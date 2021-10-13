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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Унион Берлин
 
Позже

Стадион:
Бавария

История личных встреч

Унион Берлин
Бавария

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
2:1
ТМС
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 7 0.78
Гисельман Нико 2 0.22
Крузе Макс 1 (1) 0.11
Бекер Шеральдо 1 0.11
Фогльзаммер Андреас 1 0.11
Бехренс Кевин 1 0.11
Харагути Генки 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 10 (1) 1.11
Гнабри Серж 6 0.67
Мюллер Томас 3 0.33
Киммих Йозуа 3 0.33
Чупо-Мотинг Эрик 3 0.33
Сане Лерой 2 0.22
Мусиала Джамал 2 0.22
Горецка Леон 1 0.11
Коман Кингсли 1 0.11
Юпамекано Део 0 0
Альфонсо Дэвис 0 0
Зюле Никлас 0 0
Ньянзу Танги 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Марвин 2 1
Хедира Рани 3 0
Кнохе Робин 2 0
Гисельман Нико 2 0
Харагути Генки 2 0
Крузе Макс 1 0
Триммель Кристофер 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Прёмель Гриша 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Еккель Пауль 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павар Бенжамен 0 1
Зюле Никлас 1 0
Сане Лерой 1 0
Юпамекано Део 1 0
Альфонсо Дэвис 1 0
Станишич Йосип 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
17%
3
25%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
5
42%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Забито

8
19
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
13%
1
5%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
1
13%
2
11%
31-45
3
38%
3
16%
46-60
2
25%
4
21%
61-75
1
13%
4
21%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

14
31
5 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
2
14%
4
13%
1-15
1
7%
6
19%
16-30
2
14%
7
23%
31-45
4
29%
5
16%
46-60
2
14%
4
13%
61-75
3
21%
5
16%
76-90

Пропущено

9
10
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
3
33%
1
10%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0
Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 КуПС - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Тюркюджю Атаспор - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Унион Берлин - Ницца 2:0
Бавария
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5
Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия М - Бавария 1:1 Бавария - Наполи 0:3 Бавария - Боруссия М 0:2 Бавария - Аякс 2:2 Бавария - Кёльн 2:3 Бавария - Аугсбург 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 33 - 8 22
2. Боруссия Д Заявка 9 7 0 2 25 - 15 21
3. Фрайбург Заявка 9 5 4 0 14 - 6 19
4. Байер Л Заявка 9 5 2 2 23 - 14 17
5. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 13 - 10 16
6. РБ Лейпциг Заявка 9 4 2 3 20 - 9 14
7. Майнц Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
8. Вольфсбург Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
9. Кёльн Заявка 9 3 4 2 15 - 16 13
10. Герта Заявка 9 4 0 5 11 - 21 12
11. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 15 11
12. Боруссия М Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
13. Бохум Заявка 9 3 1 5 7 - 16 10
14. Штуттгарт Заявка 9 2 4 3 14 - 15 10
15. Айнтрахт Фр Заявка 9 1 5 3 9 - 14 8
16. Аугсбург Заявка 9 1 3 5 5 - 18 6
17. Арминия Заявка 9 0 5 4 5 - 14 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 1 8 6 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 5 0 0 17 - 8 15
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 20 - 4 12
3. РБ Лейпциг Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
4. Кёльн Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
5. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
6. Майнц Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
7. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
8. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Штуттгарт Заявка 5 2 1 2 12 - 9 7
10. Хоффенхайм Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
11. Вольфсбург Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
12. Бохум Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
13. Байер Л Заявка 4 2 0 2 9 - 9 6
14. Герта Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
16. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Арминия Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 5 3 2 0 14 - 5 11
2. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
3. Бавария Заявка 4 3 1 0 13 - 4 10
4. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
5. Вольфсбург Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Герта Заявка 5 2 0 3 6 - 16 6
7. Унион Берлин Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
8. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
9. Хоффенхайм Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
10. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 2 - 6 3
11. Боруссия М Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
12. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
13. Майнц Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
14. РБ Лейпциг Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Арминия Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Кёльн Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
17. Аугсбург Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
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Где смотреть матч Унион Берлин - Бавария онлайн


Прогнозы на матч Унион Берлин - Бавария

Исход игры
Унион Берлин
0% (0)
Ничья
2.1% (1)
Бавария
97.9% (46)
Тотал 2.5
Больше
82.61% (38)
Меньше
17.39% (8)
Обе команды забьют
Да
60.87% (28)
Нет
39.13% (18)
Популярный счёт
1:3 Бавария
31.9% (15)
1:2 Бавария
23.4% (11)
0:3 Бавария
14.9% (7)
0:2 Бавария
12.8% (6)
0:4 Бавария
6.4% (3)
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