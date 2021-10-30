Первый тайм

10' Ройса пытались вывести один на один с вратарём, но Хорн опередил игрока "Боруссии", просившись ему в ноги.

9' Тилманн пробивал с линии штрафной площади с отскоком от газона - Кобель без проблем забрал мяч в руки.

8' Удаётся "Кёльну" подолгу контролировать мяч, "Боруссия" уже не так активно прессингует.

6' Атака "Кёльна" завершилась подачей с ударом головой - мяч пришёлся в защитника "Боруссии".