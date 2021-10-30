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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия Д
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Кёльн
0' 11'
1
Кобель
Грегор
16
Аканджи
Мануэль
34
Понграчич
Марин
15
Хуммельс
Матс
24
Мёнье
Тома
22
Беллингхем
Джуд
28
Витсель
Аксель
39
Вольф
Мариус
19
Брандт
Юлиан
11
Ройс
Марко
10
Азар
Торган
1
Хорн
Тимо
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
14
Хектор
Йонас
7
Любичич
Деян
6
Эзкан
Салих
18
Дуда
Ондрей
29
Тилманн
Ян
13
Ут
Марк
27
Модест
Антони
Боруссия Д
3-4-2-1
Кёльн
4-1-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

История личных встреч

Боруссия Д
Кёльн

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

21 матч

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

Б
2:2
Б
1:2
Б
5:1
Б
1:3
Б
2:3
Б
5:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:1
ТМС
1:0
Б
1:6
Б
5:0
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:3
Б
1:0
Б
3:1
Б
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 9 (2) 0.9
Геррейро Рафаэль 3 (1) 0.3
Ройс Марко 2 0.2
Беллингхем Джуд 2 0.2
Брандт Юлиан 2 0.2
Джованни Рейна 2 0.2
Хуммельс Матс 1 0.1
Азар Торган 1 0.1
Джан Эмре 1 (1) 0.1
Мёнье Тома 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 6 0.6
Скири Эйе 3 0.3
Кайнц Флориан 2 0.2
Андерссон Себастьян 1 0.1
Шауб Луис 1 0.1
Ут Марк 1 0.1
Лемперте Тим 1 0.1
Хектор Йонас 0 0
Шмиц Бенно 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0
Тилманн Ян 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дауд Махмуд 3 1
Мёнье Тома 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Хуммельс Матс 1 0
Витсель Аксель 1 0
Ройс Марко 1 0
Шульц Нико 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Вольф Мариус 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Понграчич Марин 1 0
Беллингхем Джуд 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кцихос Рафаэль 3 0
Кайнц Флориан 1 1
Андерссон Себастьян 2 0
Мере Хорхе 2 0
Любичич Деян 2 0
Модест Антони 1 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Ут Марк 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Скири Эйе 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Тилманн Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
5
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
3
18%
1
20%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
1
20%
31-45
4
24%
1
20%
46-60
2
12%
1
20%
61-75
3
18%
1
20%
76-90

Пропущено

8
9
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
4
44%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
4
50%
1
11%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
9%
31-45
1
14%
5
45%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
4
36%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
25%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Забито

24
16
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
21%
2
13%
31-45
5
21%
6
38%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
4
17%
5
31%
76-90

