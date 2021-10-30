Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
1:0
4' ГолКерк Себастьян
11' Желтая карточкаКарлсон Дирк
13' Желтая карточкаМуроя Сэй
36' Желтая карточкаСиярич Омар
1:1
45' ГолНазаров Дмитрий
61' Желтая карточкаШтольце Себастьян
73' Желтая карточкаТрибулл Том
87' Желтая карточкаЭрнст Себастьян
21
Муроя
Сэй
31
Бёрнер
Юлиан
11
Майна
Линтон
29
Ондуа
Гаэль
26
Гонтер
Сёрен
30
Шрек
Сэм
11
Кюн
Николас
19
Сиярич
Омар
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Дем ЯнникЗащитник
-
23 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jan Zimmermann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
-
11 Кюн НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Сиярич ОмарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Кипс ТимВратарь
- Вратарь
-
16 Труич НиколаПолузащитник
-
13 Маечак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Хертель СашаПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гуйе БабакарНападающий
-
-
Главный тренер: Marc Hensel
Ход матча
4'
1:0
11'
13'
36'
45'
1:1
73'
87'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 15
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 9
-
15 Нарушения правил 9
-
44 Владение мячом, % 56
История личных встреч
Ганновер 96
Эрцгебирге Ауэ
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Керк Себастьян
|4
|0.33
|Эрнст Себастьян
|1
|0.08
|Кайзер Доминик
|1
|0.08
|Дукш Марвин
|1
|0.08
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.08
|Майна Линтон
|1
|0.08
|Цилер Рон-Роберт
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Муроя Сэй
|0
|0
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйе Бабакар
|2
|0.17
|Сиярич Омар
|1
|0.08
|Назаров Дмитрий II
|1
|0.08
|Бюссманн Гаэтен
|1
|0.08
|Барилла Энтони
|1
|0.08
|Кюн Николас
|1
|0.08
|Хертель Саша
|1
|0.08
|Йонжич Антонио
|1
|0.08
|Цолински Бен
|0
|0
|Фандрих Клеменс
|0
|0
|Штраус Джон-Патрик
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрнер Юлиан
|4
|0
|Эрнст Себастьян
|3
|0
|Дем Янник
|3
|0
|Трибулл Том
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Ондуа Гаэль
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Хульт Никлас
|1
|0
|Кайзер Доминик
|1
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Штольце Себастьян
|1
|0
|Окс Филипп
|1
|0
|Вайдандт Хендрик
|1
|0
|Майна Линтон
|1
|0
|Бейер Максимилиан
|1
|0
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фандрих Клеменс
|3
|1
|Мессегем Суфьян
|3
|1
|Назаров Дмитрий II
|4
|0
|Гонтер Сёрен
|3
|0
|Карлсон Дирк
|3
|0
|Цолински Бен
|2
|0
|Шрек Сэм
|2
|0
|Йонжич Антонио
|2
|0
|Хоксхайдт Ян
|1
|0
|Ризе Филипп
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Манце Антонио
|1
|0
|Барилла Энтони
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Сиярич Омар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
60%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
3
43%
2
20%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
3
38%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
27%
4
40%
76-90
Пропущено
15
18
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
0
0%
4
22%
1-15
3
20%
3
17%
16-30
3
20%
3
17%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
5
33%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0
Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Нордерштедт - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Герта - Ганновер 96 4:4 Арминия - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 0:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 1:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 1:2
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2
Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Вольфсбург 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Оснабрюк 2:1 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 3:8 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Айнтрахт Бр - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 0:1 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|28 - 11
|26
|2.
|Ян
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|24 - 12
|22
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 12
|22
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|16 - 9
|21
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|27 - 14
|20
|6.
|Гамбург
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|7.
|Падерборн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 13
|18
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 17
|18
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 15
|16
|10.
|Вердер
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 18
|16
|11.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|13 - 16
|13
|13.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 17
|12
|15.
|Ганза
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|16.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 21
|10
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 19
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 3
|18
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 3
|15
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 1
|14
|4.
|Ян
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 8
|14
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|9.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|10.
|Гамбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|12.
|Падерборн
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 9
|5
|13.
|Фортуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|15.
|Ганза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|3.
|Гамбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|Фортуна
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|7.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|Ян
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|9.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|11.
|Ганза
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 11
|5
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3