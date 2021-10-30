ОПАСНО! Лерой Сане получает мяч в штрафной площадке и наносит удар по воротам, после которого круглый разминается со створом.

Киммих берётся за исполнение навеса со штрафного - отправляет мяч в центр штрафной площадки и партнёров не находит.

Лайнсмен поднимает флажок и останавливает атаку "Баварии" - Роберт Левандовски в момент передачи был в офсайде.

5' Лерой Сане активно действует на старте поединка. Сейчас взял игру на себя и попытался пройти к воротам при помощи дриблинга, но не вышло.

4' Дэвис и Сане сыграли в пас перед чужой штрафной площадкой, а вот довести дело до удара по воротам не смогли.

3' Кингсли Коман попробовал обострить атаку при помощи навеса, который не стал проблемой для защитников "Униона".

2' Гости выполнили первый удар по мячу и сразу же отправляются в атаку. Наверняка будут делать ставку на быстрый гол.