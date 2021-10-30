Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Сигнал Идуна Парк
24
Мёнье
Тома
39
Вольф
Мариус
19
Брандт
Юлиан
11
Ройс
Марко
10
Азар
Торган
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
18
Дуда
Ондрей
29
Тилманн
Ян
13
Ут
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Мёнье ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Вольф МариусПолузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
-
10 Азар ТорганНападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
13 Ут МаркНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
-
31 Острак ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
История личных встреч
Боруссия Д
Кёльн
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
21 матч
57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|9 (2)
|0.9
|Геррейро Рафаэль
|3 (1)
|0.3
|Ройс Марко
|2
|0.2
|Беллингхем Джуд
|2
|0.2
|Брандт Юлиан
|2
|0.2
|Джованни Рейна
|2
|0.2
|Хуммельс Матс
|1
|0.1
|Азар Торган
|1
|0.1
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.1
|Мёнье Тома
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|6
|0.6
|Скири Эйе
|3
|0.3
|Кайнц Флориан
|2
|0.2
|Андерссон Себастьян
|1
|0.1
|Шауб Луис
|1
|0.1
|Ут Марк
|1
|0.1
|Лемперте Тим
|1
|0.1
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Острак Томаш
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дауд Махмуд
|3
|1
|Мёнье Тома
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Хуммельс Матс
|1
|0
|Витсель Аксель
|1
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Шульц Нико
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Понграчич Марин
|1
|0
|Беллингхем Джуд
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кцихос Рафаэль
|3
|0
|Кайнц Флориан
|1
|1
|Андерссон Себастьян
|2
|0
|Мере Хорхе
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Модест Антони
|1
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Шмиц Бенно
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|Хюберс Тимо
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
5
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
3
18%
1
20%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
1
20%
31-45
4
24%
1
20%
46-60
2
12%
1
20%
61-75
3
18%
1
20%
76-90
Пропущено
8
9
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
4
44%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
4
50%
1
11%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
9%
31-45
1
14%
5
45%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
4
36%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
25%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Забито
24
16
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
21%
2
13%
31-45
5
21%
6
38%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
4
17%
5
31%
76-90
Пропущено
16
15
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
5
31%
4
27%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
5
31%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1
Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Веен Висбаден - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Болонья 3:0 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Боруссия Д - Бохум 1:3 Гиссен - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Байер Л 3:1
Кёльн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1
Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1 Кёльн - Эльвeрсберг 2:1 Кёльн - Шаффхаузен 2:0 Бавария - Кёльн 2:3 Кёльн - Дуйсбург 1:1 Кёльн - Фортуна Кёльн 4:0 Хольштайн Киль - Кёльн 1:5 Кёльн - Хольштайн Киль 0:1 Кёльн - Шальке 04 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|33 - 8
|23
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|25 - 15
|22
|3.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|10
|5
|5
|0
|14 - 6
|20
|4.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 14
|18
|5.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|13 - 10
|17
|6.
|Майнц
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 9
|14
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 15
|14
|9.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|15 - 16
|14
|11.
|Герта
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 23
|12
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|13.
|Бохум
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 16
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 14
|8
|16.
|Арминия
|0:0 Заявка
|10
|0
|6
|4
|5 - 14
|6
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 18
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 8
|16
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|20 - 4
|12
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|4.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|5.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|6.
|Майнц
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|8.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|10.
|Бохум
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 9
|7
|13.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|14.
|Герта
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Арминия
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|2 - 8
|4
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 9
|4
|17.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|2.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 5
|11
|3.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|5.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|6.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 18
|6
|7.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|9.
|Майнц
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 6
|3
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|13.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
|14.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 13
|3
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|16.
|Арминия
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 17
|1
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Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Кёльн
Исход игры
Боруссия Д
97.3% (143)
Ничья
1.4% (2)
Кёльн
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (100)
Меньше
28.57% (40)
Обе команды забьют
Да
68.57% (96)
Нет
31.43% (44)
Популярный счёт
3:1 Боруссия Д
37.4% (55)
2:0 Боруссия Д
23.1% (34)
2:1 Боруссия Д
21.8% (32)
3:0 Боруссия Д
4.1% (6)
1:0 Боруссия Д
2.7% (4)
3:2 Боруссия Д
2% (3)
4:2 Боруссия Д
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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