Пропущено

16
15
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
5
31%
4
27%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
5
31%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1
Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Веен Висбаден - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Болонья 3:0 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Боруссия Д - Бохум 1:3 Гиссен - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Байер Л 3:1
Кёльн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1
Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1 Кёльн - Эльвeрсберг 2:1 Кёльн - Шаффхаузен 2:0 Бавария - Кёльн 2:3 Кёльн - Дуйсбург 1:1 Кёльн - Фортуна Кёльн 4:0 Хольштайн Киль - Кёльн 1:5 Кёльн - Хольштайн Киль 0:1 Кёльн - Шальке 04 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 10 7 2 1 33 - 8 23
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 10 7 1 2 25 - 15 22
3. Фрайбург 0:0 Заявка 10 5 5 0 14 - 6 20
4. Байер Л 0:0 Заявка 10 5 3 2 23 - 14 18
5. Унион Берлин 0:0 Заявка 10 4 5 1 13 - 10 17
6. Майнц 0:0 Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
7. РБ Лейпциг Заявка 9 4 2 3 20 - 9 14
8. Хоффенхайм Заявка 10 4 2 4 19 - 15 14
9. Вольфсбург 0:0 Заявка 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Кёльн 0:0 Заявка 10 3 5 2 15 - 16 14
11. Герта Заявка 10 4 0 6 11 - 23 12
12. Боруссия М Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
13. Бохум Заявка 9 3 1 5 7 - 16 10
14. Штуттгарт Заявка 9 2 4 3 14 - 15 10
15. Айнтрахт Фр Заявка 9 1 5 3 9 - 14 8
16. Арминия 0:0 Заявка 10 0 6 4 5 - 14 6
17. Аугсбург Заявка 9 1 3 5 5 - 18 6
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 10 0 2 8 6 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 0:0 Заявка 6 5 1 0 17 - 8 16
2. Бавария 0:0 Заявка 5 4 0 1 20 - 4 12
3. РБ Лейпциг Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
4. Унион Берлин 0:0 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
5. Кёльн 0:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
6. Майнц 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
7. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
8. Фрайбург 0:0 Заявка 5 2 3 0 7 - 3 9
9. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
10. Бохум Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Байер Л 0:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Штуттгарт Заявка 5 2 1 2 12 - 9 7
13. Вольфсбург 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
14. Герта Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15. Арминия 0:0 Заявка 6 0 4 2 2 - 8 4
16. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
17. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
2. Байер Л 0:0 Заявка 5 3 2 0 14 - 5 11
3. Фрайбург 0:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Вольфсбург 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
5. Боруссия Д 0:0 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
6. Герта Заявка 6 2 0 4 6 - 18 6
7. Унион Берлин 0:0 Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
8. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
9. Майнц 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
10. Хоффенхайм Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 2 - 6 3
12. Боруссия М Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
13. Кёльн 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 10 3
14. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
15. РБ Лейпциг Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
16. Арминия 0:0 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Аугсбург Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 6 0 1 5 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 10'
    Ройса пытались вывести один на один с вратарём, но Хорн опередил игрока "Боруссии", просившись ему в ноги. 
  • 9'
    Тилманн пробивал с линии штрафной площади с отскоком от газона - Кобель без проблем забрал мяч в руки. 
  • 8'
    Удаётся "Кёльну" подолгу контролировать мяч, "Боруссия" уже не так активно прессингует. 
  • 6'
    Атака "Кёльна" завершилась подачей с ударом головой - мяч пришёлся в защитника "Боруссии". 
  • 5'
    Мёнье ворвался в штрафную правее центральной оси и пробил - Хорн справился со своей работой без больших проблем. 
  • 4'
    "Боруссия" продолжает прессинговать, но "Кёльн" старается играть через пас низом. Стоит похвалить гостей за такое стремление. 
  • Опасный момент
    3'
    "Боруссия" сразу включила мощнейший прессинг, вратарь "Кёльна" Хорн едва не ошибся при передаче - мяч чуть не перехватил форвард хозяев. Стадион выдохнул. 
  • 2'
    "Боруссия" играет в жёлтых футболах и чёрных шортах, футболисты "Кёльна" действуют во всём красном. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Арбитр дал свисток, и игра стартовала! Начальный удар в центре поля сделал игрок "Боруссии". 
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    11'
    Шмиц Бенно получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    11'
    Безумный фол. Шмиц Бенно грубо играет против соперника. Пострадал Вольф Мариус
  • 11'
    Кёльн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Вольф Мариус из команды Боруссия Д поставил подножку. Пострадал Ут Марк
  • 10'
    Контроль мяча: Боруссия Д: 36%, Кёльн: 64%.
  • 9'
    Ройс Марко из команды Боруссия Д направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 9'
    Хорошую попытку сделал Ян Тильман. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 9'
    Плохо сыграл Витсель Аксель - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 9'
    Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 8'
    Ут Марк из команды Кёльн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 8'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 7'
    Боруссия Д выполняет удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья свистит. Понграчич Марин атаковал сзади соперника. Это Ут Марк заработал своей команде штрафной
  • 6'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Боруссия Д: 41%, Кёльн: 59%.
  • 5'
    Ут Марк из команды Кёльн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 5'
    Ян Тильман из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 4'
    Хорошую попытку сделал Мёнье Тома. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 4'
    Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 4'
    Кобель Грегор взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Шмиц Бенно из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 2'
    Кёльн выполняет удар от ворот.
  • 2'
    Кёльн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Азар Торган из команды Боруссия Д опасно и грубо сыграл. Хектор Йонас пострадал.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Боруссия Д начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Боруссия Д 0:0 Кёльн онлайн


Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Кёльн

Исход игры
Боруссия Д
97.3% (143)
Ничья
1.4% (2)
Кёльн
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (100)
Меньше
28.57% (40)
Обе команды забьют
Да
68.57% (96)
Нет
31.43% (44)
Популярный счёт
3:1 Боруссия Д
37.4% (55)
2:0 Боруссия Д
23.1% (34)
2:1 Боруссия Д
21.8% (32)
3:0 Боруссия Д
4.1% (6)
1:0 Боруссия Д
2.7% (4)
3:2 Боруссия Д
2% (3)
4:2 Боруссия Д
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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