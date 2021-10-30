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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Унион Берлин
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Бавария
0' 10'
1
Луте
Андреас
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
28
Триммель
Кристофер
24
Харагути
Генки
8
Хедира
Рани
21
Прёмель
Гриша
23
Гисельман
Нико
27
Бекер
Шеральдо
14
Авонийи
Тайво
1
Нойер
Мануэль
44
Станишич
Йосип
4
Зюле
Никлас
21
Эрнандес
Люка
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
24
Толиссо
Корентен
11
Коман
Кингсли
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
9
Левандовски
Роберт
Унион Берлин
3-5-2
Бавария
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 20 Владение мячом, % 80

Владение мячом

История личных встреч

Унион Берлин
Бавария

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
2:1
ТМС
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 7 0.7
Гисельман Нико 2 0.2
Крузе Макс 1 (1) 0.1
Бекер Шеральдо 1 0.1
Фогльзаммер Андреас 1 0.1
Бехренс Кевин 1 0.1
Харагути Генки 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 10 (1) 1
Гнабри Серж 6 0.6
Мюллер Томас 3 0.3
Киммих Йозуа 3 0.3
Чупо-Мотинг Эрик 3 0.3
Сане Лерой 2 0.2
Мусиала Джамал 2 0.2
Горецка Леон 1 0.1
Коман Кингсли 1 0.1
Юпамекано Део 0 0
Альфонсо Дэвис 0 0
Зюле Никлас 0 0
Ньянзу Танги 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Марвин 2 1
Хедира Рани 3 0
Кнохе Робин 2 0
Гисельман Нико 2 0
Харагути Генки 2 0
Крузе Макс 1 0
Триммель Кристофер 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Прёмель Гриша 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Еккель Пауль 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павар Бенжамен 0 1
Зюле Никлас 1 0
Сане Лерой 1 0
Юпамекано Део 1 0
Альфонсо Дэвис 1 0
Станишич Йосип 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
17%
3
25%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
5
42%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Забито

8
19
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
13%
1
5%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
1
13%
2
11%
31-45
3
38%
3
16%
46-60
2
25%
4
21%
61-75
1
13%
4
21%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

14
31
5 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
2
14%
4
13%
1-15
1
7%
6
19%
16-30
2
14%
7
23%
31-45
4
29%
5
16%
46-60
2
14%
4
13%
61-75
3
21%
5
16%
76-90

Пропущено

9
10
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
3
33%
1
10%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0
Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 КуПС - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Тюркюджю Атаспор - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Унион Берлин - Ницца 2:0
Бавария
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5
Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия М - Бавария 1:1 Бавария - Наполи 0:3 Бавария - Боруссия М 0:2 Бавария - Аякс 2:2 Бавария - Кёльн 2:3 Бавария - Аугсбург 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 10 7 2 1 33 - 8 23
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 10 7 1 2 25 - 15 22
3. Фрайбург 0:0 Заявка 10 5 5 0 14 - 6 20
4. Байер Л 0:0 Заявка 10 5 3 2 23 - 14 18
5. Унион Берлин 0:0 Заявка 10 4 5 1 13 - 10 17
6. Майнц 0:0 Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
7. РБ Лейпциг Заявка 9 4 2 3 20 - 9 14
8. Хоффенхайм Заявка 10 4 2 4 19 - 15 14
9. Вольфсбург 0:0 Заявка 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Кёльн 0:0 Заявка 10 3 5 2 15 - 16 14
11. Герта Заявка 10 4 0 6 11 - 23 12
12. Боруссия М Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
13. Бохум Заявка 9 3 1 5 7 - 16 10
14. Штуттгарт Заявка 9 2 4 3 14 - 15 10
15. Айнтрахт Фр Заявка 9 1 5 3 9 - 14 8
16. Арминия 0:0 Заявка 10 0 6 4 5 - 14 6
17. Аугсбург Заявка 9 1 3 5 5 - 18 6
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 10 0 2 8 6 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 0:0 Заявка 6 5 1 0 17 - 8 16
2. Бавария 0:0 Заявка 5 4 0 1 20 - 4 12
3. РБ Лейпциг Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
4. Унион Берлин 0:0 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
5. Кёльн 0:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
6. Майнц 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
7. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
8. Фрайбург 0:0 Заявка 5 2 3 0 7 - 3 9
9. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
10. Бохум Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Байер Л 0:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Штуттгарт Заявка 5 2 1 2 12 - 9 7
13. Вольфсбург 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
14. Герта Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15. Арминия 0:0 Заявка 6 0 4 2 2 - 8 4
16. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
17. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
2. Байер Л 0:0 Заявка 5 3 2 0 14 - 5 11
3. Фрайбург 0:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Вольфсбург 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
5. Боруссия Д 0:0 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
6. Герта Заявка 6 2 0 4 6 - 18 6
7. Унион Берлин 0:0 Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
8. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
9. Майнц 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
10. Хоффенхайм Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 2 - 6 3
12. Боруссия М Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
13. Кёльн 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 10 3
14. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
15. РБ Лейпциг Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
16. Арминия 0:0 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Аугсбург Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 6 0 1 5 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • Офсайд
    11'
    Лайнсмен поднимает флажок и останавливает атаку "Баварии" - Роберт Левандовски в момент передачи был в офсайде. 
  • 10'
    Киммих берётся за исполнение навеса со штрафного - отправляет мяч в центр штрафной площадки и партнёров не находит. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Нико Гисельман срывает атаку "Баварии" при помощи нарушения правил и получает устное предупреждение. 
  • Опасный момент
    8'
    ОПАСНО! Лерой Сане получает мяч в штрафной площадке и наносит удар по воротам, после которого круглый разминается со створом. 
  • 7'
    Андреас Луте надёжно действует на выходе, забирая мяч после подачи Альфонсо Дэвиса. 
  • 5'
    Лерой Сане активно действует на старте поединка. Сейчас взял игру на себя и попытался пройти к воротам при помощи дриблинга, но не вышло. 
  • 4'
    Дэвис и Сане сыграли в пас перед чужой штрафной площадкой, а вот довести дело до удара по воротам не смогли. 
  • 3'
    Кингсли Коман попробовал обострить атаку при помощи навеса, который не стал проблемой для защитников "Униона". 
  • 2'
    Гости выполнили первый удар по мячу и сразу же отправляются в атаку. Наверняка будут делать ставку на быстрый гол. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Унион Берлин 0:0 Бавария онлайн


Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Бавария

Исход игры
Унион Берлин
0.7% (1)
Ничья
2.7% (4)
Бавария
96.6% (143)
Тотал 2.5
Больше
78.72% (111)
Меньше
21.28% (30)
Обе команды забьют
Да
62.41% (88)
Нет
37.59% (53)
Популярный счёт
1:3 Бавария
30.4% (45)
1:2 Бавария
19.6% (29)
0:2 Бавария
15.5% (23)
0:3 Бавария
10.8% (16)
0:4 Бавария
4.7% (7)
1:4 Бавария
4.7% (7)
1:5 Бавария
2.7% (4)
0:1 Бавария
2% (3)
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