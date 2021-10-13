Германия: Бундеслига 2021-2022
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Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
История личных встреч
Унион Берлин
Бавария
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|7
|0.78
|Гисельман Нико
|2
|0.22
|Крузе Макс
|1 (1)
|0.11
|Бекер Шеральдо
|1
|0.11
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.11
|Бехренс Кевин
|1
|0.11
|Харагути Генки
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|10 (1)
|1.11
|Гнабри Серж
|6
|0.67
|Мюллер Томас
|3
|0.33
|Киммих Йозуа
|3
|0.33
|Чупо-Мотинг Эрик
|3
|0.33
|Сане Лерой
|2
|0.22
|Мусиала Джамал
|2
|0.22
|Горецка Леон
|1
|0.11
|Коман Кингсли
|1
|0.11
|Юпамекано Део
|0
|0
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Зюле Никлас
|0
|0
|Ньянзу Танги
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Марвин
|2
|1
|Хедира Рани
|3
|0
|Кнохе Робин
|2
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Харагути Генки
|2
|0
|Крузе Макс
|1
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|Прёмель Гриша
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Еккель Пауль
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павар Бенжамен
|0
|1
|Зюле Никлас
|1
|0
|Сане Лерой
|1
|0
|Юпамекано Део
|1
|0
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
17%
3
25%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
5
42%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
8%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Забито
8
19
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
13%
1
5%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
1
13%
2
11%
31-45
3
38%
3
16%
46-60
2
25%
4
21%
61-75
1
13%
4
21%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
14
31
5 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
2
14%
4
13%
1-15
1
7%
6
19%
16-30
2
14%
7
23%
31-45
4
29%
5
16%
46-60
2
14%
4
13%
61-75
3
21%
5
16%
76-90
Пропущено
9
10
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
3
33%
1
10%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0
Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 КуПС - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Тюркюджю Атаспор - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Унион Берлин - Ницца 2:0
Бавария
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5
Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия М - Бавария 1:1 Бавария - Наполи 0:3 Бавария - Боруссия М 0:2 Бавария - Аякс 2:2 Бавария - Кёльн 2:3 Бавария - Аугсбург 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|33 - 8
|22
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|25 - 15
|21
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 6
|19
|4.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 14
|17
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 9
|14
|7.
|Майнц
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 9
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|9.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 16
|13
|10.
|Герта
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 21
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 15
|11
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|13.
|Бохум
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 16
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 14
|8
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 18
|6
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 14
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|6 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 8
|15
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|20 - 4
|12
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|4.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|6.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 9
|7
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|12.
|Бохум
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|13.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 9
|6
|14.
|Герта
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 9
|4
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 5
|11
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|3.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 4
|10
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 16
|6
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 6
|3
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|12.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 13
|3
|13.
|Майнц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Арминия
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Кёльн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
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Прогнозы на матч Унион Берлин - Бавария
Исход игры
Унион Берлин
0% (0)
Ничья
2.1% (1)
Бавария
97.9% (46)
Тотал 2.5
Больше
82.61% (38)
Меньше
17.39% (8)
Обе команды забьют
Да
60.87% (28)
Нет
39.13% (18)
Популярный счёт
1:3 Бавария
31.9% (15)
1:2 Бавария
23.4% (11)
0:3 Бавария
14.9% (7)
0:2 Бавария
12.8% (6)
0:4 Бавария
6.4% (3)
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