ондуа Гаэль 2 0
Муроя Сэй 2 0
Хульт Никлас 1 0
Кайзер Доминик 1 0
Франке Марсель 1 0
Штольце Себастьян 1 0
Окс Филипп 1 0
Вайдандт Хендрик 1 0
Майна Линтон 1 0
Бейер Максимилиан 1 0
Эрцгебирге Ауэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фандрих Клеменс 3 1
Мессегем Суфьян 3 1
Назаров Дмитрий II 4 0
Гонтер Сёрен 3 0
Карлсон Дирк 3 0
Цолински Бен 2 0
Шрек Сэм 2 0
Йонжич Антонио 2 0
Хоксхайдт Ян 1 0
Ризе Филипп 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Манце Антонио 1 0
Барилла Энтони 1 0
Кюн Николас 1 0
Сиярич Омар 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
60%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
3
38%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
27%
4
40%
76-90

Пропущено

15
18
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
0
0%
4
22%
1-15
3
20%
3
17%
16-30
3
20%
3
17%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
5
33%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0
Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Нордерштедт - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Герта - Ганновер 96 4:4 Арминия - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 0:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 1:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 1:2
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2
Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Вольфсбург 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Оснабрюк 2:1 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 3:8 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Айнтрахт Бр - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 0:1 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 12 8 2 2 28 - 11 26
2. Ян Заявка 11 6 4 1 24 - 12 22
3. Шальке 04 Заявка 12 7 1 4 20 - 12 22
4. Нюрнберг Заявка 12 5 6 1 16 - 9 21
5. Дармштадт Заявка 12 6 2 4 27 - 14 20
6. Гамбург Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
7. Падерборн Заявка 11 5 3 3 22 - 13 18
8. Хайденхайм Заявка 12 5 3 4 13 - 17 18
9. Карлсруэ Заявка 11 4 4 3 17 - 15 16
10. Вердер Заявка 12 4 4 4 17 - 18 16
11. Фортуна Заявка 11 4 3 4 17 - 17 15
12. Динамо Дрезден Заявка 12 4 1 7 13 - 16 13
13. Зандхаузен Заявка 12 3 3 6 12 - 23 12
14. Ганновер 96 Заявка 12 3 3 6 9 - 17 12
15. Ганза Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
16. Хольштайн Киль Заявка 11 2 4 5 11 - 21 10
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 9 - 19 8
18. Ингольштадт Заявка 11 1 2 8 7 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 6 6 0 0 19 - 3 18
2. Дармштадт Заявка 6 5 0 1 16 - 3 15
3. Нюрнберг Заявка 6 4 2 0 9 - 1 14
4. Ян Заявка 6 4 2 0 17 - 8 14
5. Хайденхайм Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
6. Шальке 04 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
7. Динамо Дрезден Заявка 6 3 0 3 8 - 5 9
8. Карлсруэ Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
9. Вердер Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
10. Гамбург Заявка 5 1 4 0 8 - 7 7
11. Ганновер 96 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
12. Падерборн Заявка 6 1 2 3 8 - 9 5
13. Фортуна Заявка 5 1 2 2 10 - 10 5
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
15. Ганза Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хольштайн Киль Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Ингольштадт Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Зандхаузен Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Шальке 04 Заявка 6 4 0 2 8 - 5 12
3. Гамбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Фортуна Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
5. Зандхаузен Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
6. Санкт-Паули Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
7. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Ян Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
9. Вердер Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
10. Нюрнберг Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
11. Ганза Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
12. Хайденхайм Заявка 5 2 0 3 5 - 10 6
13. Хольштайн Киль Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
14. Дармштадт Заявка 6 1 2 3 11 - 11 5
15. Ганновер 96 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Динамо Дрезден Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
18. Ингольштадт Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
Где смотреть матч Ганновер 96 1:1 Эрцгебирге Ауэ онлайн




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